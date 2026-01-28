Cât de mult contează banii într-o relație pentru Roxana de la Mireasa. Sebastian s-a arătat interesat de ea: „Sunt doar capricii”

11:40

Trei săptămâni deja încheiate. Eliminări pe bază de Duel sau motive medicale, momente de cumpănă și de regăsire de sine, probe dure duse la capăt cu succes. Singurul show în care limitele sunt făcute pentru a fi depășite, în care oamenii lasă deoparte confortul casei și învață să se descurce într-o junglă deloc prietenoasă, SURVIVOR continuă la Antena 1 și pe AntenaPLAY, de trei ori pe săptămână și le aduce celor de acasă acțiunea de care au nevoie!