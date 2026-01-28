Investiție de peste 20 de milioane de lei pentru reabilitarea Spitalului de Boli Infecțioase din Cluj
Consiliul Județean Cluj a încheiat contractul de execuție a lucrărilor ce vizează reabilitarea termică și eficientizarea energetică a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase. Investiția este finanțată din fonduri europene și se ridică la aproximativ 5 milioane de euro. Lucrările vor fi realizate la imobilul spitalului situat pe strada Iuliu Moldovan nr. 23 și vizează corpurile […] The post Investiție de peste 20 de milioane de lei pentru reabilitarea Spitalului de Boli Infecțioase din Cluj appeared first on ViaClujTV.
Investiție de peste 20 de milioane de lei pentru reabilitarea Spitalului de Boli Infecțioase din Cluj # ViaCluj
Primăria municipiului Cluj-Napoca anunță modificarea priorității de circulație pe strada Grădinarilor, la intersecția cu strada Măgura. Astfel, autovehiculele care circulă pe/spre strada Grădinarilor spre/pe strada Măgura au prioritate de trecere. Tronsonul vestic al străzii Grădinarilor (între strada Măgura și strada Fabricii) va trebui să acorde prioritatea, fiind semnalizat prin indicatorul rutier STOP. Măsura, stabilită în […] The post Modificări de circulație în cartierul Mărăști appeared first on ViaClujTV.
Compania de Apă Someș anunță că, din cauza unei avarii la rețeaua de apă, furnizarea apei potabile este întreruptă, miercuri, 28 ianuarie 2026, în comuna Jucu. „Din cauza unor lucrări de remediere a unei avarii la rețeaua de alimentare cu apă potabilă, în data de 28 ianuarie 2026, se întrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii […] The post Avarie la rețeaua de alimentare cu apă potabilă în comuna Jucu appeared first on ViaClujTV.
Doi minori arestați pentru tentative de tâlhărie: au amenințat victimele cu spray-uri lacrimogene # ViaCluj
Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a anunțat că, la data de 27 ianuarie 2026, procurorul de caz a dispus propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile față de doi inculpați minori, ambii în vârstă de 17 ani, cercetați pentru comiterea mai multor tentative de tâlhărie calificată. Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul […] The post Doi minori arestați pentru tentative de tâlhărie: au amenințat victimele cu spray-uri lacrimogene appeared first on ViaClujTV.
Ce alimentează astăzi extremismul, din America până în Europa – Ce ne spune criza americană despre viitorul democrației # ViaCluj
Ce sunt, de fapt, extremele politice: două capete opuse sau puncte care ajung să se întâlnească? Într-o ediție a emisiunii România Via Cluj dedicată extremismului contemporan, profesorul de filozofie Ciprian Mihali analizează modul în care radicalismele nu se întâlnesc prin idei comune, ci prin aceleași mecanisme, emoții și violență. De la tensiunile actuale din Statele […] The post Ce alimentează astăzi extremismul, din America până în Europa – Ce ne spune criza americană despre viitorul democrației appeared first on ViaClujTV.
Doi minori de 17 ani, arestați preventiv pentru tentative de tâlhărie calificată în Cluj-Napoca # ViaCluj
O discuție cu Gabriela Barbu, voluntar Peditel și Fundația Părinți din România, la PediTalks. Află de ce se implică voluntarii, cum au fost organizate o parte dintre evenimentele de conștientizare ale PEDITEL și ale Fundației Părinți din România, în a două ediție a podcastului PediTalks, moderat de fondatoarea PEDITEL, Cristina Grigore. The post Culisele evenimentelor sociale comunitare, ce nu s-a văzut, dar a contat appeared first on ViaClujTV.
Zeci de mii de vizitatori și investiții de peste 100 de milioane de lei în muzeele clujene # ViaCluj
Muzeele subordonate Consiliului Județean Cluj au reprezentat, și în anul 2025, una dintre atracțiile principale atât pentru publicul clujean, cât și pentru turiști. Au fost înregistrate cifre semnificative de vizitatori, respectiv peste 200.000 de oameni. Muzeul Etnografic și Muzeul de Artă, în topul preferințelor publicului Astfel, Muzeul Etnografic al Transilvaniei a fost, și în anul precedent, […] The post Zeci de mii de vizitatori și investiții de peste 100 de milioane de lei în muzeele clujene appeared first on ViaClujTV.
Ultimii ani au adus o preocupare sporită pentru construcțiile eficiente, inclusiv pentru casele pasive. Este vorba de construcții cu o amprentă redusă de carbon, care au un triplu avantaj: sunt prietenoase cu natura, reduc valoarea facturilor plătite de proprietari și oferă un grad sporit de confort celor care aleg astfel de construcții. Cele mai noi […] The post nZEB Expo sau cum arată viitorul construcțiilor eficiente în România appeared first on ViaClujTV.
Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a atins în 2025 cel mai ridicat nivel al traficului de pasageri din istoria sa. Potrivit unei analize realizate de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, anul trecut au fost înregistrați peste 3,58 milioane de pasageri, în creștere cu aproximativ 10% față de 2024, când traficul a fost de 3,26 […] The post Peste 3,5 milioane de pasageri au trecut prin Aeroportul Cluj în 2025 appeared first on ViaClujTV.
Conferința CARS Talks powered by Inter Cars Romania, parte a campaniei CARS – Condu Atent, Responsabil și în Siguranță – aduce în prim-plan educația și siguranța rutieră pentru tineri la Cluj-Napoca. Campania CARS este o inițiativă civică lansată de Clubul Sportiv SAVU RACING în parteneriat cu Asociația CARS Academy și are ca scop dezvoltarea unei […] The post Educația rutieră iese din manuale: CARS Talks, eveniment pentru tinerii șoferi din Cluj appeared first on ViaClujTV.
Florin Piersic, unul dintre cei mai iubiți și talentați actori români din România, împlinește 90 de ani. Născut la 27 ianuarie 1936 în Cluj, Piersic și-a început cariera artistică la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, promoția 1957. Spectacolul său de absolvire a fost “Peer Gynt” de Henrik Ibsen, iar doi ani mai […] The post Florin Piersic, actorul român care a trăit povești pline de pasiune, împlinește 90 de ani appeared first on ViaClujTV.
Albert Oprea, elev de 10 ani din Cluj-Napoca, impresionează la Românii au talent cu arta LEGO # ViaCluj
Albert Oprea, elev în clasa a IV-a D, a reușit să emoționeze publicul și juriul emisiunii Românii au Talent. La doar 10 ani, Albert a demonstrat că perseverența și dedicarea pot transforma o pasiune într-o adevărată formă de artă. Tânărul talent a impresionat prin modul în care îmbină piesele LEGO, realizând creații complexe, care depășesc […] The post Albert Oprea, elev de 10 ani din Cluj-Napoca, impresionează la Românii au talent cu arta LEGO appeared first on ViaClujTV.
Lord of the Dance, cea mai cunoscută trupă de dans irlandez, fondată de celebrul Michael Flatley, revine în România în cadrul turneului aniversar de 30 de ani, cu un spectacol unic, programat pe 2 aprilie 2026 la Sala Polivalentă BT Arena din Cluj Napoca si pe 3 aprilie 2026, la Sala Palatului din București. Alexandru Costin, […] The post Revine LORD OF THE DANCE la Cluj! Află noutăți despre spectacol, direct de la organizator appeared first on ViaClujTV.
Licitația pentru proiectarea și execuția noului skatepark din Baza Sportivă Gheorgheni a fost adjudecată, a anunțat primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. Proiectul intră acum în etapa legală de depunere a eventualelor contestații, urmând ca, ulterior, să fie demarate lucrările. Noua investiție are ca obiectiv realizarea unui ansamblu modern dedicat sporturilor urbane și activităților recreative, destinat […] The post Skatepark modern în Baza Sportivă Gheorgheni: licitația a fost adjudecată appeared first on ViaClujTV.
Snow Day Buscat: peste 70 de copii din medii defavorizate au fost invitați la schi pe pârtia din Băișoara # ViaCluj
Peste 70 de copii proveniți din medii defavorizate vor avea parte de o experiență de neuitat pe pârtia Buscat din Băișoara, județul Cluj, în cadrul evenimentului Snow Day, care va avea loc duminică, 1 februarie 2026. Pentru mulți dintre participanți, contactul cu sporturile de iarnă reprezintă o premieră absolută. Copiii provin atât din zone rurale, […] The post Snow Day Buscat: peste 70 de copii din medii defavorizate au fost invitați la schi pe pârtia din Băișoara appeared first on ViaClujTV.
Conducerea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) este acuzată că blochează de peste un an un proiect legislativ esențial pentru protejarea sănătății publice și a sănătății animalelor. Proiectul a fost notificat Comisiei Europene încă din 1 noiembrie 2024 și a primit aviz favorabil din partea Consiliului Concurenței la data de 15 ianuarie […] The post Adrian Oros: ANSVSA blochează o lege care putea preveni intoxicații mortale appeared first on ViaClujTV.
Un incident grav a avut loc vineri, 23 ianuarie, în Gherla, județul Cluj. Doi veri, de 4 și 5 ani, au căzut în râul Someș, după ce s-au dat cu un sac pe un derdeluș de pe malul apei. Un adolescent de 17 ani a sărit după ei, dar l-a găsit doar pe cel mai […] The post Continuă căutările băiețelului de patru ani care a căzut în râul Someș în Gherla appeared first on ViaClujTV.
Clujenii pot face rezervări la bazele sportive din Gheorgheni și Mănăștur printr-o nouă aplicație # ViaCluj
Primăria Cluj-Napoca lansează o nouă aplicație pentru gestionarea rezervărilor la bazele sportive aflate în subordinea municipalității, respectiv Baza Sportivă Gheorgheni și Baza Sportivă „La Terenuri” din cartierul Mănăștur. „Primăria Municipiului Cluj-Napoca a dezvoltat o nouă aplicație online de rezervări pentru Baza Sportivă Gheorgheni și Baza Sportivă La Terenuri. Pentru a face rezervări până în data […] The post Clujenii pot face rezervări la bazele sportive din Gheorgheni și Mănăștur printr-o nouă aplicație appeared first on ViaClujTV.
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor informează consumatorii despre o rechemare de produs. Nestlé România retrage voluntar de pe piață încă un lot pe lista de formulă de lapte. Este vorba despre produsul NAN 1 Comfortis 800g, care a fost retras din supermarketurile Lidl și Kaufland din România. „Această situație este cauzată de […] The post Alertă alimentară: Lapte praf pentru bebeluși, retras din supermarketuri appeared first on ViaClujTV.
CFR Cluj a învins pe FCSB duminică seara, scor 1-4, într-un meci din etapa a 23-a din Superligă. În urma acestui rezultat, clujenii au trecut peste campioană în clasament și au 32 de puncte (locul 9) în timp ce FCSB 31 și se află pe locul 10. Prima repriză a partidei de pe Arena Națională […] The post CFR Cluj învinge pe FCSB cu 4-1 și o depășește în clasament appeared first on ViaClujTV.
Primăria comunei Sic a încheiat lucrările de reparare a acoperișului și a fațadei Școlii Gimnaziale. Intervențiile au fost necesare din cauza degradărilor majore apărute în timp, care au dus la infiltrații de apă și la afectarea spațiilor interioare. Școala Gimnazială din localitatea Sic a fost reabilitată în urma unei finanțări acordate din fondul de rezervă al […] The post Școala Gimnazială din localitatea Sic, reabilitată cu fonduri din bugetul județului appeared first on ViaClujTV.
Strada Pădurii din Dezmir este modernizată printr-o investiție record de peste 88 milioane de lei # ViaCluj
Cel mai amplu contract de finanțare accesat vreodată de comuna Apahida prevede modernizarea mai multor sectoare de drum, inclusiv strada Pădurii din localitatea Dezmir, ca parte a unui proiect major de infrastructură rutieră. „Strada Pădurii beneficiază de lucrări de modernizare menite să îmbunătățească siguranța rutieră și condițiile de circulație pentru locuitorii din zonă”, a transmis […] The post Strada Pădurii din Dezmir este modernizată printr-o investiție record de peste 88 milioane de lei appeared first on ViaClujTV.
Unul dintre cele mai dinamice cluburi de afaceri din Cluj este BNI Crystal. Este vorba de unul dintre cele patru cluburi din Cluj care sunt membre ale uneia dintre cele mai mari rețele din Europa. Echipa BNI Crystal organizează un important eveniment dedicat antreprenorilor, în data de 28 ianuarie de la ora 18.00, în sala […] The post Cum conectează BNI Crystal antreprenori de calibru în Transilvania appeared first on ViaClujTV.
Artistul fotograf Camelia Burduja a fost printre primii care au practicat fotografia de nou-născuți din România, o nișă sensibilă, care are nevoie de multă răbdare și înțelegere. Un alt proiect de suflet al Cameliei este unul care îi aduce împreună în fața aparatului foto pe copii, dar și pe bunicii și străbunicii lor. Ce a […] The post Emoția dintr-o fotografie: Ce vezi dacă mergi la expoziția Rădăcini appeared first on ViaClujTV.
În ultimele zile din ianuarie şi în cea mai mare parte a lunii februarie, temperaturile se vor situa peste valorile obişnuite în toată ţara, conform prognozei pe patru săptămâni anunţată de meteorologi. Săptămâna 26.01.2026 – 02.02.2026 Valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere […] The post Prognoza meteo până la sfârșit de februarie appeared first on ViaClujTV.
Cristiana Gavriș, de formație psiholog cu o vastă experiență coaching de business și în resurse umane, și-a dat seama că ceea ce a învățat în meseria sa, poate fi aplicat și în sport, nu doar în business. De 9 ani, Cristiana face coaching sportiv cu karatiștii de la Palatul copiilor din Cluj. Pe lângă rezultatele […] The post Știința din spatele performanței: rolul coachingului sportiv appeared first on ViaClujTV.
CFR Cluj a renunțat la serviciile atacantului David Ciubăncan (21 de ani). Clubul l-a transferat pe David Ciubăncan la UTA. Atacantul de 1,97 nu a fost nici măcar deplasat de Daniel Pancu în cantonamentul din Spania în această iarnă. CFR Cluj nu a încasat niciun ban de pe urma mutării, dar a păstrat 50% dintr-un transfer ulterior. „Mulțumim, […] The post CFR Cluj și-a cedat atacantul la o altă echipă din Superligă appeared first on ViaClujTV.
Compania de Transport Public Cluj-Napoca (CTP) a făcut public programul de circulație al mijloacelor de transport în comun pentru ziua de 24 ianuarie 2026, când este celebrată Ziua Unirii Principatelor Române. Potrivit anunțului oficial, transportul public de călători va funcționa între orele 06:00 și 23:00, conform programului specific zilelor de duminică. Linii CTP suplimentate pentru […] The post Program CTP Cluj de Ziua Unirii 2026: linii suplimentate și restricții de trafic appeared first on ViaClujTV.
CFR Cluj l-a transferat pe Mihai Popa (25 de ani) de la Torino. Produs al Academiei Hagi, Popa a mai evoluat la Viitorul, actuala Farul, Astra, Rapid, FC Voluntari, iar în 2023 a fost transferat de Torino. N-a prins niciun meci la gruparea din Serie A, care l-a împrumutat în sezonul precedent la CFR. 13 partide a […] The post Al patrulea transfer al iernii la CFR Cluj – Mihai Popa a revenit în Gruia appeared first on ViaClujTV.
Nu patinați pe lacul din Gheorgheni, gheața e subțire – Risc major de înec și amenzi de minimum 500 de lei # ViaCluj
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a transmis în seara de joi, 22 ianuarie, un avertisment public ferm, direct de pe malul lacului din cartierul Gheorgheni. Odată cu încălzirea ușoară a vremii din următoarele zile, gheața devine extrem de periculoasă, iar riscul de înec pe malurile din oraș este major. „Începând din seara aceasta și în zilele […] The post Nu patinați pe lacul din Gheorgheni, gheața e subțire – Risc major de înec și amenzi de minimum 500 de lei appeared first on ViaClujTV.
Divorțurile și partajele nu afectează doar viața personală, ci pot pune în pericol și afacerile de familie și averea multigenerațională. În acest episod al podcastului Business de Familie, avocatul Romulus Luca dezvăluie provocările juridice cu care se confruntă familiile care gestionează averi și afaceri comune: moștenirea valorilor și carierei părintești, impactul divorțurilor și al partajelor […] The post Business de Familie – Romulus Luca, avocat: Impactul divorțului într-o afacere de familie appeared first on ViaClujTV.
Business de Familie cu Romulus Luca, avocat – Impactul divorțului într-o afacere de familie # ViaCluj
În fiecare an, în stațiunea elvețiană Davos, liderii lumii și cei mai influenți oameni de afaceri se reunesc în cadrul Forumului Economic Mondial, un eveniment care depășește cu mult eticheta unei simple conferințe. Dincolo de reuniunile plenare și discursurile oficiale, Davos devine o platformă intensă de negocieri, întâlniri bilaterale și constituire a unor grupuri de […] The post Lideri, afaceriști și negocieri: Importanța ascunsă a Forumului de la Davos appeared first on ViaClujTV.
UMF Cluj construiește un centru de simulare, training și cercetare, dar și o bibliotecă nouă # ViaCluj
Proiectul de 17.000 de metri pătrați, în valoare totală de 255 de milioane de lei, va avea două corpuri de clădire: Corpul A, care va fi centrul propriu-zis de simulare și training (cu o valoare de 208 milioane de lei, fonduri proprii ale UMF Cluj) și Corpul B, o bibliotecă ce va avea aproximativ 250 […] The post UMF Cluj construiește un centru de simulare, training și cercetare, dar și o bibliotecă nouă appeared first on ViaClujTV.
Simona Halep, ambasadorul onorific al Transylvania Open – Fostul lider mondial va înmâna trofeul # ViaCluj
Simona Halep, cea mai valoroasă jucătoare din istoria tenisului românesc, se întoarce la Cluj în calitate de ambasador onorific al Transylvania Open WTA 250. Fost lider mondial și una dintre cele mai valoroase jucătoare din istoria tenisului, Simona continuă astfel să inspire noua generație, chiar și din afara terenului de joc. Simona va fi prezentă […] The post Simona Halep, ambasadorul onorific al Transylvania Open – Fostul lider mondial va înmâna trofeul appeared first on ViaClujTV.
Ce legătură există între Inteligența Artificială, marketing și comunicare? Răspunde Attila Király, fondator SEO 365 # ViaCluj
Utilizarea Inteligenței Artificiale a devenit tot mai răspândită în domenii precum marketingul sau comunicarea. Practic, Inteligența Artificială oferă oportunități de a fructifica resursele companiilor, pentru a-i informa pe specialiști, pentru a analiza datele, pentru a automatiza procesele și pentru a crea conținut, spune fondatorul agenției SEO 365, Attila Király. El este, totodată, fondatorul site-ului cluj.com. […] The post Ce legătură există între Inteligența Artificială, marketing și comunicare? Răspunde Attila Király, fondator SEO 365 appeared first on ViaClujTV.
Consiliul Județean Cluj extinde programul de microcipare și sterilizare a câinilor în 19 localități # ViaCluj
Consiliul Județean Cluj continuă extinderea Programului județean de microcipare, înregistrare și sterilizare a câinilor cu stăpân, prin semnarea a două noi contracte de prestări servicii medical-veterinare. Noile contracte vizează alte 19 unități administrativ-teritoriale (UAT-uri) din județ. UAT-uri incluse în noile loturi contractate LOT 3 cuprinde următoarele localități: Bobâlna, Cășeiu, Câțcău, Chiuiești, Cuzdrioara, Dej, Jichișu de […] The post Consiliul Județean Cluj extinde programul de microcipare și sterilizare a câinilor în 19 localități appeared first on ViaClujTV.
În ciuda temperaturilor scăzute, lucrările de renovare și extindere continuă la Școlala Gimnazială „Ion Creangă” din Cluj-Napoca. „Lucrările de modernizare și extindere a școlii sunt în desfășurare, inclusiv în această perioadă. Intervenția vizează o ̦̆ ̆, adaptată normelor actuale și nevoilor reale ale unei unități de învățământ moderne. Prin ̆, suprafața desfășurată crește de la […] The post Renovarea școlii „Ion Creangă” din Cluj-Napoca continuă appeared first on ViaClujTV.
Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit în dimineața de joi, 22 ianuarie, în jurul orei 06.20, pentru a stinge un incendiu care a afectat trei autoturisme parcate pe strada Bucegi din municipiul Cluj-Napoca. Incendiul a izbucnit inițial la un autorurism, iar un bărbat a reușit să se autoevacueze la timp. A suferit însă […] The post Explozie pe strada Bucegi din Mănăștur – Un bărbat cu arsuri a fost preluat de SMURD appeared first on ViaClujTV.
UBB, în fruntea universităților românești în clasamentele internaționale Times Higher Education # ViaCluj
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) își confirmă statutul de lider național în clasamentele internaționale ale universităților pe domenii științifice publicate recent de Times Higher Education (THE) pentru anul 2026. UBB este universitatea din România cu cea mai amplă prezență în aceste clasamente, fiind inclusă în 9 din cele 11 domenii evaluate la nivel global. În […] The post UBB, în fruntea universităților românești în clasamentele internaționale Times Higher Education appeared first on ViaClujTV.
Primăria Cluj-Napoca anunță restricții de circulație cu ocazia manifestărilor organizate pentru sărbătorirea Zilei Unirii Principatelor Române (24 Ianuarie): din data de 22 ianuarie 2026, ora 7.00 până în data de 25 ianuarie 2026, ora 22.00 restricționarea circulației rutiere pe banda trei de pe latura de Est a Pieței Unirii, când situația o impune; în data […] The post Restricții de circulație la Cluj-Napoca cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române appeared first on ViaClujTV.
CFR Cluj a anunțat transferul lui Denis Crișan, atacant lateral în vârstă de doar 18 ani. Fotbalistul revine la Cluj-Napoca, orașul său natal, și devine oficial jucătorul echipei din Gruia. „Un nou tânăr de perspectivă la CFR Cluj! Începând de astăzi, Denis Crișan este noul nostru atacant lateral! În vârstă de doar 18 ani, Denis […] The post CFR Cluj își întărește atacul cu un tânăr format în academii europene appeared first on ViaClujTV.
În anul 2025 echipa Salvamont a Serviciului Public Județean Salvamont Salvaspeo Cluj și cea a Formației Salvamont Vlădeasa a participat la mai multe solicitări şi intervenţii, atât în staţiunile de schi, cât şi în zonele montane cu aflux de turiști. Lunile „de foc” din punct de vedere al intervențiilor salvatorilor montani au rămas ianuarie și […] The post Peste trei sute de persoane au fost salvate de echipele clujene de salvamontiști în 2025 appeared first on ViaClujTV.
Ziua Unirii Principatelor Române este sărbătorită la Cluj – ceremonii și concerte în Piața Unirii # ViaCluj
Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca invită clujenii și vizitatorii orașului să participe la evenimentele dedicate Zilei Unirii Principatelor Române, organizate vineri, 24 ianuarie. Anul acesta se împlinesc 167 de ani de la Mica Unire, moment istoric celebrat prin ceremonii oficiale, momente artistice și spectacole muzicale. Manifestările debutează la ora 11:00, în scuarul unde se află […] The post Ziua Unirii Principatelor Române este sărbătorită la Cluj – ceremonii și concerte în Piața Unirii appeared first on ViaClujTV.
Ambulatoriul Spitalului de Boli Infecțioase din Cluj, dotat cu echipamente medicale de trei milioane de euro # ViaCluj
Cea mai mare unitate ambulatorie din țară a fost dotată cu echipamente medicale de trei milioane de euro. Este vorba despre Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, dotat de către Consiliul Județean prin finanțare europeană. Prin intermediul proiectului au fost achiziționate 25 de echipamente medicale, dintre care un computer tomograf, un tomograf […] The post Ambulatoriul Spitalului de Boli Infecțioase din Cluj, dotat cu echipamente medicale de trei milioane de euro appeared first on ViaClujTV.
Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit în dimineața de miercuri, 21 ianuarie pentru stingerea unui incendiu izbucnit la compartimentul motor al unui microbuz aflat în incinta autogării de pe strada Giordano Bruno din Cluj-Napoca. „Imediat s-au deplasat la fața locului două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Până la sosirea forțelor noastre, […] The post Incendiu în autogara din Cluj – Microbuz în flăcări lângă două rezervoare de motorină appeared first on ViaClujTV.
O nouă premieră națională este produsă la Cluj: medicii prescriu pacienților doze de cultură. Nu este începutul unui banc, ci un parteneriat interesant între unități medicale și culturale. În baza acestuia, pacienții au acces gratuit la cultură. Mai mult, medicii sunt cei care îi îndeamnă pe pacienții lor să se bucure de cultură, pentru că, astfel, […] The post În premieră națională, cultura este prescrisă pe rețetă de medicii clujeni appeared first on ViaClujTV.
Animale înfometate și înghețate într-o gospodărie din Poiana Horea – o cățelușă hipotermică a fost salvată # ViaCluj
O turistă din Oradea a semnalat existența unei curți din localitatea Poiana Horea, comuna Beliș, județul Cluj, în care sunt mai multe animale care trăiesc în condiții improprii. La fața locului au sosit voluntarii Asociației Arca lui Noe Cluj, care au constatat existența unor câini și pisici în gospodăria respectivă, lăsați fără mâncare și în […] The post Animale înfometate și înghețate într-o gospodărie din Poiana Horea – o cățelușă hipotermică a fost salvată appeared first on ViaClujTV.
Una dintre cele mai interesante destinații turistice din Transilvania este satul Mărișel, din inima Munților Apuseni. Acum două decenii, transformarea satului tradițional din Țara Moților într-o destinație turistică părea o utopie. Însă această utopie a devenit o realitate concretă prin eforturile unor întreprinzători grupați în Asociația Pelaghia, o organizație neguvernamentală care onorează deopotrivă memoria eroinei […] The post Cum a devenit Mărișelul o stațiune de schi la modă appeared first on ViaClujTV.
