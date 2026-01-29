Mesaj de pe Emirates VIDEO. A anunțat că vine în Liga 1, înainte de meciul din Liga Campionilor: „Abia aștept să port culorile”
Golazo.ro, 29 ianuarie 2026 13:30
Jug Stanojev, jucătorul lui Kairat Almaty, le-a transmis un mesaj celor de la Universitatea Cluj direct de pe Emirates Stadium, înainte de meciul cu Arsenal din Liga Campionilor.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 15 minute
13:40
Dragomir, sezonul carierei Ce a realizat mijlocașul într-o jumătate de an neașteptat de bună. UEFA l-a nominalizat la golul zilei în Ligă! # Golazo.ro
Vlad Dragomir este astăzi căpitanul lui Pafos la prima sa participare în faza principală de Champions League
Acum 30 minute
13:30
Mesaj de pe Emirates VIDEO. A anunțat că vine în Liga 1, înainte de meciul din Liga Campionilor: „Abia aștept să port culorile” # Golazo.ro
Jug Stanojev, jucătorul lui Kairat Almaty, le-a transmis un mesaj celor de la Universitatea Cluj direct de pe Emirates Stadium, înainte de meciul cu Arsenal din Liga Campionilor.
Acum o oră
13:10
A scris istorie pe Camp Nou Noul star al fotbalului mondial a doborât un record vechi de 66 de ani + I-a depășit pe Lamine Yamal și Lennart Karl # Golazo.ro
Viktor Dadason (17 ani) a deschis scorul pentru FC Copenhaga, înainte ca Barcelona să revină și să se impună cu 4-1. Prin acest gol, tânărul jucător islandez a stabilit un record pe Camp Nou.
Acum 2 ore
12:30
Suporterii răniți, înapoi în Grecia Fanii lui PAOK internați la Timișoara vor fi transportați în țara natală. Trupurile celor care au murit, repatriate # Golazo.ro
Doi dintre suporterii lui PAOK care au fost răniți în accidentul din județul Timiș vor fi transportați, astăzi, în Grecia.
12:20
Stanciu e jucătorul lui Dalian! Transferul nu a fost anunțat oficial, dar clubul chinez a prezentat noii jucători. Era acolo! # Golazo.ro
Nicolae Stanciu va evolua la Dalian Yingbo, într-un oraș cu 7,45 milioane de locuitori, pe o arenă nouă, de 64.000 de locuri
12:00
Sancțiuni după Cupa Africii Nu au iertat pe nimeni! Senegal și Maroc au de suferit după incidentele din finală # Golazo.ro
Comisia de Disciplină a Confederației Africane de Fotbal (CAF) a impus mai multe sancțiuni după incidentele din finala Cupei Africii dintre Senegal și Maroc.
Acum 4 ore
11:40
„Nu vă sinucideți!” Cine este Trubin, portarul care a marcat golul calificării Benficăi. Și reacția șocantă a lui Mourinho # Golazo.ro
Anatoliy Trubin este eroul Ligii. Portarul ucrainean a calificat-o pe Benfica în play-off cu golul său, la 4-2 cu Real. Al 5-lea goalkeeper care înscrie în Champions
11:10
„Afacerea Genoa”, primul bilanț contabil Mecanismul prin care Dan Șucu a preluat clubul din Serie A » Expert financiar: „Avantaj fiscal” # Golazo.ro
GOLAZO.ro a analizat cifrele oficiale ale firmei prin care Dan Șucu a făcut pasul cel mare în fotbalul italian la finalul anului 2024.
11:10
Cine transmite FCSB - Fenerbahce Unde va putea fi urmărit la TV meciul decisiv al „roș-albaștrilor” din Europa League # Golazo.ro
FCSB și Fenerbahce se întâlnesc astăzi, de la ora 22:00, în ultima etapă din faza principală din Europa League. Partida va putea fi urmărită lievTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la două televiziuni din România.
11:00
Nicolescu nu o vede pe FCSB în play-off Președintele lui Dinamo nu crede în șansele rivalei: „Foarte greu spre imposibil” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre lupta pentru calificarea în play-off-ul Ligii 1. Oficialul „câinilor” consideră că este aproape „imposibil” ca FCSB să termine sezonul regulat în top 6.
10:30
FCSB - Fenerbahce LIVE de la 22:00. Campioana României, obligată să câștige pentru a spera la primăvara europeană # Golazo.ro
FCSB o va întâlni astăzi pe Fenerbahce, de la ora 22:00, în ultimul meci din faza principală din Europa League.
10:00
„Am primit exact ce meritam” Chivu, după ce Inter a câștigat cu Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimi: „Mourinho? Eu mă gândesc la altcineva” # Golazo.ro
Borussia Dortmund - Inter 0-2. Cristian Chivu (45 de ani), antrenorul nerazzurilor, a vorbit despre victoria obținută pe Signal Iduna Park. Succesul celor nu a fost suficient pentru ca formația italiană să se claseze între primele opt echipe ale competiției.
Acum 6 ore
09:50
„Este o rușine” Kylian Mbappe, nervos după eșecul suferit de Real Madrid în Liga Campionilor: „O campioană nu face asta” » Vinovatul găsit de Arbeloa # Golazo.ro
Benfica - Real Madrid 4-2. Kylian Mbappe (27 de ani), atacantul „galacticilor”, și-a exprimat nemulțumirea după ce echipa sa a ratat calificarea directă în optimile Ligii Campionilor.
09:00
Cum ajunge FCSB în primăvara europeană Calcule. Ce șanse mai are campioana: 6 din 7 condiții trebuie bifate # Golazo.ro
FCSB - FENERBAHCE. Campioana României încă păstrează șanse de calificare în primăvara Europa League înainte de ultimul meci din faza eliminatorie.
Acum 24 ore
00:50
Calificare fabuloasă FOTO. Benfica a prins play-off-ul Ligii Campionilor după un gol marcat de portar la ultima fază » Real a ratat incredibil „optimile” # Golazo.ro
BENFICA - REAL MADRID 4-2. Lusitanii au reușit să obțină un loc in-extremis în primăvara europeană, după victoria fabuloasă obținută împotriva lui Real Madrid.
28 ianuarie 2026
23:50
Pedepsit de Vassaras Decizia șefului CCA în privința arbitrului de la UTA - Rapid, după penalty-ul primit de giuleșteni # Golazo.ro
UTA Arad - Rapid 1-2. Kyros Vassaras a luat decizia în privința arbitrului Iulian Dima, arbitrul aflat în camera VAR la partida de luni.
23:40
Record spulberat Jucătorul implicat într-un scandal de pariuri pleacă din Premier League pentru o sumă uriașă # Golazo.ro
West Ham a acceptat oferta lui Flamengo de transfer pentru extrema Lucas Paqueta (28 de ani).
23:20
Haos în Manchester Ultrașii de la Galatasaray au blocat centrul orașului, înainte de meciul cu City # Golazo.ro
Ultrașii lui Galatasaray au provocat haos pe străzile din Manchester, înainte de meciul cu Manchester City, din Liga Campionilor.
22:50
Chivu pregătește întăriri Fotbalistul pentru care s-au plătit 130 de milioane de euro, la un pas de Inter # Golazo.ro
Moussa Diaby (26 de ani), extrema celor de la Al Ittihad, este aproape de a ajunge la Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu.
22:50
Raheem Sterling, out de la Chelsea Clubul londonez s-a despărțit de starul adus de la Manchester City » Mesajul transmis de fotbalist # Golazo.ro
Raheem Sterling (31 de ani) s-a despărțit de Chelsea după ce nu a fost inclus în lot pentru nicio partidă din acest sezon.
22:40
Vlad Dragomir, GOLAZO în Ligă FOTO. Mijlocașul român, reușită de senzație în ultima etapă a fazei principale din Champions League # Golazo.ro
PAFOS - SLAVIA PRAGA. Vlad Dragomir (26 de ani), mijlocașul echipei naționale a României, a marcat un gol superb în Liga Campionilor.
22:10
„3-4 milioane de euro” Andrei Nicolescu, detalii despre negocierile cu Nikita Stoinov: „Vrem să fie bine pentru toată lumea” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre contractul lui Nikita Stoinov (20 de ani), fundașul central al echipei.
21:50
L-au enervat și pe Djokovic Nole a văzut ce a pățit Coco Gauff la Australian Open și a intervenit: „Sunt surprins că nu suntem filmați și la duș” # Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) a comentat situația descrisă de Coco Gauff cu privire la lipsa de intimitate a sportivilor de la Australian Open.
21:40
„Chivu și Arbeloa sunt băieții mei” Jose Mourinho, acid la conferință: „Aveți o calitate pe care o respect foarte mult” # Golazo.ro
Jose Mourinho (63 de ani) a atacant presa înainte de de meciul cu Real Madrid, din Liga Campionilor.
21:20
Savvidis se implică Patronul lui PAOK va ajuta familiile victimelor accidentului din România # Golazo.ro
Ivan Savvidis (66 de ani), patronul celor de la PAOK, va oferi ajutor financiar familiilor victimelor accidentului de la Lugojel.
21:10
Transferul a picat Denis Ciobotariu rămâne la Rapid » Motivul pentru care a picat mutarea în Polonia # Golazo.ro
Denis Ciobotariu (27 de ani), fundașul celor de la Rapid, a fost dorit cu insistență de clubul de pe locul 16 în prima ligă poloneză, Katowice.
20:50
„Vreau să joc fotbal, nu țurca” Gigi Becali a vorbit cu tatăl fotbalistului înainte de a debuta la FCSB: „Nu vreau să-l nenorocesc, dar nu mai suport” # Golazo.ro
Marius Popa, tatăl portarului Matei Popa (18 ani), a vorbit cu Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB.
20:50
Serena Williams, reclamă milioane la Super Bowl Cât va plăti un furnizor de medicamente de slăbit pentru spotul de 30 de secunde din finala NFL # Golazo.ro
Serena Williams (44 de ani) va fi protagonista unei reclame pentru Ro, un furnizor de medicamente pentru slăbit .
20:20
Cazul Gheorghiță, judecat de TAS Suma importantă pe care Poli Iași vrea să o obțină de la FCSB # Golazo.ro
Procesul intentat de Poli Iași împotriva lui FCSB se judecă astăzi la Tribunalul Arbitral Sportiv (TAS).
20:10
FRF, decizie după tragedie Ce se va întâmpla la meciurile din etapa 23 a Ligii 1, după accidentul de lângă Lugojel # Golazo.ro
FRF a decis ca meciurile din etapa #23 a Ligii 1 să înceapă cu un minut de reculegere în memoria victimelor accidentului de la Lugojel. Șapte fani au lui PAOK și-au pierdut viața în apropierea graniței României cu Ungaria.
19:50
Ngezana, pe picior de plecare? Ofertă dintr-un campionat important pentru fundașul celor de la FCSB # Golazo.ro
Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul celor de la FCSB, ar fi dorit de o echipă din Turcia. Viitorul său în curtea campioanei României este incert după ce Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al „roș-albaștrilor”, și-a exprimat nemulțumirea față de sud-african.
19:40
„Nu-mi imaginam că va antrena și acum” Brazilianul lui Fenerbahce, mesaj pentru Lucescu: „Îi mulțumesc pentru ce a făcut pentru mine” # Golazo.ro
FCSB - Fenerbahce. Fred, 32 de ani, mijlocașul turcilor, n-a uitat că a jucat primele trei sezoane în Europa alături de Mircea Lucescu: „Îi mulțumesc că m-a adus la Shakhtar”.
19:10
„M-am confruntat cu asemenea patroni” Ce a spus antrenorul lui Fenerbahce când a aflat că Becali face echipa la FCSB: „Am avut un principiu” # Golazo.ro
Domenico Tedesco, 40 de ani, antrenorul lui Fenerbahce din septembrie 2025, a spus că a avut în carieră patroni care îi comentau alegerile făcute în timpul meciurilor, dar niciodată care să se implice în deciziile sale tehnice.
19:10
„Mi-au ascuns multe lucruri” Mărturia unui supraviețuitor al tragediei în care au murit 7 fani PAOK: „S-a întâmplat atât de repede” # Golazo.ro
Unul dintre suporterii celor de la PAOK care a supraviețuit în urma tragicului accident din județul Timiș a oferit o primă reacție pentru presa din Grecia.
19:00
Șoferul ar fi fost drogat Noi detalii despre accidentul tragic în care și-au pierdut viața fanii PAOK: „A tras câteva fumuri dintr-o țigară cu canabis” # Golazo.ro
Noi detalii ies la iveală după accidentul teribil de pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș.
18:40
Suporteri înjunghiați în deplasare Doi fani Chelsea, atacați de ultrașii lui Napoli înainte de meciul din Liga Campionilor: „A fost înfricoșător” # Golazo.ro
Doi suporteri ai celor de la Chelsea au fost înjunghiați înaintea partidei cu Napoli din Liga Campionilor.
18:20
„A intrat direct sub roți” Reacția șoferului camionului implicat în accidentul în care au murit 7 fani PAOK: „N-am mai văzut așa ceva” # Golazo.ro
Șoferul camionului care a fost implicat în accidentul teribil de pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș, a oferit o primă reacție.
18:10
Încă o lovitură dată de Voyo Platforma de streaming deținută de Pro TV va transmite încă o competiție importantă # Golazo.ro
Voyo, platforma de streaming deținută de Pro TV, a achiziționat drepturile de televizare pentru Euroliga de Baschet pentru trei sezoane.
18:00
Au accelerat demolarea FOTO. Cum arată stadionul Dinamo la 9 zile de la startul lucrărilor: „Din ce în ce mai multe utilaje” # Golazo.ro
Lucrările pentru demolarea vechiului stadion Dinamo au fost accelerate. În Complexul Sportiv Dinamo va fi construită o nouă arenă multifuncțională.
17:40
Pe cine înfruntă FCSB: „Un mincinos” Antrenorul care face tactica pe teren cu peturi și care l-a forțat pe Courtois să se retragă de la națională # Golazo.ro
Domenico Tedesco, antrenorul lui Fenerbahce, între metodele tactice nonconformiste și conflictul cu vedetele. Tehnicianul italo-german în vârstă de 40 de ani a fost demis la majoritatea echipelor pe care le-a pregătit
17:10
Mesajul care a înfuriat Barcelona Declarația lui Dro, noul jucător al lui PSG i-a enervat pe catalani! # Golazo.ro
Dro Fernandez a oferit primele cuvinte din postura de jucător a celor de la PSG, iar declarațiile lui ar putea să-i enerveze pe cei de la Barcelona.
17:10
Liga Campionilor LIVE de la ora 22:00, se joacă 18 meciuri în același timp! » Cum arată clasamentul și ce partide se văd la TV # Golazo.ro
Se anunță spectacol în ultima etapă a grupei XXL din Liga Campionilor. Toate cele 18 partide se joacă de la ora 22:00 și vor fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai importante se văd în direct la Digi Sport și Prima Sport.
17:00
Motivarea ÎCCJ pentru palmaresul Stelei Pe ce s-au bazat judecătorii când au decis că FCSB nu este continuatoarea câștigătoarei CCE # Golazo.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a publicat motivarea deciziei din 4 noiembrie 2025 în dosarul privind conflictul dintre CSA Steaua București și FCSB asupra palmaresului clubului din perioada 1947-1998.
16:50
Leipzig i-a răspuns lui Drăgușin Stoperul a avut ofertă din Bundesliga. Ce decizie a luat azi clubul german # Golazo.ro
Radu Drăgușin nu va mai ajunge în Germania, la RB Leipzig, care nu a mai vrut să-l aștepte pe „tricolor”, orientându-se spre alt fundaș central
16:40
Dan Udrea Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss” # Golazo.ro
Antrenorul campioanei „a scăpat hățurile” la conferința de astăzi și i-a numit „papagals” pe cei care îl critică
16:40
Scandal în NFL Legendarul antrenor nu a fost inclus în Hall of Fame: „Imposibil!” + LeBron vorbește despre „o lipsă totală de respect!” # Golazo.ro
Bill Belichick (73 de ani), legendarul antrenor din NFL, câștigător a șase Super Bowl-uri cu New England Patriots, nu se regăsește printre candidați pentru a intra în Hall Of Fame în primul său an de eligibilitate.
16:30
„Te imaginezi jucând în play-out?” Darius Olaru a recunoscut: „Cea mai grea perioadă de când sunt aici” # Golazo.ro
Darius Olaru (27 de ani), căpitanul celor de la FCSB, a vorbit despre șansele campioanei la accederea în play-off-ul din Superliga.
16:30
„El este boss-ul aici” Elias Charalambous nu iese din cuvântul lui Gigi Becali: „Trebuie să respectăm deciziile lui” # Golazo.ro
Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a vorbit despre influența pe care o are Gigi Becali la formația roș-albastră.
16:20
„Mi-a spus: «Nu sta pe gânduri, frate!»” Talisson povestește cum a ajuns la Rapid + promisiunea făcută fanilor din Giulești: „La asta vă puteți aștepta” # Golazo.ro
Talisson de Almeida (23 de ani) e foarte entuziasmat de transferul la Rapid și le transmite fanilor că va da totul pentru a ajuta clubul alb-vișiniu.
15:30
„Vom da tot ce avem mai bun” Elias Charalambous, înainte de FCSB - Fenerbahce, ultimul din Europa League: „Se poate întâmpla orice” # Golazo.ro
Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a prefațat partida de joi cu Fenerbahce, din runda #8 din Europa League.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.