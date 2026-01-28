Reforma Bolojan la ASF. Ce salarii au angajații și șefii după tăieri

06:10

Cifre seci: 75% din primării nu-și pot plăti singure salariile. 83,4% din comunitățile locale depind de banii de la centru. Impozitele locale aduceau 8% din venitul primăriilor până la majorare. Încă avem 20.000 de kilometri de drum de piatră și pământ. Jumătate din locuitorii acestei țări nu au gaz și canalizare. Un sfert aproape nu au nici apă potabilă curentă.