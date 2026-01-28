Hidrocentrala Cerna–Motru–Tismana a primit acordul de mediu. Peste 5.000 de gospodării ar putea fi alimentate anual cu energie

07:10

Majorarea taxelor și impozitelor locale va aduce mai puțini bani în bugetul orașelor, sunt de părere tot mai mulți primari din România. O astfel de măsură ar crește numărul celor care nu plătesc, dar și al celor care își înmatriculează mașinile în statele de graniță, cum ar fi cazul locuitorilor din Calafat, de exemplu. Pentru a preveni fenomenul înmatriculărilor în Bulgaria, așa cum s-a mai întâmplat și în trecut, edilul din Calafat propune revenirea la impozitul auto din 2025. Propunerea va fi discutată în ședința de consiliu local de la finalul lunii.