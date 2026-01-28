Investiție de peste 20 de milioane de lei pentru reabilitarea Spitalului de Boli Infecțioase din Cluj

21:00

O nouă premieră națională este produsă la Cluj: medicii prescriu pacienților doze de cultură. Nu este începutul unui banc, ci un parteneriat interesant între unități medicale și culturale. În baza acestuia, pacienții au acces gratuit la cultură. Mai mult, medicii sunt cei care îi îndeamnă pe pacienții lor să se bucure de cultură, pentru că, astfel, […]