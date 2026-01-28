Percheziții FBI în Georgia, după acuzațiile de fraudă ale lui Trump

16:30

TikTok a soluționat un caz de dependență în care erau implicate rețelele sociale, înainte de proces. Aceasta a fost acuzată că își proiectează platforma pentru a crea dependență în rândul copiilor, provocând probleme de sănătate mintală. Alături de Meta și YouTube, TikTok se confruntă cu procese similare. TikTok a ajuns la un acord înainte de … Articolul TikTok rezolvă problema dependenței de rețele sociale înainte de proces apare prima dată în Main News.