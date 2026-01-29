„Este o rușine”  Kylian Mbappe, nervos după eșecul suferit de Real Madrid în Liga Campionilor: „O campioană nu face asta” » Vinovatul găsit de Arbeloa

19:50

Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul celor de la FCSB, ar fi dorit de o echipă din Turcia. Viitorul său în curtea campioanei României este incert după ce Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al „roș-albaștrilor”, și-a exprimat nemulțumirea față de sud-african.