Meteorologii, avertizări de vreme rea pentru zilele următoare! Se lasă iar ger!

Protestul fermierilor europeni, început marți la Strasbourg și continuat astăzi împotriva acordului UE-Mercosur, pare că s-a soldat cu mica victorie de etapă: Parlamentul European a votat miercuri în favoarea unei moțiuni prin care Curtea de Justiție a Uniuni Europene (CJUE) este este sesizată să analizeze acest document. Vă reamintim că pe acest subiect au fost […]