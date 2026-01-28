Sute de fani PAOK au ajuns la Timișoara. Au aprins un foc și au cântat la locul tragediei VIDEO
Cotidianul de Hunedoara, 28 ianuarie 2026 09:50
„Cu multă decență și fără nicio urmă de răutate ne-au spus că au aflat despre strângerea de fonduri și că doresc foarte mult să se mobilizeze ei pentru ai lor”, au transmis suporterii timișoreni despre interacțiunea cu elenii. The post Sute de fani PAOK au ajuns la Timișoara. Au aprins un foc și au cântat la locul tragediei VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 10 minute
10:10
România are destui bani să investească în revigorarea industriei de apărare națională, concomitent cu achiziția de armament atât din UE cât și din SUA? The post Cum se vede securitatea și apărarea României dinspre SUA și UE? appeared first on Cotidianul RO.
10:10
„Tehnica se va deplasa în intervalele orare care să nu afecteze, pe cât posibil, traficul auto din capitală.” The post Tehnică militară pe străzile din Capitală appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Rezultatele sugerează că tratamentul ar putea trebui regândit, cu un accent mai mare pe controlul microbiomului renal, nu doar pe modificări dietetice şi reducerea concentraţiei de minerale. The post Studiu: Pietrele la rinichi nu sunt doar depuneri minerale appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
10:00
Fostul senator francez Joël Guerriau a primit marți o condamnare de patru ani de închisoare. The post Fost senator, condamnat pentru agresiune sexuală appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Sute de fani PAOK au ajuns la Timișoara. Au aprins un foc și au cântat la locul tragediei VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
„Cu multă decență și fără nicio urmă de răutate ne-au spus că au aflat despre strângerea de fonduri și că doresc foarte mult să se mobilizeze ei pentru ai lor”, au transmis suporterii timișoreni despre interacțiunea cu elenii. The post Sute de fani PAOK au ajuns la Timișoara. Au aprins un foc și au cântat la locul tragediei VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
09:30
Putin a ajuns pe pereții de la Casa Albă. O poză cu Donald Trump și liderul rus de la summitul din Alaska a fost afișată într-un hol principal. The post Trump îi dă un loc de cinste lui Putin appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
09:10
Joburile remote pot fi accesate și fără experiență, prin competențe de bază, proiecte demonstrative și accesarea platformelor sigure de angajare. The post Cum să găsești un job remote fără experiență appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Florian Coldea contestă sechestrul DNA. Celebrul general își vrea banii înapoi # Cotidianul de Hunedoara
Florian Coldea, fostul număr doi în cadrul Serviciului Român de Informații (SRI), ajunge în fața magistraților Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ). The post Florian Coldea contestă sechestrul DNA. Celebrul general își vrea banii înapoi appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Miliardele înghețate ale Venezuelei revin sub controlul Caracasului. Administrația Trump forțează miza pe petrol, în timp ce Washingtonul avertizează că restabilirea relațiilor depinde de conformarea totală a noului regim. The post Trump dezgheață miliardele Venezuelei appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Cum funcționează pensiile private în România și cum poți începe să contribui # Cotidianul de Hunedoara
România are patru tipuri de pensii, publice și private, obligatorii și facultative, care se completează între ele pentru a asigura venituri la vârsta pensionării. The post Cum funcționează pensiile private în România și cum poți începe să contribui appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Diana Buzoianu cere condamnări penale pentru cei care ard ilegal deșeuri. Deși amenzile în 2025 au fost record, oficialul avertizează că infractorii continuă activitatea dacă nu primesc pedepse cu închisoarea. The post Diana Buzoianu pune tunurile pe cei care ard deșeuri appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
08:00
Ministerul Sănătății deschide la Institutul „C.I. Parhon” o unitate specializată în tratarea multidisciplinară a obezității. The post Rogobete anunță un nou centru specializat în Capitală appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Un incendiu a izbucnit marți seară la acoperișul unui hotel de lux din Courchevel, Franța. Peste 80 de turiști au fost evacuați de urgență. The post VIDEO Incendiu la un hotel de 5 stele. 83 de persoane evacuate appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Franța dă „eject” giganților americani. Statul francez își lansează propriul „Teams” guvernamental, numit Visio, pentru a bloca definitiv orice scurgere de date spre serverele din SUA. The post Franța obligă angajații să folosească softuri „Made in France” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
06:10
Prețul energiei. De ce are România cel mai scump curent electric raportat la puterea de cumpărare # Cotidianul de Hunedoara
În decembrie 2025, Bucureștiul a ocupat prima poziție din 33 de capitale europene în clasamentul prețului energiei electrice raportat la puterea de cumpărare (PPS). The post Prețul energiei. De ce are România cel mai scump curent electric raportat la puterea de cumpărare appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Realitatea despre banii primăriilor. Trei sferturi nu au fonduri nici de salarii și stau cu mâna-ntinsă la guvern # Cotidianul de Hunedoara
Cifre seci: 75% din primării nu-și pot plăti singure salariile. 83,4% din comunitățile locale depind de banii de la centru. Impozitele locale aduceau 8% din venitul primăriilor până la majorare. Încă avem 20.000 de kilometri de drum de piatră și pământ. Jumătate din locuitorii acestei țări nu au gaz și canalizare. Un sfert aproape nu au nici apă potabilă curentă. The post Realitatea despre banii primăriilor. Trei sferturi nu au fonduri nici de salarii și stau cu mâna-ntinsă la guvern appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:40
ICE face o nouă victimă în SUA. Bărbat în stare critică după ce fost împușcat # Cotidianul de Hunedoara
Incidentul armat în care este implicată poliția de frontieră (ICE) s-a petrecut în orașul Arivaca, din Arizona. The post ICE face o nouă victimă în SUA. Bărbat în stare critică după ce fost împușcat appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Totul despre cei 7 suporteri greci care au murit în Timiș. Reacția lui Răzvan Lucescu, antrenorul PAOK # Cotidianul de Hunedoara
În urma unui grav accident rutier petrecut în apropiere de Lugoj, județul Timiș, șapte persoane au murit, iar alte trei au fost rănite. Victimele veneau din Grecia și voiau să ajungă în Franța. The post Totul despre cei 7 suporteri greci care au murit în Timiș. Reacția lui Răzvan Lucescu, antrenorul PAOK appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
20:10
Omul, în zbor spre Lună după 50 de ani. NASA pregătește misiunea Artemis II # Cotidianul de Hunedoara
Artemis II este prima misiune NASA cu echipaj uman care va zbura către Lună, după 50 de ani. The post Omul, în zbor spre Lună după 50 de ani. NASA pregătește misiunea Artemis II appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Dansatoarele selecționate și antrenate îl încadrează pe președinte pentru ca nu cumva să încerce cineva să-i transmită un crîmpei de viață cotidiană. The post Cum îl împachetează pe Nicușor Dan? appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Președintele clublui PAOK, mesaj de condoleanțe pentru familiile suporterilor morți în accidentul din Timiș # Cotidianul de Hunedoara
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, au murit într-un grav accident petrecut în județul Timiș. The post Președintele clublui PAOK, mesaj de condoleanțe pentru familiile suporterilor morți în accidentul din Timiș appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Copiii din România, dependenți de internet. Ministrul Sănătății a găsit soluția # Cotidianul de Hunedoara
Alexandru Rogobete consideră că accesul copiilor și adolescenților ar trebui să fie controlat de părinți și instituții. The post Copiii din România, dependenți de internet. Ministrul Sănătății a găsit soluția appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Memoria lui Trump i-a jucat feste în timpul unui interviu. Ce cuvânt a uitat # Cotidianul de Hunedoara
Sănătatea este un subiect sensibil pentru Trump și a încercat să contracareze orice speculație, lăudându-se frecvent cu vigoarea sa. The post Memoria lui Trump i-a jucat feste în timpul unui interviu. Ce cuvânt a uitat appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Germania oferă un milion de euro recompensă pentru identificarea autorilor penei de curent din Berlin # Cotidianul de Hunedoara
Germania oferă un milion de euro recompensă pentru prinderea autorilor penei de curent din Berlin care a lăsat 100 000 de oameni fără electricitate și căldură timp de patru zile. The post Germania oferă un milion de euro recompensă pentru identificarea autorilor penei de curent din Berlin appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Suporterii echipei PAOK Salonic, în microbuzul implicat în accidentul din Timiş. Titi Aur, primele concluzii # Cotidianul de Hunedoara
Microbuzul implicat în accident transporta suporteri greci ai echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu. Ei se îndreptau spre Franţa, unde urmau să participe la meciul cu Olympique Lyon din Liga Europa. The post Suporterii echipei PAOK Salonic, în microbuzul implicat în accidentul din Timiş. Titi Aur, primele concluzii appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Influencerii au adus înapoi trendurile iconice din 2016 și să le transforme în senzația modei și machiajului din 2026. The post Trendul „2026 este noul 2016” appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Dan Barna și Vlad Voiculescu au primit de la Comisia Europeană confirmarea că ancheta care vizează anularea alegerilor din 2024 este în desfășurare. The post Barna face pe durul cu Ursula pe tema alegerilor anulate appeared first on Cotidianul RO.
16:30
China vrea se unească cu Rusia ”pentru stabilitate mondială și energie pozitivă” # Cotidianul de Hunedoara
Negociatorii ruşi şi ucraineni au avut o reuniune de două zile la Abu Dhabi, pentru a discuta un plan de pace propus de preşedintele american Donald Trump. The post China vrea se unească cu Rusia ”pentru stabilitate mondială și energie pozitivă” appeared first on Cotidianul RO.
16:30
După acordul UE-Mercosur, președinta Comisiei Europene este în India, pentru a semna ”mama tuturor acordurilor comerciale” The post După Merscosur urmează India appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Reînarmarea Germaniei trezește admirație, dar și neîncredere în rândul aliaților, arătând că Europa are încă nevoie de un NATO pacificator The post De ce Europa are nevoie de un NATO american appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Șeful Vămilor, demis de Bolojan. Alexandru Bălan a fost urmărit penal nouă ani # Cotidianul de Hunedoara
Alexandru Bogdan Bălan a fost numit la conducerea AVR tot de Ilie Bolojan, în septembrie 2025. G4Media dezvăluia în octombrie 2025 că Alexandru Bogdan Bălan a fost urmărit penal timp de nouă ani pentru abuz în serviciu și fals intelectual în dosarul fostului patron Romprest, Florian Walter. Aceeași publicație scrie că DNA a clasat dosarul în mai […] The post Șeful Vămilor, demis de Bolojan. Alexandru Bălan a fost urmărit penal nouă ani appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Nominalizări BAFTA 2026 – „One Battle After Another” şi „Sinners”, cele mai multe selecţii # Cotidianul de Hunedoara
Lista este foarte similară cu cea a Oscarurilor, ale căror nominalizări au fost dezvăluite acum câteva zile, cu „Sinners” în fruntea listei, urmat de „One Battle After Another” The post Nominalizări BAFTA 2026 – „One Battle After Another” şi „Sinners”, cele mai multe selecţii appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Austeritatea nu a ajuns la sate. 10.000 de euro pe iPhone de ultimă generație pentru angajații unei comune mici # Cotidianul de Hunedoara
Primăria comunei Tarna Mare, care are 3.563 de locuitori, a cheltuit peste 10.000 de euro pe opt iPhone-uri 17 Pro pentru cei opt angajați din totalul de 14 ai primăriei, arată datele consultate de Cotidianul. The post Austeritatea nu a ajuns la sate. 10.000 de euro pe iPhone de ultimă generație pentru angajații unei comune mici appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Maia Sandu: Moldova ar putea fi ocupată de Rusia dacă UE nu ne primește rapid # Cotidianul de Hunedoara
„Pentru a te simţi în siguranţă, trebuie să faci parte din UE", a argumentat președinta Republicii Moldova la Strasbourg. The post Maia Sandu: Moldova ar putea fi ocupată de Rusia dacă UE nu ne primește rapid appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Apel către Avocatul Poporului: Neplata primei zile de concediu medical restrânge drepturile lucrătorilor # Cotidianul de Hunedoara
Confederația sindicală Cartel Alfa cere Avocatului Poporului să sesizeze CCR cu privire la Ordonanța prin care prima zi de concediu medical va fi neplătită. The post Apel către Avocatul Poporului: Neplata primei zile de concediu medical restrânge drepturile lucrătorilor appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Procurorii lui Kovesi, zeci de descinderi în Vrancea. Posibilă fraudă într-o proiect pentru tineri defavorizați # Cotidianul de Hunedoara
Opt persoane au fost aduse la sediul EPPO din Iași pentru a fi informate cu privire la statutul lor de suspecți. The post Procurorii lui Kovesi, zeci de descinderi în Vrancea. Posibilă fraudă într-o proiect pentru tineri defavorizați appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Premierul britanic și-a pus ochelari de soare și îl salută pe Macron: „Bonjour” # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Macron a apărut în marea sală de la Davos cu ochelari de soare. Afecțiuni oculare „minore” i-ar fi impus acest accesoriu pentru o imagine publică fără cusur. The post Premierul britanic și-a pus ochelari de soare și îl salută pe Macron: „Bonjour” appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Manda, replică tăioasă pentru Bolojan: „România nu funcționează pe principiul «vreau sau nu vreau»” # Cotidianul de Hunedoara
„Economia se construiește pe încredere, stabilitate și politici coerente care susțin investițiile și dezvoltarea”. The post Manda, replică tăioasă pentru Bolojan: „România nu funcționează pe principiul «vreau sau nu vreau»” appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Academia Română organizează un eveniment dedicat operelor timpurii ale lui Brâncuși, punând în valoare influența studiului anatomiei în creația sculptorului român. Evenimentul face parte din Anul Național Constantin Brâncuși 2026. The post Brâncuși sub lupa Academiei Române appeared first on Cotidianul RO.
14:50
„Afirmația doamnei președinte nu face decât să confirme atitudinea pe care a avut-o în toți acești ani, de când a fost președinta Republicii Moldova”, a transmis Bolojan. The post Cum ar vota Ilie Bolojan la un referendum pentru unire appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Statul sudic Kerala a fost un focar al virusului Nipah. În 2018, au fost raportate 19 cazuri, dintre care 17 au fost fatale, iar în 2023, două din cele şase cazuri confirmate au decedat ulterior. The post Controale pe aeroporturile din Asia din cauza unui virus mortal appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Criză de nervi. Coco Gauff şi-a distrus racheta pe culoar, după eşecul cu Elina Svitolina # Cotidianul de Hunedoara
La conferinţa de presă, ea s-a arătat supărată pentru faptul că au apărut imagini cu racheta. The post Criză de nervi. Coco Gauff şi-a distrus racheta pe culoar, după eşecul cu Elina Svitolina appeared first on Cotidianul RO.
14:10
„Ceaușescu era un om rău și crud. Cred asta despre orice ins care practică vânătoarea ca distracție. Și scorniceșteanul o făcea di granda.” The post CTP, despre patriotismul lui Ceaușescu: Nu l-a încăput România appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Au fost identificate 6 persoane decedate la faţa locului. otodată, altor 2 persoane li se asigură îngrijiri medicale. The post Şase persoane au murit într-un accident în judeţul Timiş appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Cum a închis România anul 2025 cu un deficit sub cel prognozat. Datele din execuția bugetară # Cotidianul de Hunedoara
„Am reușit să consolidăm veniturile bugetare și să reducem cheltuielile de funcționare ale statului". The post Cum a închis România anul 2025 cu un deficit sub cel prognozat. Datele din execuția bugetară appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Va reuși România să iasă din era austerității? Cât de realiste sunt estimările lui Ilie Bolojan privind deficitul și inflația – INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
Premierul și ministrul de Finanțe își propun ținte macroeconomice optimiste pentru 2026. Un PIB care să depășească 2.000 de miliarde de lei. Inflația ar trebuie să ajungă la 4%. Deficitul estimat este între 6,2 și 6,4%. În privința creșterii economice, ministrul Finanțelor este însă precuat. 1%. La capitolul fonduri europene, ministrul Pîslaru are ambiții mari - 20 de miliarde de euro care să vină din PNRR (15 mld.), SAFE și fonduri pentru Agricultură (5 mld.). The post Va reuși România să iasă din era austerității? Cât de realiste sunt estimările lui Ilie Bolojan privind deficitul și inflația – INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Negocierile românilor cu băncile ating maturitatea: aproape toate cazurile se rezolvă amiabil # Cotidianul de Hunedoara
În 2025, CSALB a înregistrat cea mai mare rată de succes a negocierilor dintre consumatori și bănci: 96% dintre cazuri s-au încheiat amiabil, în doar 13 zile în medie. Numărul cererilor a scăzut față de anii anteriori, pe fondul reducerii solicitărilor către IFN-uri și al cererilor privind Biroul de Credit, în timp ce beneficiile totale au depășit 3,2 milioane de euro. The post Negocierile românilor cu băncile ating maturitatea: aproape toate cazurile se rezolvă amiabil appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Judecătoarea Adriana Stoicescu avertizează că problema infracționalității juvenile nu se rezolvă prin schimbări legislative pripite, ci prin investiții serioase în educație și responsabilitate socială, criticând actualele dezbateri politice și influențele negative asupra tinerilor. The post Judecătoarea Stoicescu: „Legea nu salvează copiii, educația este cheia” appeared first on Cotidianul RO.
13:20
România, cine ești? – noua emisiune prezentată de Mădălina Dobrovolschi de la Prima TV # Cotidianul de Hunedoara
România, cine ești? este construită pe principiile solution-based journalism, un format rar întâlnit în televiziunea românească. The post România, cine ești? – noua emisiune prezentată de Mădălina Dobrovolschi de la Prima TV appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Victoria Beckham a fost decorată la Paris cu titlul de Ofițer al Artelor și Literelor pentru succesul mărcii sale de modă. The post Victoria Beckham, decorată în plin război cu fiul ei appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.