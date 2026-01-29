Desfășurările de forțe militare pe străzile orașelor americane, ordonate în 2025 de Donald Trump, au costat bugetul SUA 500 de milioane de dolari

21:20

Apa este viață, dar de câte ori ne gândim cu adevărat la ea în agitația cotidiană? Este atât de ușor să uităm să bem suficientă apă, încât mulți dintre noi trăim zilnic cu un deficit invizibil, care ne afectează sănătatea fără să ne dăm seama. Corpul uman este alcătuit în proporție de aproximativ 60% apă, […]