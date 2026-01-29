Elveția vrea să majoreze TVA în următorii 10 ani pentru a finanța creșterea cheltuielilor din Apărare

17:50

Pro-rusul Dan Puric, asociat cu partidul extremist AUR, este promovat de bisericile din Suceava, județul cu cel mai mare electorat al polului extremist AUR-SOS-POT. Unul din evenimentele lui Puric este promovat de mai multe biserici, prin afișe publicitare lipite la avizierele lăcașelor de cult sau lângă acestea. Informația a fost semnalată inițial în spațiul public […] © G4Media.ro.