Marele exod din industria luxului. Unde au dispărut 80 de milioane de oameni?

13:30

„Tranziţia UE către energia curată a atins un punct de cotitură în 2025, când energia eoliană şi solară au generat pentru prima dată mai multă energie electrică decât sursele fosile. Energia eoliană şi solară au generat 30,1 % din energia electrică a UE în 2025 (841 TWh), în timp ce toate sursele fosile au generat 29,0 % (809TWh)“, se arată în raportul European Electricity Review 2026 realizat de EMBER. Potrivit acestora, în ultimul deceniu, energia eoliană şi cea solară au înregistrat o tendinţă ascendentă constantă.