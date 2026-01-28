Mark Carney respinge sugestiile că ar fi dat înapoi de la comentariile făcute la Davos, în discuția cu Trump: „Am vorbit serios”

22:00

Noi dezvăluiri despre tăierile ilegale făcute în pădurea din Băile Felix au arătat că Inspectorii Gărzii Forestiere au găsit, după mai multe controale, 14 arbori care au fost tăiați ilegal, iar firma care a făcut defrișările este una de apartament, deschisă de o angajată a unei fabrici de pantofi. Gabriel Păun, președintele Agent Green, a declarat la emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24 că, pentru a opri jaful din pădurile României, comunitățile locale sunt cele care pot interveni, „căci autoritățile nu sunt capabile să prindă mai mult de 1%, maximum 2%, din tările ilegale din România”.