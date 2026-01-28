Fetiță de 7 zile, dusă în stop cardiac la clinică veterinară în Grecia

14:50

Guvernul român oferă spre închiriere vila de protocol din Bulevardul Aviatorilor, la prețul de 35.000 euro pe lună, după trei licitații eșuate. Imobilul, destinat activităților comerciale, a fost renovat cu aproape 7 milioane de euro. Ofertele pot fi depuse până pe 27 februarie 2026. Vila de pe Bulevardul Aviatorilor, nr. 86, este disponibilă pentru închiriere …