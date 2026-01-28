Caragiale sărbătorit la Cinemaraton cu o premieră specială

08:40

O nouă linie de finanțare cu fonduri europene pentru achiziția de animale în fermele zootehnice stârnește un interes major în rândul fermierilor, fiind considerată una dintre cele mai așteptate măsuri din actualul ciclu de finanțare. Potrivit specialiștilor, este pentru prima dată după aproape două decenii când o astfel de oportunitate apare în mod clar în […]