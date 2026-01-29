Înmatriculări de vehicule comerciale în UE, în 2025: scădere la camioane, creștere la autobuze

10:00

MAN Truck & Bus și TIP Group, companie specializată în închirierea de vehicule comerciale, au semnat un acord cadru pentru livrarea a până la 1.800 de camioane. Acordul prevede livrarea a până la 600 de vehicule pe an, din toate categoriile de greutate, de la 7,5 la 42 de tone. El acoperă 18 țări europene, […]