„Periculos” și „tulburat”: Robert Fico nu a apreciat întâlnirea cu Trump
Euractiv.ro, 29 ianuarie 2026 08:20
După o întâlnire față în față la Mar-a-Lago, premierul slovac și-a alertat omologii europeni cu privire la starea psihologică a președintelui Statelor Unite ale Americii, relatează „Le Point” (Franța).
Acum 15 minute
08:40
Președintele Donald Trump nu este entuziasmat de alegeri sau de procesele democratice, mai ales dacă există șanse mari să piardă, scrie Helena Resano într-un editorial din „20 Minutos” (Spania).
Acum 30 minute
08:30
Conform unui sondaj Cluster17-Le Grand Continent, președintele american nu se mai bucură de o imagine prea pozitivă în rândul opiniei publice europene. Acest lucru a dus chiar la diviziuni în cadrul partidelor de dreapta, în special în Franța.
Acum o oră
08:20
08:20
08:00
Zelenski speră că va primi sprijinul partenerilor europeni pentru aderarea Ucrainei la UE în 2027 # Euractiv.ro
„Puterea colectivă a Europei este posibilă, în special, datorită contribuțiilor Ucrainei în domeniul securității, tehnologiei și economiei”, spune el, scrie „El Mundo” (Spania).
Acum 2 ore
07:30
Negocierile privind Ucraina ajung în momentul decisiv, controlul Donbasului fiind primul obstacol # Euractiv.ro
Împlinirea a patru ani de la începutul invaziei rusești coincide cu presiunea maximă exercitată de SUA asupra Kievului și Moscovei pentru a pune capăt războiului, scrie „El Pais” (Spania).
07:20
„Iată cum își va pierde Putin puterea” – un expert dezvăluie scenariul cel mai probabil pentru dictatorul tot mai bătrân al țării, scrie „Daily Mail” (Marea Britanie).
07:10
14 țări europene: „Suntem gata să confiscăm navele «flotei din umbră» rusești în Marea Baltică” # Euractiv.ro
După patru ani de război, Europa trimite un semnal concret care ar putea bloca porțiuni substanțiale din fluxul de țiței al Rusiei, îndreptat în mare parte spre China, India și Turcia, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
07:00
Atacurile rusești din Ucraina au ucis 12 persoane și au lovit infrastructura energetică și un tren de pasageri, au anunțat autoritățile marți, în contextul discuțiilor directe în curs între Rusia și Ucraina, notează „France 24” (Franța).
Acum 4 ore
06:40
La patru ani de la începutul invaziei Ucrainei, energia nucleară civilă rămâne în afara sancțiunilor impuse Moscovei. Iar EDF are mari dificultăți în a renunța la compania rusă Rosatom pentru alimentarea reactoarelor sale cu uraniu îmbogățit…
Acum 12 ore
22:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat miercuri seară că Uniunea Europeană a publicat lista proiectelor de interconectivitate energetică finanțate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei în 2026.
20:00
Bogdan Pîrlog acuză abuzuri concertate în justiție: trei episoade într-o singură săptămână # Euractiv.ro
Procurorul militar Bogdan Pîrlog susține că este ținta unor abuzuri concertate de către șefa Înaltei Curte de Casație și Justiție, Lia Savonea.
Acum 24 ore
19:50
Câteva aspecte despre contextul internațional actual și Forumul Economic de la Davos[i] # Euractiv.ro
Dacă ne uităm la contextul global actual și la unele poziții exprimate la Davos anul acesta, cred că este important să fie înțelese mai bine 3 aspecte principale.
18:50
Merz: Partea sudică (cu România) a Flancului estic al NATO trebuie protejată mai bine în viitor # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan i-a prezentat cancelarului german obiectivele și acțiunile României pentru apărarea Flancului estic și asigurarea securității în zona Mării Negre. Friedrich Merz a subliniat că această regiune trebuie protejată mai bine.
17:40
Bolojan spune că aderarea la euro ar putea fi „o temă de bază" la parlamentarele din 2028 # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan consideră că acum nu suntem pregătiți să aderăm la Zona Euro din cauza dificitelor, însă tema ar putea fi "una de bază la alegerile parlamentare din 2028"
17:00
Uiversitatea Babeș-Bolyai, lider în România în clasamentul QS Europe 2026: locul 248 în Europa # Euractiv.ro
Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca este cea mai bine clasată universitate din România în QS World University Rankings: Europe 2026, ocupând locul 248 din 958 de universități incluse în clasament și locul 13 în Europa de Est.
15:40
Guvernul austriac a ajuns la un acord privind reducerea taxei pe valoarea adăugată (TVA) la 4,9% pentru numeroase produse - dar nu și pentru carne, relatează publicația Kurier.
10:20
Țările UE își unesc forțele pentru a extinde etichetarea obligatorie a produselor alimentare # Euractiv.ro
Extinderea etichetării obligatorii a originii la „cât mai multe produse alimentare posibil”. Aceasta este solicitarea adresată Comisiei Europene de către un grup de țări ale UE, condus de Franța, informează ANSA (Italia).
10:00
Odată cu aprobarea măsurii, care va intra în vigoare în septembrie, Franța devine a doua țară din lume, după Australia, care interzice accesul copiilor la rețelele de socializare, scrie „Cadena SER” (Spania).
09:50
Premierul Ilie Bolojan, care se află într-o vizită oficială de două zile în Germania, se va întâlni miercuri cu cancelarul federal Friedrich Merz, informează Agerpres.
09:40
Spania anunță un program extraordinar de regularizare a imigranților, împotriva tendinței europene # Euractiv.ro
Această mișcare vine în contextul în care majoritatea statelor Uniunii Europene își înăspresc politicile privind migrația, deși țări precum Italia, Grecia și Portugalia au optat pentru planuri similare în trecut, scrie „El Pais” (Spania).
09:30
SAFE: Comisia UE aprobă planurile de apărare în valoare de 74 de miliarde de euro a altor opt țări # Euractiv.ro
Luni, Comisia Europeană a aprobat planurile naționale de investiții ale Estoniei, Greciei, Italiei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, Slovaciei și Finlandei în cadrul noului program de împrumuturi pentru apărare, notează „Euronews” (Italia).
09:20
Viața „normală” a ofițerilor SS în ororile de la Auschwitz: petrecerile, familia, dragostea # Euractiv.ro
La câțiva metri de Krematoriul I, în vila lui Rudolf Höss se juca „familia normală”. Cartea „Viața privată a SS la Auschwitz” arată, prin mărturii, cum confortul domestic a coexistat cu exterminarea, scrie „Corriere della Sera”.
Ieri
08:50
Muzeul Holocaustului din SUA condamnă compararea locuitorilor din Minnesota cu Anne Frank # Euractiv.ro
Muzeul Holocaustului din SUA a criticat dur declarațiile făcute de guvernatorul democrat de Minnesota Tim Walz prin care a comparat efectul activității serviciului federal de imigrație (ICE) cu experiențele trăite de Anne Frank.
08:30
Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a apreciat drept „false” motivele invocate de SUA pentru a părăsi agenția ONU, reiterând că retragerea face ca această țară și lumea să fie „mai puțin sigure”.
08:20
După Barack Obama și Bill Clinton, Joe Biden reacționează și el la ultimele evenimente din SUA # Euractiv.ro
Evenimentele din Minneapolis „încalcă valorile noastre fundamentale”, a declarat Joe Biden, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
08:10
Sub presiunea opiniei publice și a aleșilor republicani, președintele SUA pare să adopte o abordare conciliantă. Șeful patrulei de frontieră va părăsi Minneapolis, iar numărul agenților de acolo ar urma să fie redus, notează „Le Point” (Franța).
27 ianuarie 2026
18:00
După dezvăluirea care arată că peste jumătate din teza de doctorat a ministrului Justiției ar fi plagiată, Comisia de Etică a Universității Craiova a început verificările.
17:40
În urma crimei din Timiș, mai multe voci din spațiul public, reunite în jurul petiției „Legea Mario” au cerut reducerea vârstei de răspundere penală de la 14 la 10 ani pentru omor premeditat.
16:30
Sandu: Dacă vrem democrații capabile să reziste manipulării, să protejăm libertatea minților tinere # Euractiv.ro
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a avertizat la Consiliul Europei asupra riscurilor tot mai mari de ingerință externă în procesele democratice, subliniind rolul combaterii finanțărilor ilegale și al reglementării responsabile a spațiului digital.
15:00
Zhang Youxia, un veteran de război în vârstă de 75 de ani, a fost cândva considerat cel mai de încredere aliat militar al lui Xi. Acum, a căzut în dizgrație.
14:30
Bolojan susține acordul Mercosur: Dacă UE nu își extinde piețele, greu ca România să fie competitivă # Euractiv.ro
Acordul UE-Mercosur va genera o extindere a piețelor pentru Uniunea Europeană, ceea ce va aduce mai multe oportunități și pentru România.
13:10
Aeroportul Cluj, record în 2025: 3,58 milioane de pasageri și cea mai mare creștere din 20 de ani # Euractiv.ro
Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a înregistrat cea mai accentuată creștere a traficului de pasageri din România în ultimii 20 de ani, potrivit unei analize prezentate de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.
13:00
UE și India au încheiat un acord care va duce la o zonă de liber schimb de 2 miliarde de persoane # Euractiv.ro
Președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a declarat marți că acordul comercial de liber schimb încheiat cu India va permite crearea unei „zone de liber schimb de 2 miliarde de persoane”, informează Agerpres.
12:10
Incidente la Minneapolis: Guvernatorul statului american California lansează o anchetă asupra TikTok # Euractiv.ro
Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a anunțat luni inițierea unei anchete privind platforma TikTok, după ce mai mulți utilizatori au reclamat că aplicația ar fi limitat vizibilitatea unor materiale critice la adresa președintelui Trump.
12:00
SUA condiționează garanțiile de securitate pentru Ucraina de cedarea Donbasului către Rusia # Euractiv.ro
Statele Unite au indicat Ucrainei că vor acorda eventuale garanții de securitate numai dacă Kievul acceptă în cadrul unui acord de pace cu Moscova cedarea regiunii Donbas către Rusia, scrie marți cotidianul Financial Times, citat de Reuters.
10:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, la RFI, că ar vota "Da" la un referendum pentru unirea cu Republica Moldova.
10:10
Deși inițial nu a exclus ideea unui Guvern minoritar, premierul Ilie Bolojan a venit repede cu explicații, însă recunoaște că e dificil de guvernat alături de PSD, care joacă și la Putere, și în Opoziție.
09:20
Italia, susținută de România și Slovacia, cere Comisiei Europene să elaboreze un „plan european extraordinar pentru sectorul lactatelor” pentru a aborda crizele „sistemice” cu care se confruntă acest sector, informează ANSA (Italia).
09:10
Mark Carney nu va renunța la diversificarea alianțelor comerciale ale Canadei, în ciuda amenințărilor tarifare ale lui Trump, scrie „Cadena SER” (Spania).
09:00
Bruxelles-ul nu este obligat să aștepte decizia Curții Europene de Justiție pentru a aplica provizoriu controversatul acord comercial cu mai multe țări sud-americane, notează „L'Express” (Franța).
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
Tajani despre Iran: „A sosit momentul să-i adăugăm pe Pasdarani pe lista teroriștilor” # Euractiv.ro
Ceea ce se întâmplă în Iran „este inacceptabil. Dacă datele sunt cu adevărat reale, suntem la același nivel cu ceea ce s-a întâmplat în Gaza”, a declarat ministrul de externe Antonio Tajani la emisiunea Ping Pong pe Rai Radio1.
08:40
Israel anunță: după predarea trupului ultimului ostatic, va redeschide punctul de frontieră Rafah # Euractiv.ro
Agențiile de informații cred că trupul lui Gvili s-ar putea afla în cimitirul musulman Shuja'iya, din estul orașului Gaza, în partea de nord a Fâșiei, iar trupul său ar putea fi îngropat printre sute de alte trupuri, scrie „La Stampa” (Italia).
08:20
Rutte: Europa nu poate satisface nevoile militare ale Ucrainei fără SUA. „Nu există alternativă” # Euractiv.ro
Europa își construiește industria de apărare, dar în prezent nu este capabilă să satisfacă nevoile Ucrainei fără ajutor militar din partea Statelor Unite, a declarat luni secretarul general al NATO, Mark Rutte, în fața Parlamentului European.
08:10
„Cine votează pentru noi, va fi spre binele său cu siguranță, deoarece FiDeSz este alegerea sigură!”, a scris luni premierul pe pagina sa de socializare, notează Hurado.hu (Ungaria).
08:00
Rata de aprobare confortabilă a prim-ministrului japonez Sanae Takaichi începe să scadă, potrivit sondajelor publicate luni în ajunul unei campanii electorale anticipate, notează „Le Figaro” (Franța).
07:50
Cancelarul Friedrich Merz a recunoscut public că Germania nu a atins încă fundul și că drumul de urmat va implica și alte sacrificii; un avertisment care surprinde unul dintre principalele riscuri ale mandatului său, scrie „La Razon” (Spania).
07:40
Există momente când semnele de ruptură încetează să mai fie episoade dispersate și încep să formeze un model inteligibil. Aceasta este ceea ce observăm astăzi în sistemul internațional, scrie editorialistul „Diario de Noticias” (Portugalia).
07:30
Este democrația UE sub presiune? Manipularea informațiilor externe reprezintă o gravă amenințare # Euractiv.ro
Propaganda străină nu este un fenomen nou. Există de secole și odată cu ascensiunea mass-media a devenit mai vizibilă. Continuă să evolueze, adaptându-se la instrumente de comunicare mai noi, notează „Euronews” (Italia).
07:20
Un sondaj realizat în exclusivitate pe 11.000 de cetățeni Uniunii Europene dezvăluie un pesimism profund referitor la țările lor, lume și Donald Trump, scrie „Politico” (Belgia).
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
