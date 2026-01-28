Cea mai puternică monedă din lume provoacă îngrijorări în Elveția
MainNews.ro, 28 ianuarie 2026 17:20
Cea mai puternică monedă din lume, francul elvețian, a atins maximele ultimilor 11 ani, generând îngrijorări în Elveția. Aprecierea sa față de dolarul american stimulează incertitudinea geopolitică și complică politica monetară a Băncii Naționale a Elveției. Află mai multe despre impactul acestei tendințe asupra economiei. Francul elvețian a atins maximele ultimilor 11 ani față de … Articolul Cea mai puternică monedă din lume provoacă îngrijorări în Elveția apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 10 minute
17:50
Numărul 2 din AUR, Petrișor Peiu, acuză Guvernul de date false privind deficitul bugetar. El afirmă că deficitul real pentru 2024 este cu 0,65% din PIB mai mare față de cel raportat. De asemenea, avertizează că o reducere a încasărilor de la UE ar putea duce România în colaps financiar, subliniind problemele actuale. Senatorul Petrișor … Articolul AUR acuză Guvernul de falsificare a datelor: România în pericol de colaps financiar apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
17:40
Trei medici și patru asistenți din Gorj sunt anchetați pentru eliberarea de adeverințe false, prin care 31 de persoane condamnate evitau munca în folosul comunității. În cursul perchezițiilor, au fost descoperite documente medicale falsificate, utilizate ilegal în procese. Ancheta continuă pentru stabilirea responsabilităților. Trei medici și patru asistenți medicali din Gorj, cercetați pentru eliberarea de … Articolul Medicii din Gorj, anchetați pentru adeverințe false de muncă comunitară apare prima dată în Main News.
17:40
Antrenorul Elias Charalambous de la FCSB s-a revoltat împotriva criticilor, numindu-i „papagali” pe cei care contestă echipa. Cu autoritatea afectată de humilieri din partea patronului și de indisciplina jucătorilor, el își apără poziția înaintea meciului cu Fenerbahce din Liga Europa. Despre asta și despre provocările actuale discută în conferința de presă. Antrenorul Elias Charalambous devine … Articolul Becali, scandal cu papagalii! Critici la adresa marionetei sale apare prima dată în Main News.
17:40
Kremlinul este deschis la o întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, condiționată de pregătiri temeinice și de securitatea președintelui ucrainean. Consilierul Iuri Ușakov subliniază importanța obținerii unor rezultate concrete și discută despre progresele în negocierile trilaterale cu SUA. Consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat că o întâlnire între Putin și Zelenski ar trebui să … Articolul Kremlinul oferă securitate pentru întâlnirea Zelenski-Putin apare prima dată în Main News.
17:30
Ryanair planifică acces gratuit la internet la bordul avioanelor în următorii patru sau cinci ani, conform declarațiilor directorului Michael O’Leary. Compania explorează soluții tehnologice, inclusiv colaborări cu Starlink și alți furnizori, pentru a transforma experiența zborului pasagerilor. Ryanair plănuiește să introducă acces gratuit la internet pe aeronave în 4-5 ani Michael O’Leary afirmă că progresele … Articolul Ryanair lansează internet gratuit la bordul aeronavelor sale apare prima dată în Main News.
Acum o oră
17:20
Cea mai puternică monedă din lume, francul elvețian, a atins maximele ultimilor 11 ani, generând îngrijorări în Elveția. Aprecierea sa față de dolarul american stimulează incertitudinea geopolitică și complică politica monetară a Băncii Naționale a Elveției. Află mai multe despre impactul acestei tendințe asupra economiei. Francul elvețian a atins maximele ultimilor 11 ani față de … Articolul Cea mai puternică monedă din lume provoacă îngrijorări în Elveția apare prima dată în Main News.
17:10
Donald Trump a ironizat patrulele cu sănii trase de câini din Groenlanda, considerându-le ineficiente. Însă, Patrula Sirius este o unitate de elită care operează în condiții extreme, cu soldați și câini, asigurând securitatea insulei. Această abordare se dovedește mai eficientă decât tehnologia modernă. Trump a comparat patrulele cu sănii trase de câini din Groenlanda cu … Articolul Trump ironizează patrulele canice din Groenlanda, unități de elită ale marinei apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
16:50
A avea teste rapide pentru gripă și COVID-19 acasă este esențial pentru un diagnostic prompt. Aceste teste Combo pot diferenția între gripă A, B și COVID, iar un rezultat rapid ajută la inițierea tratamentului antiviral la timp. Medici și farmacisti recomandă asigurarea stocului pentru a evita întârzierile. Testele rapide Combo pentru gripă A, B și … Articolul Avantajele testelor rapide pentru gripă, COVID și antivirale explicate de specialiști apare prima dată în Main News.
16:50
Elena Lasconi, fosta președintă USR, a câștigat procesul împotriva Danielei Iuliana Tobă, care a acuzat-o că a lucrat la SRI și a primit un apartament de la aceasta. Instanța a decis ca Tobă să plătească 10.000 lei daune morale și să retragă informațiile false publicate pe Facebook. Decizia nu este definitivă. Elena Lasconi a câștigat … Articolul Decizia instanței în scandalul electoral cu Elena Lasconi în prim-plan apare prima dată în Main News.
16:40
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba au efectuat percheziții la Spitalul Orășenesc Câmpeni, anchetând suspiciuni de corupție legate de angajări suspecte. Managerul spitalului și economista sunt vizați în acest dosar. Ministerul Sănătății anunță modificări pentru transparența angajărilor în spitale. Percheziții realizate de procurori și poliție la Spitalul Orășenesc Câmpeni pentru suspiciuni de corupție Angajările … Articolul Corupție și angajări dubioase la Spitalul Orășenesc Câmpeni, manager investigat apare prima dată în Main News.
16:40
Antrenorul de tenis Rafael Font de Mora este acuzat de comportament nepotrivit față de jucătoare minore, inclusiv o relație controversată cu Meghann Shaughnessy. Plângerile includ agresiune verbală și control coercitiv. Font de Mora neagă acuzațiile, în timp ce scandalul zguduie circuitul feminin de tenis. Antrenorul de tenis Rafael Font de Mora este acuzat de comportament … Articolul Antrenorul de tenis Font de Mora, acuzat de relație nepotrivită cu o jucătoare minoră apare prima dată în Main News.
16:30
TikTok a soluționat un caz de dependență în care erau implicate rețelele sociale, înainte de proces. Aceasta a fost acuzată că își proiectează platforma pentru a crea dependență în rândul copiilor, provocând probleme de sănătate mintală. Alături de Meta și YouTube, TikTok se confruntă cu procese similare. TikTok a ajuns la un acord înainte de … Articolul TikTok rezolvă problema dependenței de rețele sociale înainte de proces apare prima dată în Main News.
16:20
Fosta Miss Universe Jaylene Álvarez, la 33 de ani, se confruntă cu un diagnostic de cancer la sân. După ce a descoperit un nodul, a început chimioterapia, purtând perucă din cauza efectelor secundare. Își documentează lupta pe rețelele sociale pentru a inspira alte femei. Scopul ei este să transforme durerea în caracter și învățare. Jaylene … Articolul Fosta Miss Universe, diagnosticată cu cancer la 33 de ani: o poveste tragică apare prima dată în Main News.
16:20
Cristina Drăghici, expertă în resurse umane, a devenit antreprenoare deschizând Move Studio, un studio de pilates reformer în Popești-Leordeni. Continuându-și parcursul profesional în domeniul sănătății, Cristina oferă servicii de pilates pentru un stil de viață echilibrat. Află mai multe despre povestea ei! Cristina Drăghici, fost HR-istă, a devenit antreprenoare prin deschiderea Move Studio, un studio … Articolul Cristina, fostă HR-istă, își deschide studio de pilates în Popești-Leordeni apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
15:50
Elena Lasconi a demisionat din funcția de președintă a USR Câmpulung din lipsă de timp, menționând că se concentrează pe primărie. Deși a fost în centrul atenției după scrutinul prezidențial, unde a obținut sub 3% din voturi, Lasconi rămâne primar al municipiului Câmpulung. Detalii despre decizie și implicații. Elena Lasconi a demisionat de la șefia … Articolul Elena Lasconi demisionează din funcția de lider USR Câmpulung: „E prea mult” apare prima dată în Main News.
15:40
Cristian Andrei, medic psihiatru, este investigat pentru acuzații grave de viol și abuz psihologic asupra pacientelor. Fără atestat de liberă practică, a indus în eroare victimele, desfășurând activități ilegale între 2004-2024. Detalii și noutăți despre acest caz cutremurător din România. Cristian Andrei, medic psihiatru, este acuzat de viol și abuz psihologic asupra paciente A efectuat … Articolul Acuzații grave de viol și abuz psihologic în cazul Cristian Andrei apare prima dată în Main News.
15:40
Scandal în faţa Spitalului Judeţean Timişoara, unde fanii lui PAOK internaţi după accidentul tragic au generat momente tensionate. Un suporter a devenit agresiv cu o cameră de filmat, cerând jurnaliştilor să plece. Intervenţia oamenilor legii a fost necesară, iar suporterul a dat declaraţii la poliţie. Incident tensionat în faţa Spitalului Judeţean Timişoara, unde se află … Articolul Scandal la spitalul din Timișoara după accidentul fanilor PAOK care au supraviețuit apare prima dată în Main News.
15:40
Adrian Nica, șeful ANAF, clarifică faptul că agenția nu controlează persoanele doar pe baza relațiilor de rudenie. Însă, cei cu venituri nedeclarate sau achiziții exorbitante vor fi verificați. Cazuri recente arată oameni care cumpără bunuri scumpe pe numele rudelor, fără a-și plăti taxele corespunzătoare. Șeful ANAF Adrian Nica a clarificat că verificările nu se fac … Articolul Șef ANAF: Controlăm achizițiile dubioase, inclusiv ale bunicilor de 87 de ani apare prima dată în Main News.
15:20
Consiliul Economic și Social critică propunerile de includere a riscurilor de explozie accidentală de gaze în asigurarea obligatorie a locuințelor. Aceasta nu reprezintă un fenomen natural, ci rezultatul activității umane. Avizul negativ obligă autoritățile să reanalizeze legislația actuală pentru a proteja responsabilitățile legale. CES a avizat negativ propunerea de includere a riscului de explozie accidentală … Articolul Critici la asigurarea locuințelor: Explozii de gaze ca riscuri neacceptate apare prima dată în Main News.
15:10
La 92 de ani, Muriel Connick muncește zilnic într-un magazin de haine din Florida pentru a face față cheltuielilor lunare. După ce situația ei a fost observată, a fost lansată o campanie GoFundMe care a strâns aproape 60.000 de dolari pentru a-i repara locuința. Povestea sa emoționantă inspiră și mobilizează comunitatea. Muriel Connick, o pensionară … Articolul Pensionară de 92 de ani muncește zilnic pentru a supraviețui vânzând haine apare prima dată în Main News.
14:50
Guvernul român oferă spre închiriere vila de protocol din Bulevardul Aviatorilor, la prețul de 35.000 euro pe lună, după trei licitații eșuate. Imobilul, destinat activităților comerciale, a fost renovat cu aproape 7 milioane de euro. Ofertele pot fi depuse până pe 27 februarie 2026. Vila de pe Bulevardul Aviatorilor, nr. 86, este disponibilă pentru închiriere … Articolul Guvernul solicită 35.000 euro/lună pentru vila de protocol din Aviatorilor apare prima dată în Main News.
14:40
Titi Aur respinge ipoteza unei erori tehnice în accidentul din Timiș, considerând că șoferul a fost distras sau a avut o problemă de sănătate. Expertul susține că sistemul de asistență nu a putut fi cauza. Victimele sugerează, însă, că o eroare tehnică ar fi putut contribui la incidentul rutier tragic. Titi Aur exclude ipoteza erorii … Articolul Titi Aur șochează: reacția sa la posibila cauză a accidentului! apare prima dată în Main News.
14:40
Guvernul Meloni detaliază implicarea agenților ICE la Jocurile Olimpice Milano Cortina # MainNews.ro
Prezența agenților ICE la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina a stârnit controverse în Italia. Guvernul Meloni a clarificat că aceștia vor opera exclusiv în incinta diplomatică, fără autoritate pe teritoriul italian. Critici din opoziție subliniază temerile legate de acțiunile violente din SUA. Prezența agenților ICE la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina … Articolul Guvernul Meloni detaliază implicarea agenților ICE la Jocurile Olimpice Milano Cortina apare prima dată în Main News.
14:30
Fotografia lui Donald Trump alături de Vladimir Putin, realizată în Alaska pe 15 august 2025, este acum expusă la Casa Albă. Această întâlnire a fost prima de după începerea războiului din Ucraina și a fost marcată de un discurs al lui Putin despre istorie, lăsându-l pe Trump frustrat. Detalii despre acest eveniment important. O fotografie … Articolul Fotografia lui Putin și Trump din Alaska, expusă la Casa Albă apare prima dată în Main News.
14:20
Cetățenii din UE, inclusiv românii, pot înregistra online firme europene în 48 de ore, anunță Dragoș Pîslaru. Noua inițiativă EU Inc. va permite antreprenorilor să creeze societăți cu capital social de la 1 euro în oricare dintre cele 27 de țări UE, generând optimism în mediul de afaceri. Cetățenii UE pot înregistra firme europene online … Articolul Viitorul SRL-ului românesc: Cum putem înființa firme europene online apare prima dată în Main News.
14:10
Ofițeri ai ICE au încercat să pătrundă în consulatul Ecuadorului din Minneapolis, dar au fost opriți de personalul consulatului. Ministerul de Externe al Ecuadorului a transmis o notă de protest ambasadei SUA. Incidentul ridică întrebări legate de drepturile diplomatice și protecția cetățenilor ecuadorieni. Ofițeri ICE au încercat să pătrundă în consulatul ecuadorian din Minneapolis, dar … Articolul ICE a încercat să pătrundă în consulatul Ecuadorului din Minneapolis apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
13:50
Miniștrii PSD convocați de Grindeanu după propunerea lui Bolojan pentru guvern minoritar # MainNews.ro
Miniștrii PSD, convocați de Sorin Grindeanu pentru a discuta bugetul 2026, în contextul declarațiilor premierului Bolojan despre posibilitatea unui guvern minoritar. Discuțiile se concentrează pe alocațiile pentru copiii cu dizabilități și pe propunerile de buget, în timp ce tensiunile între PNL și PSD cresc. Sorin Grindeanu convoacă miniștrii PSD pentru discuții pe tema bugetului 2026 … Articolul Miniștrii PSD convocați de Grindeanu după propunerea lui Bolojan pentru guvern minoritar apare prima dată în Main News.
13:40
Poli Timișoara își exprimă solidaritatea după accidentul rutier tragic în care șapte suporteri ai PAOK Salonic și-au pierdut viața. Clubul va acoperi cheltuielile de cazare și masă pentru familiile afectaților și le dorește celor trei răniți însănătoșire grabnică. Detalii pe site-ul oficial. Clubul Poli Timișoara și-a exprimat compasiunea pentru fanii PAOK Salonic afectați de accidentul … Articolul Timișorenii sprijină suporterii greci de la PAOK Salonic după accidentul rutier apare prima dată în Main News.
13:40
Fostul senator Joël Guerriau a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru drogarea deputatei Sandrine Josso cu ecstasy, având intenții agresive. Instanța din Paris subliniază importanța luptei împotriva „supunerii chimice”. Cazul marchează o etapă crucială în reformele legale privind violul în Franța. Fostul senator Joël Guerriau a fost condamnat la 4 ani de închisoare … Articolul Fost senator condamnat pentru drogarea unei deputate în Franța apare prima dată în Main News.
13:30
Șapte funcționari vamali de la punctele Leușeni–Albița și Oancea–Cahul au fost reținuți pentru corupție, acuzându-se că cereau mită de până la 1.000 de euro pentru a evita controalele vamale. CNA desfășoară investigații penale, documentând mai multe cazuri de mită, iar Serviciul Vamal inițiază o anchetă internă. Șapte vameși de la Leușeni–Albița și Oancea–Cahul reținuți pentru … Articolul Corupție la frontiere: Vameși suspectați că cereau mită de până la 1.000 euro apare prima dată în Main News.
13:20
Tehnologia AI crește riscurile de fraudă online în România. Studiul Visa arată că românii care nu pot distinge între conținutul fals și cel real sunt de cinci ori mai expuși fraudelor. Conștientizarea riscurilor și educația digitală sunt esențiale pentru a proteja utilizatorii de escrocherii. Românii care nu disting conținutul fals creat cu AI sunt de … Articolul Românii și fraudele online: Cum să distingi realitatea de AI apare prima dată în Main News.
13:10
Un tren cu peste 200 de civili a fost atacat de drone rusești în regiunea Harkov, Ucraina, provocând cel puțin cinci morți. Președintele Zelenski a catalogat incidentul drept terorism. Operațiunile de salvare s-au încheiat, iar pasagerii răniți sunt în stare stabilă. Ancheta este în curs de desfășurare. Un tren cu peste 200 de pasageri a … Articolul Tren cu 200 de civili atacat de drone rusești în Ucraina: 5 morți confirmati apare prima dată în Main News.
12:50
Adrian Câciu, lider PSD, avertizează că premierul Ilie Bolojan trebuie să înțeleagă natura unei coaliții și să nu ignore voința cetățenilor. În cazul unui dialog eșuat, Câciu sugerează că Bolojan va confrunta “forța reală” a PSD, subliniind importanța colaborării în guvernare și riscurile unui guvern minoritar. Adrian Câciu îi reproșează premierului Ilie Bolojan că nu … Articolul Să evităm momentul în care forța noastră reală devine vizibilă apare prima dată în Main News.
12:40
Unul dintre supraviețuitorii accidentului din Timiș a dezvăluit că o eroare tehnică a microbuzului a dus la tragedie. Volanul s-a blocat din cauza sistemului de asistență la menținerea benzii, provocând impactul fatal cu un tir. În urma accidentului, 7 fani ai PAOK au murit, iar echipa va avea tribuna oaspeților închisă. Unul dintre supraviețuitorii accidentului … Articolul Accident Timiș: Detalii de la un supraviețuitor despre cauză apare prima dată în Main News.
12:40
Un supraviețuitor al accidentului din Timiș, soldat cu 7 morți, a declarat că activarea sistemului de asistență a blocat volanul microbuzului în timpul unei depășiri. Accidentul a implicat cetățeni greci, suporteri ai echipei PAOK Salonic, care se îndreptau spre un meci în Europa League. Starea supraviețuitorilor este stabilă. Un supraviețuitor al accidentului din Timiș a … Articolul Supraviețuitorul din accidentul cu 7 morți din Timiș dezvăluie detalii esențiale apare prima dată în Main News.
12:30
Oglinzile AI transformă modul în care persoanele nevăzătoare percep propria imagine, oferind descrieri detaliate ale aspectului fizic. Aceste aplicații pot fi eliberatoare, dar pot induce anxietate și comparații rigide cu standardele de frumusețe. Impactul emoțional și riscurile sunt încă studiate. Aplicații de inteligență artificială permit persoanelor nevăzătoare să își încarce fotografii și să primească descrieri … Articolul Oglinzile AI: Transformarea percepției de sine pentru persoanele nevăzătoare apare prima dată în Main News.
12:30
Un bărbat din Covasna este anchetat pentru pornografie infantilă, după ce polițiștii au descoperit peste 3.000 de fotografii în telefoanele sale. Acestea reprezentau copii în ipostaze sexuale, iar unele victime erau de vârste foarte mici. Anchetatorii au demarat acțiuni pentru a combate această infracțiune gravă. Un bărbat de 38 de ani din Covasna este anchetat … Articolul Un covăsnean, anchetat pentru pornografie infantilă după descoperirea de imagini apare prima dată în Main News.
12:20
FinRadar a lansat un comparator de pensii private pentru a evalua randamentul real al fondurilor, ajustat cu rata inflației. Aceasta evidențiază performanțele fondurilor, care au fost puternic influențate de inflație. Fondurile cu risc ridicat au demonstrat o protecție mai bună a economiilor, având randamente reale pozitive. FinRadar a lansat un comparator al pensiilor private, evidențiind … Articolul Randamentul pensiilor private: performanța reală dezvăluită de o companie apare prima dată în Main News.
12:10
Vicepremierul statului Maharashtra din India, Ajit Pawar, a murit într-un accident aviatic tragic, alături de alte patru persoane. Avionul său charter s-a prăbușit în timp ce se îndrepta spre Baramati pentru o campanie electorală. Niciunul dintre pasageri nu a supraviețuit, conform autorităților aviatice. Ajit Pawar, vicepremierul statului Maharashtra din India, a decedat într-un accident aviatic … Articolul Vicepremierul celui mai bogat stat din India a decedat în accident aviatic apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
11:50
Bugetul Primăriei București va fi discutat astăzi la Guvern, unde primarul Ciprian Ciucu subliniază criza financiară, afirmând că nu sunt suficiente fonduri pentru funcționare. În ciuda alocării de 317 milioane de lei, după cheltuieli, primăria a rămas cu doar 20 milioane. Nicușor Dan solicita reforme urgente pentru buget. Ciprian Ciucu și primarii de sectoare discută … Articolul Bugetul Primăriei București, discutat la Guvern după declarațiile lui Ciucu apare prima dată în Main News.
11:40
Trupele speciale ale Poliției Române au efectuat percheziții la medicul Cristian Andrei, acuzat de abuzuri sexuale și viol. Intervenția a inclus tragerea cu pistolul pentru a speria câinii agresivi. Andrei, fără atestat de psiholog, este cercetat pentru activități ilegale desfășurate pe parcursul a 20 de ani. Doctorul Cristian Andrei, acuzat de abuzuri sexuale de mai … Articolul Trupele speciale au tras cu pistolul în curtea doctorului Cristian Andrei | VIDEO apare prima dată în Main News.
11:30
Atacul cu drone rusești asupra unui tren de pasageri din Harkov a ucis cinci persoane și a rănit zeci. Președintele Zelenski a condamnat acțiunea ca un act de terorism, subliniind că nu există scopuri militare în atacuri asupra civili. Incidentul intensifică presiunea asupra Moscovei pentru a opri conflictul. Atac cu drone rusești asupra unui tren … Articolul Acte de terorism: definiție și impact asupra societății moderne apare prima dată în Main News.
11:30
Astronomii descoperă obiecte cosmice rare cu ajutorul inteligenței artificiale. Prin analiza rapidă a imaginilor Telescopului Spațial Hubble, un sistem AI a identificat aproape 1.400 de anomalii, dintre care 800 erau documentate pentru prima dată. Aceste descoperiri transformă explorarea Universului și pregătesc terenul pentru analize viitoare. Astronomii au descoperit sute de obiecte cosmice rare cu ajutorul … Articolul Inteligența artificială: instrument pentru astronauți în descoperirea obiectelor rare apare prima dată în Main News.
11:30
Percheziții au avut loc la locuința psihoterapeutului Cristian Andrei, acuzat de agresiune sexuală, viol și exercitarea ilegală a profesiei. Între 2019 și 2024, acesta ar fi profitat de vulnerabilitatea clientelor sale. Ancheta se desfășoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 1. Poliția a efectuat percheziții la domiciliul și cabinetul psihoterapeutului Cristian Andrei, acuzat … Articolul Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei, acuzat de abuzuri asupra clientelei apare prima dată în Main News.
11:30
Juniorul Matei Todoran, ultimul român rămas la Australian Open, a fost eliminat din competiție după o înfrângere în optimile de finală în fața asiaticului Kai Thompson. Meciul s-a încheiat cu 7-6 (11), 6-3, iar Matei a ratat șanse importante în primul set, cedând într-un duel echilibrat și intens. Matei Todoran, ultimul român la Australian Open … Articolul Matei Todoran eliminat de un jucător asiatic în Australian Open apare prima dată în Main News.
11:20
Acțiunile Hidroelectrica au atins un maxim istoric de 138,4 lei, consolidând capitalizarea companiei la 62,3 miliarde de lei. Creșterea reflectă încrederea investitorilor în strategia de dezvoltare și proiecțiile favorabile. Hidroelectrica, lider în producția de energie, continuă să atragă atenția pe piața de capital. Acțiunile Hidroelectrica au atins un maxim istoric de 138,4 lei, cel mai … Articolul Hidroelectrica atinge record pe bursă: acțiuni la cel mai înalt nivel de la listare apare prima dată în Main News.
11:10
Astronomii australieni au descoperit exoplaneta HD 137010 b, similară Pământului, aflată la 150 de ani-lumină distanță. Aceasta orbitează o stea asemănătoare Soarelui și are potențial de locuibilitate. Studiul subliniază necesitatea de confirmare și explorări ulterioare pentru a evalua condițiile de viață. O planetă similară Pământului, denumită HD 137010 b, a fost descoperită la 150 de … Articolul Astronomii australieni descoperă o planetă similară Pământului, potențial locuibilă apare prima dată în Main News.
10:40
Percheziții la medicul psihoterapeut Cristian Andrei, acuzat de agresiune sexuală de către mai multe femei. Autoritățile desfășoară acțiuni în București, Ilfov și Dâmbovița, vizând abuzuri în timpul ședințelor de terapie. Descoperiri speră să aducă noi probe în acest caz grav. Rămâneți informați pentru detalii. Percheziții efectuate în București, Ilfov și Dâmbovița la medicul psihoterapeut Cristian … Articolul Percheziții la medicul Cristian Andrei, acuzat de agresiuni sexuale asupra clientelor apare prima dată în Main News.
10:40
Mihai Morar a stârnit polemici după ce o fotografie cu el, premierul Ilie Bolojan și primarul Florin Birta, la o cină în Oradea, a devenit virală. Morar a comentat pe blog despre întâlnirea privată, explicând relația sa cu Bolojan și respingând insinuările privind obținerea de avantaje. Într-o cină la restaurantul „Corsarul” din Oradea, Mihai Morar … Articolul Mihai Morar și premierul Bolojan: întâlnire controversată într-un separeu VIP apare prima dată în Main News.
10:30
Ciprian Damian, finul lui Adrian Porumboiu, este acuzat că a lăsat FC Vaslui cu datorii de 12 milioane de lei. Cu o sumă totală de 14,7 milioane de lei datorată la diverse instituții, Damian se confruntă cu acuzații grave și un conflict îndelungat cu nașul său, Porumboiu. Află mai multe despre acest scandal. Ciprian Damian, … Articolul Finul lui Porumboiu, implicat în scandal de milioane cu fostul arbitru apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.