Un avion columbian cu 15 persoane la bord a dispărut de pe radar aproape de granița cu Venezuela
Digi24.ro, 28 ianuarie 2026 23:10
Un avion cu 15 persoane la bord a dispărut miercuri în Columbia în apropierea frontierei cu Venezuela, a anunţat compania aeriană de stat Satena.
• • •
Un avion cu 15 persoane la bord a dispărut miercuri în Columbia în apropierea frontierei cu Venezuela, a anunţat compania aeriană de stat Satena.
Irineu Darău, despre programul SAFE: „Negociem la sânge ca echipamentele militare să fie produse în țară, de către români” # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat miercuri seara, la Digi24, că la finalul lunii mai vor fi semnate contractele SAFE, timp în care, susține el, sunt purtate negocieri „la sânge” astfel încât echipamentele militare să fie produse în țară de către români într-un procent cât mai mare. „Nu vor veni investitori doar cu bani și să asambleze lucruri, ci vom avea condiții clare prin care să garantăm că producția se întâmplă aici”, a explicat acesta.
Lia Olguţa Vasilescu, nou atac la Ilie Bolojan: Îl acuză pe premier că vrea să falimenteze intenționat CET Craiova # Digi24.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a afirmat, miercuri, că „falimentarea voită” de către actualul Guvern a Electrocentrale (CET) Craiova, unul dintre principalii producători de energie electrică ai României, va slăbi şi mai mult sistemul energetic naţional.
Darău: Degeaba punem în lege pachete de relansare. Ar trebui să o accelerăm prin încredere, prin atitudinea noastră de politicieni # Digi24.ro
România a avut o creștere economică de apoape 1% anul trecut și se așteaptă și anul acesta o creștere economică modestă. De asemenea, deficitul bugetar a scăzut față de anii trecuți, și că „actorii de la guvernare, ținuți în frâu de premierul Bolojan”, au reușit să reducă „niște cheltuieli”, a spus la Digi24 ministrul Economiei, Irineu Darău. El spune însă că există riscul ca antreprenorii să-și amâne investițiile, dacă văd cum partenerii din coaliție se ceartă între ei.
Peste 100 de milioane de euro pentru rețele inteligente România–Bulgaria. Anunțul ministrului Energiei # Digi24.ro
Ministrul Energiei Bogdan Ivan a anunțat că România și Bulgaria vor primi peste 103 milioane de euro pentru modernizarea rețelelor energetice, printr-un proiect finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF).
Un bărbat din Brăila a murit după infectarea cu Listeria monocytogenes. Cum se transmite bacteria periculoasă # Digi24.ro
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Brăila anunţă că a fost confirmat un caz de infectare cu bacteria Listeria monocytogenes, la un bărbat în vârstă de 67 de ani, din comuna Cazasu, pacientul decedând în urma evoluţiei nefavorabile a bolii.
Rubio afirmă că SUA ar putea participa la noile negocieri dintre Rusia şi Ucraina. „Rămâne o problemă nerezolvată” # Digi24.ro
Statele Unite ar putea participa săptămâna aceasta la noile negocieri dintre Moscova şi Kiev, a declarat miercuri secretarul de stat american, Marco Rubio. Problema controlului asupra teritoriilor din estul Ucrainei (Donbas) rămâne principalul punct de dispută.
Ministrul Economiei, despre SALROM: „Voi continua eforturile lui Radu Miruță”. Ce urmează pentru companiile de stat neperformante # Digi24.ro
Irineu Darău, ministrul Economiei, a declarat la emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24 că la Societatea Naţională a Sării - SALROM sunt probleme cu unii oameni „care au girat dezastrul”, dar aceștia nu se pot ascunde la infinit după proceduri și în următoarea perioadă se vor vedea soluții. Referitor la companiile de stat neperformante, ministrul a spus că „unele companii ale căror bilanțuri și ale căror situații arată prost totuși sunt foarte interesante pentru investitori” și a dat exemplul Portului 2 Mai-Mangalia.
Doi agenţi implicaţi în uciderea infirmierului Alex Pretti în Minneapolis au fost suspendaţi din funcţie # Digi24.ro
Doi agenţi ai poliţiei de frontieră (CBP) implicaţi în incidentul armat din Minneapolis, în timpul căruia cetăţeanul american Alex Pretti a fost împuşcat mortal, au fost suspendaţi temporar din funcţie, au informat surse din cadrul agenţiei federale, relatează AFP.
„Unii anti-reformiști ar jubila dacă domnul Bolojan ar pleca de la guvernare”. Ministrul Irineu Darău, despre situația coaliției # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, crede că este foarte mult zgomot în politica românească referitor la stabilitatea coaliției la guvernare. „Suntem o coaliție, guvernăm, ne vedem la ședințele de guvern săptămânal, și e mai multă liniște decât la televizor seara, uneori”, a declarat ministrul, invitat în studioul Digi 24. El spune că, dacă reformele s-ar face în ritmul USR, ar fi mai rapide.
„Ruşii nu sunt atât de înfricoşători”. Ucraina cere UE să acţioneze „fizic” împotriva petrolierelor din flota-fantomă a lui Putin # Digi24.ro
Ucraina a cerut miercuri Uniunii Europene „să nu se teamă” şi să acţioneze „fizic” împotriva aşa-numitei „flote-fantomă” utilizate de Moscova pentru a-şi exporta petrolul. Kievul a dat exemplu petrolierele având legătură cu Venezuela, confiscate de Statele Unite.
Ministrul Apărării Radu Miruță și omologul german Boris Pistorius au semnat, miercuri la Berlin, o Declarație Comună de Intenție care stabilește cadrul cooperării între cele două state în domeniul materialelor de apărare, care vizează suport logistic comun, achiziții bilaterale, co-dezvoltarea de echipamente militare și cercetare în tehnologiile de apărare.
Cseke Attila neagă divergențele în Coaliție pe tema reformei în administraţie. Când va fi adoptată măsura # Digi24.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri că nu există nicio divergenţă în cadrul Coaliţiei de guvernare privind reforma administraţiei, precizând că acest pachet va fi promovat imediat ce va fi finalizat şi pachetul de redresare economică.
Cseke Attila a declarat, miercuri la Odobeşti, că Ilie Bolojan îşi va păstra funcţia de premier atât timp cât PNL îl va susţine. Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a subliniat importanţa menţinerii stabilităţii coaliţiei de guvernare, în contextul promovării programelor de investiţii şi al reducerii cheltuielilor publice.
Ancheta scoate la iveală noi nereguli în pădurea de la Băile Felix: Sunt mai mulți arbori tăiați ilegal decât în plângerea penală # Digi24.ro
Miercuri au început cercetările judiciare în pădurea de la Băile Felix, iar anchetatorii au descoperit și mai multe nereguli față de cele sesizate de Garda Forestieră. Unul dintre angajații firmei care a făcut defrișările a fost și el în pădure și invocă un motiv halucinant pentru așa-zisa greșeală. Spune că marcajul de pe copac era acoperit de zăpadă. Ba mai mult, aruncă vina pe angajații Ocolului Silvic pentru că nu ar fi marcat arborii corect. Urmăriți un nou reportaj exclusiv Digi24.
Preţul aurului depăşeşte pentru prima dată pragul de 5.300 de dolari uncia. Care sunt motivele # Digi24.ro
Preţul aurului a urcat miercuri peste 5.300 de dolari uncia, pentru prima dată, impulsionat de incertitudinile economice şi de deprecierea dolarului american, în timp ce investitorii aşteaptă decizia de politică monetară a Rezervei Federale şi comentariile preşedintelui Jerome Powell, relatează Reuters, citată de News.ro.
Un ministru din Malaysia, ironizat după ce a afirmat că stresul la locul de muncă poate transforma oamenii în homosexuali # Digi24.ro
Un ministru malaysian a devenit ținta glumelor după ce a afirmat că stresul la locul de muncă poate transforma oamenii în homosexuali, în timp ce intervenția continuă a guvernului asupra a ceea ce descrie ca fiind comportament sexual deviant exercită presiune asupra comunității LGBTQ din țară, scrie South China Morning Post.
Merz susține că înțelegerea comercială UE-SUA poate fi ratificată. Solicitare către Bruxelles privind acordul cu Mercosur # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri că, după ce preşedintele american Donald Trump şi-a retras ameninţarea cu noi taxe vamale împotriva europenilor, este posibil să se avanseze către ratificarea acordului comercial dintre UE şi SUA, dar l-a avertizat pe liderul de la Casa Albă să nu exacerbeze incertitudinile prin noi decizii imprevizibile.
Guvernul indicase anterior că ţara a fost invitată să se alăture structurii prezidate de Donald Trump.
Șase persoane acuzate că spionau pentru Iran au fost reținute în Turcia. Ce dovezi au găsit anchetatorii # Digi24.ro
Autoritățile din Turcia au reținut șase persoane suspectate că ar fi spionat pentru Gardienii Revoluției Islamice din Iran, monitorizând obiective militare și alte situri strategice din întreaga țară, a relatat miercuri presa locală.
„Cel mai important lucru este se ne reînarmăm”. Franţa, Groenlanda şi Danemarca fac apel la o „trezire strategică a Europei” # Digi24.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierii Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, şi al Danemarcei, Mette Frederiksen, şi-au exprimat miercuri, la Paris, unde s-au întâlnit la o masă de lucru, solidaritatea împotriva ambiţiei preşedintelui american Donald Trump de a dobândi insula arctică. Cei trei au făcut un „apel la o trezire strategică a Europei”, la reînarmarea Europei şi creşterea rolului NATO în Arctica.
Reacția lui Marco Rubio după acuzațiile că un general de top chinez a furnizat secrete nucleare Statelor Unite # Digi24.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri, că Statele Unite urmăresc „cu interes” reorganizarea ierarhiei militare din China după înlăturarea răsunătoare a celui mai puternic general chinez, Zhang Youxia, transmite AFP, potrivit Agerpres.
Șeful interimar al agenției de apărare cibernetică a SUA a încărcat documente cu sensibile într-o versiune publică a ChatGPT # Digi24.ro
Șeful interimar al agenției de apărare cibernetică a SUA, Madhu Gottumukkala, a încărcat documente cu caracter sensibil într-o versiune publică a ChatGPT, vara trecută, declanșând multiple avertismente de securitate automate menite să oprească furtul sau divulgarea neintenționată a materialelor guvernamentale din rețelele federale. Dezvăluirea a fost făcută pentru Politico de către patru oficiali ai Departamentului de Securitate Internă care au cunoștință despre incident.
TVA pentru mai multe produse alimentare va fi redusă în Austria. Ce nu a ajuns pe lista Guvernului # Digi24.ro
Guvernul austriac a ajuns la un acord privind reducerea taxei pe valoarea adăugată (TVA) la 4,9% pentru numeroase produse - dar nu și pentru carne, informează ziarul austriac Kurier.
Merz: Nu îi putem dezamăgi pe cetăţenii moldoveni care vor să adere la Uniunea Europeană # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că susține aderarea Republicii Moldova la UE, într-o conferinţă de presă comună cu premierul Ilie Bolojan, miercuri la Berlin. Oficialul german a reamintit că a efectuat o vizită la Chişinău, în august 2025, de Ziua Independenţei.
O membră PNL Sector 1 și un fals general SIE, prinși în flagrant cu 60.000 de euro de procurorii DNA # Digi24.ro
Procurorii DNA au prins miercuri în flagrant o membră a organizației PNL Sector 1, într-un dosar de trafic de influență, au precizat surse judiciare pentru Digi24.ro. Adriana Georgescu, membră PNL Sector 1, și încă o persoană care ar fi pretins că este general SIE au fost surprinse având suma de 60.000 de euro, au precizat sursele citate.
CNSC a respins, pe fond, contestaţia la contractul pentru tronsonul 4 al Autostrăzii Unirii. Investiția este finanţată prin SAFE # Digi24.ro
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) a respins miercuri, pe fond, o contestaţie depusă pe 13 ianuarie 2026 la documentaţia de atribuire pentru contractul de proiectare şi execuţie a tronsonului 4 al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ (Moţca) - Iaşi - Ungheni, obiectiv finanţat prin Programul SAFE.
Ciprian Ciucu: Anul viitor finalizăm supralărgirea pe Prelungirea Ghencea. Când vor fi gata lucrările la şina de tramvai şi park&ride # Digi24.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că anul viitor va finaliza supralărgirea şi sistemul rutier pe toată Pelungirea Ghencea, iar lucrările la noua şină de tramvai şi park&ride vor fi gata în primăvara lui 2028. Prelungirea Ghencea va fi lărgit la patru benzi, va avea linie dublă de tramvai, modernă, construită de la zero, piste de biciclete, trotuare, spaţii verzi, iluminat cu led, cabluri îngropate în subteran, intersecţii cu semafoare inteligente pentru fluidizarea traficului. Valoarea lucrărilor la infrastructura rutieră ajung la 45,2 milioane de lei, bani de la bugetul local.
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne fără cetățenie. De ce se cere revocarea # Digi24.ro
Fosta șefă a diplomației austriece (2018-2019), Karin Kneissl, care l-a invitat la nunta sa pe însuși președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar putea rămâne fără cetățenie din cauza numeroaselor sale derapaje verbale – recent, ea a comparat austriecii cu hienele. Partidul liberal NEOS cere să se ia măsuri și a inițiat procedura de revocare a cetățeniei austriece a acesteia, scrie Kronen Zeitung.
Ministerul Educației a publicat calendarele competițiilor și olimpiadelor școlare pentru anul 2025-2026 # Digi24.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat listele şi calendarele de desfăşurare pentru competiţiile şcolare care se vor organiza şi desfăşura în România la nivel internaţional, naţional şi regional, în anul şcolar 2025-2026.
Nica: ANAF nu te controlează dacă ai rude. Sunt oameni cu venituri zero care îşi cumpără maşini de 150.000 de euro pe numele bunicii # Digi24.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu controlează pe nimeni doar pentru că e rudă cu cineva, însă persoanele care au probleme cu veniturile nedeclarate vor fi vizate în perioada următoare de instituţie, a spus miercuri preşedintele ANAF, Adrian Nica.
O femeie și un bărbat, reținuți pentru pornografie infantilă. Ea e acuzată și că l-a violat pe fratele ei vitreg, în vârstă de 8 ani # Digi24.ro
Doi tineri, o femeie de 21 de ani și un bărbat de 28 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore într-un dosar de pornografie infantilă, fiind acuzați că au filmat minori în ipostaze sexuale explicite şi au salvat videoclipurile în telefoanele mobile. Femeia mai este cercetată pentru viol şi agresiune sexuală asupra fratelui său vitreg, în vârstă de opt ani, a transmis Poliția Capitalei.
Ce s-a întâmplat cu cei doi ruși de pe petrolierul „Marinera”, capturat de SUA în Atlantic # Digi24.ro
Cei doi membri ruşi ai echipajului petrolierului „Marinera”, capturat de SUA pe 7 ianuarie în zona de nord a Atlanticului deşi naviga sub pavilionul Rusiei, au fost eliberaţi, a anunţat miercuri Ministerul rus de Externe.
Marco Rubio afirmă că adiministrația Trump vrea ca Venezuela să devină o țară „prietenoasă, stabilă, prosperă şi democratică” # Digi24.ro
Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat miercuri că obiectivul administraţiei preşedintelui Donald Trump după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro este să obţină o „Venezuela prietenoasă, stabilă, prosperă şi democratică”, informează EFE.
Ministerul Finanţelor plănuiește emisiuni de euroobligaţiuni de 10 miliarde de euro în acest an # Digi24.ro
Planul anual de finanţare previzionat pentru acest an este de aproximativ 265-275 miliarde lei, care să acopere un nivel al deficitului bugetar între 6% şi 6,4% din PIB şi refinanţarea datoriei publice scadente, arată un proiect de Hotărâre de Guvern. Din punct de vedere al surselor de finanţare, se estimează contractarea de datorie publică de pe piaţa internă de aproximativ 160-170 miliarde lei şi de pe piaţa externă de aproximativ 21 miliarde euro, mai prevede proiectul.
Un elev de 13 ani din Mangalia s-ar fi aruncat de la etaj, la şcoală, pentru că a primit o notă mică # Digi24.ro
Un elev de 13 ani, aflat în recreaţie, s-ar fi aruncat miercuri de la primul etaj al şcolii unde învaţă, în municipiul Mangalia, din cauza unei note mici pe care o primise. Copilul a fost transportat la spital.
De ce a reușit Bulgaria și nu România. Explicațiile premierului Bolojan privind aderarea la zona euro # Digi24.ro
Ilie Bolojan a declarat că, spre deosebire de Bulgaria, România nu îndeplinește încă criteriile necesare pentru intrarea în zona euro, principalul obstacol fiind deficitul bugetar ridicat care ar trebuie să fie sub 3% pentru a aderare. Ținta de deficit pentru acest an este de 6,2-6,3% și ar fi bine ca forțele politice din țara noastră să cadă de acord, la alegerile parlamentare din 2028, ca aderarea la zona euro să fie o prioritate, a adăugat premierul.
„Dacă este gata să vină, atunci îl invităm pe Zelenski la Moscova”, spune Kremlinul. Ideea a fost discutată de Trump și Putin # Digi24.ro
Kremlinul s-a arătat dispus miercuri să organizeze o întrevedere între preşedinţii Rusiei, Vladimir Putin, şi Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu condiţia ca aceasta să aibă loc la Moscova, relatează Nexta. „În acelaşi timp, îi garantăm lui Zelenski securitatea şi condiţiile necesare”, a declarat Iuri Uşakov, consilierul Kremlinului pentru politică internaţională, la televiziunea rusă.
UE caută noi furnizori de gaz natural lichefiat ca să nu devină dependentă de cel importat din SUA # Digi24.ro
Uniunea Europeană, care a înlocuit în mare măsură achiziţiile de gaze ruseşti cu gaze naturale lichefiate (GNL) americane, începe să-şi facă griji cu privire la această nouă dependenţă de SUA şi trebuie să ia în considerare diversificarea aprovizionării sale, a declarat miercuri un oficial european, citat de AFP.
Acuzațiile unui român din Sicilia, după surpările catastrofale din zonă: „Problema e de peste 18 ani, autorităților nu le-a păsat” # Digi24.ro
Situația din Sicilia, unde o uriașă alunecare de teren riscă să distrugă un oraș, îi îngrijorează inclusiv pe românii din regiune. Unul dintre ei a povestit pentru Digi24 cum arată lucrurile acolo. Trăiește de peste 20 de ani în Italia și crede că autoritățile nu au luat măsuri pentru a preveni dezastrul. Semne erau la tot pasul, susține el, ceea ce confirmă acuzațiile repetate în ultimele zile de oamenii din localitatea respectivă.
Trump îl acuză pe primarul oraşului Minneapolis că „încalcă legea” şi că „se joacă cu focul” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump l-a acuzat miercuri pe primarul din Minneapolis, cel mai mare oraş din statul Minnesota, că „încalcă legea” şi că „se joacă cu focul”, după ce acesta a declarat că nu va aplica legile federale privind imigraţia în oraşul său, relatează AFP.
Ambasada Venezuelei la Moscova publică o adresă poştală pentru scrisorile adresate lui Nicolas Maduro, deținut în SUA # Digi24.ro
Ambasada Venezuelei în Rusia a publicat miercuri o adresă poştală pentru a facilita trimiterea de scrisori liderului venezuelean înlăturat de la putere, Nicolas Maduro, şi soţiei sale, încarceraţi în prezent în SUA.
Primarul Budapestei, pus sub acuzare pentru organizarea marșului Pride 2025. Ce susțin procurorii # Digi24.ro
Primarul Budapestei, Gergely Karácsony, a fost trimis în judecată de procurori pentru organizarea unui marș Pride, desfășurat în ciuda unei interdicții impuse de poliție. Dosarul a fost înaintat instanței, care urmează să se pronunțe asupra acuzațiilor.
Sorina Pintea rămâne în închisoare. ÎCCJ a respins recursul în casație înaintat de fostul ministru al Sănătăţii # Digi24.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins, miercuri, recursul în casaţie înaintat de către fostul ministru al Sănătăţii Sorina Pintea, condamnată în 6 iunie 2025 de Curtea de Apel Cluj la trei ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată. Potrivit rechizitoriului de trimitere în judecată, Pintea ar fi pretins şi primit, în calitate de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Baia Mare, 10.000 de euro şi 120.000 lei de la reprezentanţii unei societăţi comerciale reprezentând 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică. Judecătorii au amânat până acum de cinci ori luarea unei hotărâri în acest caz.
O fată de 15 ani a fost sechestrată într-o pivniță și torturată de 4 adolescenți, în Franța. Agresiunile au fost filmate # Digi24.ro
Autorităţile franceze anchetează patru minori, acuzaţi că au sechestrat şi agresat o fată de 15 ani în apropiere de Lyon, transmite miercuri dpa, citând relatările din media franceze. Printre suspecţi se află trei adolescente cu vârste între 14 şi 17 ani şi un băiat de 17 ani.
Momentul în care un avion a pierdut o roată, la decolarea de pe un aeroport din SUA. Nu s-a întors din drum și a traversat Atlanticul # Digi24.ro
Un avion Airbus A350-1000 al companiei British Airways a pierdut o roată din trenul de aterizare la scurt timp după ce decolase, luni, de la Las Vegas spre Londra. Incidentul a fost filmat și postat pe rețelele sociale.
Bolojan, conferință comună cu Merz: „Asumarea unui rol mai mare al țărilor europene în bugetele de apărare devine o necesitate” # Digi24.ro
Ilie Bolojan a declarat, miercuri la Berlin, că secretarul general al NATO Mark Rutte a avut dreptate atunci când a spus că Europa nu se poate apăra fără SUA. Premierul a adăugat că este importantă întărirea securității europene, prin asumarea unui rol mai mare al țărilor din Europa în bugetele pentru apărare.
Moarte suspectă a unui om de afaceri român la Milano. Procuratura investighează cazul ca omor, iar ancheta aduce detalii tulburătoare # Digi24.ro
Un cetățean român în vârstă de 54 de ani, antreprenor imobiliar, potrivit unor surse media italiene, a murit după ce a căzut de la etajul patru al unei clădiri istorice situate pe Via Nerino 8, în inima cartierului Cinque Vie, nu departe de Piața Domului. Incidentul s-a produs vineri după-amiaza târziu. De la început, anchetatorii au exclus posibilitatea sinuciderii.
Piteștiul își face centrală electrică fotovoltaică. Valoarea proiectului este de peste 27 de milioane de lei # Digi24.ro
Primăria Piteşti a anunţat, miercuri, că a fost semnat contractul de finanţare pentru implementarea proiectului de construire a unei centrale electrice fotovoltaice, finanţat în cadrul programului Fondul pentru Modernizare.
Traian Băsescu a câștigat procesul cu Administrația Prezidențială. Ce a decis instanța privind indemnizația ca fost șef al statului # Digi24.ro
Curtea de Apel București i-a dat câștig de cauză fostului președinte Traian Băsescu într-un proces cu Administrația Prezidențială privind indemnizația de fost șef al statului aferentă perioadei 2022 - 2025.
