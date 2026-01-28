Marele exod din industria luxului. Unde au dispărut 80 de milioane de oameni?

Ziarul Financiar, 28 ianuarie 2026 21:45

Încetinirea din industria luxu­lui este reală. Branduri de top şi ana­lişti caută motivele din spatele aces­tui fenomen. Unul dintre acestea este o scădere a interesului din par­tea a milioane de clienţi care au con­stituit anterior motorul întregii indus­trii, relevă un raport al Les Echos Etudes citat de Rzeczpospolita. Va fi acest trend inversat?

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 30 minute
21:45
Marele exod din industria luxului. Unde au dispărut 80 de milioane de oameni? Ziarul Financiar
Încetinirea din industria luxu­lui este reală. Branduri de top şi ana­lişti caută motivele din spatele aces­tui fenomen. Unul dintre acestea este o scădere a interesului din par­tea a milioane de clienţi care au con­stituit anterior motorul întregii indus­trii, relevă un raport al Les Echos Etudes citat de Rzeczpospolita. Va fi acest trend inversat?
Acum o oră
21:30
Ediţia 29 ianuarie 2026 epaper Ziarul Financiar
21:30
FED nu cedează presiunii administraţiie Trump: După trei scăderi consecutive, Rezerva Federală a SUA a decis de data această să menţină dobânzile neschimbate, în pofida campaniei insistente a lui Donald Trump pentru scăderea drastică a ratelor Ziarul Financiar
21:30
Vine sfârşitul hegemoniei dolarului? În timp ce Trump pune umărul la deprecierea monedei americane, europenii sunt din ce în ce mai îngrijoraţi că un euro lăsat să urce prea sus va deveni prea toxic pentru economie Ziarul Financiar
Acum 2 ore
20:45
Aplicaţiile de dating, noul târg de joburi? Cum mută piaţa muncii networkingul profesional în spaţiul întâlnirilor romantice Ziarul Financiar
Acum 4 ore
18:30
Bursă. Tiberiu Mavrodin, preşedintele CEC Bank, este propus pentru o poziţie de membru în consiliul de administraţie al Vrancart, companie evaluată la 200 mil. lei, cu fraţii Pavăl de la Dedeman în acţionariat Ziarul Financiar
18:15
Investiţie de 5,5 mil. euro pentru construirea unei noi şcoli în localitatea Lunca de Jos, judeţul Harghita Ziarul Financiar
18:15
Primăria Cluj-Napoca a investit 11 mil. euro într-un centru pentru persoane vârstnice Ziarul Financiar
Acum 6 ore
17:45
În faţa cancelarului german Friedrich Merz, Ilie Bolojan spune că România ar trebui să adopte moneda euro. „Ar putea fi o temă pentru alegerile parlamentare din 2028” Ziarul Financiar
Premierul român Ilie Bolojan a anunţat miercuri când ar putea România să înceapă procedurile pentru adoptarea monedei Euro. Acum nu este pe agendă, dar ar putea fi o temă pentru alegerile din 2028, a spus şeful Guvernului.
17:45
Avertisment dur al lui Donald Trump pentru Iran: „Timpul se scurge. O armată masivă se îndreaptă spre Iran” Ziarul Financiar
17:15
Nou record pe bursa americană: Indicele S&P 500 a depăşit pentru prima oară 7.000 de puncte, prelungind boomul AI Ziarul Financiar
17:15
Vrei să faci voluntariat în Italia? Iată ce oportunităţi ai pentru anul acesta Ziarul Financiar
16:45
Turcii îşi consolidează prezenţa în industria de apărare din România: Otokar preia Automecanica SA pentru 85 de milioane de euro Ziarul Financiar
16:30
Cristian Bichi, Consilier guvernator BNR: Moneda euro, BNR şi Sistemul European al Băncilor Centrale Ziarul Financiar
16:30
BREAKING. Scandal la vârful bankingului german. Birourile Deutsche Bank, inclusiv sediul central din Frankfurt, au fost percheziţionate de procurori în cadrul unei anchete privind spălarea de bani Ziarul Financiar
16:15
ZF Live. Corina Vinţan, Links Associates: Anul 2026 va fi anul „rezilienţei“, cu o creştere modestă de maximum 3% la nivel global. În România, domină anxietatea economică Ziarul Financiar
Pentru 2026, economia globală intră într-o fază de prudenţă, în care aşteptările de creştere sunt limitate, iar discursul dominant nu mai este despre expansiune, ci despre capaci­tatea de a gestiona şocuri succesive - economice, geopolitice şi sociale, susţine Corina Vinţan, managing director al companiei de comunicare Links Associates, specializată în public affairs, relaţii publice şi comunicare de criză.
16:15
A SPUS AZI LA ZF LIVE. Boala tăcută care afectează 3 din 4 angajaţi din România. ”75% din salariaţi riscă să ajungă aici dacă nu se iau măsuri” VIDEO Ziarul Financiar
Acum 8 ore
15:45
“Project Dawn”. Amazon concediază 16.000 de angajaţi şi lasă uşa deschisă pentru noi restructurări. Un email trimis din greşeală a dezvăluit concedierile cu o zi înainte Ziarul Financiar
Angajaţii din SUA afectaţi vor primi 90 de zile pentru a căuta un alt rol în interiorul companiei. Cei care nu reuşesc să găsească o nouă poziţie sau care aleg să nu caute vor primi compensaţii (severance pay), servicii de outplacement şi beneficii de asigurări de sănătate.
15:45
Ford măreşte capacitatea bateriilor de pe Explorer şi Capri cu tehnologie LFP, după upgrade-ul anunţat pentru Puma Gen-E produs la Craiova Ziarul Financiar
15:45
De la clasicele şedinţe foto pentru nuntă, la poze spontane şi clipuri cinematice. Care sunt tendinţele foto-video şi cât costă să ai amintiri instagramabile de la nuntă Ziarul Financiar
15:15
ZF a analizat datele de pe platforma Booking.com. Bucureşti, cu o infrastructură hotelieră slab dezvoltată, are cele mai scumpe hoteluri din regiune. Aproape 1.200 euro pentru un weekend în Bucureşti, la cel mai scump hotel, peste Varşovia Ziarul Financiar
Bucureştiul are una dintre cele mai slab dezvoltate infrastructuri hote­liere din regiune, mai redusă decât cea a marilor oraşe din Europa Centrală şi de Est, însă chiar şi aşa reuşeşte să aibă hoteluri care intră în topul celor mai scumpe dintre ţările din această parte a Europei.
15:15
Banii, între anxietate şi oportunitate. Frica de pierdere ţine românii departe de investiţii Ziarul Financiar
15:00
​Cum arată traseul deşeurilor generate de firmele din România: 96% din deşeurile valorificate ajung să fie reciclate ”Eliminarea a ajuns o excepţie” Ziarul Financiar
14:45
Euro sparge pragul psihologic de 1,20 dolari şi revine la maximele ultimilor patru ani, pe fondul slăbirii dolarului, tensiunilor geopolitice şi unei reorientări globale a capitalurilor Ziarul Financiar
14:30
Ce cărţi îţi recomandă reprezentanţii Enexus, servicii EPC în energie regenerabilă Ziarul Financiar
14:30
Aurul sparge toate barierele istorice: Slăbirea dolarului şi retragerile din obligaţiuni propulsează aurul peste 5.280 de dolari pe uncie Ziarul Financiar
Acum 12 ore
14:00
Schimbare istorică: După 25 de ani, unul dintre numele care semnează bancnotele României alături de guvernatorul Mugur Isărescu se schimbă Ziarul Financiar
14:00
În contextul materialelor apărute în mass media, Exim Banca Românească (fosta EximBank) face următoarele precizări Ziarul Financiar
14:00
Când miliardele, planetele şi ego-ul se aliniază perfect: Elon Musk pregăteşte listarea istorică a SpaceX într-un moment cosmic rar, chiar în luna propriei aniversări Ziarul Financiar
13:45
Contakt, lider în retailul de accesorii pentru telefoane mobile, a încheiat 2025 cu afaceri de 138 mil. lei, plus 8%. Compania menţine deschisă posibilitatea listării la Bursa de Valori Ziarul Financiar
13:45
Bogdan Vlad, Genezio: Viziunea noastră este că totul se va duce într-o zonă conversaţională. Deja lucrăm cu BCR pentru a monitoriza vizibilitatea brandului în ChatGPT şi pregătim o nouă rundă de finanţare pentru 2026 Ziarul Financiar
Genezio, start-up-ul local de tehnologie înfiinţat de antreprenorul local Andrei Pitiş împreună cu Bogdan Rîpă, Bogdan Vlad şi Paula Cionca, şi-a propus pentru anul curent să accelereze adopţia soluţiei sale de monitorizare a vizibilităţii brandurilor în modelele de limbaj AI (LLM) şi să ia o nouă rundă de finanţare, în condiţiile în care fondatorii mizează pe o schimbare fundamentală a modului în care consumatorii interacţionează cu companiile şi brandurile lor.
13:30
Dominaţia verde: în 14 din 27 de state ale UE, verdele a întrecut gazul şi cărbunii la producerea de energie. Unde se află România? Ziarul Financiar
„Tranziţia UE către energia curată a atins un punct de cotitură în 2025, când energia eoliană şi solară au generat pentru prima dată mai multă energie electrică decât sursele fosile. Energia eoliană şi solară au generat 30,1 % din energia electrică a UE în 2025 (841 TWh), în timp ce toate sursele fosile au generat 29,0 % (809TWh)“, se arată în raportul European Electricity Review 2026 realizat de EMBER. Potrivit acestora, în ultimul deceniu, energia eoliană şi cea solară au înregistrat o tendinţă ascendentă constantă.
13:30
Prima tranzacţie pe 2026: Ungurii de la Granit cumpără şi a doua clădire Equilibrium de la Skanska. Suedezii au la vânzare şi terenul din Bucureştii Noi. Blocajul administrativ, lipsa PUG-ului i-ar putea determina să iasă complet din România Ziarul Financiar
13:30
Ce cărţi îţi recomandă reprezentanţii Enexus, dezvoltator de proiecte fotovoltaice Ziarul Financiar
13:15
ZF Live. Cristian Ionescu, Instant Factoring: Piaţa de factoring a continuat să se dezvolte şi în 2025. A fost un an al maturizării, în special în România. Anul trecut am terminat cu un volum de finanţări de 104 mil. euro şi cu un venit de circa 5,3 mil. euro Ziarul Financiar
Instant Factoring a înregistrat anul trecut un volum de finanţări de 104 mil. euro, în timp ce venitul a fost de aproximativ 5,3 mil. euro, a spus Cristian Ionescu, CEO al Instant Factoring, în cadrul emisiunii de business ZF Live.
13:15
Schimbări la BNR. După ce a condus direcţia de resurse umane, Mugur Tolici devine director al Direcţiei emisiune, tezaur şi casiere a băncii centrale Ziarul Financiar
13:15
Dolarul s-a prăbuşit la cel mai scăzut nivel din ultimii 4 ani, dar preşedintele Trump nu e îngrijorat: Cred că e fantastic. Uitaţi-vă la valoarea dolarului. Uitaţi-vă la deal-urile pe care le facem. Dolarul se descurcă foarte bine Ziarul Financiar
13:00
Cât de mult mai pot să economisească românii. Anul 2025 a fost mai greu: Populaţia a economisit 31 mld. lei anul trecut în depozite, mai puţin decât suma pusă deoparte la bănci de români în 2024, de 42 mld. lei Ziarul Financiar
Populaţia continuă să prefere preponderent economisirea bancară, însă sumele pe care românii reuşesc să le pună deoparte în depozite bancare sunt în scădere, într-un context caracterizat de creşterea taxelor şi a preţurilor, dar şi de dobânzi încă mari la credite, în timp ce veniturile au staţionat.
13:00
După amenzile din ridesharing, ia Fiscul la verificat platformele cu conţinut pentru adulţi? Adrian Nica, preşedinte, ANAF: „Avem un număr uriaş de persoane în analiză în această zonă” Ziarul Financiar
12:15
Surpriză neplăcută în reforma concediilor medicale: de la 1 februarie, angajaţii care îşi iau medical vor avea salariul pe luna respectivă mai mic cu plata pentru o zi de muncă Ziarul Financiar
Ordonanţa de urgenţă dată de Guvern în prag de Revelion, în decembrie 2025, prin care prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită de la 1 februarie 2026 înseamnă bani mai puţini la salariu pentru angajaţii care iau astfel de concedii.
11:45
Raiffeisen Bank România şi InnovX lansează MagicMoon, competiţie pentru tinerii antreprenori care doresc să se extindă internaţional. Cristian Sporiş, Raiffeisen: MagicMoon ţinteşte generaţia tânără de antreprenori care visează. David Popovici, ambasador al MagicMoon: E un potenţial imens în tânăra generaţie în materie de business Ziarul Financiar
11:15
Pagina verde. Al doilea an de SGR, la raport. Românii au returnat peste 5,2 miliarde de ambalaje în 2025, în creştere cu 55% faţă de 2024 Ziarul Financiar
Peste 5,2 miliarde de ambalaje SGR au fost returnate în 2025, în creş­tere cu circa 55% faţă de 2024, conform calculelor ZF făcute pe baza datelor de la RetuRo, administratorul Siste­mului Garanţie-Returnare. Rata de colectare a fost de 83% anul trecut, faţă de puţin peste 54% în anul anterior.
11:15
Bursă. Ce se mai întâmplă cu banii voştri din Pilonul II, unde sunt ei investiţi? Poate nu ştiaţi, dar aveţi 127,5 milioane de lei în acţiuni ale ASML, cea mai mare companie din Europa care aproape şi-a dublat evaluarea în ultimul an. Care sunt fondurile de pensii acţionare Ziarul Financiar
În timp ce dinamica pieţelor de capital captivează atenţia investi­torilor prin noi recorduri înre­gistrate de indici, o parte din viitorul financiar al românilor prinde contur în nucleul tehno­logic al Europei.
11:00
Roxana Roşca şi Sergiu Păun, Filip & Company: România recalibrează controlul investiţiilor. Ce schimbă proiectul de OUG pentru investitori Ziarul Financiar
11:00
Un nou trend îşi face loc pe harta distracţiei din Bucureşti: karaoke coreean, cu camere private şi izolate fonic, unde plăteşti şi poţi cânta fără să te audă nimeni Ziarul Financiar
11:00
Alexandru Stancu şi Radu Todiraş, Deloitte: RO e-Factura pentru persoane fizice – cum funcţionează şi care sunt implicaţiile asupra partenerilor de afaceri Ziarul Financiar
10:45
Ce ar putea genera noi recorduri la Bursă după maximele de la început de an? Liviu Arnăutu, preşedinte al Atlas AM, indică drept factori-cheie consolidarea fiscală, dividendele şi posibila îmbunătăţire a rezultatelor financiare. De unde pot apărea corecţii? Aflaţi la ZF Deschiderea de Astăzi Ziarul Financiar
10:45
Piaţa terenurilor din Bucureşti a coborât în 2025 la cel mai scăzut nivel din ultimii 7 ani. Ionuţ Stan, Crosspoint: În 2026, bătălia se va da pe locaţiile bune Ziarul Financiar
10:45
Cum a deschis Bursa: Indicele BET creşte cu 1,3% în primele minute şi se apropie în premieră de 28.000 de puncte. Hidroelectrica continuă să urce după recordul atins ieri Ziarul Financiar
10:45
Încă un pas spre salvarea Liberty Galaţi: planul de restructurare pentru vânzarea activelor a fost aprobat. De două luni şi jumătate angajaţii nu au mai luat salariile Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.