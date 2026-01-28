Kyros Vassaras a intervenit şi a luat o decizie radicală! Arbitru reţinut de la delegări după UTA - Rapid
Primasport.ro, 28 ianuarie 2026 20:20
Kyros Vassaras a intervenit şi a luat o decizie radicală! Arbitru reţinut de la delegări după UTA - Rapid
• • •
Acum 5 minute
20:30
Gest superb din partea patronului de la PAOK în urma accidentului din Lugoj!
Acum 15 minute
20:20
Kyros Vassaras a intervenit şi a luat o decizie radicală! Arbitru reţinut de la delegări după UTA - Rapid
Acum 30 minute
20:10
Au fost găsite droguri în maşina suporterilor lui PAOK implicată în accident!
Acum o oră
20:00
Elias Charalambous a vorbit despre viitorul său la FCSB înainte de meciul cu Fenerbahce. “Ar fi fost mai simplu pentru mine”
19:40
Volei Alba Blaj a ajuns la a cincea înfrângere consecutivă în Liga Campionilor
Acum 2 ore
19:30
”Trebuie să ne strângem”. Darius Olaru mai crede într-o calificare miraculoasă
18:40
Noul transfer al Rapidului a avut o copilărie foarte grea. ”Vin dintr-o familie nevoiaşă”
Acum 4 ore
18:00
Esteban Orozco s-a despărţit de FC Argeş şi a semnat cu alt club din Superliga
17:50
Decizia luată de FRF şi LPF după tragedia în care au murit 7 suporteri ai lui PAOK
16:40
Veste proastă pentru Gigi Becali! Motivare nefavorabilă în procesul pentru palmares dintre FCSB şi Steaua
Acum 6 ore
16:30
Cariera lui Kurt Zouma pare în cădere abruptă. Unde ar putea semna starul ce nu a confirmat la CFR Cluj
16:20
PAOK Salonic, minut de reculegere în memoria fanilor morţi în accidentul din Timiş
16:20
Ilia Malinin vizează o săritură cvintuplă după Jocurile Olimpice de la Milano Cortina
16:20
Fenerbahce are absenţe de marcă la meciul cu FCSB
16:10
Echipa din Superligă a fost amendată cu o sumă imensă, după meciul cu Botoşani
15:40
Caragiale, sărbătorit la Cinemaraton cu o premieră specială
14:50
O destramă Şucu pe FCSB şi ”îl fură pe Bîrligea? ”Cu siguranţă!”
14:50
Modificare în programul etapei a 24-a, din cauza frigului
Acum 8 ore
14:30
E gata! Revoluţia la CFR! Pancu a anunţat două transferuri
13:00
Jorge Martin nu va participa la primele teste din 2026, în Malaysia
13:00
A fost făcut marele anunţ despre transferul lui Musi! Trei milioane de euro
Acum 12 ore
12:10
E gata! Becali a făcut anunţul despre stâlpul apărării de la FCSB: ”Orice jucător este de vânzare!”
11:50
Doi suporteri ai lui Chelsea au fost răniţi înaintea meciului cu Napoli
10:00
Banii la care a renunţat Moruţan pentru a veni la Rapid: ”Are 26 de ani şi vrea la naţională!” | VIDEO EXCLUSIV
09:50
Elena Rîbakina a eliminat-o pe Iga Swiatek şi este în semifinale la Australian Open. Jessica Pegula a trecut de Amanda Anisimova
09:50
Djokovic s-a calificat în semifinalele Australian Open după ce Musetti a abandonat. Italianul câştigase primele două seturi ale meciului din sferturi
08:10
Avantajul casei - un secret pe care fiecare jucător ar trebui să-l cunoască
Acum 24 ore
02:40
Reacţia lui Răzvan Lucescu după accidentul tragic din România al suporterilor PAOK: ”E o tragedie imensă. Suntem ca o mare familie şi îi susţinem”
00:00
Elveţianul Loic Meillard a câştigat proba de slalom uriaş de la Schladming
27 ianuarie 2026
23:40
Doi jucători de la Tottenham au fost implicaţi într-un accident rutier minor înaintea meciului cu Frankfurt
23:30
Reacţia premierului Ilie Bolojan după tragedia în urma căreia 7 suporteri ai lui PAOK au decedat: „Gândurile noastre se îndreaptă către toţi cei afectaţi de această tragedie”
23:30
Lovitură pentru România! Ungaria încearcă să îi fure lui Mircea Lucescu „tricolorul” de 1.300.000€
23:10
Reacţie premierului Ilie Bolojan după tragedia în urma căreia 7 suporteri ai lui PAOK au decedat: „Gândurile noastre se îndreaptă către toţi cei afectaţi de această tragedie”
23:10
Adi Mutu a dat verdictul! ”Briliantul” a rămas impresionat de un jucător: ”Este cel mai bun transfer din România”
23:00
Iuliana Demetrescu, în brigada de arbitri la semifinala intercontinentală în fotbalul feminin
22:40
Răzvan Lucescu şi jucătorii de la PAOK au depus flori la stadionul Toumba pentru fanii decedaţi în accidentul din Timiş: „Este o tragedie imensă”
22:30
Patronul Rapidului a făcut calculele pentru calificarea în play-off: ”Noi zicem că se poate intra cu 47 de puncte!” | VIDEO EXCLUSIV
22:20
E gata şi cu transferul lui Răzvan Sava la Rapid! Anunţul oficial venit din Giuleşti: „Suntem foarte mulţumiţi” | VIDEO EXCLUSIV
22:00
Scandal în tenis! Antrenorul lui Peyton Stearns, anchetat de WTA pentru „acuzaţii de comportament necorespunzător şi relaţii inadecvate cu jucătoare”
21:20
E gata! După Moruţan şi Paraschiv, Rapid a mai anunţat în direct o nouă lovitură în mercato: „Astăzi semnăm contractul” | VIDEO EXCLUSIV
Ieri
20:30
Reacţia lui Răzvan Lucescu după accidentul tragic din România al suporterilor PAOK: ”E o tragedie imensă. Suntem ca o mare familie şi îi susţinem” | EXCLUSIV
19:50
Bomba iernii! Joacă mâine în Champions League, apoi aterizează în România pentru a semna cu o echipă cu pretenţii din SuperLiga
19:30
Premierul Greciei, prima reacţie după tragedia din Timiş: „Gândurile noastre sunt alături de ei”
19:20
Mesajul dur al lui Gigi Becali după debutul lui Olimpiu Moruţan la Rapid: ”Cine e Moruţan? Eu l-am dat cadou!”
19:20
UEFA a luat decizia, după tragedia din România în care au murit 7 suporteri greci! „NU” categoric pentru PAOK-ul lui Răzvan Lucescu
19:10
Preşedintele lui PAOK, reacţie cutremurătoare după ce 8 suporteri greci au murit în accidentul din România: „Plâng împreună cu familiile lor şi cu milioane de compatrioţi ai noştri”
19:10
Premierul Grecei, prima reacţie după tragedia din Timiş: „Gândurile noastre sunt alături de ei”
18:50
Gigi Becali rupe tăcerea după ce Peluza Nord a anunţat că nu mai susţine FCSB: ”Rar întâlneşti aşa ceva. Cine poate să spună ceva de Becali?”
18:40
Preşedintele de la PAOK, reacţie cutremurătoare după ce 8 suporteri greci au murit în accidentul din România: „Plâng împreună cu familiile lor şi cu milioane de compatrioţi ai noştri”
18:20
E gata! Marius Ştefănescu pleacă de la Konyaspor şi semnează cu altă echipă: „Se rezolvă în două zile, cel târziu”
