Cazul acuzațiilor de plagiat aduse ministrului Justiției: Secretara Universității din Craiova – sora primarului Olguța Vasilescu, conexiuni între vicepreședintele comisiei de etică și zona politică apropiată demnitarului, semnalate de Presshub.ro
G4Media, 29 ianuarie 2026 08:20
Cazul acuzațiilor de plagiat în teza de doctorat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu, urmează să fie analizat de Comisia de Etică a Universității din Craiova, după cum a decis aceasta în data de 16 ianuarie. Între vicepreședintele acesteia și reprezentanți ai conducerii universității, pe de o parte, și zona politică de unde provine ministrul Marinescu
• • •
Acum 5 minute
08:50
Monoposturile Mercedes s-au aflat pe primele două locuri la finalul celei de-a treia zi de teste de Formula 1 de la Barcelona. Kimi Antonelli a avut cel mai bun timp, pilotul italian fiind urmat de coechipierul George Russell. Al treilea a fost Lando Norris, campionul mondial en-titre. Antonelli a parcurs 91 de tururi și a
08:50
Lukoil va vinde unei firme americane unitatea sa care supraveghează activele externe ale companiei # G4Media
Al doilea producător de petrol din Rusia, Lukoil, a anunțat joi că a fost de acord să vândă unitatea sa, LUKOIL International GmbH, care supraveghează activele externe ale companiei, către firma americană de capital privat Carlyle Group, potrivit Reuters. De asemenea, compania a precizat că Lukoil își va păstra proprietatea asupra activelor sale din Kazahstan.
08:50
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă, gheţuş şi polei în mai multe zone şi localităţi din şapte judeţe, transmite Agerpres.ro. Potrivit meteorologilor, până la ora 10:00, în judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui şi în mai multe localităţi din judeţul Galaţi se va semnala ceaţă, ce determină vizibilitate redusă,
Acum 15 minute
08:40
Trei săptămâni grele de iarnă pentru Ucraina, anunță un șef din Parlamentul de la Kiev: ”Nu avem informații despre un armistițiu energetic” # G4Media
Următoarele trei săptămâni de iarnă vor fi cele mai dificile pentru sistemul energetic al Ucrainei, din cauza temperaturilor scăzute și a atacurilor rusești asupra infrastructurii, transmite Mediafax. Avertismentul a fost transmis miercuri de Andrii Gerus, președintele Comisiei pentru energie, locuințe și servicii comunale din Parlamentul Ucrainei, în cadrul unei intervenții la telemaratonul național United News.
08:40
Parcursul lui Ronnie O'Sullivan la Mastersul Germaniei de snooker s-a oprit în turul al doilea, multiplul campion mondial fiind învins de Ali Carter, locul 21 mondial. Magie în snooker: Break maxim reușit de Anda Zhang la Berlin Debutul de meci a fost unul extrem de slab pentru „The Rocket": a fost condus cu 3-0, după
08:40
Diplomația poloneză îi cere lui Elon Musk să oprească accesul rușilor la sateliții Starlink / Sunt folosiți pentru a ataca Ucraina # G4Media
„Hei, om mare, Elon Musk, de ce nu îi împiedici pe ruși să folosească Starlink pentru a viza orașele ucrainene?" – a scris ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, pe X. Șeful diplomației de la Varșovia l-a îndemnat pe deținătorul companiei SpaceX să oprească utilizarea de către Rusia a sateliților Starlink pentru lovituri efectuate asupra
08:40
Justiţia din Muntenegru a condamnat-o miercuri pe fosta preşedintă a Curţii Supreme Vesna Medenica la 10 ani de închisoare pentru implicarea sa într-un caz de crimă organizată, transmite AFP, citată de Agerpres. Ea a fost însă achitată de apartenenţa la grupul criminal condus de fiul ei, Milos Medenica, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Curţii.
Acum 30 minute
08:30
China se opune răscumpărării de către Australia a portului strategic Darwin / Acesta servește și ca bază pentru puşcaşii marini americani aflaţi prin rotaţie în ţară # G4Media
China va lua măsuri pentru a apăra interesele companiilor sale, dacă Australia răscumpără cu forţa controlul asupra portului strategic Darwin, în nordul ţării, a avertizat miercuri ambasadorul chinez la Canberra, citat de AFP. În 2015, grupului chinez Landbridge i s-a acordat un contract de închiriere pe 99 de ani pentru portul Darwin, o decizie criticată
Acum o oră
08:20
Apollo111, un nou cinema de artă se deschide în București / Filme recente, documentare în premieră și o retrospectivă Corneliu Porumboiu, în program # G4Media
Cel mai nou cinematograf de artă din Bucureşti, Apollo111 Cinema, se deschide pentru public joi. Programul primelor săptămâni va include filme de ficţiune şi documentare în premieră, cu un palmares important de premii la festivalurile de profil, dar şi o seară dedicată filmelor regretatului regizor Cristian Nemescu şi o retrospectivă a primelor filme regizate de
08:20
08:20
Explicație juridică în cazul crimei din Cenei: mama minorului de 13 ani nu poate fi acuzată penal # G4Media
Codul Penal prevede cauze clare de nepedepsire pentru rudele apropiate, inclusiv în cazul infracțiunilor grave. Procurorii confirmă că mama copilului de 13 ani implicat în omor nu are nicio calitate în dosar, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Mama copilului de 13 ani din Cenei nu va răspunde penal chiar dacă se
08:00
Un tânăr de 17 ani din Oradea a fost condamnat la 3 ani de închisoare după ce a violat și bătut un băiat / Acum e judecat într-un alt dosar pentru furt calificat # G4Media
Un tânăr de 17 ani din Oradea, condamnat pentru viol asupra unui minor şi loviri, a fost depus în Penitenciarul Oradea de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Compartimentul Urmăriri, după ce a fost condamnat definitiv la măsura educativă a privării de libertate pentru o perioadă de 3 ani, anunță Bihoreanul. Adolescentul a fost condamnat
08:00
„Streets of Minneapolis”, un nou cântec lansat de Bruce Springsteen, critică „teroarea” declanșată de administrația Trump împotriva imigranților # G4Media
Cântăreţul american Bruce Springsteen, un critic fervent al preşedintelui SUA, Donald Trump, a lansat miercuri „Streets of Minneapolis", o melodie în care critică politica anti-imigraţie a preşedintelui republican după moartea a doi americani împuşcaţi de agenţi federali, notează AFP. „Am scris această melodie sâmbătă, am înregistrat-o ieri şi o lansez astăzi, pentru voi, ca răspuns
08:00
László Tőkés face la Oradea forum despre necesitatea autonomiei maghiarimii din România / „Șansele eforturilor de autonomie în lumea noastră în schimbare” / Oficial, tema autonomiei a fost suspendată de UDMR # G4Media
Consiliul Național Maghiar din Transilvania, organizație controlată de fostul eurodeputat și lider UDMR László Tőkés, a programat la Oradea, pentru finele acestei săptămâni, un forum pe tema necesității și autonomiei maghiarilor din Transilvania, anunță Bihoreanul. La evenimentul anunțat de agenția ungară guvernamentală MTI vor participa atât politicieni maghiari care susțin mișcarea autonomistă, cât și reprezentanți
Acum 2 ore
07:50
A fost găsită strada de pe ”Iarna pe Uliță”, poezia lui George Coșbuc / Se află în Gura Râului, județul Sibiu / ”Aici veneau copiii la săniat, iar Coșbuc a imortalizat scena” # G4Media
O stradă din Gura Râului este cea care e descrisă în poezia "Iarna pe Uliță", scrisă de George Coșbuc, relatează pagina de Facebook a Consiliului Județean în seria "oameni și locuri de poveste", relatează Turnul Sfatului. George Coșbuc, în perioada în care era redactor al ziarului „Tribuna" obișnuia să se retragă adesea în Gura Râului,
07:40
EXCLUSIV Riscuri pentru siguranța aviației dacă un proiect de ordonanță de urgență inițiat de Ministerul Dezvoltării intră în vigoare, susține Autoritatea Autonautică Civilă Română / Dacă nu sunt emise în 30 de zile de la data solicitării, avizele aeronautice sunt acordate tacit # G4Media
Un proiect de ordonanță inițiat de Ministerul Dezvoltării riscă să pună în pericol siguranța aviației din România, potrivit Autorității Aeronautice Civile din România. Proiectul de ordonanță a fost supus consultării publice pentru durata minimă prevăzută de lege, respectiv 10 zile calendaristice, interval care a inclus 4 zile nelucrătoare, ceea ce a redus timpul efectiv disponibil
07:40
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a menținut sechestrul în dosarul generalului Florian Coldea, fostul șef operativ al SRI, arată decizia instanței de miercuri. Completul Curții Supreme format din judecătoarele Cristina Eleni Marcu și Cristina Simona Crăciunoiu a confirmat astfel decizia din 9 decembrie a judecătoarei Florentina Rizescu de la Curtea de Apel București.
07:30
Tesla abandonează producția unor modele pentru a produce roboți umanoizi / „Facem investiții mari pentru un viitor epic” / Compania a avut o scădere de 3% a veniturilor în 2025, prima scădere anuală din istoria Tesla # G4Media
Tesla a anunțat că încetează producția pentru modelele S și X. Compania lui Elon Musk se concentrează acum pe roboți umanoizi și inteligență artificială, anunță Mediafax. Producătorul american de mașini electrice a raportat o scădere de 3% a veniturilor în 2025. Este prima scădere anuală din istoria companiei. Profiturile au scăzut cu 61% în ultimele
07:20
Conform unui sondaj Cluster17-Le Grand Continent, președintele american nu se mai bucură de o imagine prea pozitivă în rândul opiniei publice europene. Acest lucru a dus chiar la diviziuni în cadrul partidelor de dreapta, în special în Franța, scrie Le Point, citat de Rador. Trumpmania și-a trăit traiul în Europa? Aceasta este concluzia celui mai
07:20
Elveția vrea să majoreze TVA în următorii 10 ani pentru a finanța creșterea cheltuielilor din Apărare # G4Media
Guvernul Elveției a anunțat miercuri că vrea să majoreze taxa pe valoarea adăugată (TVA) timp de 10 ani, pentru a finanța creșterea cheltuielilor de apărare, transmite Mediafax. „Având în vedere deteriorarea situației geopolitice, Consiliul Federal dorește să consolideze substanțial capacitățile de securitate și apărare ale Elveției", se arată în comunicatul guvernului elvețian, conform Politico. „În
07:20
Cazurile de lepră din Cluj: cele două angajate diagnosticate cu boala s-au întors în țara lor natală / SPA-ul și-a reluat activitatea după dezinfectarea spațiilor # G4Media
Cele două angajate ale salonului ThaiCo Spa, diagnosticate cu lepră în urmă cu 2 luni, au primit prima parte a tratamentului și s-au întors înapoi în țara natală, Indonezia, anunță Cluj24. Informația a fost confirmată de prof. dr. Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infecţioase şi Tropicale „Victor Babeş" din Bucureşti. „Nu am îngrijit
07:10
Keir Starmer se întâlnește cu dictatorul comunist Xi Jinping la Beijing / E prima vizită a unui premier britanic în China, din 2018 # G4Media
Premierul britanic Keir Starmer s-a întâlnit joi, la Beijing, cu președintele chinez Xi Jinping, pentru discuții menite să îmbunătățească relațiile economice dintre cele două țări, transmite Mediafax. În cea mai importantă zi a vizitei sale de patru zile în China, Starmer a fost primit de Xi la Marea Sală a Poporului, pentru o discuție care
07:10
Rusia plătește un preț „extraordinar” pentru progrese minime: 325.000 de morți și cel mai mare număr de victime din 1945 încoace # G4Media
Un nou raport dezvăluie că Moscova a reușit să avanseze abia între 15 și 70 de metri pe zi în cele mai ambițioase ofensive ale sale, scrie publicația spaniolă La Razon citată de Rador. În pofida discursului optimist al Kremlinului cu privire la cursul războiului, cele mai recente cifre privind victimele (decese, răniți și persoane
07:00
Consilierii generali din București, în ședință joi dimineață / Preţul călătoriei cu STB ar putea creşte de la 3 la 5 lei # G4Media
Consilierii generali se întrunesc în şedinţă joi, de la ora 10:00, iar pe ordinea de zi figurează proiecte care vizează majorarea preţului la călătoriile cu STB, precum şi desfiinţarea a patru instituţii şi dizolvarea unei companii municipale, transmite Agerpres. * Preţul unei călătorii metropolitane urmează să crească de la 3 la 5 lei, conform unui
07:00
Numărul militarilor în Armata Națională va crește până la 8 500, față de 6 500, în prezent. Măsura face parte din Strategia Militară 2025–2035, adoptată de Guvern în luna octombrie anul trecut. Anunțul a fost făcut miercuri de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, înainte de ședința Executivului, transmite MOLDPRES, citată de Rador. Potrivit oficialului, creșterea numărului
Acum 4 ore
06:50
Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela # G4Media
Președintele Donald Trump a declarat că o armă secretă nouă, pe care a numit-o "Discombobulatorul," a fost esențială în raidul efectuat de forțele speciale americane în Venezuela, în urma căruia a fost capturat omul forte de la Caracas, Nicolás Maduro. Liderul de la Casa Albă a spus că arma misterioasă a dezactivat apărarea venezueleană și
06:50
Conexiunea Sofia-Atena-București: e nevoie de capital privat pentru noi poduri peste Dunăre și traversarea Munților Balcani # G4Media
Analiză a portalului ECONOMIC.BG (Bulgaria), via Rador: Accelerarea proiectelor precum noi poduri peste Dunăre, tuneluri feroviare prin Munții Balcani și extinderea capacității portuare nu mai reprezintă doar o chestiune de creștere economică, ci de securitate strategică și autonomie în cadrul Uniunii Europene. Aceasta este principala concluzie a unui panel dedicat conectivității de transport, în cadrul Forumului
06:50
A treia zi de blocadă a șoferilor de camion din Balcani la punctele de trecere a frontierei UE, e afectat transportul de marfă # G4Media
Mărfurile care intră în spațiul Schengen sunt reduse drastic, iar în țările din regiune creşte alarma privind gravitatea consecințelor economice. Camera de Comerț a Serbiei a
Acum 8 ore
01:10
Meciurile posibile din play-off-ul Ligii Campionilor: Real Madrid, reîntâlnire probabilă cu Benfica / Cristi Chivu, duel cu Jose Mourinho sau Bodo/Glimt # G4Media
Ultima etapă din Liga Campionilor a reașezat echipele pe tabloul grupei extinse a celei mai importante competiții inter-cluburi din Europa. Propun să trecem în revistă posibilele meciuri din play-off, dar și pe cele din optimi. Real Madrid, dor prea mare de Lisabona? Real Madrid, după ce a pierdut calificarea la Lisabona, cu Benfica (2-4), s-ar […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:40
O mică ambuscadă la Parlamentul European: o dezbatere suspect de dezechilibrată, pe tema Justiției din România # G4Media
Joi dimineață, între orele 9.00 și 11.00, la Parlamentul European este programată o dezbatere cu ușile închise pe o temă extrem de sensibilă: starea Justiției din România. Deși la asemenea întâlniri sunt de obicei invitați reprezentanți avizați ai tuturor punctelor de vedere aflate în conflict, de data aceasta panelul celor care vor vorbi și vor […] © G4Media.ro.
00:10
Un primar liberal susține că Bolojan ar plănui să încalce acordul cu PSD și să pună un premier tehnocrat, din zona USR, la rocada din 2027 / Fenechiu contrazice informația # G4Media
Vladimir Petruț, primarul PNL al orașului Cavnic (județul Maramureș), a lansat acuzații directe la adresa premierului liberal Ilie Bolojan, miercuri seara, în emisiune la Antena3, afirmând că șeful Guvernului nu ține seama de doleanțele liberalilor. El a fost invitat în studioul Antena3, după ce într-o declarație anterioară a spus că are informații că premierul Bolojan […] © G4Media.ro.
00:10
Jocul rezultatelor în Liga Campionilor: Portarul înscrie la ultima fază și își trimite echipa în play-off în Benfica vs. Real Madrid, scor 4-2 / Interul lui Chivu va merge în play-off / Rezultatele serii # G4Media
Real Madrid n-a reușit să-și păstreze locul care îi garanta calificarea directă în optimi înaintea meciului nebun de la Lisabona și va juca în play-off-ul Ligii Campionilor, după un joc al rezultatelor și eșecul madrilenilor cu Benfica, scor 2-4. Los Blancos au deschis scorul în țara vecină prin reușita lui K. Mbappe (min. 30). Schjelderup […] © G4Media.ro.
00:00
28 ianuarie 2026
23:00
Antena 3, tribună pentru vocile anti Bolojan / Gâdea evidențiază „operațiunea” PSD de îndepărtare a lui Ilie Bolojan. Afirmă că gruparea Thuma e pregătită să-i ceară socoteală premierului după ce se întoarce din Germania # G4Media
Moderatorul Antenei 3, Mihai Gâdea, a vorbit pe larg în emisiunea sa de miercuri seara, despre „operațiunea PSD” de îndepărtare a premierului Ilie Bolojan, invocând scenariile pe care social democrații le au la dispoziție, în contextul în care tot mai mulți primari, inclusiv liberali, sunt revoltați de măsurile de reformă pe care aceste le impune. […] © G4Media.ro.
22:50
STUDIU: Microplastice prezente în o treime dintre peştii examinaţi în patru ţări din Pacific # G4Media
Microplasticele sunt prezente în o treime dintre peştii studiaţi în apele teritoriale ale patru ţări din regiunea Oceanului Pacific, o proporţie mai mică decât media mondială, dar cu disparităţi importante în funcţie de teritoriu, potrivit unui studiu publicat joi în revista ştiinţifică PLOS One, informează AFP. Cei 19 cercetători aflaţi la originea studiului, care lucrează […] © G4Media.ro.
22:50
Franța susține includerea Gărzii Revoluționare din Iran pe lista UE a organizațiilor teroriste # G4Media
Franța și-a anunțat oficial sprijinul pentru includerea Gărzii Revoluționare Islamice din Iran pe lista Uniunii Europene a organizațiilor teroriste. Demersul a fost inițiat de Italia și motivat prin reprimarea brutală a protestelor din Iran. Președinția franceză a transmis miercuri că sprijină înscrierea Gărzilor Revoluționare Islamice iraniene pe lista UE a organizațiilor teroriste, o măsură care […] © G4Media.ro.
22:20
Daniel Băluță (PSD), atac dur la adresa premierului în scandalul termoficării din Craiova: „Este vorba doar despre cinismul premierului Bolojan și despre oportunismul politic al hăitașilor săi din USR” # G4Media
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), a lansat un atac dur, miercuri seara, la adresa premierului Ilie Bolojan, în scandalul termoficării din Craiova, oraș în care primar este Lia Olguța Vasilescu. Daniel Băluță îl acuză pe Ilie Bolojan de „cinism” și „ipocrizie”. „Atacurile aberante la adresa doamnei Lia Olguța Vasilescu, unul dintre cei mai performanți […] © G4Media.ro.
22:00
Cancelarul german Friedrich Merz a respins miercuri îndoielile cu privire la capacitatea preşedintelui american Donald Trump de a conduce ţara, în condiţiile în care zvonuri continuă să circule în legătură cu starea de sănătate a liderului în vârstă de 79 de ani, relatează dpa preluată de Agerpres. „Pe baza întâlnirilor mele cu preşedintele Trump, nu […] © G4Media.ro.
21:50
Suporter PAOK, supraviețuitor al accidentului din Timiș, a vorbit pentru presa elenă. „Îmi amintesc totul, nu mi-am pierdut cunoștința nicio clipă” # G4Media
Unul dintre suporterii greci răniți în accidentul din județul Timiș, internat la Spitalul Județean din Timișoara, a povestit jurnaliștilor eleni cum a trăit momentele cumplite în care șapte prieteni de-ai săi au murit. „Nu știu, nu conduceam eu. Sunt bine, din moment ce vorbim. Nu știu ce să-ți spun sigur ca să-ți pot da un răspuns clar. […] © G4Media.ro.
21:30
Contestație în instanță privind hotărârea conducerii Curții de Apel București prin care un judecător fără experiență managerială a fost propus la șefia Tribunalului București, unde activa de trei săptămâni / El a și fost delegat de CSM # G4Media
Un judecător a depus contestație în instanță față de hotărârea Consiliului de conducere al Curții de Apel București (CAB) prin care un judecător fără experiență managerială, Cosmin Grossu Sterea, a fost propus la șefia Tribunalului București, unde activa de trei săptămâni. El a și fost delegat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), în 21 ianuarie. […] © G4Media.ro.
21:30
FOTO Organizația PNL a Sectorului 1 afirmă că Adriana Georgescu nu are nicio funcție în partid și nici mandat de consilier local / Pe rețele sociale, Adriana Georgescu apare în poze cu cei mai importanți lideri PNL # G4Media
Organizația PNL a Sectorului 1, condusă de George Tuță, vine cu clarificări, după apariția informației că Adriana Georgescu (avocată de profesie, membră PNL) ar fi fost prinsă în flagrant de procurorii DNA când primea mită 60.000 de euro. Reprezentanții PNL Sector 1 transmit că „doamna Adriana Georgescu nu este consilier al PNL Sector 1, nu […] © G4Media.ro.
21:10
Marco Rubio, audiat în Comisiei pentru relații externe a Senatului american, a explicat planul pentru Venezuela, situația din Iran și „obstacolul” privind încheierea războiului în Ucraina # G4Media
Secretarul de stat american Marco Rubio a fost audiat miercuri timp de aproape trei ore în cadrul Comisiei pentru relații externe a Senatului, conform CNN. În răspunsurile sale, Rubio a apărat colaborarea administrației Trump cu guvernul interimar venezuelean, condus de foști oficiali ai lui Maduro, menționând că s-au înregistrat progrese și că autoritățile interimare sunt […] © G4Media.ro.
20:50
Ministrul Cseke Attila (UDMR) spune că Ilie Bolojan va rămâne premier cât timp PNL îl va susţine # G4Media
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila (UDMR), a declarat miercuri, la Odobeşti, că Ilie Bolojan îşi va păstra funcţia de premier atât timp cât PNL îl va susţine şi a subliniat importanţa menţinerii stabilităţii coaliţiei de guvernare, în contextul promovării programelor de investiţii şi al reducerii cheltuielilor publice, transmite Agerpres. Referindu-se la situaţia […] © G4Media.ro.
20:40
Croaţia nu se va alătura „Consiliului pentru Pace” lansat de preşedintele american Donald Trump, a anunţat miercuri premierul croat Andrej Plenkovic, fără să prezinte motivele care au stat la baza acestei decizii, potrivit AFP preluată de Agerpres. „După o analiză aprofundată, poziţia guvernului este că în acest stadiu Croaţia nu se va alătura ‘Consiliului pentru […] © G4Media.ro.
20:40
Ucraina a cerut miercuri Uniunii Europene „să nu se teamă” şi să acţioneze „fizic” împotriva aşa-numitei „flote-fantomă” utilizate de Moscova pentru a-şi exporta petrolul, dând ca exemplu petrolierele confiscate de Statele Unite având legătură cu Venezuela, relatează AFP preluată de Agerpres. În timpul unei vizite la Berlin, prima etapă a unui turneu european consacrat pregătirii […] © G4Media.ro.
20:40
Made in Italy via Ljubljana. Mâncarea pentru turiștii care au cumpărat pachete turistice la Jocurile olimpice de iarnă Milano-Cortina ar urma să fie asigurată, după toate probabilitățile, de firme din Slovenia # G4Media
Deși bucătăria italiană a fost declarată de UNESCO parte a patrimoniului cultural imaterial, motiv de imensă mândrie, de la autorități până la oamenii de rând, pare că oaspeții internaționali așteptați la Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026 vor avea la dispoziție mâncare din Slovenia. Deocamdată este totul învăluit în mister, oficial nu se știe cui […] © G4Media.ro.
20:30
Olguța Vasilescu îi reproșează lui Bolojan că i-a sabotat soluția pentru termoficarea Craiovei. Îi reamintește premierului că Termocentrale Craiova nu aparține Primăriei și că Guvernul, nu municipalitatea, a fost parte din contractul care viza investiția pierdută din fonduri europene # G4Media
Primărița PSD a Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, se dezlănțuie din nou la adresa premierului Ilie Bolojan, după ce acesta a sugerat că ea ar fi responsabilă pentru situația repetatelor avarii la rețeua de termoficare, care i-a lăsat pe craioveni fără căldură în plină iarnă. Olguța Vasilescu îl acuză pe Bolojan că, fie este rău intenționat, […] © G4Media.ro.
20:30
Abonamente pe consolele PlayStation și Xbox: cât costă și ce beneficii aduc / Ce jocuri noi aduce luna februarie # G4Media
Luna ianuarie este pe sfârșite, început de an care a adus prin abonamentele Xbox și PlayStation jocuri interesante pe principalele console de gaming, titluri printre care se numără Resident Evil Village sau Star Wars Outlaws, care s-au adăugat catalogului. În februarie, distracția în lumea jocurilor continuă cu titluri precum Subnautica, Undisputed sau High on Life […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
19:50
Pompier ISU București-Ilfov, arestat 30 de zile după ce și-a bătut crunt soția și a stropit-o cu benzină / Consuma alcool și a avut mai multe episoade de violență domestică (surse) / Record al cazurilor de femicid în 2025 # G4Media
Un pompier de la ISU București-Ilfov a fost arestat 30 de zile pentru violență în familie, miercuri seară. Bărbatul și-a bătut crunt soția și a stropit-o cu benzină, conform surselor G4Media. Pompierul ar fi un consumator împătimit de alcool și nu ar fi la primul episod de violență față de soția sa, însă femeia nu […] © G4Media.ro.
19:20
Fostul ministru PSD Sorina Pintea rămâne cu pedeapsa de 3 ani şi jumătate închisoare pentru luare de mită / Înalta Curte i-a respins recursul în casație # G4Media
Fostul ministru al Sănătăţii Sorina Pintea (PSD) rămâne cu pedeapsa de 3 ani şi 6 luni de închisoare pentru luare de mită, după ce Instanţa supremă i-a respins miercuri o cerere de recurs în casaţie, o cale extraordinară de atac prin care aceasta a încercat să obţină anularea condamnării, transmite Agerpres. Sorina Pintea a fost […] © G4Media.ro.
