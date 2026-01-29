Titlurile de stat FIDELIS intră astăzi la tranzacționare pe Bursă: peste 1,87 miliarde lei atrase în prima ediție din 2026 (MFP)
Financial Intelligence, 29 ianuarie 2026 10:20
Ministerul Finanțelor listează astăzi, 29 ianuarie, la Bursa de Valori București, prima ediție din 2026 a titlurilor de
Avocata Adriana Georgescu, membră PNL Sector 1, prinsă în flagrant în timp ce primea 60.000 de euro pentru intervenţii în justiţie, a fost reţinută # Financial Intelligence
Avocata Adriana Georgescu, membră PNL Sector 1, prinsă în flagrant delict de procurorii DNA, în timp ce primea
UE se uită spre Qatar şi Canada pentru a-şi reduce dependenţa de gazele lichefiate americane # Financial Intelligence
Comisarul european pentru Energie, Dan Jorgensen, a declarat miercuri că blocul comunitar este din ce în ce mai
Bursa de Valori București a înregistrat în ultimele luni una dintre cele mai bune evoluții din regiune; Investimental: Cum modifică aprecierea acțiunilor strategiile investitorilor orientați spre dividende # Financial Intelligence
Bursa de Valori București a înregistrat în ultimele luni una dintre cele mai bune evoluții din regiune, indicele
Lukoil şi-a vândut activele internaţionale către fondul american Carlyle Group # Financial Intelligence
Grupul petrolier rus Lukoil a anunţat joi că a ajuns la un acord privind vânzarea diviziei Lukoil International
AROBS Transilvania Software anunță semnarea unei tranzacții prin care Quest Global România se alătură AROBS Group. Quest Global
Componenta structurală a deficitului bugetar la minimul din 2023 (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Datele publicate recent de Eurostat confirmă procesul de consolidare din sfera finanțelor publice pe plan
Tribunalul Galați aprobă modificarea Planului de restructurare a Liberty Galați; decizia deschide calea către atragerea unui investitor strategic (Consorțiul Euro Insol – CITR) # Financial Intelligence
Modificarea Planului de restructurare al Liberty Galați, propusă de consorțiul administratorilor concordatari Euro Insol și CITR, a fost
Amenințarea unui război între SUA și Iran se intensifică, în timp ce Trump avertizează că timpul pentru încheierea unui acord se apropie de sfârșit (Guardian) # Financial Intelligence
Președintele SUA afirmă că flota care se îndreaptă spre Iran este „pregătită să-și îndeplinească misiunile cu violență, dacă
Kanal D2, a doua staţie generalistă din portofoliul Dogan Media, a urcat 9 locuri în clasament în 2025, cu o creștere de 48% a cotei de piaţă, la nivelul publicului național # Financial Intelligence
Kanal D2, a doua staţie generalistă din portofoliul Dogan Media, a avut în 2025 o creștere constantă a
Aurul se apropie de 5.600 de dolari, pe fondul căutării de siguranță de către investitori; argintul vizează 120 de dolari # Financial Intelligence
Aurul spot a crescut cu peste 27% până în prezent în 2026 Argintul spot a atins un nivel
Bolojan, de acord cu Rutte asupra dependenţei militare a UE faţă de SUA, dar doreşte un rol european sporit (EFE) # Financial Intelligence
Premierul român Ilie Bolojan s-a declarat miercuri la Berlin de acord cu secretarul general al NATO, Mark Rutte,
UE se pregătește să adauge Garda Revoluționară Iraniană pe lista organizațiilor teroriste, după schimbarea de poziție a Franței # Financial Intelligence
Miniștrii UE vor da probabil undă verde politică joi Decizia înseamnă că UE se va alătura SUA în
Aurul sare cu peste 3%, la noi maxime, în timp ce piețele bursiere asiatice înregistrează evoluții mixte, după ce Fed-ul american menține ratele dobânzilor # Financial Intelligence
Prețul spot al aurului a atins joi un nivel record de peste 5.500 de dolari pe uncie. Investitorii
Fraudă electorală 2020: FBI a percheziționat un sediu electoral din statul Georgia, în centrul acuzaţiilor lui Trump # Financial Intelligence
FBI, poliţia federală americană, a efectuat miercuri o percheziţie la un centru electoral din Georgia, în centrul acuzaţiilor
Bolojan: I-am transmis cancelarului Merz invitaţia de a ne întâlni la Bucureşti anul acesta # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan i-a transmis miercuri cancelarului german, Friedrich Merz, invitaţia de a veni la Bucureşti anul acesta,
Starmer, premierul britanic, se întâlnește cu Xi, președintele Chinei, în încercarea de a restabili relațiile tensionate # Financial Intelligence
Prim-ministrul britanic Keir Starmer s-a întâlnit joi la Beijing cu președintele chinez Xi Jinping pentru discuții care –
RO e-Factura, obligatorie şi pentru persoanele fizice cu activităţi economice (Deloitte) # Financial Intelligence
Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice cu caracter de continuitate şi se identifică fiscal prin CNP au obligaţia,
O avocată, membră PNL Sector 1, prinsă în flagrant delict în timp ce primea 60.000 de euro pentru intervenţii în justiţie # Financial Intelligence
O avocată, membru al PNL Sector 1, a fost prinsă în flagrant delict de procurorii DNA, în timp
Lia Olguţa Vasilescu: Falimentarea voită a Electrocentrale Craiova va slăbi şi mai mult sistemul energetic naţional # Financial Intelligence
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a afirmat, miercuri, că "falimentarea voită" de către actualul Guvern a Electrocentrale
Elena Lasconi a demisionat de la conducerea USR Câmpulung: Nu îmi mai permite timpul # Financial Intelligence
Fostul lider USR Elena Lasconi, primar al oraşului Câmpulung Muscel, a demisionat de la conducerea filialei locale a
Rezerva Federală din SUA menține rata dobânzii cheie, pe măsură ce perspectivele economice se îmbunătățesc # Financial Intelligence
Rezerva Federală din SUA (FED) a votat miercuri să ia o pauză de la seria recentă de reduceri
Traian Băsescu recuperează în instanță indemnizația pe trei ani – 754.000 lei # Financial Intelligence
Curtea de Apel București a decis, miercuri, ca Administrația Prezidențială să-i plătească lui Traian Băsescu peste 754.000 lei,
UE are nevoie de un euro digital pentru a deveni independentă de SUA, spune comisarul Dombrovskis # Financial Intelligence
Uniunea Europeană trebuie să pună la punct rapid un euro digital pentru a reduce dependenţa blocului de companiile
Merz consideră că acordul comercial UE-SUA poate fi ratificat şi cere Bruxelles-ului să aplice provizoriu acordul cu Mercosur # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri că, după ce preşedintele american Donald Trump şi-a retras ameninţarea cu
Kaja Kallas avertizează că securitatea Europei nu mai poate fi externalizată # Financial Intelligence
Uniunea Europeană se apropie de un moment de inflexiune strategică în materie de securitate, a avertizat Înaltul Reprezentant
Merz: Memorandumul româno-german demonstrează că ne asumăm o responsabilitate comună privind securitatea Europei # Financial Intelligence
Memorandumul care urmează să fie semnat miercuri de miniştrii Apărării din Germania şi România demonstrează că cele două
China şi Franţa au convenit să îşi coordoneze poziţiile pe subiecte precum Ucraina, Venezuela şi Iranul # Financial Intelligence
China şi Franţa au convenit miercuri asupra necesităţii de a-şi coordona poziţiile pe subiecte precum Ucraina, Venezuela şi
Ministerul Finanţelor estimează un plan de emisiuni de euroobligaţiuni de 10 miliarde de euro în acest an # Financial Intelligence
Planul anual de finanţare previzionat pentru acest an este de aproximativ 265-275 miliarde lei, care să acopere un
Popa (BNR): Pentru prima dată în ultimii 25 de ani, a doua semnătură de pe bancnotele României va fi una nouă # Financial Intelligence
Bancnotele aflate în circulaţie în România vor avea o nouă semnătură începând cu anul 2026, pentru prima dată
Trump avertizează Iranul că “timpul se scurge” înaintea unui posibil atac american # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a cerut miercuri Iranului să ajungă la un acord privind dosarul nuclear, afirmând pe
Top 5 modificări în materie fiscală aplicabile de la 1 ianuarie 2026 (avocat) # Financial Intelligence
Autor: Denise Harnagea, Associate Băiculescu și Asociații De la începutul anului 2026, au intrat în vigoare mai multe
Elon Musk ia în considerare să programeze IPO-ul SpaceX, odată cu alinierea planetară, în luna iunie (FT) # Financial Intelligence
Elon Musk a sugerat programarea unei posibile oferte publice inițiale a SpaceX (SPAX.PVT) pentru a coincide cu un
Francul elvețian este considerat pe scară largă un activ refugiu, care câștigă valoare în perioadele de incertitudine geopolitică
Niculescu (ANRE) :Este dreptul salariaţilor să conteste în instanţă reorganizarea; mâine avem termen pe acţiunea de suspendare a reorganizării # Financial Intelligence
Instanţa se va pronunţa joi în legătură cu acţiunea salariaţilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei privind
Niculescu (ANRE): Avem, în momentul de faţă, oferte active pentru furnizare gaze naturale,după 1 aprilie, sub preţul plafonat # Financial Intelligence
Cel puţin o ofertă de furnizare gaze sub preţul plafonat există în prezent, conform comparatorului de preţuri, respectiv
Autor: Valentin Lazea, Economist șef al BNR, Articol preluat de pe opiniibnr.ro Trăim în epoca post-adevărului. Această constatare
Bogdan Badea: De la începutul lunii septembrie 2025 și până astăzi, valoarea acțiunii s-a apreciat semnificativ, iar capitalizarea bursieră a Hidroelectrica a crescut substantial, de la 54,7 miliarde lei la 62,3 miliarde lei # Financial Intelligence
Acțiunea companiei a atins un nou maxim istoric, cel mai ridicat nivel de la listarea pe Bursa de
Nica (ANAF): Nu ne-am propus să verificăm rudele; sunt vizate persoanele cu venituri nedeclarate; 102 persoane care merg într-o zonă de platforme pentru adulţi încasează 64 de milioane într-un an, nu declară nimeni nimic # Financial Intelligence
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) nu controlează pe nimeni doar pentru că e rudă cu cineva, însă
Preşedintele SUA, Donald Trump, a respins preocupările că valoarea dolarului american a scăzut prea mult, argumentând în schimb
Mugur Tolici devine noul director al Direcției emisiune, tezaur și casierie a Băncii Naționale a României # Financial Intelligence
Începând cu data de 1 februarie 2026, Mugur Tolici (56 de ani) va prelua funcția de director al
Tot mai mulți români, cu venituri medii, investesc în imobiliarele din Emiratele Arabe Unite (Simple Choices) # Financial Intelligence
Piața imobiliară din Emiratele Arabe Unite si in special din Dubai atrage un număr tot mai mare de
Franklin Templeton include în contractul de administrare o clauză de despăgubire în cazul în care Fondul Proprietatea îi încetează mandatul; acționarii vor discuta la AGA prelungirea mandatului FT cu 4 ani # Financial Intelligence
Franklin Templeton, administratorul Fondului Proprietatea, a inclus, în următorul contract de administrare pe 4 ani, suspus aprobării acționarilor
Germania are nevoie de de angajaţi străini care să ocupe numeroasele locuri de muncă vacante (DPA) # Financial Intelligence
Germania are nevoie urgent de angajaţi străini care să ocupe numeroasele locuri de muncă vacante, a afirmat ministrul
Grup EM participă la majorarea capitalului Electromontaj cu 22,68 milioane lei # Financial Intelligence
Grup EM S.A. a informat investitorii că a participat la majorarea capitalului social al Electromontaj S.A., prin exercitarea
În 2026, se preconizează că insolvențele vor crește din nou ușor, pasul mai moderat fiind pus pe seama
Graffiti Plus închide anticipat plasamentul privat, după o suprasubscriere de 110% (Goldring) # Financial Intelligence
Graffiti Plus închide anticipat plasamentul privat de acțiuni nou emise, intermediat de Goldring, ca urmare a unui interes
Exim Banca Românească (fosta EximBank): Facilitățile acordate unor companii precum Electrocentrale Craiova, Liberty Galați, Grup Servicii Petroliere sau Blue Air nu sunt finanțări aprobate de conducerea băncii; Aprobarea acestor facilități revine exclusiv statului român, prin CIFGA sau prin Guvernul României # Financial Intelligence
În contextul materialelor apărute în mass media, Exim Banca Românească (fosta EximBank) face următoarele precizări: 1. Facilități acordate,
Cum poți obține în instanță dreptul de proprietate asupra unui imobil deținut fără acte (avocat) # Financial Intelligence
Statisticile arată că România este o țară de proprietari. Avem terenuri, avem case, dar numeroși români care folosesc
Directorii Airbus, AstraZeneca și HSBC se alătură premierului britanic Starmer, într-o călătorie cu miză mare în China # Financial Intelligence
Aproape 60 de companii și organizații culturale britanice se vor alătura premierului britanic Keir Starmer în călătoria sa
