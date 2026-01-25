ANOFM: Aproape 157.000 de noi angajați, în 2025
Ziua Cargo, 25 ianuarie 2026 12:50
Aproape 157.000 de persoane au fost integrate pe piața muncii, în anul 2025, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Din totalul noilor angajați, 77.186 au peste 45 de ani, 29.828 au vârsta între 35 și 45 de ani și 12.544, între 30 și 35 de ani. De asemenea, 12.690 au între 25
Acum o oră
12:50
Ieri
16:50
Tranziția către transportul cu emisii „zero" intră în faza concretă: MTI implementează 3 instrumente majore care acoperă întregul lanț al electromobilității. Este vorba despre achiziționarea de vehicule electrice, infrastructura de încărcare pentru flote și comunități și stațiile de încărcare pe marile coridoare rutiere. Finanțarea se acordă din Fondul pentru Modernizare, Comunicatul UNTRR: Pe de o
14:20
SafePay, noua garanție de plată Trans.eu, susține dezvoltarea transporturilor pe rutele europene strategice # Ziua Cargo
SafePay a fost dezvoltat pentru a adresa volatilitatea pieței și deficitul de încredere asociate rutelor cu cerere ridicată din logistica europeană. Trans.eu Group, furnizor de top de soluții tehnologice și financiare pentru industria transportului rutier, anunță astăzi lansarea SafePay, un serviciu esențial de garantare a plăților. SafePay oferă transportatorilor siguranța plății garantate și, în același
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
MAN Truck & Bus a livrat aproximativ 101.600 de vehicule noi în 2025, vânzările fiind mai mari cu 5,8% față de anul precedent. Rezultatul a fost obținut în condiții dificile, piața de camioane din unele țări europene cheie fiind comparată cu cea din timpul pandemiei de coronavirus. Unul dintre factorii de creștere a fost reprezentat
22 ianuarie 2026
19:00
Șoferii profesioniști și managerii de flote din România au exprimat deja peste 2.000 de voturi pentru Premiile Haul of Fame, începând din 1 decembrie 2025. Potrivit unui comunicat al SNAP, primele rezultate oferă o imagine clară asupra a ceea ce contează cel mai mult pe drum, de la facilități de bunăstare și calitatea infrastructurii, până
17:30
KLM este una dintre primele companii aeriene europene care oferă internet gratuit pasagerilor care călătoresc în interiorul Europei, potrivit unui comunicat. Pe durata zborului, pasagerii pot trimite e-mailuri, naviga pe internet, asculta muzică, juca jocuri sau viziona filme și seriale TV. Prin această inițiativă, KLM răspunde uneia dintre cele mai frecvente solicitări ale clienților săi.
16:50
Rhenus Group a achiziționat primul său terminal feroviar propriu în regiunea Almaty, Kazahstan, potrivit unui comunicat. În acest fel, compania își consolidează prezența de-a lungul Trans-Caspian International Transport Route (TITR). Această investiție reprezintă un pas strategic în dezvoltarea unei infrastructuri logistice integrate și fiabile în Asia Centrală, contribuind la extinderea ofertei globale a grupului. Terminalul
08:40
Zürich Public Transport (VBZ) intenționează să lanseze o licitație pentru achiziționarea a până la 100 de autobuze electrice în această lună. Inițial, VBZ ar fi putut comanda o mare parte din autobuze fără o licitație de la Hess și MAN, deoarece opțiunile din achizițiile anterioare rămân deschise. Cu toate acestea, VBZ este nemulțumită de ambii furnizori.
21 ianuarie 2026
17:40
Scania România a inaugurat oficial noul service Scania Brașov, situat pe Strada Barcelona nr. 3, în Parcul Industrial Prejmer, potrivit unui comunicat. Noua locație este deja operațională și reprezintă un pas important în strategia companiei de a fi mai aproape de clienți și de principalele zone industriale din regiune. Relocarea service-ului a fost realizată pentru a
17:30
Începând cu 1 ianuarie, Gebrüder Weiss a transformat fostul său birou de reprezentanță din Tașkent într-o organizație națională, potrivit unui comunicat. Prin această extindere, Gebrüder Weiss răspunde cererii tot mai mari de soluții logistice eficiente în Uzbekistan. Clienții internaționali, precum și companiile locale, solicită din ce în ce mai mult servicii fiabile de transport și
17:20
România și Italia, primele care aplică taxa logistică pe coletele sub 150 de euro din afara UE. Urmează taxa vamală. Material de opinie de Ana-Maria Săbiescu, director, Impozitare Indirectă, Deloitte România. Persoanele fizice din România care cumpără online bunuri cu o valoare cumulată mai mică de 150 de euro dintr-un stat din afara Uniunii Europene
17:10
16:40
Tineri din medii defavorizate pot obține finanțarea costurilor școlii de șoferi prin programul Permis pentru viitor, potrivit unui comunicat. Acesta se organizează pe bază de concurs de proiecte, iar solicitările de finanțare se depun online sau prin poștă până pe 27 ianuarie, ora 24:00. Formularul de înscriere și alte informații sunt disponibile pe website-ul Fundației
15:40
Mercedes‑Benz Trucks avansează implementarea standardului Megawatt Charging System (MCS) pentru camionul său electric pentru distanțe lungi, eActros 600. Două camioane eActros 600, compatibile cu încărcarea MCS, vor fi testate în mediul real, pentru a asigura compatibilitatea optimă dintre vehicule și stațiile Megawatt de la diverși producători, inclusiv în condiții de iarnă. Camioanele vor fi testate
11:30
Doi șoferi de camion, ce transportau dispozitive electronice Apple, au fost victimele unui jaf spectaculos în regiunea pariziană Val-d'Oise. Hoții au fugit cu marfă de cel puțin 4 milioane de euro. Scena s-a desfășurat marți, 13 ianuarie, puțin după ora 5:00. Doi șoferi s-au urcat la volanul camioanelor lor, relatează TF1. Urmau să transporte sute
09:40
08:40
Proiectul eHaul, finanțat de guvernul german, a finalizat testul practic de doi ani al unei stații de schimb de baterii pentru camioane. Bazându-se pe aceasta, inițiatorii au lansat deja noi proiecte, inclusiv construcția unei stații de schimb îmbunătățite și înființarea unei societăți cu răspundere limitată. Din octombrie 2020, proiectul eHaul s-a concentrat pe dezvoltarea unui
20 ianuarie 2026
20:00
Bucureștiul se numără printre primele 10 cele mai stresante orașe europene pentru șoferi, relevă o cercetare realizată de SNAP. Potrivit unui comunicat, sunt arătate și implicațiile pentru șoferii de vehicule grele (HGV). Șoferii comerciali sunt expuși unui risc mai mare de stres și performanțe rutiere mai slabe, coform experților în mobilitate. O nouă cercetare realizată
19:30
La un an de la preluarea pachetului majoritar de părți sociale de către FAN Courier, compania de brokeraj vamal Marian's Trading înregistrează o evoluție accelerată a activității și rezultate financiare peste așteptări, confirmând valoarea strategică a integrării în grup. Astfel, la finalul anului 2025, compania a raportat o cifră de afaceri de aproximativ 30 milioane
16:40
UTA Edenred și-a extins dispozitivul interoperabil pentru taxe de drum UTA One next pentru a include taxarea rutieră și în Republica Cehă. Potrivit unui comunicat al furnizorului de servicii de mobilitate lider în Europa, cu această ultimă actualizare, dispozitivul de bord (OBU) compatibil cu 4G pentru Serviciul european de taxare rutieră electronică (EETS) poate procesa
14:20
Renault Group și mărcile sale au înregistrat, în 2025, al 3-lea an consecutiv de creștere, care a fost impulsionată de vânzările internaționale și de electrificare. Potrivit unui comunicat, producătorul auto a vândut anul trecut peste 2,3 milioane de vehicule la nivel mondial (+3,2%, pe o piață în creștere cu 1,6%). Toate cele trei mărci complementare
12:20
Euro NCAP a publicat o nouă serie de teste de siguranță pentru camioane, în care cabinele Scania L și Volvo FH au obținut maximum posibil, de 5 stele. Cele mai bune rezultate la această serie de teste au fost obținute de Scania L, cea mai joasă cabină din portofoliul producătorului suedez, testată într-o versiune electrică
10:00
MAN Truck & Bus și TIP Group, companie specializată în închirierea de vehicule comerciale, au semnat un acord cadru pentru livrarea a până la 1.800 de camioane. Acordul prevede livrarea a până la 600 de vehicule pe an, din toate categoriile de greutate, de la 7,5 la 42 de tone. El acoperă 18 țări europene,
08:40
Accesul camioanelor electrice în zona metropolitană Oslo a devenit și mai atractivă. Orașul a majorat taxa pentru camioanele alimentate cu combustibili fosili cu un procent substanțial de 75%, începând cu 2025. Șoferii de camion vor fi taxați la un total de 83 de stații de taxare din zona metropolitană Oslo. Conducerea prin zona metropolitană Oslo
19 ianuarie 2026
17:20
Consiliul Concurenței a amendat 27 de companii (25 service-uri auto și două societăți de asigurare) cu peste 14,73 milioane de lei (aproximativ 2,9 milioane de euro). Acestea au participat la înțelegeri anticoncurențiale, pentru a fixa tarifele de manoperă, prețul pieselor de schimb și alte condiții comerciale. Toate companiile sancționate și-au recunoscut fapta și, prin urmare,
16:50
Sustenabilitatea a continuat să atragă investiții și în 2025, în special în domeniul tehnologiei, în ciuda incertitudinii și a schimbărilor legislative dinamice. Potrivit unui comunicat, sustenabilitatea rămâne, în 2026, o prioritate pentru 45% dintre liderii de companii la nivel global. Este aproape la același nivel cu adoptarea tehnologiei și inteligenței artificiale (44%), conform studiului Deloitte
16:00
UniCredit Bank și UniCredit SpA Milano, Branch România sunt recunoscuți ca Angajatori de Top în 2026, pepiața locală, potrivit unui comunicat. Pentru al zecelea an consecutiv, Grupul UniCredit a fost desemnat Angajator de Top în Europa, cu certificările locale obținute de băncile din România, Italia, Austria, Bosnia & Herțegovina (Mostar), Germania, Serbia, dar și de filiale din România
15:50
Ministerul Transporturilor a fost dat în judecată pentru blocarea aplicării legii privind conducerea defensiv, potrivit unui comunicat al FACIAS. Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului solicită instanței să oblige Ministerul Transporturilor și Infrastructurii să emită normele pentru aplicarea Legii 20/2022 privind conducerea defensivă. Decizia vine după ce, în urma unei plângeri prealabile transmise de
15:30
Administrața Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe alerte Cod Galben de ger, valabile pentru următoarele trei zile. Astfel, în perioada 19-22 ianuarie, va fi ger în timpul nopților și dimineților în majoritatea zonelor. Temperaturile minime se vor situa, în general, între -20 și -6 grade Celsius. În nordul și nord-estul Moldovei și pe
15:20
FAN SLS Cargo, operatorul de logistică și transport deținut de FAN Courier din 2019, a realizat, anul trecut, o cifră de afaceri de aproximativ 42 milioane de euro. Este o creștere cu 24% față de 2024, într-un an marcat de presiuni semnificative asupra industriei de logistică și transport, atât la nivel local, cât și global.
11:10
Roboții din ce în ce mai capabili și inteligența artificială ar putea schimba fundamental modul în care sunt fabricate mașinile în acest deceniu. Până în 2030, va exista cel puțin o „dark factory" auto în SUA sau China. Aceasta este o uzină în care 100% din linia de asamblare este automatizată și nu necesită intervenție
10:00
Daimler Truck a terminat anul 2025 cu vânzări de 422.510 camioane și autobuze noi
09:20
18 ianuarie 2026
18:00
Fundația FAN Courier marchează opt ani de activitate neîntreruptă, consolidându-și rolul de catalizator al schimbării sociale prin programe care transformă cifrele în destine schimbate. „Fundația FAN Courier acționează ca un catalizator pentru egalitatea de șanse în România. Rezultatele SROI ne confirmă faptul că, atunci când investim în educație și acces la drepturi fundamentale, transformăm resursele […] The post Fundația FAN Courier consolidează impactul durabil în comunitățile din România appeared first on ZIUA CARGO.
09:50
După 13 zile de competiție intensă, desfășurată pe o distanță totală de 7.976 km – dintre care 4.809 km de probe speciale – Dacia Sandriders au obținut două victorii de etapă, aflându-se o singură dată în afara top 3 în clasamentul general. Succesul lor se datorează nu doar performanței piloților, copiloților și a modelului Dacia […] The post DACIA Sandriders a câștigat Raliul Dakar appeared first on ZIUA CARGO.
16 ianuarie 2026
16:20
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a semnat al doilea contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru Autostrada Sibiu-Pitești. Împrumutul este de 500 de milioane de euro, de valoare similară celui semnat în octombrie 2025. BEI își continuă, astfel, sprijinul acordat României pentru construirea primei autostrăzi care traversează Munții Carpați și asigură legătura rutieră […] The post Al doilea împrumut BEI pentru A1 Sibiu-Pitești appeared first on ZIUA CARGO.
15:00
Vola devine a lansat AI Deal Finder, un instrument AI conversațional pentru căutarea și rezervarea biletelor de avion. Potrivit unui comunicat, noul AI este disponibil exclusiv în aplicația GoVola și este conectat la prețuri și disponibilități de zbor în timp real. Utilizatorii care folosesc AI Deal Finder, disponibil exclusiv în aplicația mobilă GoVola, au de […] The post Vola a lansat asistentul AI pentru zboruri appeared first on ZIUA CARGO.
14:10
Companiile de asigurări au plătit despăgubiri, în medie, pentru 754 dosare de daună / zi aferente vehiculelor asigurate CASCO, în în primele nouă lunidin 2025. Valoarea medie a plăților efectuate zilnics-a ridicat la aproximativ 6,7 milioane de lei, potrivit unui comunicat transmis de UNSAR. Aceste date evidențiază rolul esențial al polițelor CASCO în protejarea vehiculelor și […] The post 754 de mașini despăgubite zilnic, prin CASCO (UNSAR) appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Irizar e-mobility, EMT Madrid și Iberdrola España reutilizează bateriile autobuzelor electrice într-un sistem de stocare staționar la depoul EMT din Fuencarral. Proiectul-pilot integrează bateriile la a doua viață în încărcarea inteligentă, pentru a reduce vârfurile de încărcare, a optimiza costurile și a prelungi ciclurile de viață ale bateriilor. Deși aceste baterii nu mai oferă o […] The post Bateriile autobuzelor electrice primesc a doua viață, în Madrid appeared first on ZIUA CARGO.
15 ianuarie 2026
14:20
Air France KLM lansează în România campaniile promoționale de început de an Rendez-Vous (Air France) și Real Deal Days (KLM), potrivit unui comunicat. Sunt oferite tarife speciale la zboruri intercontinentale, cu reduceri semnificative la biletele de avion către destinații din America de Nord, America de Sud, Caraibe, Africa și Asia. Promoțiile sunt valabile pentru biletele achiziționate în luna ianuarie […] The post Reduceri de iarnă Air France & KLM appeared first on ZIUA CARGO.
14:00
Piața muncii a ajuns la peste 260.000 de joburi noi postate, în 2025, și 11 milioane de aplicări pe eJobs.ro. Peste 95% dintre joburile postate au cerut prezență fizică la birou, se arată într-un comunicat. Anul a fost caracterizat de prudență pe piața muncii: numărul total de joburi noi a cunoscut un recul de aproximativ […] The post Piața muncii, în 2025 appeared first on ZIUA CARGO.
13:20
Indexul stării de bine a angajaților români, în 2025, realizat de RoCoach și Novel Research, relevă că 1 din 4 s-a aflat în prag de burnout. În același timp, doar 30% au indicat cu adevărat o stare de mulțumire ridicată, caracterizată prin relații sănătoase, autonomie, claritate și percepție de corectitudine la locul de muncă. Potrivit […] The post 1 din 4 angajați români, în prag de burnout appeared first on ZIUA CARGO.
11:50
FAN Courier a încheiat 2025 cu o cifra de afaceri de 1,546 miliarde de lei (aprox. 310 milioane de euro), în creștere cu aproximativ 11% față de anul anterior. Evoluția confirmă strategia de creștere sustenabilă a companiei și capacitatea de a se adapta unui context economic volatil. Pentru 2026, FAN Courier își menține direcția de […] The post FAN COURIER, ÎN 2026. Miza pe FANBox și dezvoltare internațională appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
În Europa, a izbucnit o altă dezbatere privind nivelurile de zgomot ale vehiculelor electrice. Comisia Europeană dorește să interzică nivelurile de zgomot dincolo de ceea ce impune siguranța, în timp ce unele țări susțin că interdicțiile sunt inutile. Există un lobby tot mai mare pentru a face artificial vehiculele electrice la fel de zgomotoase ca […] The post Discuții cu privire la zgomotul vehiculelor electrice appeared first on ZIUA CARGO.
14 ianuarie 2026
22:00
Guvernul a aprobat, în ședința din 14 ianuarie, indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Drum de conectivitate între A8 și DN28 (Varianta de ocolire Podu Iloaiei)”, județul Iași. Realizarea investiției are ca scop, între altele, creșterea vitezei de deplasare, reducerea timpilor de transport, sporirea siguranței rutiere și îmbunătățirea condițiilor de circulație. Valorile ridicate de trafic și timpii […] The post Drum de conectivitate A8-DN28, aprobat de Guvern appeared first on ZIUA CARGO.
18:50
UNTRR solicită „ferm” Ungariei să le permită camioanelor tranzitul România-Croația pe ruta utilizată până la 31 decembrie 2025. Reprezentanții Uniunii atrag atenția asupra impactului „grav și disproporționat” generat de noile restricții. Astfel, începând de la 1 ianuarie a.c., transportatorii români sunt obligați să ocolească prin zona Budapesta pentru a ajunge în Croația, utilizând exclusiv rutele […] The post UNTRR: Ungaria să renunțe la ocolul forțat de 200 km și taxat spre Croația appeared first on ZIUA CARGO.
16:00
UniCredit și Fondul European de Investiții (FEI), parte a Grupului BEI, au semnat un nou acord de garantare InvestEU. Potrivit unui comunicat, tranzacția va crește semnificativ sprijinul acordat întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din Europa Centrală și de Est. Acordul a fost anunțat pe 14 ianuarie, la FT CEE Forum din Viena, cel mai mare și […] The post UniCredit și FEI, tranzacție nouă de garanții InvestEU appeared first on ZIUA CARGO.
15:30
13:10
Noile modificări fiscale, aplicabile din 2026, ridică provocări juridice semnificative pentru societățile comerciale, afectând impozitarea clădirilor, terenurilor, autovehiculelor, dividendelor și regimul microîntreprinderilor. Aplicarea corectă a noilor cote de impozitare și respectarea procedurilor de contestare a deciziilor fiscale necesită o planificare atentă și adaptarea contractelor comerciale, subliniază, într-un comunicat, Radu Pavel, avocat coordonator al Societății Românești […] The post Impactul noilor taxe și impozite asupra firmelor appeared first on ZIUA CARGO.
12:40
Într-un context marcat de incertitudine economică, presiuni persistente asupra costurilor și volatilitate geopolitică, companiile își accelerează investițiile în transformare digitală, nu le reduc. Potrivit unui comunicat, directorii financiari (CFOs) mizează tot mai mult pe standardizarea proceselor, digitalizare și automatizare, arată studiul „CFO 2026”, realizat de Horváth. Aceasta, pentru a crește eficiența și a consolida capacitatea […] The post Directorii financiari vizează accelerarea digitalizării appeared first on ZIUA CARGO.
