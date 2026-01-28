Fetiță de 7 zile, dusă în stop cardiac la clinică veterinară în Grecia
O fetiță de 7 zile a murit din cauza unui stop cardiac, fiind transportată inițial de tatăl său și mătușa la un cabinet veterinar în Grecia. Medicii au încercat să o resusciteze timp de 40 de minute, dar fără succes. Autoritățile cercetează circumstanțele tragice ale incidentului. O fetiță de 7 zile a fost găsită fără
Cristian Tudor Popescu își exprimă dezamăgirea față de Crin Antonescu, care a refuzat să-l susțină pe Nicușor Dan în alegerile prezidențiale. Jurnalistul critică și atacurile lui Antonescu la adresa lui Ilie Bolojan, subliniind lipsa de responsabilitate a acestuia și reevaluând opinia asupra lui. CTP exprimă dezamăgirea față de refuzul lui Crin Antonescu de a-l susține
O femeie și un bărbat din București, cu vârste de 21 și 28 de ani, au fost reținuți pentru abuzuri asupra minorilor, inclusiv filmări pornografice cu fratele vitreg al femeii, de 8 ani. Aceștia sunt acuzați de viol, agresiune sexuală și încălcarea ordinului de protecție. Ancheta este coordonată de DIICOT. O femeie de 21 de
Dinamo București își propune să câștige titlul, având încredere în conducerea lui Andrei Nicolescu. Acesta a exclus FCSB din lupta pentru play-off și a oferit prime de titlu echipei. Rămâneți la curent cu ultimele noutăți despre echipă și ambițiile sale pentru sezonul în curs în Jurnal Antena Sport. Şeful lui Dinamo, Andrei Nicolescu, nu consideră
Ursula von der Leyen anunță un proiect EU.Inc pentru debirocratizarea înființării firmelor în UE, promițând un proces complet digitalizat și rapid. Între timp, România introduce noi reglementări, crescând capitalul social și impunând măsuri birocratice care afectează antreprenorii. Care sunt implicațiile pentru afaceri? Ursula von der Leyen a anunțat un proiect de debirocratizare pentru startupuri în
Prezentare a forțelor americane în Orientul Mijlociu, după amenințările lui Trump la Iran # MainNews.ro
Acumularea semnificativă de forțe americane în Orientul Mijlociu marchează o escaladare a tensiunilor cu Iranul, pe fondul amenințărilor lui Trump privind o intervenție militară. Prezența militară americană se intensifică, iar exercițiile militare recente subliniază capacitatea de reacție rapidă. Iranul promite un răspuns drastic în cazul unui atac. Acumulare semnificativă de forțe americane în Orientul Mijlociu,
Un avion Airbus A350-1000 al British Airways a pierdut o roată la scurt timp după decolare de la aeroportul din Las Vegas, îndreptându-se către Londra. Incidentul a fost surprins într-o înregistrare video și, deși a dus la o investigație, zborul a aterizat în siguranță la destinație fără alte probleme. Un avion Airbus A350-1000 al British
Friedrich Merz a declarat că Germania va investi în industria militară din România, subliniind rolul esențial al țării în apărarea NATO. Cele două state colaborează prin programul european SAFE, având ca scop modernizarea armatei române și dezvoltarea capacităților de apărare, inclusiv producția locală de tehnologie militară. Friedrich Merz anunță investiții germane în industria militară românească
Avocata Adriana Georgescu, membră PNL, a fost prinsă în flagrant de DNA primind mită de 60.000 de euro. Alături de un presupus general SIE, ea oferea soluționări favorabile în dosare penale și ajutoare pentru angajări în companii guvernamentale. Infracțiunea investigată este trafic de influență. Avocata Adriana Georgescu, membră PNL, a fost prinsă în flagrant de
Tragedia în care au murit șapte fani PAOK a generat controverse privind cauza accidentului. Informațiile sugerează că un sistem de asistență la menținerea benzii de rulare ar fi putut fi responsabil, dar compania de închirieri susține că vehiculul nu avea acest sistem. Se discută despre eroarea umană și viteza excesivă. Tragedia din care au murit
SUA monitorizează cu interes epurarea de la vârful armatei chineze, după demiterea generala Zhang Youxia, acuzat de corupție. Secretarul de stat Marco Rubio subliniază că acest fenomen face parte dintr-o tendință mai largă de curățare a conducerii militare sub Xi Jinping. Beijingul deschide anchete pentru încălcări grave ale disciplinei. Statele Unite monitorizează reorganizarea ierarhiei militare
Ana-Maria Borlovan, General Manager Uber pe Europa Centrală și de Est, discută despre expansiunea serviciilor de ride-sharing în România, inclusiv lansarea de noi produse precum Uber Teens și Uber Seniors. Compania este activă în 36 de orașe și valorifică teknologiile moderne pentru a facilita transportul la cerere. Ana-Maria Borlovan, General Manager Uber pe Europa Centrală
Kremlinul respinge studiul despre pierderile rușilor de 1,2 milioane de soldați în Ucraina # MainNews.ro
Kremlinul respinge estimarea CSIS care indică pierderi de 1,2 milioane de soldați ruși în Ucraina, considerându-le necredibile. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov afirmă că doar datele Ministerului apărării sunt de încredere. Rusia a raportat recent pierderi oficiale de aproape 6.000 de soldați de la începutul invaziei. Kremlinul contestă estimarea de 1,2 milioane de soldați ruși
Olguța Vasilescu acuză premierul Ilie Bolojan de nefinanțarea Electrocentralelor din Craiova, lăsând mii de oameni fără căldură. Edilul subliniază că Primăria nu poate interveni financiar. Bolojan respinge acuzațiile și afirmă că orașul a beneficiat de fonduri substanțiale pentru proiectele de reabilitare termică. Olguța Vasilescu atacă premierul Ilie Bolojan pentru lipsa finanțării reparării Electrocentrale Craiova Primăria
Sorina Pintea rămâne în închisoare, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție i-a respins recursul în casație. Fostul ministru al Sănătății a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare pentru luare de mită în formă continuată. Detaliile cazului arată implicarea ei în corupție legată de contracte publice. Înalta Curte a respins recursul
Nacho Bonet, noul transfer al echipei Steaua București, a declarat că a acceptat imediat oferta clubului, cunoscut pentru istoria sa și fanii pasionați. Fost junior la Real Mallorca, Bonet a subliniat responsabilitatea de a juca pentru un club faimos, câștigător al Cupei Campionilor, și așteaptă cu nerăbdare să impresioneze. Steaua București l-a transferat pe fundașul
Prețul mediu al terenului agricol în România a fost de 8.700 euro/hectar în 2024, sub media UE de 15.224 euro. Cele mai scumpe terenuri se află în Malta, cu 201.263 euro/hectar. România depășește țări precum Bulgaria și Finlanda, dar este sub Franța. Închirierea medie în UE este de 295 euro/hectar. Prețul mediu al unui hectar
Marco Rubio a declarat că administrația Trump intenționează să transforme Venezuela într-o țară prietenoasă și democratică. El a subliniat necesitatea de a restabili relațiile cu Statele Unite, avertizând că posibile acțiuni militare vor avea loc dacă noul guvern nu se conformează cerințelor americane. Discuțiile cu liderii venezueleni au fost productive. Marco Rubio afirmă că administrația
Bolojan subliniază că România nu poate adera rapid la zona euro, așa cum a făcut Bulgaria, decât dacă deficitul se menține sub 3%. Premierul estimează că tema aderării ar putea deveni centrală în alegerile din 2028, având ca țintă reducerea deficitului la 3% până în 2030, o prioritate strategică pentru economia românească. Bolojan afirmă că
Elena Lasconi a câștigat procesul împotriva Danielei Tobă, care a acuzat-o că și-a cumpărat un apartament în București cu ajutorul SRI. Tribunalul București a decis ca Tobă să plătească daune morale de 10.000 de lei şi să ștergă mesajul de pe Facebook. Decizia poate fi contestată. Elena Lasconi a câștigat procesul împotriva Danielei Tobă la
FCSB întâlnește Fenerbahce Istanbul în Liga Europa, joi, la ora 22:00, pe Arena Națională. Meciul este transmis live pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Campioana României are doar 7% șanse de calificare în faza următoare. Detalii despre absențele jucătorilor turci și ultimele noutăți despre echipă. FCSB joacă împotriva Fenerbahce Istanbul joi la ora
Ministerul Educației rămâne fără lider, Ilie Bolojan neavând încă un ministru desemnat după demisia lui Daniel David. În PNL nu s-au ajuns la un consens asupra unui nume, discuțiile fiind suspendate. Premierul intenționează să prezinte o propunere până la finalul lunii ianuarie, dar decizia ar putea fi amânată. Ilie Bolojan nu a reușit să găsească
Salesforce a concediat 4.000 de angajați pentru a-i înlocui cu agenți AI, dar implementarea a dus la scăderea calității serviciilor și creșterea reclamațiilor. Compania a recunoscut că AI-ul eșuează în 65% din cazuri, provocând haos operațional și lipsa competențelor umane, rezultând într-o scădere a acțiunilor cu 34%. Salesforce a concediat 4.000 de angajați și a
Pentru prima dată în peste 100 de ani, apartamentele din clădirea emblematică Flatiron din New York sunt disponibile pentru vânzare. Cu prețuri începând de la 18 milioane de dolari, acest complex rezidențial de lux oferă facilități moderne, păstrând totodată istoria arhitecturală a orașului. Clădirea Flatiron din New York are, pentru prima dată în 100 de
Consilierul lui Putin, Vladimir Medinski, se confruntă cu critici în Rusia pentru noile manuale de istorie, acuzate de erori factuale. Profesorii au trimis un număr record de reclamații, solicit
Numărul 2 din AUR, Petrișor Peiu, acuză Guvernul de date false privind deficitul bugetar. El afirmă că deficitul real pentru 2024 este cu 0,65% din PIB mai mare față de cel raportat. De asemenea, avertizează că o reducere a încasărilor de la UE ar putea duce România în colaps financiar, subliniind problemele actuale. Senatorul Petrișor … Articolul AUR acuză Guvernul de falsificare a datelor: România în pericol de colaps financiar apare prima dată în Main News.
Trei medici și patru asistenți din Gorj sunt anchetați pentru eliberarea de adeverințe false, prin care 31 de persoane condamnate evitau munca în folosul comunității. În cursul perchezițiilor, au fost descoperite documente medicale falsificate, utilizate ilegal în procese. Ancheta continuă pentru stabilirea responsabilităților. Trei medici și patru asistenți medicali din Gorj, cercetați pentru eliberarea de … Articolul Medicii din Gorj, anchetați pentru adeverințe false de muncă comunitară apare prima dată în Main News.
Antrenorul Elias Charalambous de la FCSB s-a revoltat împotriva criticilor, numindu-i „papagali” pe cei care contestă echipa. Cu autoritatea afectată de humilieri din partea patronului și de indisciplina jucătorilor, el își apără poziția înaintea meciului cu Fenerbahce din Liga Europa. Despre asta și despre provocările actuale discută în conferința de presă. Antrenorul Elias Charalambous devine … Articolul Becali, scandal cu papagalii! Critici la adresa marionetei sale apare prima dată în Main News.
Kremlinul este deschis la o întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, condiționată de pregătiri temeinice și de securitatea președintelui ucrainean. Consilierul Iuri Ușakov subliniază importanța obținerii unor rezultate concrete și discută despre progresele în negocierile trilaterale cu SUA. Consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat că o întâlnire între Putin și Zelenski ar trebui să … Articolul Kremlinul oferă securitate pentru întâlnirea Zelenski-Putin apare prima dată în Main News.
Ryanair planifică acces gratuit la internet la bordul avioanelor în următorii patru sau cinci ani, conform declarațiilor directorului Michael O’Leary. Compania explorează soluții tehnologice, inclusiv colaborări cu Starlink și alți furnizori, pentru a transforma experiența zborului pasagerilor. Ryanair plănuiește să introducă acces gratuit la internet pe aeronave în 4-5 ani Michael O’Leary afirmă că progresele … Articolul Ryanair lansează internet gratuit la bordul aeronavelor sale apare prima dată în Main News.
Cea mai puternică monedă din lume, francul elvețian, a atins maximele ultimilor 11 ani, generând îngrijorări în Elveția. Aprecierea sa față de dolarul american stimulează incertitudinea geopolitică și complică politica monetară a Băncii Naționale a Elveției. Află mai multe despre impactul acestei tendințe asupra economiei. Francul elvețian a atins maximele ultimilor 11 ani față de … Articolul Cea mai puternică monedă din lume provoacă îngrijorări în Elveția apare prima dată în Main News.
Donald Trump a ironizat patrulele cu sănii trase de câini din Groenlanda, considerându-le ineficiente. Însă, Patrula Sirius este o unitate de elită care operează în condiții extreme, cu soldați și câini, asigurând securitatea insulei. Această abordare se dovedește mai eficientă decât tehnologia modernă. Trump a comparat patrulele cu sănii trase de câini din Groenlanda cu … Articolul Trump ironizează patrulele canice din Groenlanda, unități de elită ale marinei apare prima dată în Main News.
A avea teste rapide pentru gripă și COVID-19 acasă este esențial pentru un diagnostic prompt. Aceste teste Combo pot diferenția între gripă A, B și COVID, iar un rezultat rapid ajută la inițierea tratamentului antiviral la timp. Medici și farmacisti recomandă asigurarea stocului pentru a evita întârzierile. Testele rapide Combo pentru gripă A, B și … Articolul Avantajele testelor rapide pentru gripă, COVID și antivirale explicate de specialiști apare prima dată în Main News.
Elena Lasconi, fosta președintă USR, a câștigat procesul împotriva Danielei Iuliana Tobă, care a acuzat-o că a lucrat la SRI și a primit un apartament de la aceasta. Instanța a decis ca Tobă să plătească 10.000 lei daune morale și să retragă informațiile false publicate pe Facebook. Decizia nu este definitivă. Elena Lasconi a câștigat … Articolul Decizia instanței în scandalul electoral cu Elena Lasconi în prim-plan apare prima dată în Main News.
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba au efectuat percheziții la Spitalul Orășenesc Câmpeni, anchetând suspiciuni de corupție legate de angajări suspecte. Managerul spitalului și economista sunt vizați în acest dosar. Ministerul Sănătății anunță modificări pentru transparența angajărilor în spitale. Percheziții realizate de procurori și poliție la Spitalul Orășenesc Câmpeni pentru suspiciuni de corupție Angajările … Articolul Corupție și angajări dubioase la Spitalul Orășenesc Câmpeni, manager investigat apare prima dată în Main News.
Antrenorul de tenis Rafael Font de Mora este acuzat de comportament nepotrivit față de jucătoare minore, inclusiv o relație controversată cu Meghann Shaughnessy. Plângerile includ agresiune verbală și control coercitiv. Font de Mora neagă acuzațiile, în timp ce scandalul zguduie circuitul feminin de tenis. Antrenorul de tenis Rafael Font de Mora este acuzat de comportament … Articolul Antrenorul de tenis Font de Mora, acuzat de relație nepotrivită cu o jucătoare minoră apare prima dată în Main News.
TikTok a soluționat un caz de dependență în care erau implicate rețelele sociale, înainte de proces. Aceasta a fost acuzată că își proiectează platforma pentru a crea dependență în rândul copiilor, provocând probleme de sănătate mintală. Alături de Meta și YouTube, TikTok se confruntă cu procese similare. TikTok a ajuns la un acord înainte de … Articolul TikTok rezolvă problema dependenței de rețele sociale înainte de proces apare prima dată în Main News.
Fosta Miss Universe Jaylene Álvarez, la 33 de ani, se confruntă cu un diagnostic de cancer la sân. După ce a descoperit un nodul, a început chimioterapia, purtând perucă din cauza efectelor secundare. Își documentează lupta pe rețelele sociale pentru a inspira alte femei. Scopul ei este să transforme durerea în caracter și învățare. Jaylene … Articolul Fosta Miss Universe, diagnosticată cu cancer la 33 de ani: o poveste tragică apare prima dată în Main News.
Cristina Drăghici, expertă în resurse umane, a devenit antreprenoare deschizând Move Studio, un studio de pilates reformer în Popești-Leordeni. Continuându-și parcursul profesional în domeniul sănătății, Cristina oferă servicii de pilates pentru un stil de viață echilibrat. Află mai multe despre povestea ei! Cristina Drăghici, fost HR-istă, a devenit antreprenoare prin deschiderea Move Studio, un studio … Articolul Cristina, fostă HR-istă, își deschide studio de pilates în Popești-Leordeni apare prima dată în Main News.
Elena Lasconi a demisionat din funcția de președintă a USR Câmpulung din lipsă de timp, menționând că se concentrează pe primărie. Deși a fost în centrul atenției după scrutinul prezidențial, unde a obținut sub 3% din voturi, Lasconi rămâne primar al municipiului Câmpulung. Detalii despre decizie și implicații. Elena Lasconi a demisionat de la șefia … Articolul Elena Lasconi demisionează din funcția de lider USR Câmpulung: „E prea mult” apare prima dată în Main News.
Cristian Andrei, medic psihiatru, este investigat pentru acuzații grave de viol și abuz psihologic asupra pacientelor. Fără atestat de liberă practică, a indus în eroare victimele, desfășurând activități ilegale între 2004-2024. Detalii și noutăți despre acest caz cutremurător din România. Cristian Andrei, medic psihiatru, este acuzat de viol și abuz psihologic asupra paciente A efectuat … Articolul Acuzații grave de viol și abuz psihologic în cazul Cristian Andrei apare prima dată în Main News.
Scandal în faţa Spitalului Judeţean Timişoara, unde fanii lui PAOK internaţi după accidentul tragic au generat momente tensionate. Un suporter a devenit agresiv cu o cameră de filmat, cerând jurnaliştilor să plece. Intervenţia oamenilor legii a fost necesară, iar suporterul a dat declaraţii la poliţie. Incident tensionat în faţa Spitalului Judeţean Timişoara, unde se află … Articolul Scandal la spitalul din Timișoara după accidentul fanilor PAOK care au supraviețuit apare prima dată în Main News.
Adrian Nica, șeful ANAF, clarifică faptul că agenția nu controlează persoanele doar pe baza relațiilor de rudenie. Însă, cei cu venituri nedeclarate sau achiziții exorbitante vor fi verificați. Cazuri recente arată oameni care cumpără bunuri scumpe pe numele rudelor, fără a-și plăti taxele corespunzătoare. Șeful ANAF Adrian Nica a clarificat că verificările nu se fac … Articolul Șef ANAF: Controlăm achizițiile dubioase, inclusiv ale bunicilor de 87 de ani apare prima dată în Main News.
Consiliul Economic și Social critică propunerile de includere a riscurilor de explozie accidentală de gaze în asigurarea obligatorie a locuințelor. Aceasta nu reprezintă un fenomen natural, ci rezultatul activității umane. Avizul negativ obligă autoritățile să reanalizeze legislația actuală pentru a proteja responsabilitățile legale. CES a avizat negativ propunerea de includere a riscului de explozie accidentală … Articolul Critici la asigurarea locuințelor: Explozii de gaze ca riscuri neacceptate apare prima dată în Main News.
La 92 de ani, Muriel Connick muncește zilnic într-un magazin de haine din Florida pentru a face față cheltuielilor lunare. După ce situația ei a fost observată, a fost lansată o campanie GoFundMe care a strâns aproape 60.000 de dolari pentru a-i repara locuința. Povestea sa emoționantă inspiră și mobilizează comunitatea. Muriel Connick, o pensionară … Articolul Pensionară de 92 de ani muncește zilnic pentru a supraviețui vânzând haine apare prima dată în Main News.
Guvernul român oferă spre închiriere vila de protocol din Bulevardul Aviatorilor, la prețul de 35.000 euro pe lună, după trei licitații eșuate. Imobilul, destinat activităților comerciale, a fost renovat cu aproape 7 milioane de euro. Ofertele pot fi depuse până pe 27 februarie 2026. Vila de pe Bulevardul Aviatorilor, nr. 86, este disponibilă pentru închiriere … Articolul Guvernul solicită 35.000 euro/lună pentru vila de protocol din Aviatorilor apare prima dată în Main News.
Titi Aur respinge ipoteza unei erori tehnice în accidentul din Timiș, considerând că șoferul a fost distras sau a avut o problemă de sănătate. Expertul susține că sistemul de asistență nu a putut fi cauza. Victimele sugerează, însă, că o eroare tehnică ar fi putut contribui la incidentul rutier tragic. Titi Aur exclude ipoteza erorii … Articolul Titi Aur șochează: reacția sa la posibila cauză a accidentului! apare prima dată în Main News.
Guvernul Meloni detaliază implicarea agenților ICE la Jocurile Olimpice Milano Cortina # MainNews.ro
Prezența agenților ICE la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina a stârnit controverse în Italia. Guvernul Meloni a clarificat că aceștia vor opera exclusiv în incinta diplomatică, fără autoritate pe teritoriul italian. Critici din opoziție subliniază temerile legate de acțiunile violente din SUA. Prezența agenților ICE la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina … Articolul Guvernul Meloni detaliază implicarea agenților ICE la Jocurile Olimpice Milano Cortina apare prima dată în Main News.
Fotografia lui Donald Trump alături de Vladimir Putin, realizată în Alaska pe 15 august 2025, este acum expusă la Casa Albă. Această întâlnire a fost prima de după începerea războiului din Ucraina și a fost marcată de un discurs al lui Putin despre istorie, lăsându-l pe Trump frustrat. Detalii despre acest eveniment important. O fotografie … Articolul Fotografia lui Putin și Trump din Alaska, expusă la Casa Albă apare prima dată în Main News.
Cetățenii din UE, inclusiv românii, pot înregistra online firme europene în 48 de ore, anunță Dragoș Pîslaru. Noua inițiativă EU Inc. va permite antreprenorilor să creeze societăți cu capital social de la 1 euro în oricare dintre cele 27 de țări UE, generând optimism în mediul de afaceri. Cetățenii UE pot înregistra firme europene online … Articolul Viitorul SRL-ului românesc: Cum putem înființa firme europene online apare prima dată în Main News.
