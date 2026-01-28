Kyros Vassaras a intervenit şi a luat o decizie radicală! Arbitru reţinut de la delegări după UTA - Rapid

Primasport.ro, 28 ianuarie 2026 20:20

Kyros Vassaras a intervenit şi a luat o decizie radicală! Arbitru reţinut de la delegări după UTA - Rapid

Acum 5 minute
20:30
Gest superb din partea patronului de la PAOK în urma accidentului din Lugoj!
Gest superb din partea patronului de la PAOK în urma accidentului din Lugoj!
Acum 15 minute
20:20
Kyros Vassaras a intervenit şi a luat o decizie radicală! Arbitru reţinut de la delegări după UTA - Rapid
Kyros Vassaras a intervenit şi a luat o decizie radicală! Arbitru reţinut de la delegări după UTA - Rapid
Acum 30 minute
20:10
Au fost găsite droguri în maşina suporterilor lui PAOK implicată în accident!
Au fost găsite droguri în maşina suporterilor lui PAOK implicată în accident!
Acum o oră
20:00
Elias Charalambous a vorbit despre viitorul său la FCSB înainte de meciul cu Fenerbahce. "Ar fi fost mai simplu pentru mine"
Elias Charalambous a vorbit despre viitorul său la FCSB înainte de meciul cu Fenerbahce. “Ar fi fost mai simplu pentru mine”
19:40
Volei Alba Blaj a ajuns la a cincea înfrângere consecutivă în Liga Campionilor
Volei Alba Blaj a ajuns la a cincea înfrângere consecutivă în Liga Campionilor
Acum 2 ore
19:30
"Trebuie să ne strângem". Darius Olaru mai crede într-o calificare miraculoasă
”Trebuie să ne strângem”. Darius Olaru mai crede într-o calificare miraculoasă
18:40
Noul transfer al Rapidului a avut o copilărie foarte grea. "Vin dintr-o familie nevoiaşă"
Noul transfer al Rapidului a avut o copilărie foarte grea. ”Vin dintr-o familie nevoiaşă”
Acum 4 ore
18:00
Esteban Orozco s-a despărţit de FC Argeş şi a semnat cu alt club din Superliga
Esteban Orozco s-a despărţit de FC Argeş şi a semnat cu alt club din Superliga
17:50
Decizia luată de FRF şi LPF după tragedia în care au murit 7 suporteri ai lui PAOK
Decizia luată de FRF şi LPF după tragedia în care au murit 7 suporteri ai lui PAOK
16:40
Veste proastă pentru Gigi Becali! Motivare nefavorabilă în procesul pentru palmares dintre FCSB şi Steaua
Veste proastă pentru Gigi Becali! Motivare nefavorabilă în procesul pentru palmares dintre FCSB şi Steaua
Acum 6 ore
16:30
Cariera lui Kurt Zouma pare în cădere abruptă. Unde ar putea semna starul ce nu a confirmat la CFR Cluj
Cariera lui Kurt Zouma pare în cădere abruptă. Unde ar putea semna starul ce nu a confirmat la CFR Cluj
16:20
PAOK Salonic, minut de reculegere în memoria fanilor morţi în accidentul din Timiş
PAOK Salonic, minut de reculegere în memoria fanilor morţi în accidentul din Timiş
16:20
Ilia Malinin vizează o săritură cvintuplă după Jocurile Olimpice de la Milano Cortina
Ilia Malinin vizează o săritură cvintuplă după Jocurile Olimpice de la Milano Cortina
16:20
Fenerbahce are absenţe de marcă la meciul cu FCSB
Fenerbahce are absenţe de marcă la meciul cu FCSB
16:10
Echipa din Superligă a fost amendată cu o sumă imensă, după meciul cu Botoşani
Echipa din Superligă a fost amendată cu o sumă imensă, după meciul cu Botoşani
15:40
Caragiale, sărbătorit la Cinemaraton cu o premieră specială
Caragiale, sărbătorit la Cinemaraton cu o premieră specială
14:50
O destramă Şucu pe FCSB şi "îl fură pe Bîrligea? "Cu siguranţă!"
O destramă Şucu pe FCSB şi ”îl fură pe Bîrligea? ”Cu siguranţă!”
14:50
Modificare în programul etapei a 24-a, din cauza frigului
Modificare în programul etapei a 24-a, din cauza frigului
Acum 8 ore
14:30
E gata! Revoluţia la CFR! Pancu a anunţat două transferuri
E gata! Revoluţia la CFR! Pancu a anunţat două transferuri
13:00
Jorge Martin nu va participa la primele teste din 2026, în Malaysia
Jorge Martin nu va participa la primele teste din 2026, în Malaysia
13:00
A fost făcut marele anunţ despre transferul lui Musi! Trei milioane de euro
A fost făcut marele anunţ despre transferul lui Musi! Trei milioane de euro
Acum 12 ore
12:10
E gata! Becali a făcut anunţul despre stâlpul apărării de la FCSB: "Orice jucător este de vânzare!"
E gata! Becali a făcut anunţul despre stâlpul apărării de la FCSB: ”Orice jucător este de vânzare!”
11:50
Doi suporteri ai lui Chelsea au fost răniţi înaintea meciului cu Napoli
Doi suporteri ai lui Chelsea au fost răniţi înaintea meciului cu Napoli
10:00
Banii la care a renunţat Moruţan pentru a veni la Rapid: "Are 26 de ani şi vrea la naţională!" | VIDEO EXCLUSIV
Banii la care a renunţat Moruţan pentru a veni la Rapid: ”Are 26 de ani şi vrea la naţională!” | VIDEO EXCLUSIV
09:50
Elena Rîbakina a eliminat-o pe Iga Swiatek şi este în semifinale la Australian Open. Jessica Pegula a trecut de Amanda Anisimova
Elena Rîbakina a eliminat-o pe Iga Swiatek şi este în semifinale la Australian Open. Jessica Pegula a trecut de Amanda Anisimova
09:50
Djokovic s-a calificat în semifinalele Australian Open după ce Musetti a abandonat. Italianul câştigase primele două seturi ale meciului din sferturi
Djokovic s-a calificat în semifinalele Australian Open după ce Musetti a abandonat. Italianul câştigase primele două seturi ale meciului din sferturi
08:10
Avantajul casei - un secret pe care fiecare jucător ar trebui să-l cunoască
Avantajul casei - un secret pe care fiecare jucător ar trebui să-l cunoască
Acum 24 ore
02:40
Reacţia lui Răzvan Lucescu după accidentul tragic din România al suporterilor PAOK: "E o tragedie imensă. Suntem ca o mare familie şi îi susţinem"
Reacţia lui Răzvan Lucescu după accidentul tragic din România al suporterilor PAOK: ”E o tragedie imensă. Suntem ca o mare familie şi îi susţinem”
00:00
Elveţianul Loic Meillard a câştigat proba de slalom uriaş de la Schladming
Elveţianul Loic Meillard a câştigat proba de slalom uriaş de la Schladming
27 ianuarie 2026
23:40
Doi jucători de la Tottenham au fost implicaţi într-un accident rutier minor înaintea meciului cu Frankfurt
Doi jucători de la Tottenham au fost implicaţi într-un accident rutier minor înaintea meciului cu Frankfurt
23:30
Reacţia premierului Ilie Bolojan după tragedia în urma căreia 7 suporteri ai lui PAOK au decedat: „Gândurile noastre se îndreaptă către toţi cei afectaţi de această tragedie"
Reacţia premierului Ilie Bolojan după tragedia în urma căreia 7 suporteri ai lui PAOK au decedat: „Gândurile noastre se îndreaptă către toţi cei afectaţi de această tragedie”
23:30
Lovitură pentru România! Ungaria încearcă să îi fure lui Mircea Lucescu „tricolorul" de 1.300.000€
Lovitură pentru România! Ungaria încearcă să îi fure lui Mircea Lucescu „tricolorul” de 1.300.000€
23:10
Reacţie premierului Ilie Bolojan după tragedia în urma căreia 7 suporteri ai lui PAOK au decedat: „Gândurile noastre se îndreaptă către toţi cei afectaţi de această tragedie” Primasport.ro
Reacţie premierului Ilie Bolojan după tragedia în urma căreia 7 suporteri ai lui PAOK au decedat: „Gândurile noastre se îndreaptă către toţi cei afectaţi de această tragedie”
23:10
Adi Mutu a dat verdictul! "Briliantul" a rămas impresionat de un jucător: "Este cel mai bun transfer din România"
Adi Mutu a dat verdictul! ”Briliantul” a rămas impresionat de un jucător: ”Este cel mai bun transfer din România”
23:00
Iuliana Demetrescu, în brigada de arbitri la semifinala intercontinentală în fotbalul feminin
Iuliana Demetrescu, în brigada de arbitri la semifinala intercontinentală în fotbalul feminin
22:40
Răzvan Lucescu şi jucătorii de la PAOK au depus flori la stadionul Toumba pentru fanii decedaţi în accidentul din Timiş: „Este o tragedie imensă"
Răzvan Lucescu şi jucătorii de la PAOK au depus flori la stadionul Toumba pentru fanii decedaţi în accidentul din Timiş: „Este o tragedie imensă”
22:30
Patronul Rapidului a făcut calculele pentru calificarea în play-off: "Noi zicem că se poate intra cu 47 de puncte!" | VIDEO EXCLUSIV
Patronul Rapidului a făcut calculele pentru calificarea în play-off: ”Noi zicem că se poate intra cu 47 de puncte!” | VIDEO EXCLUSIV
22:20
E gata şi cu transferul lui Răzvan Sava la Rapid! Anunţul oficial venit din Giuleşti: „Suntem foarte mulţumiţi" | VIDEO EXCLUSIV
E gata şi cu transferul lui Răzvan Sava la Rapid! Anunţul oficial venit din Giuleşti: „Suntem foarte mulţumiţi” | VIDEO EXCLUSIV
22:00
Scandal în tenis! Antrenorul lui Peyton Stearns, anchetat de WTA pentru „acuzaţii de comportament necorespunzător şi relaţii inadecvate cu jucătoare"
Scandal în tenis! Antrenorul lui Peyton Stearns, anchetat de WTA pentru „acuzaţii de comportament necorespunzător şi relaţii inadecvate cu jucătoare”
21:20
E gata! După Moruţan şi Paraschiv, Rapid a mai anunţat în direct o nouă lovitură în mercato: „Astăzi semnăm contractul" | VIDEO EXCLUSIV
E gata! După Moruţan şi Paraschiv, Rapid a mai anunţat în direct o nouă lovitură în mercato: „Astăzi semnăm contractul” | VIDEO EXCLUSIV
Ieri
20:30
Reacţia lui Răzvan Lucescu după accidentul tragic din România al suporterilor PAOK: ”E o tragedie imensă. Suntem ca o mare familie şi îi susţinem” | EXCLUSIV Primasport.ro
Reacţia lui Răzvan Lucescu după accidentul tragic din România al suporterilor PAOK: ”E o tragedie imensă. Suntem ca o mare familie şi îi susţinem” | EXCLUSIV
19:50
Bomba iernii! Joacă mâine în Champions League, apoi aterizează în România pentru a semna cu o echipă cu pretenţii din SuperLiga
Bomba iernii! Joacă mâine în Champions League, apoi aterizează în România pentru a semna cu o echipă cu pretenţii din SuperLiga
19:30
Premierul Greciei, prima reacţie după tragedia din Timiş: „Gândurile noastre sunt alături de ei"
Premierul Greciei, prima reacţie după tragedia din Timiş: „Gândurile noastre sunt alături de ei”
19:20
Mesajul dur al lui Gigi Becali după debutul lui Olimpiu Moruţan la Rapid: "Cine e Moruţan? Eu l-am dat cadou!"
Mesajul dur al lui Gigi Becali după debutul lui Olimpiu Moruţan la Rapid: ”Cine e Moruţan? Eu l-am dat cadou!”
19:20
UEFA a luat decizia, după tragedia din România în care au murit 7 suporteri greci! „NU" categoric pentru PAOK-ul lui Răzvan Lucescu
UEFA a luat decizia, după tragedia din România în care au murit 7 suporteri greci! „NU” categoric pentru PAOK-ul lui Răzvan Lucescu
19:10
Preşedintele lui PAOK, reacţie cutremurătoare după ce 8 suporteri greci au murit în accidentul din România: „Plâng împreună cu familiile lor şi cu milioane de compatrioţi ai noştri"
Preşedintele lui PAOK, reacţie cutremurătoare după ce 8 suporteri greci au murit în accidentul din România: „Plâng împreună cu familiile lor şi cu milioane de compatrioţi ai noştri”
19:10
Premierul Grecei, prima reacţie după tragedia din Timiş: „Gândurile noastre sunt alături de ei” Primasport.ro
Premierul Grecei, prima reacţie după tragedia din Timiş: „Gândurile noastre sunt alături de ei”
18:50
Gigi Becali rupe tăcerea după ce Peluza Nord a anunţat că nu mai susţine FCSB: "Rar întâlneşti aşa ceva. Cine poate să spună ceva de Becali?"
Gigi Becali rupe tăcerea după ce Peluza Nord a anunţat că nu mai susţine FCSB: ”Rar întâlneşti aşa ceva. Cine poate să spună ceva de Becali?”
18:40
Preşedintele de la PAOK, reacţie cutremurătoare după ce 8 suporteri greci au murit în accidentul din România: „Plâng împreună cu familiile lor şi cu milioane de compatrioţi ai noştri” Primasport.ro
Preşedintele de la PAOK, reacţie cutremurătoare după ce 8 suporteri greci au murit în accidentul din România: „Plâng împreună cu familiile lor şi cu milioane de compatrioţi ai noştri”
18:20
E gata! Marius Ştefănescu pleacă de la Konyaspor şi semnează cu altă echipă: „Se rezolvă în două zile, cel târziu"
E gata! Marius Ştefănescu pleacă de la Konyaspor şi semnează cu altă echipă: „Se rezolvă în două zile, cel târziu”
