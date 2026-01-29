Aurul se apropie de 5.600 de dolari, pe fondul căutării de siguranță de către investitori; argintul vizează 120 de dolari
Financial Intelligence, 29 ianuarie 2026 07:00
Aurul spot a crescut cu peste 27% până în prezent în 2026 Argintul spot a atins un nivel […]
Acum 15 minute
07:10
Kanal D2, a doua staţie generalistă din portofoliul Dogan Media, a urcat 9 locuri în clasament în 2025, cu o creștere de 48% a cotei de piaţă, la nivelul publicului național # Financial Intelligence
Kanal D2, a doua staţie generalistă din portofoliul Dogan Media, a avut în 2025 o creștere constantă a […]
Acum 30 minute
07:00
Aurul se apropie de 5.600 de dolari, pe fondul căutării de siguranță de către investitori; argintul vizează 120 de dolari # Financial Intelligence
Aurul spot a crescut cu peste 27% până în prezent în 2026 Argintul spot a atins un nivel […]
Acum o oră
06:50
Bolojan, de acord cu Rutte asupra dependenţei militare a UE faţă de SUA, dar doreşte un rol european sporit (EFE) # Financial Intelligence
Premierul român Ilie Bolojan s-a declarat miercuri la Berlin de acord cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, […]
06:50
UE se pregătește să adauge Garda Revoluționară Iraniană pe lista organizațiilor teroriste, după schimbarea de poziție a Franței # Financial Intelligence
Miniștrii UE vor da probabil undă verde politică joi Decizia înseamnă că UE se va alătura SUA în […]
06:50
Aurul sare cu peste 3%, la noi maxime, în timp ce piețele bursiere asiatice înregistrează evoluții mixte, după ce Fed-ul american menține ratele dobânzilor # Financial Intelligence
Prețul spot al aurului a atins joi un nivel record de peste 5.500 de dolari pe uncie. Investitorii […]
06:50
Fraudă electorală 2020: FBI a percheziționat un sediu electoral din statul Georgia, în centrul acuzaţiilor lui Trump # Financial Intelligence
FBI, poliţia federală americană, a efectuat miercuri o percheziţie la un centru electoral din Georgia, în centrul acuzaţiilor […]
06:40
Bolojan: I-am transmis cancelarului Merz invitaţia de a ne întâlni la Bucureşti anul acesta # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan i-a transmis miercuri cancelarului german, Friedrich Merz, invitaţia de a veni la Bucureşti anul acesta, […]
06:40
Starmer, premierul britanic, se întâlnește cu Xi, președintele Chinei, în încercarea de a restabili relațiile tensionate # Financial Intelligence
Prim-ministrul britanic Keir Starmer s-a întâlnit joi la Beijing cu președintele chinez Xi Jinping pentru discuții care – […]
Acum 12 ore
22:50
RO e-Factura, obligatorie şi pentru persoanele fizice cu activităţi economice (Deloitte) # Financial Intelligence
Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice cu caracter de continuitate şi se identifică fiscal prin CNP au obligaţia, […]
22:40
O avocată, membră PNL Sector 1, prinsă în flagrant delict în timp ce primea 60.000 de euro pentru intervenţii în justiţie # Financial Intelligence
O avocată, membru al PNL Sector 1, a fost prinsă în flagrant delict de procurorii DNA, în timp […]
22:30
Lia Olguţa Vasilescu: Falimentarea voită a Electrocentrale Craiova va slăbi şi mai mult sistemul energetic naţional # Financial Intelligence
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a afirmat, miercuri, că "falimentarea voită" de către actualul Guvern a Electrocentrale […]
22:30
Elena Lasconi a demisionat de la conducerea USR Câmpulung: Nu îmi mai permite timpul # Financial Intelligence
Fostul lider USR Elena Lasconi, primar al oraşului Câmpulung Muscel, a demisionat de la conducerea filialei locale a […]
21:20
Rezerva Federală din SUA menține rata dobânzii cheie, pe măsură ce perspectivele economice se îmbunătățesc # Financial Intelligence
Rezerva Federală din SUA (FED) a votat miercuri să ia o pauză de la seria recentă de reduceri […]
19:50
Traian Băsescu recuperează în instanță indemnizația pe trei ani – 754.000 lei # Financial Intelligence
Curtea de Apel București a decis, miercuri, ca Administrația Prezidențială să-i plătească lui Traian Băsescu peste 754.000 lei, […]
19:50
UE are nevoie de un euro digital pentru a deveni independentă de SUA, spune comisarul Dombrovskis # Financial Intelligence
Uniunea Europeană trebuie să pună la punct rapid un euro digital pentru a reduce dependenţa blocului de companiile […]
19:50
Merz consideră că acordul comercial UE-SUA poate fi ratificat şi cere Bruxelles-ului să aplice provizoriu acordul cu Mercosur # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri că, după ce preşedintele american Donald Trump şi-a retras ameninţarea cu […]
19:50
Kaja Kallas avertizează că securitatea Europei nu mai poate fi externalizată # Financial Intelligence
Uniunea Europeană se apropie de un moment de inflexiune strategică în materie de securitate, a avertizat Înaltul Reprezentant […]
Acum 24 ore
17:50
Merz: Memorandumul româno-german demonstrează că ne asumăm o responsabilitate comună privind securitatea Europei # Financial Intelligence
Memorandumul care urmează să fie semnat miercuri de miniştrii Apărării din Germania şi România demonstrează că cele două […]
17:10
China şi Franţa au convenit să îşi coordoneze poziţiile pe subiecte precum Ucraina, Venezuela şi Iranul # Financial Intelligence
China şi Franţa au convenit miercuri asupra necesităţii de a-şi coordona poziţiile pe subiecte precum Ucraina, Venezuela şi […]
17:00
Ministerul Finanţelor estimează un plan de emisiuni de euroobligaţiuni de 10 miliarde de euro în acest an # Financial Intelligence
Planul anual de finanţare previzionat pentru acest an este de aproximativ 265-275 miliarde lei, care să acopere un […]
17:00
Popa (BNR): Pentru prima dată în ultimii 25 de ani, a doua semnătură de pe bancnotele României va fi una nouă # Financial Intelligence
Bancnotele aflate în circulaţie în România vor avea o nouă semnătură începând cu anul 2026, pentru prima dată […]
17:00
Trump avertizează Iranul că “timpul se scurge” înaintea unui posibil atac american # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a cerut miercuri Iranului să ajungă la un acord privind dosarul nuclear, afirmând pe […]
16:10
Top 5 modificări în materie fiscală aplicabile de la 1 ianuarie 2026 (avocat) # Financial Intelligence
Autor: Denise Harnagea, Associate Băiculescu și Asociații De la începutul anului 2026, au intrat în vigoare mai multe […]
14:50
Elon Musk ia în considerare să programeze IPO-ul SpaceX, odată cu alinierea planetară, în luna iunie (FT) # Financial Intelligence
Elon Musk a sugerat programarea unei posibile oferte publice inițiale a SpaceX (SPAX.PVT) pentru a coincide cu un […]
14:40
Francul elvețian este considerat pe scară largă un activ refugiu, care câștigă valoare în perioadele de incertitudine geopolitică […]
14:40
Niculescu (ANRE) :Este dreptul salariaţilor să conteste în instanţă reorganizarea; mâine avem termen pe acţiunea de suspendare a reorganizării # Financial Intelligence
Instanţa se va pronunţa joi în legătură cu acţiunea salariaţilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei privind […]
14:10
Niculescu (ANRE): Avem, în momentul de faţă, oferte active pentru furnizare gaze naturale,după 1 aprilie, sub preţul plafonat # Financial Intelligence
Cel puţin o ofertă de furnizare gaze sub preţul plafonat există în prezent, conform comparatorului de preţuri, respectiv […]
14:10
Autor: Valentin Lazea, Economist șef al BNR, Articol preluat de pe opiniibnr.ro Trăim în epoca post-adevărului. Această constatare […]
14:00
Bogdan Badea: De la începutul lunii septembrie 2025 și până astăzi, valoarea acțiunii s-a apreciat semnificativ, iar capitalizarea bursieră a Hidroelectrica a crescut substantial, de la 54,7 miliarde lei la 62,3 miliarde lei # Financial Intelligence
Acțiunea companiei a atins un nou maxim istoric, cel mai ridicat nivel de la listarea pe Bursa de […]
13:40
Nica (ANAF): Nu ne-am propus să verificăm rudele; sunt vizate persoanele cu venituri nedeclarate; 102 persoane care merg într-o zonă de platforme pentru adulţi încasează 64 de milioane într-un an, nu declară nimeni nimic # Financial Intelligence
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) nu controlează pe nimeni doar pentru că e rudă cu cineva, însă […]
13:00
Preşedintele SUA, Donald Trump, a respins preocupările că valoarea dolarului american a scăzut prea mult, argumentând în schimb […]
13:00
Mugur Tolici devine noul director al Direcției emisiune, tezaur și casierie a Băncii Naționale a României # Financial Intelligence
Începând cu data de 1 februarie 2026, Mugur Tolici (56 de ani) va prelua funcția de director al […]
12:50
Tot mai mulți români, cu venituri medii, investesc în imobiliarele din Emiratele Arabe Unite (Simple Choices) # Financial Intelligence
Piața imobiliară din Emiratele Arabe Unite si in special din Dubai atrage un număr tot mai mare de […]
11:20
Franklin Templeton include în contractul de administrare o clauză de despăgubire în cazul în care Fondul Proprietatea îi încetează mandatul; acționarii vor discuta la AGA prelungirea mandatului FT cu 4 ani # Financial Intelligence
Franklin Templeton, administratorul Fondului Proprietatea, a inclus, în următorul contract de administrare pe 4 ani, suspus aprobării acționarilor […]
11:00
Germania are nevoie de de angajaţi străini care să ocupe numeroasele locuri de muncă vacante (DPA) # Financial Intelligence
Germania are nevoie urgent de angajaţi străini care să ocupe numeroasele locuri de muncă vacante, a afirmat ministrul […]
10:40
Grup EM participă la majorarea capitalului Electromontaj cu 22,68 milioane lei # Financial Intelligence
Grup EM S.A. a informat investitorii că a participat la majorarea capitalului social al Electromontaj S.A., prin exercitarea […]
10:40
În 2026, se preconizează că insolvențele vor crește din nou ușor, pasul mai moderat fiind pus pe seama […]
10:30
Graffiti Plus închide anticipat plasamentul privat, după o suprasubscriere de 110% (Goldring) # Financial Intelligence
Graffiti Plus închide anticipat plasamentul privat de acțiuni nou emise, intermediat de Goldring, ca urmare a unui interes […]
10:20
Exim Banca Românească (fosta EximBank): Facilitățile acordate unor companii precum Electrocentrale Craiova, Liberty Galați, Grup Servicii Petroliere sau Blue Air nu sunt finanțări aprobate de conducerea băncii; Aprobarea acestor facilități revine exclusiv statului român, prin CIFGA sau prin Guvernul României # Financial Intelligence
În contextul materialelor apărute în mass media, Exim Banca Românească (fosta EximBank) face următoarele precizări: 1. Facilități acordate, […]
09:50
Cum poți obține în instanță dreptul de proprietate asupra unui imobil deținut fără acte (avocat) # Financial Intelligence
Statisticile arată că România este o țară de proprietari. Avem terenuri, avem case, dar numeroși români care folosesc […]
09:30
Directorii Airbus, AstraZeneca și HSBC se alătură premierului britanic Starmer, într-o călătorie cu miză mare în China # Financial Intelligence
Aproape 60 de companii și organizații culturale britanice se vor alătura premierului britanic Keir Starmer în călătoria sa […]
09:30
Numărul tranzacțiior cu terenuri din București s-a diminuat în 2025 cu 13,4% față de anul anterior, cel mai […]
09:00
Alexandru Petrescu, ASF: Evoluțiile din 2025 sugerează că piețele financiare non-bancare au reușit să se decupleze parțial de instabilitatea fiscal-macroeconomică # Financial Intelligence
Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), apreciază că piața asigurărilor, piața de capital și piața pensiilor […]
07:50
Germania propune o UE ‘cu două viteze’, în care grupul principalelor şase economii să avanseze în politici cheie # Financial Intelligence
Germania va insista pentru o Uniune Europeană cu 'două viteze' spre a rupe inerţia decizională în blocul Celor […]
Ieri
06:50
Fed va publica miercuri cea mai recentă decizie privind rata dobânzii. La ce să ne așteptăm # Financial Intelligence
Judecând după așteptările pieței și comentariile factorilor de decizie, nu există practic nicio șansă ca Fed să modifice […]
06:40
Președintele Iranului, Pezeshkian, avertizează asupra instabilității regionale pe fondul amenințărilor SUA; Arabia Saudită nu va permite ca spațiul său aerian sau teritoriul său să fie utilizate pentru acțiuni militare împotriva Teheranului # Financial Intelligence
Într-o convorbire telefonică cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman, președintele iranian Masoud Pezeshkian subliniază că instabilitatea regională […]
06:40
Toate privirile sunt îndreptate spre reacția lui Trump, după „mama tuturor acordurilor” dintre India și UE # Financial Intelligence
India și UE au lăudat acordul comercial „istoric", numindu-l „mama tuturor acordurilor". Acordul comercial este considerat pe scară […]
06:30
Oamenii de știință atomici au setat „Ceasul Apocalipsei” mai aproape de miezul nopții ca niciodată # Financial Intelligence
Ceasul metaforic este setat la 85 de secunde înainte de miezul nopții Buletinul Oamenilor de Știință Atomici a […]
06:20
SUA au comunicat Ucrainei că trebuie să semneze un acord de pace cu Rusia pentru a obține garanții de securitate # Financial Intelligence
Statele Unite au comunicat Ucrainei că trebuie să semneze un acord de pace cu Rusia pentru a obține […]
27 ianuarie 2026
21:00
Victor Negrescu coordonează Grupul de Lucru pentru viitorul Parlamentului European, orizont 2040 # Financial Intelligence
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a anunțat operaționalizarea unui Grup de Lucru dedicat proiectării viitorului instituției până […]
