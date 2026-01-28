Un avion columbian cu 15 persoane la bord a dispărut de pe radar aproape de granița cu Venezuela

17:50

Ilie Bolojan a declarat că, spre deosebire de Bulgaria, România nu îndeplinește încă criteriile necesare pentru intrarea în zona euro, principalul obstacol fiind deficitul bugetar ridicat care ar trebuie să fie sub 3% pentru a aderare. Ținta de deficit pentru acest an este de 6,2-6,3% și ar fi bine ca forțele politice din țara noastră să cadă de acord, la alegerile parlamentare din 2028, ca aderarea la zona euro să fie o prioritate, a adăugat premierul.