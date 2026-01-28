Aurul sparge toate barierele istorice: Slăbirea dolarului şi retragerile din obligaţiuni propulsează aurul peste 5.280 de dolari pe uncie
Ziarul Financiar, 28 ianuarie 2026 14:30
Aurul sparge toate barierele istorice: Slăbirea dolarului şi retragerile din obligaţiuni propulsează aurul peste 5.280 de dolari pe uncie
Bogdan Vlad, Genezio: Viziunea noastră este că totul se va duce într-o zonă conversaţională. Deja lucrăm cu BCR pentru a monitoriza vizibilitatea brandului în ChatGPT şi pregătim o nouă rundă de finanţare pentru 2026 # Ziarul Financiar
Genezio, start-up-ul local de tehnologie înfiinţat de antreprenorul local Andrei Pitiş împreună cu Bogdan Rîpă, Bogdan Vlad şi Paula Cionca, şi-a propus pentru anul curent să accelereze adopţia soluţiei sale de monitorizare a vizibilităţii brandurilor în modelele de limbaj AI (LLM) şi să ia o nouă rundă de finanţare, în condiţiile în care fondatorii mizează pe o schimbare fundamentală a modului în care consumatorii interacţionează cu companiile şi brandurile lor.
Dominaţia verde: în 14 din 27 de state ale UE, verdele a întrecut gazul şi cărbunii la producerea de energie. Unde se află România? # Ziarul Financiar
„Tranziţia UE către energia curată a atins un punct de cotitură în 2025, când energia eoliană şi solară au generat pentru prima dată mai multă energie electrică decât sursele fosile. Energia eoliană şi solară au generat 30,1 % din energia electrică a UE în 2025 (841 TWh), în timp ce toate sursele fosile au generat 29,0 % (809TWh)“, se arată în raportul European Electricity Review 2026 realizat de EMBER. Potrivit acestora, în ultimul deceniu, energia eoliană şi cea solară au înregistrat o tendinţă ascendentă constantă.
ZF Live. Cristian Ionescu, Instant Factoring: Piaţa de factoring a continuat să se dezvolte şi în 2025. A fost un an al maturizării, în special în România. Anul trecut am terminat cu un volum de finanţări de 104 mil. euro şi cu un venit de circa 5,3 mil. euro # Ziarul Financiar
Instant Factoring a înregistrat anul trecut un volum de finanţări de 104 mil. euro, în timp ce venitul a fost de aproximativ 5,3 mil. euro, a spus Cristian Ionescu, CEO al Instant Factoring, în cadrul emisiunii de business ZF Live.
Cât de mult mai pot să economisească românii. Anul 2025 a fost mai greu: Populaţia a economisit 31 mld. lei anul trecut în depozite, mai puţin decât suma pusă deoparte la bănci de români în 2024, de 42 mld. lei # Ziarul Financiar
Populaţia continuă să prefere preponderent economisirea bancară, însă sumele pe care românii reuşesc să le pună deoparte în depozite bancare sunt în scădere, într-un context caracterizat de creşterea taxelor şi a preţurilor, dar şi de dobânzi încă mari la credite, în timp ce veniturile au staţionat.
Surpriză neplăcută în reforma concediilor medicale: de la 1 februarie, angajaţii care îşi iau medical vor avea salariul pe luna respectivă mai mic cu plata pentru o zi de muncă # Ziarul Financiar
Ordonanţa de urgenţă dată de Guvern în prag de Revelion, în decembrie 2025, prin care prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită de la 1 februarie 2026 înseamnă bani mai puţini la salariu pentru angajaţii care iau astfel de concedii.
Raiffeisen Bank România şi InnovX lansează MagicMoon, competiţie pentru tinerii antreprenori care doresc să se extindă internaţional. Cristian Sporiş, Raiffeisen: MagicMoon ţinteşte generaţia tânără de antreprenori care visează. David Popovici, ambasador al MagicMoon: E un potenţial imens în tânăra generaţie în materie de business # Ziarul Financiar
Pagina verde. Al doilea an de SGR, la raport. Românii au returnat peste 5,2 miliarde de ambalaje în 2025, în creştere cu 55% faţă de 2024 # Ziarul Financiar
Peste 5,2 miliarde de ambalaje SGR au fost returnate în 2025, în creştere cu circa 55% faţă de 2024, conform calculelor ZF făcute pe baza datelor de la RetuRo, administratorul Sistemului Garanţie-Returnare. Rata de colectare a fost de 83% anul trecut, faţă de puţin peste 54% în anul anterior.
Bursă. Ce se mai întâmplă cu banii voştri din Pilonul II, unde sunt ei investiţi? Poate nu ştiaţi, dar aveţi 127,5 milioane de lei în acţiuni ale ASML, cea mai mare companie din Europa care aproape şi-a dublat evaluarea în ultimul an. Care sunt fondurile de pensii acţionare # Ziarul Financiar
În timp ce dinamica pieţelor de capital captivează atenţia investitorilor prin noi recorduri înregistrate de indici, o parte din viitorul financiar al românilor prinde contur în nucleul tehnologic al Europei.
Ce ar putea genera noi recorduri la Bursă după maximele de la început de an? Liviu Arnăutu, preşedinte al Atlas AM, indică drept factori-cheie consolidarea fiscală, dividendele şi posibila îmbunătăţire a rezultatelor financiare. De unde pot apărea corecţii? Aflaţi la ZF Deschiderea de Astăzi # Ziarul Financiar
Pagina verde. România riscă să devină o groapă de gunoi în regiune din cauza importurilor ilegale de deşeuri. Există neconcordanţă între cifrele declarate de transportatori şi cele ale staţiilor de reciclare # Ziarul Financiar
România riscă să fie inundată de deşeuri importate ilegale, în contextul în care intrarea în Schengen a venit şi cu eliminarea controalelor vamale.
Ce ar putea genera noi maxime la Bursă după maximele de la început de an? Liviu Arnăutu, preşedinte al Atlas AM, indică drept factori-cheie consolidarea fiscală, dividendele şi posibila îmbunătăţire a rezultatelor financiare. De unde pot apărea corecţii? Aflaţi la ZF Deschiderea de Astăzi # Ziarul Financiar
Bursă. Acţiunile companiei de stat Hidroelectrica ating un nou maxim istoric la Bursă. Valoare de piaţă de peste 60 mld. Lei. Acţionarii au aprobat ieri, printre altele, înfiinţarea împreună cu EDF Power Solutions International a unei societăţi mixte sub forma unui joint venture, cu participaţii egale, de 50% pentru fiecare parte # Ziarul Financiar
Valoarea acţiunii Hidroelectrica (simbol bursier H2O) a atins un nou maxim intra-day de 138,4 de lei în cursul şedinţei de tranzacţionare din 27 ianuarie, reprezentând cel mai ridicat nivel de la listarea societăţii la Bursa de Valori Bucureşti din data de 12 iulie 2023. La această cotaţie de preţ, capitalizarea Hidroelectrica ajunge la 62,3 miliarde lei.
Transformarea creditelor în granturi din PNRR a dus deficitul din 2025 la 7,6% din PIB, faţă de estimarea din august trecut de 8,4% din PIB # Ziarul Financiar
Un deficit bugetar mai redus în 2025 oferă o perspectivă mai bună pentru un deficit şi mai redus în 2026. În august trecut, deficitul bugetar era socotit de guvern la 8,4% din PIB – convenit cu Comisia Europeană. Datele Finanţelor arată un deficit la final de 2025 de 7,6% din PIB, adică 146 mld. lei (29 mld. euro). Un deficit enorm, dar în scădere.
Bursă. Subscrierile de acţiuni Fondul Proprietatea în oferta lansată de Lion Capital ajung la 9% la jumătatea perioadei: ordine de 11 mil. lei după ce preţul de tranzacţionare l-a egalat pe cel din ofertă # Ziarul Financiar
Oferta publică de cumpărare lansată de Lion Capital pentru 191,6 milioane de acţiuni Fondul Proprietatea (FP) înaintează lent, cu un nivel de subscriere de aproximativ 9% din pachetul vizat, în condiţiile în care avantajul iniţial de preţ faţă de piaţă s-a evaporat după aprecierea cotaţiei bursiere până la nivelul din ofertă. Astfel, preţul oferit, de 0,68 lei pe acţiune, este identic cu cel din piaţă, ceea ce reduce stimulentul investitorilor de a participa anticipat la tranzacţie.
ZF IT Generation. Start-up Update. Ioan Iacob, cofondator şi CEO, FlowX.AI: În România sunt probabil 200 de ingineri de „clasă A“. Dintre aceştia, eu cred că o jumătate sunt la FlowX.AI # Ziarul Financiar
FlowX.AI, start-up-ul fondat în România care a atras cea mai mare rundă Serie A din istoria ecosistemului local, îşi menţine centrul de cercetare şi dezvoltare în Bucureşti, unde fondatorul Ioan Iacob estimează că a reuşit să adune jumătate dintre cei mai buni ingineri de software din ţară.
Pagina verde. Ce discută Consiliul General al Municipiului Bucureşti: Gardul de la Palatul Parlamentului ar putea fi dărâmat, iar Dealul Arsenalului ar căpăta o nouă faţă într-un proiect de regenerare urbană. „Gardul se citeşte ca o barieră la nivelul oraşului“. # Ziarul Financiar
Consiliul General al Municipiului Bucureşti are pe lista de dezbateri la şedinţa de joi, 29 ianuarie, un proiect numit „Regenerare Urbană Dealul Arsenalului - Uranus”, care prevede inclusiv demolarea gardului Palatului Parlamentului şi încurajarea traficului pietonal, zona putând fi o legătură între nordul şi sudul oraşului la nivelul central al Capitalei.
Wonderful colaborează cu Anthropic şi lansează Agent Builder, o soluţie autonomă pentru crearea de agenţi AI în companii # Ziarul Financiar
Wonderful, companie fondată în 2025 care dezvoltă o platformă de agenţi AI pentru mediul enterprise, a anunţat lansarea Agent Builder, un sistem autonom realizat în colaborare cu laboratorul de cercetare Anthropic. Noua soluţie, lansată oficial pe 27 ianuarie 2026, îşi propune să automatizeze procesul de generare a agenţilor AI, eliminând fluxuri de lucru manuale şi accelerând implementarea în producţie pentru companiile mari.
EXCLUSIV ZF. Raiffeisen Bank a intrat în lupta pentru achiziţia Garanti Bank România, acolo unde este din decembrie şi ING Bank # Ziarul Financiar
Raiffeisen Bank a intrat în luptă, depunând o ofertă pentru achiziţia Garanti Bank România, conform unor surse de pe piaţa bancară.
Aaylex One, companie antreprenorială de peste 1 mld. lei, cere intrarea în concordat preventiv. Producătorul câştigase un proiect de 110 mil. lei prin Investalim, începuse investiţiile care ajungeau la 200 mil. lei. # Ziarul Financiar
Aaylex One, compania românească controlată majoritar de antreprenorul Bogdan Stanca, care deţine brandul de carne de pui Cocorico, a cerut intrarea în concordat preventiv, potrivit unui dosar publicat pe portalul instanţelor de judecată, deschis la Tribunalul Buzău. ZF a cerut un punct de vedere, dar nu l-a primit până la momentul închiderii ediţiei.
Sorin Pâslaru, ZF: Execuţia bugetului pe 2025 comparată cu proiecţia bugetară arată că slăbiciunea a fost în primul rând la fondurile europene, unde era prognozată o absorbţie de 88 mld. lei dar am luat de la UE doar 76 mld. lei. Ca urmare, şi investiţiile au fost mai reduse cu 12 mld. lei decât cele prognozate # Ziarul Financiar
Ungaria trage un puternic semnal de alarmă privitor la criza tot mai profundă a laptelui cu care se confruntă fermierii europeni şi dă vina pentru aceasta pe chinezi. Ce măsuri propune # Ziarul Financiar
Ungaria solicită măsuri imediate din partea UE în contextul agravării crizei de pe piaţa laptelui. Potrivit ministrului maghiar al agriculturii, Istvan Nagy, scăderea dramatică a preţurilor de achiziţie provoacă probleme grave în mai multe state membre, prin urmare fiind necesară o intervenţie rapidă şi eficientă, notează Portfolio.
Pagina verde. Plastic - realităţi şi prejudecăţi. Mit: dozele de aluminiu au un impact mai redus asupra mediului decât PET-ul # Ziarul Financiar
Impactul ambalajului asupra mediului este o temă tot mai dezbătută pe măsură ce reglementările de la nivel european în ceea ce priveşte acest domeniu sunt tot mai stricte.
