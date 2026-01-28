Programul de relansare economică al PSD, bomba care riscă să arunce în aer bugetul pe 2026
Adevarul.ro, 28 ianuarie 2026 15:30
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, iese la atac împotriva premierului Ilie Bolojan și îi transmite că economia nu se repară doar prin biruri și taxe făcute din pix.
• • •
Schimbare majoră la BNR. Cine va conduce Direcția de Emisiune, Tezaur și Casierie. Semnătura sa va apărea pe bancnote # Adevarul.ro
Banca Națională a României intră într-o nouă etapă administrativă, prin numirea lui Mugur Tolici, actualul director al Direcției de Resurse Umane, în fruntea Direcției de Emisiune, Tezaur și Casierie
Bărbat condamnat la trei ani de închisoare după ce a ucis prin spânzurare câinele unui consătean # Adevarul.ro
Un bărbat de 38 de ani, din localitatea bihoreană Poienii de Jos, a fost încarcerat luni în Penitenciarul Oradea, unde va executa o pedeapsă de trei ani de închisoare, după ce a ucis prin spânzurare câinele unui consătean, informează Agerpres.
Un studiu american arată că în războiul din Ucraina au murit două milioane de oameni. Rușii au cele mai mari pierderi # Adevarul.ro
Numărul soldaţilor ruşi şi ucraineni ucişi, răniţi sau dispăruţi în aproape patru ani de război ar putea ajunge la 2 milioane până în primăvara acestui an, potrivit unui studiu, întrucât invazia Moscovei nu dă semne de încetinire, relatează The Guardian.
Cine transmite la TV FCSB - Fenerbahce. Meciul începe la oraa 22:00. Campioana României are 7% șanse de calificare în faza următoare a Ligii Europa # Adevarul.ro
FCSB are șanse infime să treacă mai departe în Liga Europa, urmând să-și încheie mâine, de la ora 22:00, meciurile din grupă.
Ultima luna de iarnă va fi una a contrastelor: un val de ger scade temperaturile la -10 grade în est. Unde ne așteptăm la vreme primăvăratică # Adevarul.ro
Meteorologii au transmis miercuri, 28 ianuarie, că luna februarie va fi una a contrastelor termice, întrucât vremea va fi atât geroasă și friguroasă, cât și primăvăratică în alte zile.
Un accident feroviar a avut loc miercuri după-amiază în municipiul Brașov, pe strada Borzești, unde o garnitură de tren a intrat în coliziune cu un autoturism.
Deși majoritatea oamenilor se spală pe dinți de două ori pe zi, mulți se confruntă în continuare cu sensibilitate, retracții gingivale sau apariția cariilor. Gestul zilnic al periajului dentar, aparent simplu, poate fi realizat incorect, cu efecte negative pe termen lung.
Ce au găsit anchetatorii în microbuzul distrus în accidentul teribil din Timiș, soldat cu șapte morți # Adevarul.ro
În urma verificărilor efectuate de autorități, în microbuzul implicat în accidentul mortal din Timiș au fost descoperite băuturi alcoolice, energizante și substanțe interzise.
De ce e disperare să fie trântit Bolojan fix acum? Deputat PNL: „Sistemul simte că i se taie oxigenul” # Adevarul.ro
Deputatul PNL Gigel Ştirbu a afirmat, miercuri, că atacurile la adresa lui Ilie Bolojan arată panica unui sistem care îşi pierde privilegiile, susţinând că miza reală este reforma şi ruperea de vechile reţele de putere.
Ucraina va semna acordul de pace în 20 de puncte privind soluționarea războiului ruso-ucrainean cu Statele Unite, în timp ce Washingtonul urmează să semneze un document separat cu Rusia, a declarat ministrul de externe Andrii Sibiha, într-un interviu acordat publicației European Pravda.
Elena Lasconi a demisionat din funcția de președinte al USR Câmpulung. Cum a explicat gestul politic # Adevarul.ro
Elena Lasconi a demisionat de la șefia filialei USR Câmpulung. Contactată de Digi24.ro, aceasta a declarat că nu ar fi avut timp să se ocupe atât de filială, cât și de primărie. „Eu centrez, eu dau cu capul”, a spus fosta președintă USR.
Reorganizarea ANRE, pe masa judecătorilor. Agenția a câștigat o prima bătălie, dar procesul pe fond abia începe: 102 angajați au atacat tăierile salariale # Adevarul.ro
Tribunalul București a respins, miercuri, cererea unei foste angajate a ANRE, concediate în cadrul procesului de reorganizare impus de Guvern. Procesul colectiv deschis de 102 angajați nemulțumiți de reducerea salariilor are joi primul termen la Curtea de Apel București.
Putin va rămâne la putere cel mai probabil până la moartea sa. Expert: „Greu de imaginat că ar putea fi înlăturat” # Adevarul.ro
Un expert rus a afirmat recent că președintele Vladimir Putin (73 de ani) va rămâne la putere cel mai probabil până la moartea sa, întrucât șansele de a fi înlăturat de la putere sunt foarte mici.
Ministrul Transporturilor: „Fără măsuri reale pentru firmele românești, nu putem vorbi despre guvernare responsabilă” # Adevarul.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, susține că exporturile românești „nu mai pot fi ignorate” și cere măsuri concrete de relansare economică, avertizând că PSD nu va accepta un pachet guvernamental fără sprijin real pentru firmele românești.
O fetiță în stop cardiac, dusă de tatăl român la o clinică veterinară din Grecia. Cum a explicat bărbatul confuzia # Adevarul.ro
Un bărbat din România a dus, miercuri, la o clinică veterinară din Kallithea, Grecia, fetița lui de 7 zile, fără puls. Copila era născută prematur. La intrebare de ce a dus copilul la veterinar, el a spus că a crezut că e spital. Familia e din România și are doi copii mici acasă.
Kievul salută discuțiile „focusate”, „fără prelegeri pseudo-istorice”, cu noua delegație rusă trimisă la negocieri # Adevarul.ro
Ucraina a observat o schimbare binevenită în purtarea discuțiilor după ce Rusia a schimbat componența delegației desemnate pentru negocierile trilaterale în curs, a declarat ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiha.
Deputatul PNL Robert Sighiartău dă vina pe guvernarea Ciolacu pentru criza bugetară. „Nu mă miră atacurile PSD la adresa lui Bolojan” # Adevarul.ro
Deputatul PNL Robert Sighiartău a afirmat, miercuri, că "iresponsabilitatea guvernării Ciolacu a dus România într-o criză bugetară" şi că atacurile PSD la adresa premierului Ilie Bolojan sunt o confirmare că acesta "face bine ce face".
Mafia contractelor de pază la CFR Craiova: arestări după o escrocherie de 3,1 milioane euro # Adevarul.ro
O anchetă amplă derulată de polițiștii de la Transporturi Craiova a scos la iveală o fraudă de peste 3,1 milioane de euro care ar fi fost comisă în dauna Regionalei CFR Craiova și a bugetului de stat.
The Telegraph: Telefoanele mai multor oficiali britanici, interceptate de hackeri din China. Ar fi fost vizați colaboratori ai foștilor premieri # Adevarul.ro
Dezvăluirile au fost publicate luni, 26 ianuarie, cu două zile înainte de începerea turneului în China al prim-ministrului britanic laburist Keir Starmer, primul şef al guvernului britanic care vine la Beijing în decurs de opt ani.
„Am venit să luptăm, nu să ne irosiți”. Detalii tulburătoare despre destrămarea Legiunii Internaționale a Ucrainei # Adevarul.ro
Publicația ucraineană „New Voice” relatează povestea unui voluntar britanic în Legiunea Internațională a Ucrainei, între timp desființată. Acesta critică lipsa de transparență a armatei ucrainene și modalitatea în care s-a făcut transferul voluntarilor în alte unități.
Primarul Budapestei, pus sub acuzare pentru implicarea sa în organizarea unui miting pentru drepturile LGBTQ+ # Adevarul.ro
Primarul Budapestei, Gergely Karacsony, riscă amendă pentru implicarea sa în organizarea marșului Pride din iunie anul trecut.
Capcana în care a fost atrasă Mihaela, tânăra însărcinată ucisă de iubitul ei: „I-a spus de multe ori că o bagă în mormânt” # Adevarul.ro
O întâlnire aparent obișnuită s-a transformat într-o capcană mortală pentru Mihaela, tânăra însărcinată din Scobinți, județul Iași. Bărbatul de care era îndrăgostită a planificat crima pas cu pas, a dus-o într-o zonă izolată și a înjunghiat-o cu sânge rece.
Elon Musk îl numește pe ministrul polonez de externe „imbecil care salivează” după apelul lui Sikorski privind blocarea Starlink pentru ruși # Adevarul.ro
Elon Musk l-a insultat pe ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, după ce acesta a distribuit un raport al Institului pentru Studiul Războului care arăta că dronele rusești utilizează Starlink în Ucraina.
Minorul de 13 ani implicat în crima de la Cenei poate părăsi țara fără restricții. Semnalele de alarmă trase de avocatul familiei lui Mario # Adevarul.ro
Copilul de 13 ani care, alături de doi adolescenți de 15 ani, este acuzat că l-a ucis pe Mario, un băiat de 15 ani din localitatea Cenei, poate fi scos din țară de către părinți, a explicat, la Antena 3 CNN, Adrian Cuculis, avocatul familiei victimei.
„Deținem avantajul”. Un echipaj ucrainean a distrus 43 de drone de recunoaștere în 72 de ore pe frontul din Pokrovsk # Adevarul.ro
Un singur echipaj ucrainean de apărare aeriană a distrus 43 de drone de recunoaștere rusești în doar trei zile pe frontul de la Pokrovsk, a raportat marți Brigada 25 Aeropurtată Separată, relatează Euromaidan Press.
UE lansează propria alternativă la Starlink. Sistemul este destinat, deocamdată, guvernelor și armatelor europene # Adevarul.ro
Uniunea Europeană a activat, în premieră, elemente ale propriei rețele securizate de comunicații prin satelit, un proiect strategic în valoare de 10,6 miliarde de euro, conceput ca alternativă europeană la Starlink.
Gălbenușul de ou și broccoli: super-nutrienții care îți protejează creierul de Alzheimer. Nutriționist: „Colina joacă un rol esențial în funcția creierului” # Adevarul.ro
Un nou studiu realizat în Statele Unite arată că alimentele bogate în colină, nutrient regăsit în special în gălbenușul de ou, ar putea avea efecte benefice asupra sănătății creierului și ar putea contribui la încetinirea procesului de îmbătrânire cerebrală.
După evadarea cetățeanului turc de la Rahova, ministrul Justiției anunță că vrea să cumpere brăţări electronice pentru deținuții care merg în permisie și la muncă # Adevarul.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat miercuri că şi-a propus ca în bugetul din acest an să includă achiziţionarea de brăţări electronice, care să fie utilizate de deţinuţii care merg în permisie şi la muncă.
Germania a restrâns accesul la ajutoarele sociale pentru aproape 1200 de români și bulgari. Familii întregi, obligate să părăsească țara # Adevarul.ro
Orașele Duisburg, Hagen, Dortmund și Gelsenkirchen au retras anul trecut ajutoarele sociale (Bürgergeld) în aproape 1.200 de cazuri care vizau imigranți din România și Bulgaria. Măsurile au fost luate după ce autoritățile au constatat utilizarea abuzivă a sistemului de beneficii
Putin îl primește din nou la Moscova pe liderul sirian Ahmed al-Sharaa, pentru a-și consolida prezența militară în Siria # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin îl primește miercuri pe omologul său sirian, Ahmed al-Sharaa, aceasta fiind a doua întâlnire dintre cei doi lideri după răsturnarea din 2024 a fostului președinte sirian Bashar al-Assad, aliat tradițional al Kremlinului, potrivit AFP.
Un bărbat și o femeie au dat o țeapă imobiliară în București. Au fentat notarul și au vândut 13 apartamente de mai multe ori # Adevarul.ro
Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au făcut, miercuri, două percheziții domiciliare în București și Ilfov. Doi administratori ai unei agenții imobiliare sunt bănuiți de înșelăciune în formă continuată.
Sub tirul artileriei ruse. Orașe-cheie din sud-estul Ucrainei riscă să intre într-o nouă fază a războiului, una mult mai dură pentru populația civilă # Adevarul.ro
Situația de pe frontul din apropierea orașului Zaporoje se degradează, iar riscul ca orașul să ajungă sub tir de artilerie este tot mai mare. Forțele ruse încearcă să avanseze dinspre est și sud pentru a ajunge la distanțe care le-ar permite bombardarea centrului regional.
Orașul din România care desființează cantina socială din cauza austerității. Primăria introduce tichete sociale # Adevarul.ro
Municipiul Zalău a decis desființarea Cantinei de Ajutor Social, unitate care servea lunar masa caldă pentru peste 100 de persoane aflate în dificultate. Administrația locală a motivat măsura prin necesitatea reducerii cheltuielilor bugetare.
Marian Godină debutează în acest weekend la Survivor. Sunt patru concurenți noi în jungla Dominicană # Adevarul.ro
În acest weekend, Survivor va avea parte de întăriri în fiecare echipă. Câte doi noi concurenți se vor alătura fiecărui trib, Faimoși și Războinici.
Ministrul Economiei, Irineu Darău, la Interviurile Adevărul: Ce se poate întâmpla cu proiectele SAFE, dacă se schimbă guvernarea # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Irinel Darău, vorbește miercuri la Interviurile Adevărul despre proiectele pe care România le-a depus pentru a obține finanțarea prin mecanismul european SAFE, dar și despre achizițiile de armament și echipamente militare pe care le vom face.
Cod portocaliu și Cod galben de inundații, valabile până joi seara, în mai multe județe din țară. Care sunt zonele vizate # Adevarul.ro
INHGA a emis miercuri noi avertizări hidrologice, valabile până joi seara, pentru nouă bazine hidrografice din România, din cauza precipitațiilor abundente și a topirii zăpezilor. Potrivit hidrologilor, cea mai gravă situație este pe râul Jiu, unde se așteaptă depășirea Cotelor de apărare.
Solidaritate între suporteri. Timișorenii sar în ajutorul grecilor de la PAOK Salonic răniți în accidentul rutier # Adevarul.ro
Suporteri care au murit se aflau într-o microbuz care a efectuat o depășire neregulamentară.
Franța face următorul pas în suveranitatea digitală. Funcționarii publici nu vor mai putea folosi platformele americane Microsoft Teams și Zoom # Adevarul.ro
Franța a anunțat planuri de a înlocui platformele de videoconferință din SUA, precum Microsoft Teams și Zoom, în întreaga administrație publică până în 2027. Serviciile vor fi înlocuite de platforma „Visio”, dezvoltată pe plan intern.
Putin folosește cazinourile online din teritoriile ocupate pentru a finanța războiul din Ucraina # Adevarul.ro
Autoritățile de la Moscova, împreună cu administrațiile de ocupație, au pus în funcțiune pe teritoriile temporar ocupate (TOT) un mecanism de „legalizare” a cazinourilor online, menit să aducă venituri suplimentare statului rus și să susțină financiar războiul împotriva Ucrainei.
Șeful ANAF, despre acuzațiile că verifică persoane doar pentru că sunt rudele cuiva: Sunt vizate doar cele cu venituri nedeclarate # Adevarul.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) nu controlează pe nimeni doar pentru că e rudă cu cineva, însă o persoană care are probleme cu veniturile nedeclarate va fi vizată în perioada următoare de instituţie, a declarat miercuri preşedintele ANAF, Adrian Nica.
„Ești un răzgâiat, un patetic”. Elevii unui liceu din Bihor îl acuză pe profesorul de informatică de comportament agresiv # Adevarul.ro
O situație tensionată a fost semnalată într-o clasă de-a IX-a de la Liceul Teoretic nr. 1 Bratca, după ce mai mulți elevi l-au reclamat pe profesorul de informatică, acuzându-l că „bagă frica în ei” și urlă frecvent prin clasă.
„Este grozav”. Lauda lui Trump pentru dolar accelerează scăderea monedei americane. Ce urmărește președintele SUA? # Adevarul.ro
Dolarul american s-a depreciat mai accentuat după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că valoarea monedei este „grozavă”, respingând sugestiile potrivit cărora aceasta ar fi scăzut prea mult.
Fico neagă că le-ar fi spus liderilor UE că este îngrijorat de starea psihică a lui Trump: „Încercări de a discredita Slovacia” # Adevarul.ro
Prim-ministrul slovac Robert Fico a negat miercuri informațiile publicate de site-ul Politico, conform cărora ar fi comentat starea psihologică a președintelui american Donald Trump și ar fi fost „șocat” de discuția avută cu acesta, la summitul informal al Uniunii Europene.
Un tablou cu Trump și Putin, fotografiați la întâlnirea din Alaska, expus în vestibulul Casei Albe # Adevarul.ro
O imagine surprinsă în timpul summitului americano-rus din Alaska în care Donald trump apare alături de Vladimir Putin a fost amplasată recent în Casa Albă, în zona care face legătura între Aripa de Vest și reședința prezidențială, relatează jurnalista Elizabeth Landers de la PBS.
Cum fura Securitatea din coletele românilor. Bunurile confiscate erau vândute la consignație # Adevarul.ro
Securitatea comunistă confisca sistematic bunuri din pachetele trimise de românii din străinătate, apoi le vindea, arată documente de arhivă prezentate de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
Atacuri zilnice. Odesa, din nou în vizorul Rusiei, pe măsură ce războiul se mută în Marea Neagră # Adevarul.ro
La câteva sute de metri de litoralul Mării Negre, în fața complexului rezidențial Kadorr din Odesa, locuitorii și echipele de intervenție se mișcă printre moloz, în frig tăios.
Viktor Orbán, mustrat de ministrul ucrainean de Externe. „O amenințare pentru propriul său popor” # Adevarul.ro
În ultimele zile, Ungaria a acuzat în mod activ Ucraina că se amestecă în alegerile parlamentare în favoarea opoziției maghiare. În plus, Orbán a promis că Ungaria nu va permite Ucrainei să adere la UE încă 100 de ani .
Ofițeri ai Serviciului de Imigrări și Control Vamal al SUA (ICE) au încercat marți să pătrundă în consulatul ecuadorian din Minneapolis, dar au fost opriți de personalul consulatului, a transmis Ministerul de Externe al Ecuadorului.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a reușit recent să detensioneze o criză majoră legată de Groenlanda, după ce l-a convins pe Donald Trump să renunțe la amenințările privind anexarea teritoriului. Însă, în Europa, tot mai multe voci se întreabă care este costul acestei strategii.
