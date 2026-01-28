Angajații din România ai Aumovio, pe lista concedierilor. Compania va disponibiliza peste 4.000 de oameni la nivel mondial
Digi24.ro, 28 ianuarie 2026 12:20
Furnizorul german de componente auto Aumovio a anunțat marți că intenționează să disponibilizeze până la 4.000 de angajați la nivel mondial, până la finalul anului 2026, în cadrul unui amplu proces de restructurare a activităților de cercetare și dezvoltare, pe fondul unui mediu de piață dificil, potrivit Reuters. Reducerile de personal vor avea loc în mai multe țări, printre care India, Singapore, România, Serbia, Germania și Mexic, a transmis compania într-un comunicat oficial.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
12:40
PSD vrea ca Guvernul să acorde ajutoare pentru pensionari, în două tranșe. Cine se încadrează și despre ce sume e vorba (surse) # Digi24.ro
Social-democrații ar vrea ca Guvernul să cuprindă în proiectul pentru bugetul din acest an și acordarea unor ajutoare pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari. Este vorba despre cei cu pensii mai mici de 3.000 de lei care să primească sume cuprinse între 600 și 1.000 de lei, în funcție de venituri, în două tranșe de-a lungul anului.
12:30
O mină marină a fost observată, miercuri, pe plaja din dreptul poligonului Midia, iar la faţa locului se deplasează specialiştii pentru neutralizarea acesteia.
Acum o oră
12:20
Angajații din România ai Aumovio, pe lista concedierilor. Compania va disponibiliza peste 4.000 de oameni la nivel mondial # Digi24.ro
Furnizorul german de componente auto Aumovio a anunțat marți că intenționează să disponibilizeze până la 4.000 de angajați la nivel mondial, până la finalul anului 2026, în cadrul unui amplu proces de restructurare a activităților de cercetare și dezvoltare, pe fondul unui mediu de piață dificil, potrivit Reuters. Reducerile de personal vor avea loc în mai multe țări, printre care India, Singapore, România, Serbia, Germania și Mexic, a transmis compania într-un comunicat oficial.
12:10
Reacția antrenorului PAOK Salonic, după accidentul în care au murit 7 fani. Lucescu: „Tristețea e imensă. Suporterii sunt ca o familie” # Digi24.ro
Antrenorul lui PAOK Salonic, Răzvan Lucescu, a reacționat în urma accidentului rutier din județul Timiș, în care au murit 7 suporteri ai echipei grecești. În exclusivitate pentru DigiSport, antrenorul român îi asigură pe suporteri că echipa este alături de familiile îndurerate. Clubul PAOK va plăti pentru repatrierea trupurilor celor decedați.
12:10
Supraviețuitor al accidentului de pe DN6: „Volanul s-a blocat în depășire”. Ce spune grecul că s-ar fi întâmplat cu mașina # Digi24.ro
Au apărut noi informații despre accidentul din judeţul Timiş, în care şapte cetăţeni greci au murit, iar alţi trei au fost răniţi. Unul dintre cei trei supraviețuitori a mărturisit unui medic că volanul microbuzului s-a blocat în timpul depășirii din cauza sistemului de asistență pentru menținerea benzii de rulare, relatează Protothema și ERTnews.
12:10
Kim Jong Un a supervizat testarea unui sistem modernizat de lansare a rachetelor. Ce a declarat liderul de la Phenian # Digi24.ro
Conducătorul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat testarea unui sistem modernizat de lansare a rachetelor, transmite miercuri agenţia de presă oficială KCNA din Coreea de Nord, preluată de dpa, potrivit Agerpres.
12:00
Donald Trump agravează problemele dolarului, prin declarațiile pe care le face: „Cred că merge grozav” # Digi24.ro
Președintele Donald Trump a indicat că este mulțumit de recenta scădere a dolarului, care a contribuit la aducerea monedei la cel mai mic nivel de la începutul anului 2022, potrivit Bloomberg.
Acum 2 ore
11:50
Ministrul ucrainean de Externe îl consideră pe Orban „o amenințare pentru poporul maghiar”. Acuzațiile Budapestei la adresa Ucrainei # Digi24.ro
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha crede că premierul ungar Viktor Orban reprezintă o amenințare pentru poporul maghiar. Sîbiha a comentat, într-un interviu acordat European Pravda, recentele declarații ostile din partea Ungariei. În ultimele zile, Ungaria a acuzat în mod activ Ucraina de amestec în alegerile parlamentare în favoarea opoziției maghiare. În plus, Orban a promis că Ungaria nu va permite Ucrainei să adere la UE pentru încă 100 de ani.
11:50
Percheziții de amploare în Gorj: zeci de persoane, inclusiv medici și cabinete medicale, acuzate de falsificarea documentelor # Digi24.ro
Polițiștii și procurorii din Gorj au efectuat miercuri dimineață 41 de percheziții la locuințele unor persoane fizice și la sediile unor cabinete de medicină a muncii, într-un dosar în care 31 de persoane ar fi obținut și folosit ilegal documente medicale ce atestau că sunt inapte pentru munca în folosul comunității. Aproximativ 36 de persoane, dintre care șapte cadre medicale, au fost duse la audieri la parchet.
11:50
România este al treilea producător de țiței din UE. De ce nu se vede acest avantaj în prețul carburanților # Digi24.ro
România este al treilea cel mai mare producător de țiței din Uniunea Europeană, după Italia și Danemarca, cu o producție de aproximativ trei milioane de tone în 2024. Cu toate acestea, acest avantaj nu se reflectă în prețurile benzinei și motorinei la pompă. Potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă, prețul carburanților este determinat mult mai puțin de producția internă și mult mai mult de funcționarea pieței petroliere, de costurile de rafinare și logistică și, mai ales, de nivelul ridicat al taxelor, care ajung să reprezinte peste jumătate din prețul final.
11:40
Grindeanu bagă miniștrii PSD în ședință, după ce Bolojan a înaintat varianta unui guvern minoritar. Discuții privind bugetul (surse) # Digi24.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a chemat pe toți miniștrii PSD la o ședință, miercuri, de la ora 12:00. Întâlnirea vine la o zi după ce premierul Ilie Bolojan a spus că nu exclude varianta unui guvern minoritar fără PSD. Surse politice au declarat pentru Digi24.ro că discuțiile vor viza bugetul pentru anul 2026, care urmează să fie finalizat.
11:20
PSD insistă că nu va susține tăierile din administrație fără măsuri de relansare economică: „Cele două nu trebuie separate” # Digi24.ro
PSD a transmis, miercuri, că va susține reforma administrației, adică tăierile de posturi și cheltuieli din primării, doar dacă va fi adoptată la pachet cu măsuri de relansare economică. Declarația vine în contextul în care premierul Ilie Bolojan și-ar fi dorit ca cele două pachete să fie adoptate separat.
11:10
Premierul slovac Fico le-a spus liderilor UE că a fost șocat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea de la Mar-a-Lago # Digi24.ro
Premierul Slovaciei, Robert Fico, le-a spus liderilor Uniunii Europene, la summitul de săptămâna trecută, că întâlnirea sa cu președintele SUA Donald Trump l-a lăsat șocat de „starea psihologică” a liderului american, au declarat cinci diplomați europeni familiarizați cu discuțiile, relatează Politico.
11:00
Tehnică și vehicule militare pe șoselele din București. Forţele Terestre Române anunţă deplasări pentru un exercițiu # Digi24.ro
Forţele Terestre Române anunţă, miercuri, deplasări de tehnică şi echipamente militare pe raza municipiului Bucureşti. Acestea vor participa la un exerciţiu militar.
11:00
Secretarul general al alianței a contribuit la salvarea NATO în scandalul Groenlanda, dar unii europeni se întreabă acum care a fost prețul, scrie Politico într-o analiză a implicațiilor modului în care Mark Rutte interacționează cu președintele Donald Trump asupra viitorului alianței nord-atlantice.
11:00
Afecțiunea pentru care se face screening prin colonoscopie
Acum 4 ore
10:50
Hidrocentrala Cerna–Motru–Tismana a primit acordul de mediu. Peste 5.000 de gospodării ar putea fi alimentate anual cu energie # Digi24.ro
Proiectul hidroenergetic Cerna–Motru–Tismana, Etapa a II-a, a fost deblocat după ce Comisia de Analiză Tehnică din cadrul Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor a emis acordul de mediu. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că investiţia, operată de Hidroelectrica, va aduce anual în Sistemul Energetic Naţional 13,6 GWh de energie curată şi stabilă, cantitate suficientă pentru alimentarea a peste 5.000 de gospodării din România timp de un an.
10:50
Alex Găvan: După adoptarea metodologiei, pădurea de la Băile Felix va face parte din centura verde a municipiului Oradea # Digi24.ro
Ceea ce se întâmplă în pădurea din Băile Felix readuce în discuție o problemă veche pentru care autoritățile nu reușesc să o combată - defrișările ilegale de păduri, inclusiv din pădurile aflate în apropierea marilor orașe, supranumite și plămânii verzi ai orașelor sau păduri periurbane. Există o lege potrivit căreia din aceste păduri pot fi tăiați doar copacii uscați. Aceste păduri din apropierea orașelor au devenit o atracție inclusiv pentru dezvoltatorii imobiliari. Pe hârtie, planurile sunt mari, inclusiv crearea unor centuri verzi din jurul orașelor.
10:50
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii # Digi24.ro
Poliția Capitalei efectuează percheziții la domiciliul și la cabinetul psihoterapeutului Cristian Andrei, vizat într-un dosar de viol și agresiuni sexuale asupra fostelor cliente. Anchetatorii arată că bărbatul ar fi desfășurat activități specifice psihoterapiei fără a avea studii de specialitate și atestat, inducând în eroare mai multe femei pentru a le determina să plătească ședințe ilegale. În cadrul cercetărilor au reieșit mai multe acte de agresiune sexuală, comise profitând de starea de vulnerabilitate a victimelor. Cristian Andrei urmează să fie adus la audieri.
10:50
Cooperarea lui Delcy Rodriguez cu administrația Trump pe tema ruperii relațiilor cu adversarii SUA, pusă sub semnul întrebării # Digi24.ro
Rapoartele serviciilor secrete americane au ridicat semne de întrebare cu privire la cooperarea președintei interimare a Venezuelei, Delcy Rodriguez, cu administrația Trump în ceea ce privește ruperea oficială a relațiilor cu adversarii SUA, au declarat în ultimele zile patru persoane familiarizate cu aceste rapoarte, relatează Reuters.
10:40
Șefa FMI a lăudat performanţele economice ale statelor UE. Kristalina Georgieva: „Europa trebuie să înceteze să se mai subaprecieze” # Digi24.ro
Şapte din ţările care au avut anul trecut cele mai bune performanţe economice au fost state membre UE, deci Europa ar trebui să înceteze să se mai subaprecieze, a afirmat directorul general al Fondului Monetar Internaţional, Kristalina Georgieva, într-un interviu acordat site-ului Politico, adăugând că pesimismul este inadecvat.
10:40
Hidrocentrala Cerna–Motru–Tismana a primit acordul de mediu. Peste 5.000 de gospodării ar putea fi alimentate anual # Digi24.ro
Proiectul hidroenergetic Cerna–Motru–Tismana, Etapa a II-a, a fost deblocat după ce Comisia de Analiză Tehnică din cadrul Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor a emis acordul de mediu. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că investiţia, operată de Hidroelectrica, va aduce anual în Sistemul Energetic Naţional 13,6 GWh de energie curată şi stabilă, cantitate suficientă pentru alimentarea a peste 5.000 de gospodării din România timp de un an.
10:30
Premierul israelian Benjamin Netanyahu promite să demilitarizeze Gaza după eliberarea ultimului ostatic: „O vom face ușor sau cu forța” # Digi24.ro
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat marți că Israelul își va concentra atenția asupra dezarmării Hamas și demilitarizării Gazei, după eliberarea ultimului ostatic din teritoriul palestinian. El a adăugat că nu vor avea loc lucrări de reconstrucție în Gaza până când aceste două obiective nu vor fi atinse, anunță France24.
10:20
Fost senator francez condamnat la 4 ani de închisoare după ce a drogat o deputată cu intenția de a o agresa sexual # Digi24.ro
Fostul senator francez Joël Guerriau a fost condamnat marți la 4 ani de închisoare, dintre care un an și jumătate cu executare, pentru că i-a administrat ecstasy unei colege parlamentare, Sandrine Josso, fără știrea acesteia, cu scopul de a o agresa sexual. Avocații bărbatului au anunțat că acesta va face apel împotriva condamnării, susținând că a fost un „gest de neatenție”.
10:10
Accidentul de pe DN6: care este starea răniților. Ministrul Sănătății, în contact cu omologul din Grecia # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, miercuri dimineaţă, că a fost în contact direct permanent cu omologul său din Grecia, după accidentul din judeţul Timiş, în care şapte cetăţeni greci şi-au pierdut viaţa, iar alţi trei au fost răniţi. Doi dintre răniţi au 20 de ani, iar al treilea 28, toţi suferind leziuni multiple, dar sunt stabili.
09:50
Mark Carney respinge sugestiile că ar fi dat înapoi de la comentariile făcute la Davos, în discuția cu Trump: „Am vorbit serios” # Digi24.ro
Prim-ministrul canadian Mark Carney a respins sugestia secretarului american al Trezoreriei, Scott Bessent, conform căreia acesta și-a retras afirmația legată de faptul că președintele Trump a creat o „ruptură” irevocabilă a ordinii mondiale, scrie New York Times.
09:40
Mii de bucureșteni nu vor avea căldură în zilele următoare. Plângere penală împotriva conducerii Termoenergetica # Digi24.ro
Mii de bucureșteni nu vor avea apă caldă și căldură în zilele următoare. Sunt, în cea mai mare parte, cei care au fost afectați încă de la începutul anului de avaria de la CET Sud.
09:40
Două persoane au murit - o femeie de 29 de ani şi un bărbat de 46 de ani - şi cinci au fost rănite, miercuri, după ce o maşină şi o autoutilitară s-au ciocnit în judeţul Buzău. Traficul în zona accidentului este oprit.
09:40
AI va produce câștigători, dar și „carnagiu”, avertizează un gigant IT. „Inteligența artificială va depăși Internetul” # Digi24.ro
Câștigători vor apărea în cursa inteligenței artificiale (AI), însă pe parcurs va exista și „carnagiu”, avertizează șeful unui gigant tehnologic american. Chuck Robbins a declarat pentru BBC că AI va fi „mai mare decât Internetul”, dar a atras atenția că unele companii nu vor supraviețui pe piață. El a mai spus că inteligența artificială va transforma sau chiar va elimina anumite locuri de muncă — în special în domenii precum serviciile pentru clienți — îndemnând însă angajații să adopte tehnologia, nu să se teamă de ea.
09:30
Alertă în Câmpina: șoseaua surpată după alunecarea de teren s-a prăbușit. Trafic complet blocat # Digi24.ro
O porțiune din drumul județean 101R, care traversează cartierul Câmpinița din municipiul Câmpina, s-a prăbușit în noaptea de marți spre miercuri, după ce marți fusese afectată de o alunecare de teren. Tronsonul era deja închis circulației rutiere, au anunțat autoritățile locale.
09:30
Momentul în care reprezentanta din Minnesota a fost stropită cu o substanță necunoscută, după ce a cerut demisia lui Kristi Noem # Digi24.ro
Reprezentanta statului Minnesota Ilhan Omar a fost atacată cu o substanță necunoscută în cadrul unei reuniuni publice, când un membru al publicului a folosit o seringă pentru a arunca un lichid asupra ei. Incidentul s-a petrecut la doar câteva secunde după ce democrata a cerut demisia secretarei pentru Securitate Internă Kristi Noem și a solicitat desființarea ICE.
09:10
Scandal în muzica românească: o artistă creată cu inteligența artificială, ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă # Digi24.ro
O artistă creată cu ajutorul inteligenței artificiale a ajuns în trendingul românesc pe TikTok și platformele de streaming, după ce piesele sale au strâns milioane de vizualizări în doar câteva săptămâni. Succesul rapid al proiectului Lolita Cercel a declanșat o revoltă în rândul artiștilor, care contestă etica muzicii generate de algoritmi și cer blocarea conturilor asociate.
09:10
Fosta primă-doamnă a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, a fost condamnată la un an şi opt luni de închisoare. Ce acuzații i s-au adus # Digi24.ro
Un tribunal sud-coreean a condamnat-o miercuri pe fosta primă-doamnă Kim Keon Hee la un an şi opt luni de închisoare, după ce a găsit-o vinovată pentru acceptarea de mită de la oficialii Bisericii Unite în schimbul unor favoruri politice, relatează Reuters.
Acum 6 ore
08:50
Atacurile rusești au ucis opt persoane în Ucraina: tren lovit în nord-est, bombardamente în Odesa. Rusia a lansat 165 de drone # Digi24.ro
O lovitură cu drone ruseşti asupra unui tren de pasageri din nord-estul Ucrainei a ucis cinci persoane, au anunţat autorităţile locale, un atac catalogat drept „terorism” de preşedintele Volodimir Zelenski, care a cerut intensificarea presiunii asupra Moscovei, transmite Reuters. Atacul a incendiat un tren, la câteva ore după ce drone ruseşti au bombardat oraşul Odessa din sudul ţării în timpul nopţii, ucigând trei persoane şi rănind 25, în timp ce Moscova şi-a intensificat atacurile menite să forţeze Kievul să renunţe la luptă.
08:50
Tăieri ilegale în pădurea din Băile Felix. Garda Forestieră face astăzi ultimele verificări, împreună cu polițiștii # Digi24.ro
Inspectorii Gărzii Forestiere se întorc miercuri în pădurea din Băile Felix, împreună cu polițiștii, pentru finalizarea controlului început zilele trecute. Verificările vizează tăierea ilegală a 14 arbori nemarcați, iar în acest caz urmează să fie depusă o plângere penală împotriva firmei care exploatează masa lemnoasă.
08:40
Pacientul: de la simplu beneficiar de servicii la partener. Cum schimbă feedback-ul medicina de azi? # Digi24.ro
Mult timp, actul medical a fost privit ca un serviciu livrat de la expert către beneficiar. Astăzi, regulile s-au schimbat: pacientul are o voce clară, este informat și caută un parteneriat real în cabinetul medicului. Această evoluție transformă feedback-ul dintr-o simpla recenzie într-un mecanism important, care reflectă nu doar competența medicului, ci și calitatea relației umane dintre acesta și pacientul său.
08:40
Fost comandant militar din NATO: Donald Trump reprezintă o amenințare mai mare pentru Alianța Nord-Atlantică decât Vladimir Putin # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump reprezintă o amenințare mai mare pentru NATO decât Vladimir Putin, a declarat unul dintre foștii comandanți ai alianței într-un atac virulent la adresa politicii externe a Washingtonului. Liderul american a stârnit îngrijorare după o serie de acțiuni agresive întreprinse în acest an, printre care capturarea lui Nicolas Maduro în Venezuela, amenințările cu preluarea controlului asupra Groenlandei și afirmația controversată că trupele europene din Afganistan „nu se aflau pe linia frontului”, relatează Independent.
08:30
SUA deblochează fondurile venezuelene îngheţate de sancţiuni, anunță președinta Delcy Rodriguez. Pentru ce vor fi folosiți banii # Digi24.ro
Statele Unite au început să deblocheze fondurile venezuelene care fuseseră îngheţate de sancţiuni, a anunţat marţi preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, citată de AFP. Sancţiunile internaţionale impuse din 2019 au blocat resurse aparţinând Venezuelei, care pot fi acum accesate datorită acordurilor încheiate între preşedinţia interimară şi Statele Unite după capturarea lui Nicolás Maduro pe 3 ianuarie.
08:30
De la 11 ani, Denisse a descoperit în pictură mai mult decât o pasiune. A devenit modul prin care își exprimă ideile, emoțiile și felul de a vedea lumea. Susținută de familie și ghidată de dorința de a se perfecționa constant, a învățat ce înseamnă răbdarea, disciplina și curajul de a crea. Talentul, curiozitatea și nevoia de a explora mereu ceva nou au transformat arta într-un drum pe care îl urmează cu dedicare.
08:20
Ilie Bolojan se întâlnește, astăzi, cu Friedrich Merz, la Berlin. Cine face parte din delegația care îl însoțește pe premier # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan, care se află într-o vizită oficială de două zile în Germania, se va întâlni miercuri cu cancelarul federal Friedrich Merz.
07:50
Mesajul Departamentului pentru Situații de Urgență după ce un pompier a intervenit chiar la accidentul în care murea fiica sa # Digi24.ro
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) a transmis mesaj de condoleanţe, după ce un pompier din judeţul Braşov a intervenit chiar la accidentul în care murea fiica sa de 14 ani. „O suferinţă care depăşeşte cuvintele şi orice formă de înţelegere”, au transmis oficialii DSU.
07:40
Suporteri PAOK Salonic, la Timişoara, pentru a se interesa de răniții din accidentul de pe DN6. Ambasadoarea elenă, vizită la spital # Digi24.ro
Sute de suporteri ai echipei PAOK Salonic au sosit în cursul serii de marţi la Lugoj, pentru a vedea locul accidentului în care șapte bărbaţi au murit, iar alţi trei au fost răniţi. Ei s-au deplasat apoi la Spitalul Judeţean Timişoara, unde sunt internaţi cei răniţi.
07:40
Pactul european pentru eoliene offshore, pariul pentru a reduce dependența de gazul american # Digi24.ro
Statele europene au convenit dezvoltarea în comun a unei vaste reţele de energie eoliană offshore, un pas major în eforturile de a reduce dependenţa de importurile de gaz natural lichefiat din SUA şi de a limita costurile tot mai ridicate ale energiei regenerabile, relatează Reuters.
07:10
Războiul drogurilor din Marsilia remodelează lupta politică a Franței. Competiția electorală care pregătește prezidențialele din 2027 # Digi24.ro
Violențele dintr-un focar de trafic de droguri din complexul de locuințe sociale de lângă sediul Orange din Marsilia au forțat gigantul telecomunicațiilor să încuie porțile verzi și să le ordone miilor de angajați să lucreze de acasă. Întreruperea activității unei companii atât de cunoscute - una care dă numele stadionului emblematic de fotbal al orașului - a devenit un simbol nou al modului în care traficul de droguri și lipsa de siguranță remodelează politica înaintea alegerilor municipale din martie, potrivit unei analize Politico.
07:10
Reactivarea memoriei Germaniei. Cum se pregătește Berlinul pentru o confruntare cu Rusia folosind lecțiile Războiului Rece # Digi24.ro
Fiecare vest-german știa cândva ce să facă în caz de conflict armat. Generalul-locotenent Gerald Funke concepe o strategie similară pentru era atacurilor cibernetice și a dronelor. Oficialul Armatei germane a explicat, într-un interviu pentru The Times, ce pregătiri se fac pentru o posibilă confruntare cu Rusia.
07:10
„Oamenii sunt blestemul naturii”. Orașele din Fukushima încremenite în timp: 15 ani de la accidentul nuclear care a lovit Japonia # Digi24.ro
La cincisprezece ani de la accidentul nuclear de la Fukushima, pe străzi se mai văd doar urși, ratoni și mistreți. Însă autoritățile și unii localnici vor ca oamenii să se întoarcă. Norio Kimura se oprește să privească prin fereastra murdară a școlii primare Kumamachi din Fukushima. Înăuntru, pe bănci mai sunt încă manuale, penare împrăștiate pe podea și cutii de prânz goale, care nu au fost luate acasă, relatează The Guardian.
07:10
Obiceiuri și afecțiuni aparent banale care îți distrug somnul. Specialiștii avertizează: „Sunt un risc major pentru bolile de inimă” # Digi24.ro
Oboseala cronică a devenit una dintre cele mai frecvente stări ale vieții moderne, adesea acceptată ca un efect inevitabil al ritmului alert de zi cu zi. Puțini oameni iau însă în calcul faptul că, dincolo de stres și suprasolicitare, lipsa unei odihne corespunzătoare poate fi cauzată de afecțiuni medicale banale.
07:10
Cum a devenit Donald Trump o povară pentru extrema dreaptă europeană: „Partidele populiste și patriotice au de suferit” # Digi24.ro
Relația dintre președintele american Donald Trump și extrema dreaptă europeană a fost întotdeauna una dificilă. Naționaliștii europeni au salutat de mult timp impulsul pe care liderul de la Casa Albă l-a dat partidelor lor, chiar dacă doctrina sa „America first” a creat probleme pentru țările lor. Acum, asocierea lor cu Washingtonul se dovedește a fi o povară, întrucât liderul american pune la încercare suveranitatea națională și critică Europa, relatează The New York Times.
07:10
Pensia anticipată parțială în 2026: Cu câți ani poți ieși mai devreme și cât scade venitul lunar # Digi24.ro
Pensia anticipată parțială le permite salariaților care au realizat stagiul complet de cotizare sau care l-au depășit cu până la 8 ani să se retragă din activitate cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare. Această opțiune implică însă reducerea cuantumului lunar.
07:10
Invazie de castori în Covasna. Animalele au distrus mai mulți copaci de pe malul râului Olt. Localnici: „Sunt tot mai mulți. Nu e bine” # Digi24.ro
Invazie de castori în Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Micile animale au distrus mai mulți arbori de pe malurile râului Olt. În timp ce unii copaci sunt doborâți, alții sunt roși la bază și stau să cadă. Animalele creează probleme și în alte zone, însă pentru că sunt protejate de lege, autoritățile nu au cum să intervină. „Sunt tot mai mulți. Nu e bine”, sunt de părere localnicii.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.