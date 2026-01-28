A SPUS AZI LA ZF LIVE. Boala tăcută care afectează 3 din 4 angajaţi din România. ”75% din salariaţi riscă să ajungă aici dacă nu se iau măsuri” VIDEO

08:15

Oferta publică de cumpărare lansată de Lion Capital pentru 191,6 milioane de acţiuni Fondul Proprietatea (FP) înaintează lent, cu un nivel de subscriere de aproximativ 9% din pachetul vizat, în condiţiile în care avantajul iniţial de preţ faţă de piaţă s-a evaporat după aprecierea cotaţiei bursiere până la nivelul din ofertă. Astfel, preţul oferit, de 0,68 lei pe acţiune, este identic cu cel din piaţă, ceea ce reduce stimulentul investitorilor de a participa anticipat la tranzacţie.