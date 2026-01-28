Jannik Sinner s-a calificat în semifinalele Australian Open. Duel “de foc” cu Novak Djokovic pentru finală

18:40

Pierderea lui Louis Munteanu a fost una mare pentru CFR Cluj, chiar dacă evoluțiile atacantului din acest sezon nu erau la același nivel ca cele din stagiunea precedentă. Chiar și așa, fotbalistul a adus o sumă impresionantă în conturile clubului, iar conducerea l-a înlocuit cu un jucător venit gratis, al cărui CV nu era unul […]