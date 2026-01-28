VIDEO Drum județean prăbușit în Câmpina, după o alunecare de teren
Cotidianul de Hunedoara, 28 ianuarie 2026 11:20
Un drum județean din Câmpina s-a prăbușit în urma unei alunecări de teren. Traficul este blocat complet iar autoritățile recomandă rute ocolitoare. The post VIDEO Drum județean prăbușit în Câmpina, după o alunecare de teren appeared first on Cotidianul RO.
Acum 5 minute
11:50
România alocă 9,6 miliarde euro pentru armament prin programul SAFE.
Acum 15 minute
11:40
Trump este angajat într-un efort vizibil de mobilizare a susţinătorilor săi rurali într-un stat unde în noiembrie vor avea loc importante alegeri pentru Congres.
Acum o oră
11:20
Aliat european al lui Trump, șocat de „starea psihologică” a președintelui SUA # Cotidianul de Hunedoara
Fico este unul dintre principalii aliați ai președintelui american din Europa, fiind văzut într-o categorie similară cu omologul maghiar Viktor Orban.
11:20
Un drum județean din Câmpina s-a prăbușit în urma unei alunecări de teren. Traficul este blocat complet iar autoritățile recomandă rute ocolitoare.
11:20
Surse politice susțin miniștrii social-democrați sunt mulțumiți până acum de repartizarea banilor.
11:10
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, critică dur cifrele economice prezentate de Guvernul Bolojan pentru anul 2025.
11:10
Conform unor surse din anturajul tehnicianului român, Cristi Chivu ar fi pe lista scurtă a posibililor înlocuitori ai lui Alvaro Arbeloa.
11:00
Fost premier, despre Trump: ”Nimic nu este mai rău decât un prost ajuns la putere” # Cotidianul de Hunedoara
Fostul premier socialist spaniol Felipe Gonzalez a estimat marţi că Donald Trump este un preşedinte „complet nebun", care tratează lumea întreagă ca şi cum ar fi „servitoarea sa"
11:00
Crimă și (câtă) pedeapsă. „România ar crea infractori de carieră”. E o soluție scăderea vârstei pentru răspunderea penală? # Cotidianul de Hunedoara
Unii specialiști consideră că scăderea vârstei de răspundere penală nu are efect de scădere a delincvenței, ci din contră, copiii vor crește cu identitatea de „infractor".
Acum 2 ore
10:50
„Nu distribuiți astfel de mesaje, iar dacă le primiți raportați-le către rețeaua de socializare pe care sunt găzduite".
10:40
La o zi după ce șeful Vămii a fost schimbat, România a intrat în competiție pentru a deveni sediul Agenției Vamale a UE. Ce spune Nazare # Cotidianul de Hunedoara
Nouă orașe din nouă țări europene și-au depus candidatura pentru a găzdui viitorul sediu al Agenției Vamale a UE.
10:40
„La momentul raportării, o mare porțiune din blocul de gheață s-a pus în mișcare, locuințele nu mai sunt în pericol, albia râului fiind monitorizată."
10:30
INS: Cifra de afaceri din serviciile prestate populației a scăzut în primele 11 luni. Turismul și HoReCa în declin, serviciile de înfrumusețare pe creștere.
10:30
Percheziții la medicul Cristian Andrei, într-un dosar de agresiune sexuală # Cotidianul de Hunedoara
Cristian Andrei este acuzat că ar fi practicat profesia de psihoterapeut fără atestat și că și-ar fi agresat sexual pacientele în timpul ședințelor.
10:20
Omagiu pentru suporterii lui PAOK. Tribuna oaspeților va fi închisă la Lyon # Cotidianul de Hunedoara
PAOK a anunţat că respectă decizia grupurilor de suporteri, care şi-au anulat deplasările în Franţa după tragedie.
10:20
Între 2022 și 2025, 31 de persoane ar fi obținut și folosit în mod ilegal documente care serveau ca dovadă pentru faptul că nu sunt apte medical.
10:10
România are destui bani să investească în revigorarea industriei de apărare națională, concomitent cu achiziția de armament atât din UE cât și din SUA?
10:10
„Tehnica se va deplasa în intervalele orare care să nu afecteze, pe cât posibil, traficul auto din capitală."
10:10
Rezultatele sugerează că tratamentul ar putea trebui regândit, cu un accent mai mare pe controlul microbiomului renal, nu doar pe modificări dietetice şi reducerea concentraţiei de minerale.
10:00
Fostul senator francez Joël Guerriau a primit marți o condamnare de patru ani de închisoare.
Acum 4 ore
09:50
Sute de fani PAOK au ajuns la Timișoara. Au aprins un foc și au cântat la locul tragediei VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
„Cu multă decență și fără nicio urmă de răutate ne-au spus că au aflat despre strângerea de fonduri și că doresc foarte mult să se mobilizeze ei pentru ai lor", au transmis suporterii timișoreni despre interacțiunea cu elenii.
09:30
Putin a ajuns pe pereții de la Casa Albă. O poză cu Donald Trump și liderul rus de la summitul din Alaska a fost afișată într-un hol principal.
09:10
Joburile remote pot fi accesate și fără experiență, prin competențe de bază, proiecte demonstrative și accesarea platformelor sigure de angajare.
09:00
Florian Coldea contestă sechestrul DNA. Celebrul general își vrea banii înapoi # Cotidianul de Hunedoara
Florian Coldea, fostul număr doi în cadrul Serviciului Român de Informații (SRI), ajunge în fața magistraților Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ).
08:50
Miliardele înghețate ale Venezuelei revin sub controlul Caracasului. Administrația Trump forțează miza pe petrol, în timp ce Washingtonul avertizează că restabilirea relațiilor depinde de conformarea totală a noului regim.
08:40
Cum funcționează pensiile private în România și cum poți începe să contribui # Cotidianul de Hunedoara
România are patru tipuri de pensii, publice și private, obligatorii și facultative, care se completează între ele pentru a asigura venituri la vârsta pensionării.
08:20
Diana Buzoianu cere condamnări penale pentru cei care ard ilegal deșeuri. Deși amenzile în 2025 au fost record, oficialul avertizează că infractorii continuă activitatea dacă nu primesc pedepse cu închisoarea.
08:00
Ministerul Sănătății deschide la Institutul „C.I. Parhon" o unitate specializată în tratarea multidisciplinară a obezității.
Acum 6 ore
07:50
Un incendiu a izbucnit marți seară la acoperișul unui hotel de lux din Courchevel, Franța. Peste 80 de turiști au fost evacuați de urgență.
07:30
Franța dă „eject" giganților americani. Statul francez își lansează propriul „Teams" guvernamental, numit Visio, pentru a bloca definitiv orice scurgere de date spre serverele din SUA.
06:10
Prețul energiei. De ce are România cel mai scump curent electric raportat la puterea de cumpărare # Cotidianul de Hunedoara
În decembrie 2025, Bucureștiul a ocupat prima poziție din 33 de capitale europene în clasamentul prețului energiei electrice raportat la puterea de cumpărare (PPS).
06:10
Realitatea despre banii primăriilor. Trei sferturi nu au fonduri nici de salarii și stau cu mâna-ntinsă la guvern # Cotidianul de Hunedoara
Cifre seci: 75% din primării nu-și pot plăti singure salariile. 83,4% din comunitățile locale depind de banii de la centru. Impozitele locale aduceau 8% din venitul primăriilor până la majorare. Încă avem 20.000 de kilometri de drum de piatră și pământ. Jumătate din locuitorii acestei țări nu au gaz și canalizare. Un sfert aproape nu au nici apă potabilă curentă.
Acum 24 ore
22:40
ICE face o nouă victimă în SUA. Bărbat în stare critică după ce fost împușcat # Cotidianul de Hunedoara
Incidentul armat în care este implicată poliția de frontieră (ICE) s-a petrecut în orașul Arivaca, din Arizona.
21:30
Totul despre cei 7 suporteri greci care au murit în Timiș. Reacția lui Răzvan Lucescu, antrenorul PAOK # Cotidianul de Hunedoara
În urma unui grav accident rutier petrecut în apropiere de Lugoj, județul Timiș, șapte persoane au murit, iar alte trei au fost rănite. Victimele veneau din Grecia și voiau să ajungă în Franța.
20:10
Omul, în zbor spre Lună după 50 de ani. NASA pregătește misiunea Artemis II # Cotidianul de Hunedoara
Artemis II este prima misiune NASA cu echipaj uman care va zbura către Lună, după 50 de ani.
19:10
Dansatoarele selecționate și antrenate îl încadrează pe președinte pentru ca nu cumva să încerce cineva să-i transmită un crîmpei de viață cotidiană.
18:50
Președintele clublui PAOK, mesaj de condoleanțe pentru familiile suporterilor morți în accidentul din Timiș # Cotidianul de Hunedoara
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, au murit într-un grav accident petrecut în județul Timiș.
18:40
Copiii din România, dependenți de internet. Ministrul Sănătății a găsit soluția # Cotidianul de Hunedoara
Alexandru Rogobete consideră că accesul copiilor și adolescenților ar trebui să fie controlat de părinți și instituții.
18:20
Memoria lui Trump i-a jucat feste în timpul unui interviu. Ce cuvânt a uitat # Cotidianul de Hunedoara
Sănătatea este un subiect sensibil pentru Trump și a încercat să contracareze orice speculație, lăudându-se frecvent cu vigoarea sa.
18:00
Germania oferă un milion de euro recompensă pentru identificarea autorilor penei de curent din Berlin # Cotidianul de Hunedoara
Germania oferă un milion de euro recompensă pentru prinderea autorilor penei de curent din Berlin care a lăsat 100 000 de oameni fără electricitate și căldură timp de patru zile.
17:30
Suporterii echipei PAOK Salonic, în microbuzul implicat în accidentul din Timiş. Titi Aur, primele concluzii # Cotidianul de Hunedoara
Microbuzul implicat în accident transporta suporteri greci ai echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu. Ei se îndreptau spre Franţa, unde urmau să participe la meciul cu Olympique Lyon din Liga Europa.
17:30
Influencerii au adus înapoi trendurile iconice din 2016 și să le transforme în senzația modei și machiajului din 2026.
16:50
Dan Barna și Vlad Voiculescu au primit de la Comisia Europeană confirmarea că ancheta care vizează anularea alegerilor din 2024 este în desfășurare.
16:30
China vrea se unească cu Rusia ”pentru stabilitate mondială și energie pozitivă” # Cotidianul de Hunedoara
Negociatorii ruşi şi ucraineni au avut o reuniune de două zile la Abu Dhabi, pentru a discuta un plan de pace propus de preşedintele american Donald Trump.
16:30
După acordul UE-Mercosur, președinta Comisiei Europene este în India, pentru a semna "mama tuturor acordurilor comerciale"
16:20
Reînarmarea Germaniei trezește admirație, dar și neîncredere în rândul aliaților, arătând că Europa are încă nevoie de un NATO pacificator
16:10
Șeful Vămilor, demis de Bolojan. Alexandru Bălan a fost urmărit penal nouă ani # Cotidianul de Hunedoara
Alexandru Bogdan Bălan a fost numit la conducerea AVR tot de Ilie Bolojan, în septembrie 2025. G4Media dezvăluia în octombrie 2025 că Alexandru Bogdan Bălan a fost urmărit penal timp de nouă ani pentru abuz în serviciu și fals intelectual în dosarul fostului patron Romprest, Florian Walter. Aceeași publicație scrie că DNA a clasat dosarul în mai […]
16:10
Nominalizări BAFTA 2026 – „One Battle After Another” şi „Sinners”, cele mai multe selecţii # Cotidianul de Hunedoara
Lista este foarte similară cu cea a Oscarurilor, ale căror nominalizări au fost dezvăluite acum câteva zile, cu „Sinners" în fruntea listei, urmat de „One Battle After Another"
15:50
Austeritatea nu a ajuns la sate. 10.000 de euro pe iPhone de ultimă generație pentru angajații unei comune mici # Cotidianul de Hunedoara
Primăria comunei Tarna Mare, care are 3.563 de locuitori, a cheltuit peste 10.000 de euro pe opt iPhone-uri 17 Pro pentru cei opt angajați din totalul de 14 ai primăriei, arată datele consultate de Cotidianul.
15:50
Maia Sandu: Moldova ar putea fi ocupată de Rusia dacă UE nu ne primește rapid # Cotidianul de Hunedoara
„Pentru a te simţi în siguranţă, trebuie să faci parte din UE", a argumentat președinta Republicii Moldova la Strasbourg.
