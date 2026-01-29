Iranul ar fi „practic lipsit de apărare” în cazul unui atac al SUA, dar poate riposta în forță

10:30

În această perioadă a anului, încerc mereu să fac o previziune îndrăzneață pentru noul an. Pentru 2025, speculam că R. Moldova ar putea reintegra regiunea transnistreană, ceea ce nu s-a întâmplat nici pe departe. Pentru 2026, prezic cu și mai multă îndrăzneală că UE va avea rezultate destul de bune.