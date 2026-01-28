Momentul în care unui avion British Airways îi cade o roată imediat după decolare în Las Vegas
Adevarul.ro, 28 ianuarie 2026 17:00
Un avion Airbus A350-1000 al companiei British Airways, care zbura luni, 26 ianuarie, din Las Vegas spre Londra, a rămas fără o roată din spate la scurt timp după ce decolase.
Ministrul Economiei: Sprijinul constant al serviciilor de informații este vital deoarece România este în război hibrid # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a vorbit miercuri la Interviurile Adevărul despre modalitatea prin care România poate evita riscul ca rușii să preia prin interpuși contracte de producție militară finanțate prin SAFE.
Autorităţile franceze anchetează patru minori, acuzaţi că au sechestrat şi agresat violent o fată de 15 ani în apropiere de Lyon.
Mărturia sfâșietoare a unei mame care și-a pierdut copiii într-un lac: „Ei erau trei, eu singură. Toți aveau nevoie de mine în același timp” # Adevarul.ro
Trei băieți cu vârste de 6, 8 și 9 ani au murit după ce au căzut prin gheața unui iaz aflat vizavi de casa în care se aflau împreună cu familia.
Un elev de 13 ani, aflat în recreaţie, s-ar fi aruncat miercuri de la primul etaj al şcolii unde învaţă, în municipiul Mangalia, din cauza unei note mici pe care o primise, copilul fiind transportat la spital.
Marioneta lui Becali a început să facă scandal. I-a numit „papagali” pe cei care îl critică # Adevarul.ro
Elias Charalambous (45 de ani) este cel mai longeviv antrenor din „era Becali”.
Veşti proaste pentru românii din diaspora. Atlassib s-ar putea închide, după 33 de ani: „Nu știu ce va fi săptămâna viitoare” # Adevarul.ro
După 33 de ani de activitate, una dintre firmele de transport folosite de românii din diaspora pentru deplasări și trimiterea de pachete riscă să se închidă, pe fondul pierderilor acumulate în ultimele luni.
Protest la Ambasada Iranului din București: Ne dorim libertate, așa cum și românii și-au dorit în 1989 # Adevarul.ro
Câteva zeci de iranieni s-au adunat miercuri în fața Ambasadei Iranului la București pentru a protesta față de regimul teocratic de la Teheran. Oamenii au venit cu steaguri, inclusiv ale Statelor Unite, și au afișat mesaje de susținere pentru manifestațiile care au cuprins Iranul.
Tsunami de scumpiri – Negrescu, despre impactul liberalizării pieței energiei în România # Adevarul.ro
Suntem, din păcate, campioni europeni la scumpiri, în principal din cauza creşterii necontrolate a preţului la energie de anul trecut, după ce s-a renunțat la plafonarea prețurilor la energia electrică, a declarat analistul Adrian Negrescu.
Cele mai bune storcătoare 2026 – top modele pentru sucuri proaspete și nutritive, din peste 1.400 modele eMAG, pentru schimbări reale în dieta zilnică # Adevarul.ro
Descoperă cele mai bune storcătoare 2026 din peste 1.400 modele eMAG. Alege top modele pentru sucuri proaspete și nutritive care aduc schimbări reale în dieta ta zilnică.
Băsescu a câștigat procesul cu Administrația Prezidențială: câți bani trebuie să îi plătească statul după suspendarea indemnizației # Adevarul.ro
Curtea de Apel Bucureşti a decis, miercuri, să îi dea câștig de cauză fostului președinte Traian Băsescu în procesul cu Administraţia Prezidenţială. Decizia nu este, însă, definitivă.
Grindeanu transmite că toate şantierele legate de infrastructura medicală şi de transport trebuie să aibă finanţare # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu a declarat că toate şantierele legate de infrastructura medicală şi cea de transport trebuie să aibă finanţare „asigurată pentru ca ritmul de lucru să permită, în special, finalizarea obiectivelor prinse în PNRR”.
„O armadă masivă se îndreaptă spre Iran”. Trump amenință că flota este mai mare decât cea trimisă în Venezuela # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a anunțat miercuri, 28 ianuarie, că o „armadă masivă” se îndreaptă spre Iran, mai mare decât cea trimisă în Venezuela. Marți, portavionul nuclear USS Abraham Lincoln a fost trimis în Orientul Mijlociu.
Trump a ironizat patrulele cu sănii trase de câini din Groenlanda. Acestea sunt însă veritabile unităţi de elită ale marinei # Adevarul.ro
Donald Trump a ridiculizat apărarea Groenlandei reducând-o la "două sănii trase de câini", dar patrula Sirius este considerată o unitate de elită a marinei care îşi desfăşoară activitatea în condiţii extreme, în care numai cei mai rezistenţi supravieţuiesc.
Cauza morții fetiței de 2 ani într-o clinică stomatologică: detaliile descoperite nu erau cunoscute nici de părinți # Adevarul.ro
Institutul Național de Medicină Legală (INML) a finalizat analizele în cazul fetiței de 2 ani care a murit toamna trecută într-o clinică stomatologică din București.
A murit medicul Nicolae Poiană, pionier în fertilizarea in vitro în România. „Cred că am adus pe lume mii de copii” # Adevarul.ro
Medicul Nicolae Poiană, un nume de referinţă în obstetrică-ginecologie şi pionier în reproducerea asistată în România, cu o carieră impresionantă de peste 40 de ani în slujba sănătăţii femeii, a decedat.
Antrenorul de tenis Font de Mora, reclamat pentru relația „nepotrivită” cu o jucătoare. Sportiva minoră s-a mutat în casa spaniolului # Adevarul.ro
WTA are pe masă dosarul lui Rafael Font de Mora, un antrenor spaniol de tenis pe care două foste jucătoare îl acuză de conduită inadecvată.
La sala din str. General Berthelot, într-o vineri de ianuarie, Orchestra Națională și Corul Academic Radio au propus o Gală de operă sub bagheta cunoscutului și deja... naturalizatului pe scenele lirice și podiumurile românești de concert, David Crescenzi.
Schimbare majoră la BNR. Cine va conduce Direcția de Emisiune, Tezaur și Casierie. Semnătura sa va apărea pe bancnote # Adevarul.ro
Banca Națională a României intră într-o nouă etapă administrativă, prin numirea lui Mugur Tolici, actualul director al Direcției de Resurse Umane, în fruntea Direcției de Emisiune, Tezaur și Casierie
Bărbat condamnat la trei ani de închisoare după ce a ucis prin spânzurare câinele unui consătean # Adevarul.ro
Un bărbat de 38 de ani, din localitatea bihoreană Poienii de Jos, a fost încarcerat luni în Penitenciarul Oradea, unde va executa o pedeapsă de trei ani de închisoare, după ce a ucis prin spânzurare câinele unui consătean, informează Agerpres.
Un studiu american arată că în războiul din Ucraina au murit două milioane de oameni. Rușii au cele mai mari pierderi # Adevarul.ro
Numărul soldaţilor ruşi şi ucraineni ucişi, răniţi sau dispăruţi în aproape patru ani de război ar putea ajunge la 2 milioane până în primăvara acestui an, potrivit unui studiu, întrucât invazia Moscovei nu dă semne de încetinire, relatează The Guardian.
Cine transmite la TV FCSB - Fenerbahce. Meciul începe la oraa 22:00. Campioana României are 7% șanse de calificare în faza următoare a Ligii Europa # Adevarul.ro
FCSB are șanse infime să treacă mai departe în Liga Europa, urmând să-și încheie mâine, de la ora 22:00, meciurile din grupă.
Ultima luna de iarnă va fi una a contrastelor: un val de ger scade temperaturile la -10 grade în est. Unde ne așteptăm la vreme primăvăratică # Adevarul.ro
Meteorologii au transmis miercuri, 28 ianuarie, că luna februarie va fi una a contrastelor termice, întrucât vremea va fi atât geroasă și friguroasă, cât și primăvăratică în alte zile.
Un accident feroviar a avut loc miercuri după-amiază în municipiul Brașov, pe strada Borzești, unde o garnitură de tren a intrat în coliziune cu un autoturism.
Deși majoritatea oamenilor se spală pe dinți de două ori pe zi, mulți se confruntă în continuare cu sensibilitate, retracții gingivale sau apariția cariilor. Gestul zilnic al periajului dentar, aparent simplu, poate fi realizat incorect, cu efecte negative pe termen lung.
Ce au găsit anchetatorii în microbuzul distrus în accidentul teribil din Timiș, soldat cu șapte morți # Adevarul.ro
În urma verificărilor efectuate de autorități, în microbuzul implicat în accidentul mortal din Timiș au fost descoperite băuturi alcoolice, energizante și substanțe interzise.
Programul de relansare economică al PSD, bomba care riscă să arunce în aer bugetul pe 2026 # Adevarul.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, iese la atac împotriva premierului Ilie Bolojan și îi transmite că economia nu se repară doar prin biruri și taxe făcute din pix.
De ce e disperare să fie trântit Bolojan fix acum? Deputat PNL: „Sistemul simte că i se taie oxigenul” # Adevarul.ro
Deputatul PNL Gigel Ştirbu a afirmat, miercuri, că atacurile la adresa lui Ilie Bolojan arată panica unui sistem care îşi pierde privilegiile, susţinând că miza reală este reforma şi ruperea de vechile reţele de putere.
Ucraina va semna acordul de pace în 20 de puncte privind soluționarea războiului ruso-ucrainean cu Statele Unite, în timp ce Washingtonul urmează să semneze un document separat cu Rusia, a declarat ministrul de externe Andrii Sibiha, într-un interviu acordat publicației European Pravda.
Elena Lasconi a demisionat din funcția de președinte al USR Câmpulung. Cum a explicat gestul politic # Adevarul.ro
Elena Lasconi a demisionat de la șefia filialei USR Câmpulung. Contactată de Digi24.ro, aceasta a declarat că nu ar fi avut timp să se ocupe atât de filială, cât și de primărie. „Eu centrez, eu dau cu capul”, a spus fosta președintă USR.
Reorganizarea ANRE, pe masa judecătorilor. Agenția a câștigat o prima bătălie, dar procesul pe fond abia începe: 102 angajați au atacat tăierile salariale # Adevarul.ro
Tribunalul București a respins, miercuri, cererea unei foste angajate a ANRE, concediate în cadrul procesului de reorganizare impus de Guvern. Procesul colectiv deschis de 102 angajați nemulțumiți de reducerea salariilor are joi primul termen la Curtea de Apel București.
Putin va rămâne la putere cel mai probabil până la moartea sa. Expert: „Greu de imaginat că ar putea fi înlăturat” # Adevarul.ro
Un expert rus a afirmat recent că președintele Vladimir Putin (73 de ani) va rămâne la putere cel mai probabil până la moartea sa, întrucât șansele de a fi înlăturat de la putere sunt foarte mici.
Ministrul Transporturilor: „Fără măsuri reale pentru firmele românești, nu putem vorbi despre guvernare responsabilă” # Adevarul.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, susține că exporturile românești „nu mai pot fi ignorate” și cere măsuri concrete de relansare economică, avertizând că PSD nu va accepta un pachet guvernamental fără sprijin real pentru firmele românești.
O fetiță în stop cardiac, dusă de tatăl român la o clinică veterinară din Grecia. Cum a explicat bărbatul confuzia # Adevarul.ro
Un bărbat din România a dus, miercuri, la o clinică veterinară din Kallithea, Grecia, fetița lui de 7 zile, fără puls. Copila era născută prematur. La intrebare de ce a dus copilul la veterinar, el a spus că a crezut că e spital. Familia e din România și are doi copii mici acasă.
Kievul salută discuțiile „focusate”, „fără prelegeri pseudo-istorice”, cu noua delegație rusă trimisă la negocieri # Adevarul.ro
Ucraina a observat o schimbare binevenită în purtarea discuțiilor după ce Rusia a schimbat componența delegației desemnate pentru negocierile trilaterale în curs, a declarat ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiha.
Deputatul PNL Robert Sighiartău dă vina pe guvernarea Ciolacu pentru criza bugetară. „Nu mă miră atacurile PSD la adresa lui Bolojan” # Adevarul.ro
Deputatul PNL Robert Sighiartău a afirmat, miercuri, că "iresponsabilitatea guvernării Ciolacu a dus România într-o criză bugetară" şi că atacurile PSD la adresa premierului Ilie Bolojan sunt o confirmare că acesta "face bine ce face".
Mafia contractelor de pază la CFR Craiova: arestări după o escrocherie de 3,1 milioane euro # Adevarul.ro
O anchetă amplă derulată de polițiștii de la Transporturi Craiova a scos la iveală o fraudă de peste 3,1 milioane de euro care ar fi fost comisă în dauna Regionalei CFR Craiova și a bugetului de stat.
The Telegraph: Telefoanele mai multor oficiali britanici, interceptate de hackeri din China. Ar fi fost vizați colaboratori ai foștilor premieri # Adevarul.ro
Dezvăluirile au fost publicate luni, 26 ianuarie, cu două zile înainte de începerea turneului în China al prim-ministrului britanic laburist Keir Starmer, primul şef al guvernului britanic care vine la Beijing în decurs de opt ani.
„Am venit să luptăm, nu să ne irosiți”. Detalii tulburătoare despre destrămarea Legiunii Internaționale a Ucrainei # Adevarul.ro
Publicația ucraineană „New Voice” relatează povestea unui voluntar britanic în Legiunea Internațională a Ucrainei, între timp desființată. Acesta critică lipsa de transparență a armatei ucrainene și modalitatea în care s-a făcut transferul voluntarilor în alte unități.
Primarul Budapestei, pus sub acuzare pentru implicarea sa în organizarea unui miting pentru drepturile LGBTQ+ # Adevarul.ro
Primarul Budapestei, Gergely Karacsony, riscă amendă pentru implicarea sa în organizarea marșului Pride din iunie anul trecut.
Capcana în care a fost atrasă Mihaela, tânăra însărcinată ucisă de iubitul ei: „I-a spus de multe ori că o bagă în mormânt” # Adevarul.ro
O întâlnire aparent obișnuită s-a transformat într-o capcană mortală pentru Mihaela, tânăra însărcinată din Scobinți, județul Iași. Bărbatul de care era îndrăgostită a planificat crima pas cu pas, a dus-o într-o zonă izolată și a înjunghiat-o cu sânge rece.
Elon Musk îl numește pe ministrul polonez de externe „imbecil care salivează” după apelul lui Sikorski privind blocarea Starlink pentru ruși # Adevarul.ro
Elon Musk l-a insultat pe ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, după ce acesta a distribuit un raport al Institului pentru Studiul Războului care arăta că dronele rusești utilizează Starlink în Ucraina.
Minorul de 13 ani implicat în crima de la Cenei poate părăsi țara fără restricții. Semnalele de alarmă trase de avocatul familiei lui Mario # Adevarul.ro
Copilul de 13 ani care, alături de doi adolescenți de 15 ani, este acuzat că l-a ucis pe Mario, un băiat de 15 ani din localitatea Cenei, poate fi scos din țară de către părinți, a explicat, la Antena 3 CNN, Adrian Cuculis, avocatul familiei victimei.
„Deținem avantajul”. Un echipaj ucrainean a distrus 43 de drone de recunoaștere în 72 de ore pe frontul din Pokrovsk # Adevarul.ro
Un singur echipaj ucrainean de apărare aeriană a distrus 43 de drone de recunoaștere rusești în doar trei zile pe frontul de la Pokrovsk, a raportat marți Brigada 25 Aeropurtată Separată, relatează Euromaidan Press.
UE lansează propria alternativă la Starlink. Sistemul este destinat, deocamdată, guvernelor și armatelor europene # Adevarul.ro
Uniunea Europeană a activat, în premieră, elemente ale propriei rețele securizate de comunicații prin satelit, un proiect strategic în valoare de 10,6 miliarde de euro, conceput ca alternativă europeană la Starlink.
Gălbenușul de ou și broccoli: super-nutrienții care îți protejează creierul de Alzheimer. Nutriționist: „Colina joacă un rol esențial în funcția creierului” # Adevarul.ro
Un nou studiu realizat în Statele Unite arată că alimentele bogate în colină, nutrient regăsit în special în gălbenușul de ou, ar putea avea efecte benefice asupra sănătății creierului și ar putea contribui la încetinirea procesului de îmbătrânire cerebrală.
După evadarea cetățeanului turc de la Rahova, ministrul Justiției anunță că vrea să cumpere brăţări electronice pentru deținuții care merg în permisie și la muncă # Adevarul.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat miercuri că şi-a propus ca în bugetul din acest an să includă achiziţionarea de brăţări electronice, care să fie utilizate de deţinuţii care merg în permisie şi la muncă.
Germania a restrâns accesul la ajutoarele sociale pentru aproape 1200 de români și bulgari. Familii întregi, obligate să părăsească țara # Adevarul.ro
Orașele Duisburg, Hagen, Dortmund și Gelsenkirchen au retras anul trecut ajutoarele sociale (Bürgergeld) în aproape 1.200 de cazuri care vizau imigranți din România și Bulgaria. Măsurile au fost luate după ce autoritățile au constatat utilizarea abuzivă a sistemului de beneficii
Putin îl primește din nou la Moscova pe liderul sirian Ahmed al-Sharaa, pentru a-și consolida prezența militară în Siria # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin îl primește miercuri pe omologul său sirian, Ahmed al-Sharaa, aceasta fiind a doua întâlnire dintre cei doi lideri după răsturnarea din 2024 a fostului președinte sirian Bashar al-Assad, aliat tradițional al Kremlinului, potrivit AFP.
Un bărbat și o femeie au dat o țeapă imobiliară în București. Au fentat notarul și au vândut 13 apartamente de mai multe ori # Adevarul.ro
Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au făcut, miercuri, două percheziții domiciliare în București și Ilfov. Doi administratori ai unei agenții imobiliare sunt bănuiți de înșelăciune în formă continuată.
