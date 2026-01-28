Ben de la Mireasa, prima reacție după ce a fost eliminat. De ce a plâns însoțitoarea lui, doamna Oana: „A zis că-i va fi dor de mine”
SpyNews, 28 ianuarie 2026 20:20
Ben de la Mireasa a fost eliminat astăzi. Tânărul nu a format un cuplu cu nicio fată. A părut că se apropie mai mult de Larisa, însă nu au avut o relație. Fostul concurent a venit în casa Mireasa alături de doamna Oana, care a izbucnit în lacrimi.
• • •
Acum 5 minute
20:30
Sorin Copilul de Aur a izbucnit în lacrimi! Confesiuni emoționante despre viața de dinainte de celebritate # SpyNews
Sorin Copilul de Aur a izbucnit în lacrimi! Manelistul a făcut mărturisiri emoționante despre perioada în care nu era faimos, iar grija zilei de mâine îl însoțea la tot pasul. Iată ce a declarat cunoscutul artist!
Acum 15 minute
20:20
Acum 30 minute
20:10
După India, și Marea Britanie intră în alertă! Virusul poate fi letal pentru 75% dintre infectați # SpyNews
După ce India a raportat cazuri grave, și Marea Britanie a intrat în alertă din cauza unui virus extrem de periculos. Specialiștii avertizează că acesta poate fi letal pentru aproximativ 75% dintre persoanele infectate.
Acum o oră
20:00
Răzvan Kovacs i-a dat replica Emei Oprișan, după mesajul emoționant postat de aceasta! Ce a transmis fostul concurent de la Insula Iubirii # SpyNews
Răzvan Kovacs nu se lasă mai prejos! Fostul concurent de la Insula Iubirii i-a dat replica Emei Oprișan, după ce aceasta a postat un mesaj emoționant, cu privire la copiii ei. Dj-ul a publicat o fotografie cu cei doi micuți, în dreptul căreia a atașat un text de dragoste.
19:50
Cea mai romantică imagine cu Tzancă Uraganu și prima lui dragoste! Dovada că Lambada este iubirea vieții lui # SpyNews
Tzancă Uraganu și Lambada se află în vacanță, în Dubai, alături de copiii lor. Manelistul și prima lui iubire au petrecut și Revelionul împreună, iar de curând au apărut din unul alături de celălalt.
Acum 2 ore
19:30
Care este relația actuală dintre Georgiana Lobonț și Vlăduța Lupău. Detalii inedite au ieșit la iveală # SpyNews
Georgiana Lobonț a făcut mărturisiri incredibile! Artista a povestit detalii din culisele relației pe care o are cu Vlăduța Lupău, nașa copiilor ei. Informații inedite au ieșit la iveală, după ce cântăreața a rupt tăcerea și a spus lucrurilor pe nume.
19:20
15 persoane au scăpat cu viață dintr-un accident aviatic teribil! Aeronava s-a prăbușit la scurt timp după decolare # SpyNews
Un incident dramatic a avut loc în aer în Indonezia, când un avion mic care transporta 13 pasageri a suferit o defecțiune la scurt timp după decolare. Din fericire, oamenii aflați la bord și cei doi piloți au scăpat cu viață.
19:20
Cătălin Măruță a dezvăluit ce s-a întâmplat cu o zi înainte să afle că emisiunea se termină. Fiica lui a fost întrebată la școală despre acest subiect # SpyNews
Cătălin Măruță a aflat pe 12 ianuarie că emisiunea pe care o prezenta se termină. Fiica lui a crezut, în primă fază, că tatăl ei este dezamăgit de veste, iar colegii au întrebat-o la școală despre motivul pentru care emisiunea nu va fi mai fi. Cătălin Măruță a dezvăluit ce s-a întâmplat cu o zi înainte.
19:20
Ți se rupe sufletul! Ce mesaje dureroase au postat prietenii lui Mario Berinde după înmormântarea sa # SpyNews
Sfâșietor! Prietenii lui Mario Berinde au postat mesaje dureroase, la câteva zile de la înmormântarea acestuia. Oamenii dragi sunt extrem de afectați de pierderea adolescentului în vârstă de numai 15 ani, iar postările curg șiroaie pe rețelele de socializare.
18:50
Ce reguli au stabilit Francisca și TJ Miles în creșterea fiicei lor. Cei doi nu intenționează să își expună fetița pe rețelele de socializare # SpyNews
Francisca și TJ Miles vor deveni curând părinți și au stabilit cum vor să își crească fetița. Cei doi au dezvăluit ce reguli au stabilit în ceea ce o privește pe fiica lor. Nu intenționează să o expună pe rețelele de socializare.
Acum 4 ore
18:30
Un copil de 13 ani din Mangalia s-a aruncat de la etajul școlii pentru că a primit o notă proastă. Care e starea lui acum # SpyNews
Un copil în vârstă de 13 ani, din Mangalia, a fost rănit după ce s-a aruncat de la etajul școlii. Ar fi recurs la un astfel de gest după ce ar fi primit o notă proastă. Care e starea lui de sănătate în prezent.
18:20
El este unul dintre criminalii în serie ai României. La 16 ani comitea deja a doua faptă de omor # SpyNews
Marian avea numai 14 ani, atunci când a comis prima crimă. Acesta a ucis un copil, deși și el, la rândul său, era unul. Doi ani mai târziu, la 16 ani, bifa încă o faptă macabră pe listă. O femeie nevinovată ajunsese să îi fie victimă. Au trecut 13 ani de când este încarcerat la Penitenciarul din Craiova, iar în urmă cu ceva timp a acceptat să își spună povestea. Iată mai multe detalii!
18:20
Iubita lui Selly, cea mai sexy apariție! Ce ținută controversată a purtat Smaranda: „Banii nu pot cumpăra stilul” # SpyNews
De-a lungul timpului, Smaranda a avut apariții „cuminți” și nu a ieșit foarte mult în evidență, asta până de curând, când iubita lui Selly a purtat o ținută care pare să fie una dintre cele mai îndrăznețe. În timp ce unii i-au apreciat îndrăzneala, alții au criticat-o dur.
18:10
17:50
Imagini șocante cu un copil care cade dintr-o mașină în mers. Ce acuzații îi sunt aduse mamei sale. Totul a fost filmat # SpyNews
Imagini șocante au fost surprinse recent pe o șosea! Un copil a căzut dintr-o mașină aflată în mișcare. Incidentul a fost filmat, iar clipul a stârnit îngrijorare în rândul internauților. Autoritățile au deschis o anchetă, iar mama copilului este acum acuzată de neglijență.
17:40
Cum a reacționat Carmen Șerban atunci când o mireasă căreia i-a cântat la nuntă nu a recunoscut-o: „În momentul acela...” # SpyNews
Carmen Șerban a cântat de curând la o petrecere de nuntă, la Florești, Cluj, acolo unde mireasa nu a recunoscut-o. Cântăreața a fost invitatul surpriză la eveniment și a venit din partea părinților tinerei. Alexandra era fană Carmen Șerban în copilărie, însă atunci când a văzut-o față în față, nu și-a dat seama că este chiar ea.
17:30
Costel Biju a ajuns pe patul de spital! La ce intervenție va fi supus manelistul și cât de gravă este situația # SpyNews
Costel Biju a ajuns pe mâna medicilor! Manelistul urmează să treacă printr-o intervenție chirurgicală și a oferit declarații chiar înainte de a intra în operație. Iată ce a pățit artistul și ce a dezvăluit!
17:10
Despărțire bombă la Mireasa! Roberta și Andi, finaliștii sezonului 11, nu ar mai forma un cuplu. Ce mesaje a publicat fostul concurent # SpyNews
Despărțire surprinzătoare! Roberta și Andi, care s-au și căsătorit în finala sezonului 11, nu ar mai fi împreună. Indiciile au apărut în mediul online, unde Andi a publicat mai multe mesaje care au dat de înțeles că relația dintre ei s-ar fi încheiat.
17:10
De ce nu mai este Cătălin Măruță la Pro TV? Prezentatorul TV a spus adevăratul motiv pentru care a renunțat la trustul TV # SpyNews
Cătălin Măruță a făcut declarații inedite! Prezentatorul TV a explicat motivul pentru care a renunțat la trustul de televiziune, în care a activat timp de aproape 20 de ani. Vedeta a pus punctul pe „i”, atunci când fiica sa, Eva Măruță, l-a luat la întrebări.
17:10
Armin Nicoară își sărbătorește astăzi fratele. Armando a împlinit 34 de ani și este fratele mai mare al saxofonistului. Cei doi au o relație apropiată, Armando fiind și impresarul lui Armin Nicoară.
16:50
O fetiță româncă de 7 zile a murit în Grecia. Inițial, micuța a fost dusă la un spital veterinar de părinți # SpyNews
Un bebeluș român, în vârstă de doar șapte zile, a murit în localitatea Kallithea, din Grecia, după ce a suferit un stop cardiac. Potrivit presei elene, copilul se afla în stare de inconștiență când părinții l-au dus inițial la un cabinet veterinar.
16:50
S-ar fi găsit droguri la locul accidentului din Timiș. Polițiștii au preluat două pliculețe suspecte # SpyNews
Poliția ar fi găsit droguri la locul accidentului cu 7 morți din Timiș. Oamenii legii ar fi găsit două pliculețe suspecte în microbuzul implicat în carnagiul de marți după-amiază. Ancheta continuă în cazul accidentului din Lugojel.
16:40
Familiile victimelor din accidentul din Timiș au ajuns în România pentru a identifica cadavrele. Cine va suporta costul cazărilor # SpyNews
Noi detalii în cazul accidentului devastator din Timiș, în urma căruia șapte oameni și-au pierdut viața! Astăzi, familiile victimelor au ajuns în Timișoara pentru a identifica trupurile celor decedați. Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a făcut anunțul sfâșietor!
Acum 6 ore
16:30
Adrian Minune, amenințat de interlopi. Manelistul a cerut ajutorul oamenilor legii. Și familia lui este vizată # SpyNews
Adrian Minune susține că a fost amenințat de interlopi. Bărbații s-au filmat de curând și au postat pe rețelele de socializare un videoclip în care îl amenință și îl jignește atât pe el, cât și pe familia manelistului. Cântărețul a cerut ajutorul poliției și a vorbit despre tensiunile care ar fi apărut la un eveniment unde el a fost prezent.
16:10
Un oraș din Sicilia a ajuns la marginea prăpastiei la propriu. Peste 1.000 de persoane au fost evacuate de urgență # SpyNews
Mai multe orașe din Sicilia se confruntă cu o situație dificilă. Condițiile meteorologice din ultima perioadă au produs alunecări de teren. Peste 1.000 de persoane au fost evacuate din orașul Niscemi.
15:50
Cum arată burtica de gravidă a nurorii lui Costel Biju. Antonia este însărcinată în șase luni # SpyNews
Costel Biju va deveni bunic pentru prima dată, în acest an. Antonia, soția lui Tony One, este însărcinată în șase luni și și-a arătat burtica de gravidă. Iată cum arată viitoarea mămică!
15:20
Tragedia din Timiș mai face încă o victimă! Un bărbat a murit din cauza șocului suferit după ce a aflat că prietenul său a murit în carnagiul cu șapte morți. Suporterul PAOK a făcut infarct după ce a primit vestea.
15:20
Jurații Chefi la cuțite s-au reunit pentru a da startul filmărilor noului sezon al show-ului culinar # SpyNews
14:50
S-a aflat abia acum! Care a fost cauza morții fetiței de doi ani în clinica stomatologică din București # SpyNews
Tragedia a avut loc pe data de 13 noiembrie. Atunci, o fetiță de doar doi ani și-a pierdut viața, după ce a fost dusă la stomatolog de către părinții ei. S-a aflat abia acum care a fost, de fapt, cauza morții.
Acum 8 ore
14:30
Robert Stoica a fost găsit mort în Turcia. Românul a fost căutat de poliție mai bine de o lună # SpyNews
Un român a fost găsit fără viață în Turcia, după mai bine de o lună de când a fost căutat de poliție. Robert Stoica avea 32 de ani, era din Râmmicul Vâlcea și nimeni nu știe de ce a plecat în Turcia.
14:10
Imagini rare cu Florin Piersic, fiul lui, Dani Piersic și soția acestuia. Cât de mult își iubește maestrul nora # SpyNews
Florin Piersic a schimbat prefixul în urmă cu o zi. Maestrul a împlinit 90 de ani și a sărbătorit marele eveniment la "Gala Aniversată Florin Piersic 90", acolo unde a avut aproape familia, colegi de breaslă, dar și oameni care l-au îndrăgit.
14:00
Lambada frânge inimi în Dubai! Un bărbat a abordat-o, dar l-a refuzat: ”Mă omoară soțul meu” # SpyNews
Lambada i-a cucerit pe bărbații din Dubai! Mama copiilor lui Tzancă Uraganu a fost abordată pe stradă, însă a refuzat propunerea pe care a primit-o. Mai mult, Lambada a fost de-a dreptul amuzată de situație.
13:20
13:20
Avocatul familiei lui Mario, declarații explozive! Părinții suspectului de 13 ani ar putea avea probleme mari: ”Copilul poate fi scos din ţară” # SpyNews
Avocatul Adrian Cuculis reprezintă familia lui Mario Berinde în instanță și a făcut declarații despre ce măsuri urmează să se ia în cazul crimei din Cenei. Potrivit avocatului, părinții suspectului de 13 ani ar putea avea plângeri penale.
12:50
Primele declarații ale unuia dintre supraviețuitorii carnagiului din Timiș. Volanul șoferului s-ar fi blocat # SpyNews
Unul dintre cei trei supraviețuitori ai accidentului tragic din Timiș a făcut primele declarații. Băiatul a relatat cum s-a întâmplat tragedia și a mărturisit că volanul șoferului s-ar fi blocat, astfel că acesta nu ar mai fi reușit să revină pe banda de circulație.
12:40
Acum 12 ore
12:20
Imagini sfâșietoare cu Răzvan Lucescu! Unde a plecat după accidentul din Timiș, în care au murit suporterii echipei PAOK # SpyNews
Antrenorul echipei PAOK Salonic, Răzvan Lucescu, a scris un mesaj emoționant în urma accidentului tragic din Timiș. Au apărut și imagini care îți vor sfâșia sufletul, în care apar atât antrenorul, cât și jucătorii echipei. Iată unde au plecat după tragedia din Timiș!
12:10
Bella Santiago a recunoscut că îi este greu fără Nicu Grigore acasă! Cum a reacționat după scandalurile de la Survivor # SpyNews
Bella Santiago și Nicu Grigore formează un cuplu de opt ani, însă este prima dată când trebuie să stea separați unul de celălalt o perioadă lungă. Artista a recunoscut că îi simte lipsa soțului ei, dar îi ține pumnii la Survivor.
11:40
Un politician cunoscut a murit după ce un avion s-a prăbușit. Alte patru persoane și-au pierdut viața # SpyNews
Un politician cunoscut și-a pierdut viața după ce avionul în care se afla acesta s-a prăbușit. Alte patru persoane au murit în același accident aviatic extrem de grav. Imaginile de la locul tragediei sunt tulburătoare.
11:40
Patru concurenți se alătură triburilor, la Survivor, în acest weekend! Marian Godină descinde în jungla Dominicană! # SpyNews
11:40
10:50
Tranzitul lui Neptun în Berbec vine cu schimbări majore! Cinci lucruri la care să te aștepți în zilele următoare # SpyNews
Tranzitul lui Neptun în Berbec va aduce schimbări semnificative în viețile fiecărui semn zodiacal. Haideți să aflăm din următoarele rânduri care sunt cele cinci lucruri la care trebuie să te aștepți în perioada imediat următoare.
10:50
Gest emoționant față de suporterii care și-au pierdut prietenii în accidentul cu 7 morți. Cum au fost așteptați în Timișoara # SpyNews
Suporterii greci s-au întors din drumul spre Franța după vestea că prietenii lor au murit într-un accident rutier extrem de grav în Timiș. Sute de persoane s-au adunat, aseară, la Spitalul Județean Timișoara. Iată cum i-au așteptat jandarmii.
10:20
Detaliul care schimbă filmul accidentului cu 7 morți din Timiș! Șoferul microbuzului nu ar fi vrut să revină pe banda lui # SpyNews
Accidentul cu 7 morți din județul Timiș a stârnit multe semne de întrebare. În imagini se observă cum microbuzul intră în camionul de pe contrasens, chiar dacă avea loc să revină pe banda lui de circulație. Iată, însă, un detaliu care schimbă complet filmul tragediei.
10:10
Incendiu puternic în stațiunea bogaților! Peste 80 de persoane au fost evacuate dintr-un hotel de cinci stele # SpyNews
Un hotel de cinci stele din stațiunea bogaților a fost cuprins de flăcări. Zeci de pompieri au luptat pentru a lichida focul, iar peste 80 de persoane au fost evacuate și relocate din cazarea exclusivistă. Alex Bodi tocmai a vizitat stațiunea!
09:50
Minelli, dezvăluiri neașteptate, de când avea doar 20 de ani! A rămas însărcinată: "Mă gândesc cum am avut curaj..." # SpyNews
Minelli a făcut mărturisiri despre care nu multă lume știa! Îndrăgita cântăreață de la noi a rămas însărcinată la doar 20 de ani. Cel mai greu a fost atunci când artista a trebuit să-și sune părinții pentru a-i anunța.
09:50
Zi importantă în familia Andreei Popescu! Vedeta își sărbătorește ziua de naștere și a transmis un mesaj emoționant cu această ocazie. Andreea Popescu a împlinit, astăzi, frumoasa vârsta de 42 de ani.
09:20
Familiile celor 7 morți în accidentul din Timiș sunt în stare de șoc: ”Niciunul dintre noi nu vrea să creadă” # SpyNews
Șapte suporteri greci, care mergeau în Franța, au murit într-un accident devastator în Timiș. A fost cel mai grav accident din ultimii șase ani în România, iar familiile victimelor sunt sfâșiate de durere.
09:10
09:00
O boală endemică mortală a izbucnit în India, cu o rată de supraviețuire de 60%. Peste 100 de persoane se află în carantină, iar testările au început în toată Asia.
