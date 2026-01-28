Bursa de la București a închis în creștere. Tranzacțiile au depășit 154 de milioane de lei
Economica.net, 28 ianuarie 2026 20:20
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere şedinţa de miercuri, iar valoarea tranzacţiilor s-a situat la 154,2 milioane de lei (30,27 de milioane de euro), relatează Agerpres.
20:20
Bursa de la București a închis în creștere. Tranzacțiile au depășit 154 de milioane de lei
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere şedinţa de miercuri, iar valoarea tranzacţiilor s-a situat la 154,2 milioane de lei (30,27 de milioane de euro), relatează Agerpres.
20:00
Uniunea Europeană se uită tot mai mult spre Canada și Qatar pentru a-și reduce dependența de importurile de gaze naturale din SUA # Economica.net
Comisarul european pentru Energie, Dan Jorgensen (foto), a declarat miercuri că blocul comunitar este din ce în ce mai îngrijorat de dependenţa sa de gazele naturale lichefiate importate din SUA, în special în urma ameninţărilor preşedintelui Donald Trump de a prelua Groenlanda, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
19:50
UE are nevoie de euro digital pentru a-și reduce dependența de SUA, consideră comisarul Valdis Dombrovskis # Economica.net
Uniunea Europeană trebuie să pună la punct rapid un euro digital pentru a reduce dependenţa blocului de companiile de plăţi dominante din SUA, a declarat miercuri comisarul pentru Economie şi Productivitate, Implementare şi Simplificare, Valdis Dombrovskis, transmite Reuters, relatează Agerpres.
19:30
Friedrich Merz consideră că Parlamentul European ar trebui să ratifice acordul comercial dintre UE și cere Comisiei Europene intrarea temporară în vigoare a acordului cu Mercosur # Economica.net
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri că, după ce preşedintele american Donald Trump şi-a retras ameninţarea cu noi taxe vamale împotriva europenilor, este posibil să se avanseze către ratificarea acordului comercial dintre UE şi SUA, dar l-a avertizat pe liderul de la Casa Albă să nu exacerbeze incertitudinile prin noi decizii imprevizibile, relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
19:10
Ministerul Finanțelor estimează pentru acest an împrumuturi de până la 170 de miliarde de lei de pe piața internă și 21 de miliarde de euro de pe piața externă # Economica.net
Planul anual de finanţare previzionat pentru acest an este de aproximativ 265-275 de miliarde de lei, care să acopere un nivel al deficitului bugetar între 6% şi 6,4% din PIB şi refinanţarea datoriei publice scadente, iar din punct de vedere al surselor de finanţare se estimează contractarea de datorie publică de pe piaţa internă de aproximativ 160-170 de miliarde de lei şi de pe piaţa externă de aproximativ 21 de miliarde de euro, arată un proiect de Hotărâre de Guvern.
18:30
Un număr record de 9,3 milioane de turiști străini au vizitat Brazilia în 2025. Succesul este pus pe seama puterii soft pe care o are imensa țară sud-americană # Economica.net
Brazilia a fost vizitată anul trecut de un număr record de 9,3 milioane de turişti străini, o creştere de 37,1% faţă de 2024, impulsionată de "puterea soft" a ţării, care îşi propune să accelereze şi mai mult creşterea în sectorul turismului, transmite EFE, relatează Agerpres.
18:20
HiSky lansează de astăzi o campanie de reduceri la biletele de avion. Prețuri de la 24,99 de euro # Economica.net
Compania aeriană HiSky anunță că organizează o campanie nouă de promoții, dedicată pasagerilor care caută să își planifice din timp călătoriile din 2026. Astfel, în perioada 28 ianuarie - 8 februarie 2026, biletele de avion către cele mai populare destinații din rețeaua companiei pot fi rezervate la tarife speciale, pentru călătorii efectuate între 9 februarie și 24 octombrie 2026.
18:00
Ilie Bolojan: Până nu atingem o cotă de deficit care să se situeze sub 3%, intrarea noastră în zona euro nu este pe agendă # Economica.net
România a avut în aceşti ani deficite foarte mari şi până nu atingem o cotă de deficit care să se situeze sub 3%, aderarea la zona euro nu este pe agendă, a afirmat premierul Ilie Bolojan.
17:50
FOTO Prelungirea Ghencea, anunț mare de la primarul Ciprian Ciucu – termene noi de finalizare și un park&ride. Se va închide însă traficul # Economica.net
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu a declarat că a pus la masă toate părțile implicate în proiectul supralărgirii șoselei Prelungirea Ghencea din vestul Bucureștiului. Ciucu a dat termene de finalizare pentru fiecare tronson, a anunțat un park&ride la capătul dinspre Domnești, dar a spus și că, temporar, traficul va fi închis pe o porțiune din Prelungirea Ghencea
17:40
Guvernul german şi-a redus miercuri previziunile de creştere pentru 2026, deoarece pachetul substanţial de stimulare fiscală adoptat anul trecut nu a reuşit să ofere soluţia rapidă de care avea nevoie o ţară afectată de conflicte comerciale şi o criză în sectorul industrial, transmite AFP, citată de Agerpres.
17:30
Patronatul producătorilor de băuturi alcoolice acuză Guvernul că a făcut să dispară 7 milioane de sticle de băuturi spirtoase în 2025, ca urmare a taxelor impuse # Economica.net
Spirits România, asociație patronală care reprezintă principalii producători și importatori de băuturi spirtoase din România, atenționează că în 2025, cantitatea de alcool accizat a înregistrat o contracție de 7% față de 2024 în cazul băuturilor spirtoase, echivalentul a aproape 7 milioane de sticle de 700 ml (la 40% alcool).
17:30
ANOFM: 34.209 de locuri de muncă sunt vacante la nivel național, dintre care aproape 2.600 pentru absolvenții de studii superioare # Economica.net
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) are în evidenţe 34.209 locuri de muncă disponibile la nivel naţional, 2.588 dintre ele fiind destinate persoanelor cu studii superioare, precum, ingineri, economişti sau medici, transmite Agerpres.
17:20
Kazahstanul susține că nu a putut să exporte 3,8 milioane de tone de petrol din cauza atacurilor dronelor ucrainene # Economica.net
Kazahstan nu a putut să exporte 3,8 milioane tone de petrol din cauza atacurilor cu drone ucrainene împotriva instalaţiilor CPC (Caspian Pipeline Consortium) din Marea Neagră, a semnalat ministrul kazah al Energiei, Erlan Akkenzhenov, informează agenţia EFE, transmite Agerpres.
17:10
Inspecția Muncii a intrat peste proprietarii de restaurante, baruri și hoteluri. Instituția a dat amenzi de 3 milioane de lei în urma unei campanii de control la nivel național # Economica.net
Inspecţia Muncii a aplicat amenzi în valoare totală de aproape 3 milioane de lei şi a identificat 51 de persoane care prestau muncă nedeclarată, în urma unei campanii naţionale de control desfăşurate în perioada 12-16 ianuarie 2026 în sectoarele hoteluri şi restaurante, a anunţat miercuri instituţia, relatează Agerpres.
17:10
Designul modular al Battery-Box BYD – cum scalezi sistemul de stocare pe măsura nevoilor tale # Economica.net
Tot mai multe familii își montează panouri solare, dar întrebarea esențială este oarecum în afara panourilor în sine – să optezi pentru soluții de stocare și dacă da, cât de mari, eficiente?
16:50
Intrarea Bulgariei în zona euro, la 1 ianuarie 2026, a generat, după cum era de așteptat, dezbateri în mass-media autohtonă, prin raportare la situația din România. Din multitudinea de opinii exprimate, una iese însă în relief prin clara lipsă de înțelegere a modului cum funcționează băncile centrale naționale în cadrul Eurosistemului. Poziția respectivă ne obligă să venim, mai jos, cu precizări ce se înscriu în politica de educație financiară a BNR.
16:50
Asirom anunță că lansează FamilyCare Senior, un nou pachet de asigurare dedicat seniorilor, creat pentru cei care vor să întoarcă grija, sprijinul și protecția primite de la părinți și bunici de-a lungul timpului.
16:40
Otokar, care se asociase cu Automecanica S.A. pentru producția de blindate Cobra, a anunțat că a semnat un Memorandum de Înțelegere privind achiziția acțiunilor Automecanica S.A.
16:40
Carmistin The Food Company participă, pentru prima dată, la Gulfood Dubai, unul dintre cele mai importante târguri alimentare din lume # Economica.net
Carmistin The Food Company participă, pentru prima dată, la Gulfood Dubai, eveniment de referință pentru industria alimentară globală, desfășurat în perioada 26 - 30 ianuarie 2026, la Dubai World Trade Center&Dubai Exibition Centre. Prezența la acest târg internațional marchează un pas strategic în consolidarea poziționării externe a companiei, reflectând maturizarea modelului de business Carmistin într-un context global extrem de competitiv.
16:30
Se schimbă toţi banii din România – O nouă semnătură pe toate bancnotele. Anunţ oficial de la BNR # Economica.net
Bancnotele aflate în circulaţie în România vor avea o nouă semnătură începând cu anul 2026, pentru prima dată în ultimii 25 de ani, ca urmare a numirii unui nou casier central al Băncii Naţionale a României, susţine Cristian Popa, preşedinte al Comisiei de numismatică şi membru al Consiliului de Administraţie al băncii centrale, într-o postare pe reţeaua LinkedIn.
15:40
Ghid practic pentru diminuarea risipei alimentare la domiciliu, propus de băncile pentru alimente # Economica.net
Federaţia Băncilor pentru Alimente din România (FBAR) propune patru strategii esenţiale pentru a diminua risipa acasă, prin intermediul unui ghid practic de responsabilitate acasă pentru reducerea risipei alimentare.
15:40
„Nebunie” în februarie – Cum va fi vremea în ultima lună de iarnă calendaristică (prognoză oficială ANM) # Economica.net
Luna februarie din acest an poate fi una a contrastelor termice, cu temperaturi la fel de scăzute ca în prima lună a anului, însă aerul mai cald dinspre Oceanul Atlantic sau Marea Mediterană poate conduce şi la episoade cu un regim termic primăvăratic, arată Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).
15:20
Majorarea salariului minim îmbunătăţeşte încrederea consumatorilor în Germania – GfK # Economica.net
Încrederea consumatorilor din Germania ar urma să se îmbunătăţească în februarie, pe fondul majorării semnificative a aşteptărilor privind veniturile, după creşterea salariului minim la începutul anului şi reducerea temerilor privind inflaţia în cea mai mare economie europeană, arată rezultatele studiului publicat miercuri de Institutul GfK şi de Institutul Nuremberg pentru decizii de piaţă (NIM), transmite Reuters.
15:20
Mugur Tolici va prelua, de la 1 februarie, funcţia de director al Direcţiei emisiune, tezaur şi casierie (DETC) din cadrul Băncii Naţionale a României (BNR), a anunţat, miercuri, banca centrală, într-un comunicat al instituţiei.
15:10
Americanii aduc un miliard la două fabrici de renume din România. Majorare masivă de capital la Artrom Tubes # Economica.net
Acționatul majoritar din Germania al companiei Artrom Tubes SA a adus la capitalul firmei din România echivalentul a 193 de milioane de euro în luna decembrie a anului trecut, sau aproapre un miliard de lei, potrivit datelor de la Registrul Conerțului.
15:00
Cum susţine Guvernul Bolojan candidatura României la găzduirea viitoarei Agenţii vamale a UE # Economica.net
România şi-a susţinut miercuri, alături de alte opt ţări, candidatura pentru găzduirea viitoarei Agenţii vamale a UE, în cadrul unei sesiuni de întrebări şi răspunsuri din Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor (IMCO) a Parlamentului European, ministrul finanţelor Alexandru Nazare insistând pe atuurile expertizei ţării în domeniul securităţii cibernetice, competitivităţii pieţei muncii din Bucureşti şi disponibilităţii imediate a viitorului sediu.
14:50
Kazahstanul a depus o ofertă oficială către autorităţile americane pentru a achiziţiona participaţiile deţinute de producătorul rus de petrol Lukoil la proiectele energetice din Kazahstan, a declarat miercuri ministrul Energiei, Yerlan Akkenzhenov, transmite Reuters.
14:40
Cel puţin o ofertă de furnizare gaze sub preţul plafonat există în prezent, conform comparatorului de preţuri, respectiv de 0,30 lei/kWh, ceea ce arată că ofertele pe care le vedem la 0,42 lei/kWh sunt neserioase, a declarat, miercuri, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, George Niculescu.
14:40
Cât costă un hectar de teren arabil în România şi care e preţul mediu în UE – date oficiale Eurostat # Economica.net
Preţul mediu al unui hectar de teren arabil în Uniunea Europeană era, în 2024, de 15.224 euro (o creştere de 6,1% comparativ cu 2023), în România fiind de 8.700 euro, în timp ce preţul mediu anual de închiriere pentru terenul arabil sau păşunile permanente se situa la 295 euro pe hectar (o creştere de 6,4% comparativ cu 2023), arată datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).
14:20
Maşini second-hand. Automobilelele cumpărate din străinătate au şanse foarte mari să aibă kilometrajul dat înapoi (analiză carVertical) # Economica.net
Cumpărătorii de maşini rulate din România ar trebui să fie deosebit de precauţi pentru că vehiculele importate din străinătate au o probabilitate cu 50% mai ridicată de a avea kilometrajul dat înapoi, relevă un studiu realizat de compania de date auto carVertical.
14:10
Record negativ: Suntem primii în UE la proporţia tinerilor care nici nu muncesc, nici nu învaţă # Economica.net
România continuă să aibă cea mai mare proporție din Uniunea Europeană în privința tinerilor cu vârsta între 15 și 29 de ani care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEETs): 19,4% din totalul populației din grupa respectivă de vârstă, în anul 2024, conform datelor Eurostat prelucrate de Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România.
13:40
Prima tranzacție imobiliară mare din București din 2026. Un fond maghiar, cu Poșta ungară printre parteneri, a cumpărat clădirea de birouri Equilibrium 2, din nordul orașului # Economica.net
Dezvoltatorul Skanska a vândut a doua clădire din complexul de birouri Equilibrium către Magyar Posta Takarék Real Estate Investment Fund (MPTIA), un fond public de investiții imobiliare care reunește peste 40.000 de investitori, potrivit unui comuncat de presă
13:30
NATO trebuie să fie mai europeană pentru a combate schimbarea de paradigmă a SUA, spune şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas # Economica.net
Alianţa Nord-Atlantică trebuie să devină ''mai europeană'', a apreciat miercuri şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, într-o perioadă când preşedintele american Donald Trump lasă să planeze dubiile asupra viitorului relaţiei transatlantice, relatează AFP şi Reuters.
13:20
Airvolt lansează o rundă de finanțare de tip INFRA, în valoare de 12,5 milioane USD, și își consolidează echipa de conducere # Economica.net
Airvolt Inc., companie internațională de media și infrastructură urbană pentru aer curat, cunoscută comercial sub denumirea Airvolt DOOH, anunță lansarea unei runde de finanțare de tip INFRA, în valoare de 12,5 milioane USD, destinată extinderii infrastructurii sale în spații publice și piețe reglementate. Anunțul vine simultan cu consolidarea echipei de conducere prin numirea Angelei Mincey, MBA în funcția de Co-Fondator și Director Operațional, precum și a lui Alice Alieva în rolul de Advisor Strategic pentru Relația cu Investitorii.
13:10
AI la nivel enterprise prinde avânt. Companiile estimează un randament mediu de 2,78 dolari pentru fiecare dolar investit în Europa și Orientul Mijlociu # Economica.net
Companiile au trecut de la proiectele pilot de AI la implementări la scară largă, impulsionate de beneficiile dovedite și de așteptările unor randamente financiare semnificative, potrivit Lenovo Europe & Middle East CIO Playbook 2026, pe baza unei cercetări realizate de IDC. Aproape jumătate (46%) dintre proiectele pilot AI au ajuns deja în producție, organizațiile estimând un randament mediu de 2,78 dolari pentru fiecare dolar investit.
13:00
Opțiunile de export al petrolului rusesc se diminuează drastic. 140 de milioane de barili sunt stocate acum în petroliere pe mările lumii, în lipsa cumpărătorilor # Economica.net
Petrolul rusesc se acumulează pe mările lumii, pe măsură ce rafinăriile din India se retrag din achiziții, lăsând Moscova cu milioane de barili încărcați pe petroliere și cu mai puține destinații clare pentru exporturile sale de țiței, scrie OilPrice.
12:50
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) nu controlează pe nimeni doar pentru că e rudă cu cineva, însă o persoană care are probleme cu veniturile nedeclarate va fi vizată în perioada următoare de instituţie, a declarat miercuri preşedintele ANAF, Adrian Nica.
12:40
Preşedintele american Donald Trump a afirmat marţi într-un discurs în statul Iowa că "încă o armadă minunată" a Statelor Unite navighează către Iran, transmite dpa; nu a fost clar imediat dacă el s-a referit la grupul de luptă al portavionului Abraham Lincoln, sosit în Orientul Mijlociu încă de luni, sau la o a doua forţă armată.
12:20
Consilierii generali ai Municipiului Bucureşti urmează să dezbată joi un proiect de hotărâre prin care Capitala ar putea candida pentru a găzdui Forumul Oraşelor (Cities Forum) în anul 2027.
12:20
Olanda – Trei partide politice au încheiat un acord de coaliţie pentru a forma un nou guvern # Economica.net
Trei partide politice olandeze au încheiat marţi un acord de coaliţie mult aşteptat, deschizând calea pentru formarea unui nou guvern în Olanda, a cincea cea mai mare economie a Uniunii Europene, la trei luni după alegeri cu rezultate foarte strânse, notează AFP.
12:00
Colectarea bancnotelor în leva avansează semnificativ, 67% din monedă fiind deja depozitată la Banca Naţională a Bulgariei (BNVB), rămânând încă în circulaţie aproximativ 10 miliarde leva, echivalentul a aproximativ 5,4 miliarde de euro, informează Novinite.
11:40
Mallul AFI din București a anunțat noi reguli pentru clienții săi.
11:40
Utilizatorii de cartele preplătite care decid să îşi porteze numărul de telefon în altă reţea îşi pot recupera creditul rămas neutilizat de la furnizorul la care doresc să renunţe, precizează Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), într-un comunicat de presă.
11:40
Rata şomajului la nivel naţional a urcat la 3,29% în luna decembrie, cu 0,01 puncte procentuale peste nivelul din noiembrie, numărul şomerilor ajungând la 263.714 de persoane, informează miercuri Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).
11:30
Raul Filip, Altex România: ”Clienții sunt dispuși să investească mai mult”. Cel mai scump produs achiziționat în 2025 a fost un frigider de 31.999 lei # Economica.net
În 2025, românii nu au mai cumpărat tehnologie impulsiv, ci au investit strategic în confort, eficiență și calitatea vieții, arată datele unei analize realizată de Altex, liderul pieței electro-IT din România, pe baza vânzărilor și a comportamentului de consum al clienților din rețeaua națională de magazine Altex și Media Galaxy, precum și din platforma online.
11:20
Preşedintele SUA, Donald Trump, a respins preocupările că valoarea dolarului american a scăzut prea mult, argumentând în schimb că moneda americană se descurcă "grozav", relatează miercuri dpa şi Reuters.
11:00
Creștere de 25% a numărului de clienți pentru supermarketul online Freshful. Consumul este sub presiune # Economica.net
Freshful by eMAG, supermarketul online al investitorului olandez în tehnologie Prosus NV, deţinut în majoritate de compania sud-africană Naspers, a înregistrat anul trecut cu 25% mai mulți clienți față de 2024. Evoluția are însă loc într-un context de consum prudent.
10:50
Cum vrea PSD să câştige războiul cu Bolojan – Ce au anunţat social-democraţii înainte de votul din Parlament pentru reforma administraţiei publice # Economica.net
Partidul Social Democrat anunţă că va susţine în Parlament pachetul guvernamental privind reducerea cheltuielilor din administraţia publică doar dacă acesta va fi însoţit de măsurile propuse de PSD pentru stimularea economiei naţionale. Reprezentanţii formaţiunii subliniază că cele două componente "nu pot şi nu trebuie separate".
10:30
Mazda, în proces de modificare a strategiei, renunță la MX-30 în Europa mizând pe vehicule asamblate în China # Economica.net
Japonezii de la Mazda au oprit comenzile pentru SUV-ul MX-30 în Europa, atât în versiunea complet electrică, cât și în cea hibridă cu autonomie extinsă. În schimb, eforturile diviziei europene a companiei se concentrează pe noile modele electrice asamblate împreună cu parteneri chinezi.
10:30
De ce s-a modificat prețul energiei electrice din ultima factură de la Hidroelectrica # Economica.net
Mulți clienți ai Hidroelectrica se întreabă pe rețelele sociale de ce, în ultima factură de energie electrică primită de la Hidroelectrica, prețul energiei s-a schimbat – pentru majoritatea clienților prețul este mai mare. Exiplicația este foarte simplă.
