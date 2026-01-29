Preşedinta interimară a Venezuelei îi cere opozantei Maria Corina Machado să rămână la Washington
Adevarul.ro, 29 ianuarie 2026 07:30
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a cerut opozanţilor implicaţi în „extremism” să „rămână la Washington”, făcând aluzie la lidera opoziţiei şi laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, fără a o numi însă pe aceasta.
• • •
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a cerut opozanţilor implicaţi în „extremism" să „rămână la Washington", făcând aluzie la lidera opoziţiei şi laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, fără a o numi însă pe aceasta.
