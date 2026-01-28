Veterani danezi, furioşi după retragerea a 44 de steaguri cu numele militarilor morţi în Afganistan, de către Ambasada SUA, din ronduri de flori din faţa reprezentanţei. Ei organizează sâmbătă un marş tăcut în semn de protest faţă de declaraţiile lui Trum

18:10

O femeie şi un bărbat din Bucureşti au fost reţinuţi, miercuri, pentru pornografie infantilă, fiind acuzaţi că au filmat minori în ipostaze sexuale explicite şi au stocat apoi filmările în telefoanele mobile. Potrivit anchetatorilor, femeia este cercetată şi pentru viol şi agresiune sexuală asupra fratelui său vitreg, în vârstă de opt ani. Bărbatul mai este acuzat că a încălcat ordinul de protecţie emis în noiembrie anul trecut, pentru o perioadă de şase luni, de către Judecătoria Sectorului 5, la solicitarea femeii. Cei doi presupuşi infractori vor fi duşi la instanţă, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.