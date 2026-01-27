UE și India au ajuns la un acord comercial
Rador, 27 ianuarie 2026 09:20
Uniunea Europeană și India au convenit asupra unui acord comercial, a declarat marți președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. ”Europa și India fac istorie astăzi. Am încheiat mama tuturor acordurilor. Am creat o zonă de liber schimb de două miliarde de oameni, de pe urma căreia ambele părți vor avea de câștigat”, a spus […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 30 minute
09:30
În județul Bistrița-Năsăud este risc de inundații, după ce apele râului Șieu au depășit cota de apărare la stația hidrometrică Domnești. Conform celor mai recente date, nivelul apei se afla la cota 300 de centimetri, cu tendință de creștere, și există risc de revărsare și posibile efecte asupra comunităților din aval. Din acest motiv, a […]
Acum o oră
09:20
Regele Charles îi cere ajutorul lui Kate pentru a face pace cu Harry și Meghan, dar ea se abține: „Este o cerere nerezonabilă”. # Rador
Se pare că Charles al III-lea i-ar fi cerut lui Kate Middleton să intervină personal pentru a repara relațiile cu Prințul Harry și Meghan Markle, aşa cum relatează National Examiner, citând o sursă apropiată Palatului Buckingham potrivit căreia cererea suveranului pare „nerezonabilă” și ar „pune la încercare severă răbdarea” Prințesei de Wales. Conform relatărilor, regele […]
09:20
Franţa a adoptat legea care interzice accesul copiilor sub 15 ani la reţelele de socializare # Rador
Adunarea Națională a Franței a aprobat luni o lege care interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale din cauza îngrijorărilor crescânde legate de hărțuirea online și riscurile pentru sănătatea mintală. (REUTERS – 26 ianuarie)/mbaciu/ilapadat RADOR RADIO ROMÂNIA (27 ianuarie)
09:20
Uniunea Europeană și India au convenit asupra unui acord comercial, a declarat marți președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. ”Europa și India fac istorie astăzi. Am încheiat mama tuturor acordurilor. Am creat o zonă de liber schimb de două miliarde de oameni, de pe urma căreia ambele părți vor avea de câștigat”, a spus […]
09:10
Cercetări recente au arătat că maimuțele păianjen din Mexic au un sistem social sofisticat, împărtășind informații privilegiate despre cei mai buni copaci fructiferi din pădure. Oamenii de știință au descoperit că primatele își schimbă constant grupurile de hrănire, ceea ce le permite să facă schimb de informații esențiale despre sursele de hrană. Cercetători de la […]
09:00
Toboșarul și producătorul muzical jamaican Sly Dunbar, una dintre cele mai respectate figuri din reggae, a murit la vârsta de 73 de ani. Acesta a contribuit la piese emblematice, inclusiv Punky Reggae Party a lui Bob Marley, iar ca parte a echipei Sly and Robbie, a lucrat cu artiști precum Bob Dylan și The Rolling […]
Acum 2 ore
08:20
Preşedintele Xi afirmă că China si Finlanda trebuie să susţină sistemul internaţional şi să promoveze ordinea mondială multipolară # Rador
Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a spus marți premierului Finlandei, Petteri Orpo, că Beijingul este pregătit să colaboreze cu Finlanda în gestionarea provocărilor globale, să susțină un sistem internațional centrat pe ONU și să promoveze o lume multipolară bazată pe globalizarea economică, potrivit agenției de presă de stat Xinhua. El a adăugat că Beijingul speră ca […]
08:20
Premierul Ilie Bolojan şi ministrul finanţelor discută la Palatul Victoria cu reprezentanţii agenţiei de rating Fitch # Rador
Premierul Ilie Bolojan şi ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, discută, de la această oră, la Palatul Victoria cu reprezentanţii agenţiei de rating Fitch, despre ultimele măsuri economice pregătite de guvern şi bugetul pe acest an. Ministrul finanţelor spunea, recent, că previziunile în privinţa pieţelor şi agenţiilor de rating sunt foarte bune, iar discuţiile pleacă de la […]
08:10
India şi Uniunea Europeană au finalizat un acord comercial de referință, anunţă premierul Narendra Modi # Rador
India și Uniunea Europeană au finalizat un acord comercial de referință care va reprezenta un sfert din economia mondială, a declarat marți premierul indian, Narendra Modi, în contextul în care cele două părți caută modalităţi de a se proteja în faţa relațiilor imprevizibile cu Statele Unite. După aproape două decenii de negocieri intermitente, acordul va […]
08:00
SUA desfășoară noi unități militare în România, în special echipate cu tancuri Abrams, a declarat șeful Statului Major al Apărării Gheorghiță Vlad, citat de Romania Journal. Potrivit acestuia, noua unitate face parte din prezența de rutină a SUA în România, e dislocată prin rotație și nu reprezintă o creștere a numărului de militari americani din […]
Acum 4 ore
07:40
EVENIMENTE INTERNE – Senat * Lucrări în comisiile permanente: ora 9:00 – Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții – etaj 3, sala 3063 ora 10:00 – Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări – etaj 5, sala 5001 sau online ora 10:00 – Comisia pentru tineret și sport – etaj 5, sala […]
07:40
Președintele american, Donald Trump, a lăudat Hamas pentru rolul său în localizarea rămășițelor ultimului ostatic israelian deținut în Fâșia Gaza. Trupul lui Ran Gvili a fost restituit familiei sale luni. Liderul american a spus că gruparea militantă a muncit foarte mult, inclusiv împreună cu Israelul, pentru a-l găsi. Următoarea fază a încetării focului intermediată de […]
07:40
Marţi, preşedintele Bulgariei, Iliana Iotova, se va întâlni cu preşedintele celei de-a 51-a Adunări Naţionale, Raia Nazarian, în legătură cu procedura de numire a unui prim-ministru interimar dintre persoanele indicate în Constituţie. Din data de 23 ianuarie, fostul vicepreşedinte al Bulgariei este noul preşedinte al ţării, după ce Curtea Constituţională a decis că mandatul lui […]
07:30
Ministerul Mediului a dat aviz pentru pentru etapa a doua a proiectului hidroenergetic Cerna – Motru – Tismana # Rador
Ministerul Mediului a dat aviz pentru pentru etapa a doua a proiectului hidroenergetic Cerna – Motru – Tismana, amplasat pe teritoriul mai multor localităţi din judeţul Gorj. Comisia Tehnică din minister a aprobat avizul de mediu în conformitate cu legile în vigoare, pe baza a trei studii de specialitate. Proiectul vizează finalizarea unor componente ale […]
07:20
Președintele Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului ungar a vorbit la Strasbourg despre importanţa protecţiei copiilor # Rador
„Foarte puține țări au aşezat protecția copiilor în centrul politicii lor la fel de mult ca Ungaria„, a declarat luni, la Strasbourg, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului ungar. În declaraţia sa acordată pentru Agenţia de Presă MTI la deschiderea expoziției de prezentare a moștenirii contesei Therese Brunsvik, desfășurată în cadrul sesiunii de iarnă […]
Acum 6 ore
05:30
Marţi, 27 ianuarie, actorul Florin Piersic împlineşte 90 de ani. Personalitate artistică excepţională, om înzestrat cu umor şi sensibilitate, debordant de energie în fiecare apariţie publică, cu o viaţă personală extrem de tumultuoasă, Florin Piersic a rămas de-a lungul timpului unul dintre cei mai iubiţi slujitori ai scenei noastre şi unul dintre reprezentanţii cei mai […]
04:10
”Europenii sunt pesimiști cam în toate privințele”, titrează Politico, citând un sondaj realizat în exclusivitate în rândul a 11.000 de cetățeni UE care dezvăluie un pesimism profund cu privire la lume, la țările lor, la situația proprie și la pericolele reprezentate de președintele SUA, Donald Trump. Aproximativ două treimi din respondenți (63%) au spus că […]
Acum 8 ore
02:50
Marţi, 27 ianuarie, se împlinesc 270 de ani de la naşterea compozitorului austriac Wolfgang Amadeus Mozart, cel mai celebru copil minune menţionat de enciclopedia muzicii, devenit, peste ani, un artist cu o scriitură profundă, originală şi sensibilă, care a lăsat o moştenire unică istoriei muzicii universale, neegalată în frumusețe şi profunzime. Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus […]
02:20
Motto: „Pentru mine, muzica e atunci când îmi pun inima pe note” – Giuseppe Verdi Marţi, 27 ianuarie, se împlinesc 125 de ani de la moartea lui Giuseppe Verdi, remarcabil compozitor italian, creatorul unor opere excepţionale precum „Nabucco” (1842), „Rigoletto” (1851), „Bal mascat” (1859), „Trubadurul” (1853), „Traviata” (1853), „Forța destinului” (1862), „Don Carlos” (1867), „Aida” […]
Acum 12 ore
23:00
Sfânta Liturghie Arhierească în parohia „Sfântul Grigorie Teologul” din Schiedam/Rotterdam la sărbătoarea de Hram şi împlinirea a 45 de ani de neîntreruptă slujire # Rador
Prima parohie ortodoxă română din Țările de Jos, parohia „Sf. Grigorie Teologul” din Schiedam/Rotterdam şi-a cinstit patronul şi a sărbătorit, duminică, 25 ianuarie a. c., împlinirea a 45 de ani de activitate continuă în slujba comunității ortodoxe române din această țară prin grija și râvna Părintelui paroh Protopop Dr. Ioan Dură. Sfânta Liturghie Arhierească […]
22:10
România este una dintre puținele țări europene care au inclus domeniul apărării civile între beneficiarii programului SAFE # Rador
România este una dintre foarte puținele țări europene care au inclus domeniul apărării civile între beneficiarii programului SAFE, a declarat luni șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. El a precizat că din cei aproape 900 de milioane de euro alocați se vor achiziționa echipamente care pot fi folosite în diferite situații de risc, […]
Acum 24 ore
20:50
PNL va continua dialogul în coaliție privind pachetul de relansare economică, apreciat ca esențial pentru dezvoltarea economică a României. Potrivit unui comunicat, partidul urmărește două obiective strategice – echilibrarea balanței comerciale prin creșterea exporturilor de produse românești și sporirea valorii adăugate a producției interne, pentru a stimula competitivitatea și investițiile. În cadrul ședinței de luni […]
20:50
Preşedintele SUA a acceptat ideea de a reduce numărul agenţilor federali în statul Minnesota (Tim Walz) # Rador
Guvernatorul statului american Minnesota, Tim Walz, a declarat luni că președintele Donald Trump a acceptat să ia în considerare reducerea numărului de agenți federali de frontieră (ICE) în Minnesota și s-a angajat să discute cu Departamentul pentru Securitate Internă despre asigurarea posibilității ca oficialii statului să poată investiga incidentul armat de sâmbătă, când un agent […]
18:40
Ungaria va ataca la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene regulamentul care interzice importurile de gaze rusești (Viktor Orbán) # Rador
Ungaria va ataca la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene regulamentul care interzice importurile de gaze rusești începând cu 2027, a scris luni, pe Facebook, premierul Viktor Orbán. „Prin decizia de astăzi, Bruxelles-ul ar interzice importul de gaze rusești începând cu 2027. La fel ca Partidul Tisza”, a declarat premierul, care a adăugat: Procedura de […]
18:40
Franța – Adunarea Națională dezbate o propunere legislativă privind interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la platforme de socializare # Rador
Adunarea Națională a Franței dezbate o propunere privind interzicerea accesului copiilor la platformele de socializare. Guvernul susține o propunere legislativă care, dacă va fi adoptată, va interzice accesul copiilor sub 15 ani la platforme precum Snapchat, Instagram și TikTok, iar alte rețele vor putea fi accesate doar cu acordul parental./cstoica/dstanesc (BBC SERVICIUL MONDIAL – 26 […]
17:50
Mark Rutte cere UE flexibilitate în privința modului în care Ucraina poate utiliza împrumutul pentru achiziția de armament # Rador
Țările Uniunii Europene ar trebui să dea dovadă de flexibilitate în privința modului în care Ucraina poate utiliza împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru a cumpăra arme și a-și finanța bugetul, a declarat luni secretarul general al NATO, Mark Rutte, adăugând că UE nu ar trebui să impună cu orice preț politica […]
17:00
Armata israeliană a anunțat, luni, că a recuperat rămășițele umane ale ultimului ostatic ținut în Gaza, Ran Gvili # Rador
Armata israeliană (IDF) a anunțat, luni, că a recuperat rămășițele umane ale ofițerului de poliție israelian Ran Gvili, ultimul ostatic ținut în Gaza. Returnarea tuturor ostaticilor vii și decedați din Gaza completează o condiție-cheie a părții inițiale a planului președintelui american, Donald Trump, privind încetarea războiului din Gaza./cstoica/denisse (REUTERS – 26 ianuarie)
17:00
La microfon, Elvira Chilaru
15:20
ANAF a lansat chatbot-ul „Ana”, care-i va ajuta pe contribuabili să obţină mai uşor informaţii despre obligaţiile fiscale # Rador
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a lansat chatbot-ul „Ana”, un asistent virtual inteligent care-i va ajuta pe contribuabili să obţină mai uşor informaţii despre obligaţiile fiscale. Deocamdată, în faza de testare, este disponibil doar în Spaţiul Privat Virtual, urmând ca ulterior să fie accesibil şi din portalul ANAF. În acest moment, Ana oferă informaţii generale […]
15:10
Lavra Pecerska din Kiev a fost avariată în urma atacului rusesc din noaptea de 23 spre 24 ianuarie # Rador
Obiective ale Rezervației Naționale „Lavra Pecerska din Kiev”, cel mai important centru spiritual al Ucrainei și una dintre cele mai vechi mănăstiri ortodoxe din lume, fondată în anul 1051, au fost avariate în urma unui atac rusesc, în noaptea de 23 spre 24 ianuarie – potrivit unor date dezvăluite, luni, de directorul general al rezervației, […]
14:40
Introducere Pe 26 ianuarie, India își sărbătorește Ziua Republicii, una dintre cele mai importante date din calendarul național. Evenimentul marchează adoptarea Constituției Indiei în anul 1950, momentul în care statul indian a devenit oficial o republică democratică, rupând ultimele legături simbolice cu Coroana britanică. Deși independența fusese proclamată pe 15 august 1947, abia la trei […]
14:40
Garda de Coastă a descoperit astăzi, la intrarea în portul Midia, un obiect aflat în derivă, cel mai probabil un fragment dintr-un vehicul fără pilot. Militarii Centrului 39 Scafandri s-au deplasat în raionul maritim, cu sprijinul unei nave de supraveghere a Ministerului de Interne, pentru a stabili cu exactitate natura obiectului ce poate pune în […]
14:40
Papa Leon al XIV-lea condamnă ultimele atacuri rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei # Rador
Liderul Bisericii Catolice, Papa Leon al XIV-lea, și-a exprimat profunda îngrijorare față de situația critică în care se află populația Ucrainei în această iarnă. În timpul tradiționalei rugăciuni de duminică, Papa Leon a declarat că loviturile deliberate ale Rusiei asupra obiectivelor de infrastructură energetică îi lasă pe civili complet neprotejați în fața gerurilor aspre ale […]
14:30
Introducere 26 ianuarie 1788 semnifică un moment fondator în istoria Australiei: sosirea Primei Flote britanice în Port Jackson și întemeierea primei colonii engleze permanente pe continentul australian, în New South Wales. Această dată a devenit, peste timp, Ziua Națională a Australiei, o sărbătoare complexă, celebrată și contestată deopotrivă, care concentrează în sine începutul statului modern […]
14:00
La microfon, Elvira Chilaru
14:00
Este anunţată o şedinţă a coaliţiei de la această oră la Palatul Victoria. Liderii partidelor aflate la guvernare se întâlnesc pentru a definitiva proiectul de reformă în administraţia publică şi pachetul de măsuri de relansare economică, cerut cu insistenţă de PSD. Ambele ar urma să fie aprobate în şedinţa guvernului de săptămâna aceasta, înainte ca […]
13:50
Impozitele pe terenurile şi locuinţele persoanelor fizice din municipiul Sfântu Gheorghe vor rămâne şi anul acesta la nivelul minim permis de lege # Rador
Impozitele pe terenurile şi locuinţele persoanelor fizice din municipiul Sfântu Gheorghe vor rămâne şi anul acesta la nivelul minim permis de lege. De altfel, administraţia locală menţine aceste taxe acolo de zece ani. Noile măsuri vor intra în vigoare din 2 februarie, după aprobarea modificărilor de către Consiliul Local. Cu detalii corespondenta RRA Oana Negrea: […]
13:40
Armata ucraineană a anunţat luni că a lovit în cursul nopții rafinăria Slaviansk Eko din regiunea rusă Krasnodar, potrivit unui comunicat publicat pe aplicația Telegram. „Drone de atac au fost înregistrate lovind perimetrul uzinei, iar în zona țintită s-au auzit explozii. Potrivit informațiilor preliminare, au fost afectate elemente ale instalației primare de procesare a țițeiului”, […]
13:30
Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, stabilită printr-o rezoluție a Organizației Națiunilor Unite la data de 27 ianuarie, este marcată de Institutul Cultural Român și reprezentanțele sale de la Berlin, Chișinău, Londra, Tel Aviv, New York, Paris, Stockholm, Varșovia și Viena prin evenimente culturale dedicate victimelor Holocaustului, cu accent pe istoria evreilor din România, […]
13:20
Dacă ați rămas cu gândul la magia sărbătorilor de iarnă, Orchestra Națională Radio vă invită vineri, 30 ianuarie 2026 (de la 19.00), la Sala Radio, să vă bucurați de selecțiuni din „Spărgătorul de nuci”, celebrul balet devenit nelipsit de Crăciun, o partitură plină de candoare ce ne face să visăm la o lume feerică, plină […]
13:10
Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” și Centrul de Cultură Arcuș anunță redeschiderea Galeriei Madrigal, cu vernisajul expoziției „Toate liniile converg către mine”, ce prezintă lucrări semnate de artista Mariana Papară. Vernisajul inaugurează anul expozițional 2026 al Galeriei Madrigal, și are loc în prezența artistei Mariana Papară, a istoricului de artă Delia Bran […]
13:00
Țările Uniunii Europene au dat luni aprobarea finală planului blocului de a interzice importurile de gaz rusesc până la sfârșitul lui 2027, permițând astfel ca măsura să devină lege. Politica transformă în obligație legală angajamentul UE de a rupe legăturile cu fostul său principal furnizor de gaz, la aproape patru ani după invazia Ucrainei de […]
12:50
Premieră la Teatrul Național Radiofonic: „Enigma” – o confesiune tulburătoare despre seducția puterii # Rador
Luni, 2 februarie, de la ora 22.00, Radio România Cultural difuzează în premieră spectacolul sonor „Enigma”, după Werner Fritsch, în scenariul și regia artistică semnate de Ilinca Stihi, o producție a Teatrului Național Radiofonic. Spectacolul va fi disponibil simultan on air și online, pe platforma www.eteatru.ro , și va fi difuzat în aceeași seară și la Radio România […]
12:20
Clădirea Observatorului Astronomic din Parcul Șevcenko al oraşului Odesa a fost avariată în timpul unui atac lansat de ruşi în noaptea de sâmbătă spre duminică. „Multe daune, multe ferestre și uși au fost deteriorate, există și alte distrugeri” – a transmis planetariul din Odesa. Instituția a adăugat că, în pofida distrugerilor, planetariul își continuă activitatea. […]
11:30
Meteorologii au emis noi avertizări de vreme severă. Este cod portocaliu de precipitaţii importante cantitativ, strat de zapadă şi viscol la peste 1.700 de metri în zonele deluroasă şi montană a judeţelor Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova – până mâine seară. În acelaşi interval sunt anunţate precipitaţii însemnate cantitativ sub formă de ploaie […]
11:20
Noile proiecte de lege pentru care Guvernul își angajează răspunderea vor urma procedurile parlamentare obișnuite. Detalii despre acest parcurs, dar și ce alte proiecte se află pe agenda legislativului, în relatarea Iuliei Gherman. Reporter: După ce proiectele privind reforma administrației și relansarea economică ajung în legislativ, conducerea Parlamentului stabilește un termen pentru formulare amendamentelor. Acestea […]
11:20
Comisia Europeană va deschide luni proceduri împotriva chatbotului de inteligență artificială Grok al lui Elon Musk, în baza Legii privind serviciile digitale, a relatat luni publicația germană Handelsblatt, citând trei oficiali europeni de rang înalt. Măsurile mai dure urmăresc să oblige compania lui Musk, xAi, să retragă chatbotul din blocul comunitar, potrivit Handelsblatt./aspanily/csimion REUTERS – […]
11:00
Un posibil atac al SUA asupra Iranului ar destabiliza serios Orientul Mijlociu. Moscova se așteaptă la reținere din partea tuturor părților, a declarat jurnaliștilor secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov. „Acest lucru ar însemna, fără îndoială, un alt pas care ar putea destabiliza serios situația din regiune”, a estimat purtătorul de cuvânt […]
10:50
O companie cehă, în colaborare cu mai mulţi voluntari, furnizează Ucrainei drone FPV cu fibră optică realizate pe baza tehnologiei descoperite într-o dronă rusească interceptată de ucraineni – potrivit publicației Idnes, citată de Evropeiska Pravda. Drona FPV se numește „Jan Žižka”, în cinstea unui faimos lider militar ceh și funcționează pe fibră optică, ceea ce […]
10:40
Săptămâna aceasta, președintele Nicușor Dan ar urma să-i cheme la Cotroceni pe liderii coaliției pentru consultări pe fondul declarațiilor tot mai dure venite din PSD la adresa premierului. Social-democrații au ajuns să vorbească tot mai mult despre schimbarea șefului Guvernului, dar președintele Nicușor Dan a declarat recent că actuala formulă de guvernare ar trebui să […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.