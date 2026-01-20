Renault Group și mărcile sale, creștere al 3-lea an

08:40

Lucrurile au mers din rău în rău pentru vânzările dronelor de hobby din SUA. Asta în ciuda tuturor tensiunilor acumulate în ultimul an cu privire la interzicerea de către guvernul american a unei mărcii de drone. Nu numai că interdicția a fost adoptată pe 23 decembrie 2025, dar Comisia Federală pentru Comunicații (FCC) a extins […] The post În SUA, treptat, nu se vor bloca dronele importate appeared first on ZIUA CARGO.