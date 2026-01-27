Menopauza poate afecta structura creierului, arată un studiu pe 125000 de femei

11:30

Meteorologii au emis noi avertizări de vreme severă. Este cod portocaliu de precipitaţii importante cantitativ, strat de zapadă şi viscol la peste 1.700 de metri în zonele deluroasă şi montană a judeţelor Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova – până mâine seară. În acelaşi interval sunt anunţate precipitaţii însemnate cantitativ sub formă de ploaie […]