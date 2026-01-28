Ben de la Mireasa, prima reacție după ce a fost eliminat. De ce a plâns însoțitoarea lui, doamna Oana: „A zis că-i va fi dor de mine”

18:20

Marian avea numai 14 ani, atunci când a comis prima crimă. Acesta a ucis un copil, deși și el, la rândul său, era unul. Doi ani mai târziu, la 16 ani, bifa încă o faptă macabră pe listă. O femeie nevinovată ajunsese să îi fie victimă. Au trecut 13 ani de când este încarcerat la Penitenciarul din Craiova, iar în urmă cu ceva timp a acceptat să își spună povestea. Iată mai multe detalii!