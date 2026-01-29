Combinatul siderurgic Liberty Galați poate fi scos la licitație / Valoarea de lichidare forțată estimată la peste 400 de milioane de euro

21:50

Unul dintre suporterii greci răniți în accidentul din județul Timiș, internat la Spitalul Județean din Timișoara, a povestit jurnaliștilor eleni cum a trăit momentele cumplite în care șapte prieteni de-ai săi au murit. „Nu știu, nu conduceam eu. Sunt bine, din moment ce vorbim. Nu știu ce să-ți spun sigur ca să-ți pot da un răspuns clar. […] © G4Media.ro.