Meteorologii anunță un nou val de ger în aproape toată țara, cu temperaturi de până la -14 grade, în special în regiunile extracarpatice, până miercurea viitoare. În paralel, până duminică, va ninge la munte și va ploua în restul țării.
Biziday.ro, 29 ianuarie 2026 11:20
ANM informează că, începând de joi de la ora 20 până duminică seara, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. În regiunile sud-estice vor fi ploi moderate cantitativ și se vor acumula 10-20 l/mp și izolat 25 l/mp. În restul țării, precipitațiile vor fi slabe cantitativ, predominant ninsori la munte și în […]
• • •
Alte ştiri de Biziday.ro
Acum o oră
11:20
Meteorologii anunță un nou val de ger în aproape toată țara, cu temperaturi de până la -14 grade, în special în regiunile extracarpatice, până miercurea viitoare. În paralel, până duminică, va ninge la munte și va ploua în restul țării. # Biziday.ro
ANM informează că, începând de joi de la ora 20 până duminică seara, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. În regiunile sud-estice vor fi ploi moderate cantitativ și se vor acumula 10-20 l/mp și izolat 25 l/mp. În restul țării, precipitațiile vor fi slabe cantitativ, predominant ninsori la munte și în […]
11:00
Prețul aurului atinge un nou maxim istoric, de peste 5.500 de dolari pe uncie, într-un context marcat de slăbirea dolarului american și de tensiuni geopolitice tot mai mari. # Biziday.ro
Creșterea aurului este considerată de economiști una spectaculoasă, în condițiile în care s-a apreciat cu aproape 30% de la începutul anului, după ce în 2025 prețul său crescuse deja cu peste 60%. Avansul rapid arată că investitorii caută tot mai intens refugii sigure pentru bani, pe fondul incertitudinilor economice și politice globale. Unul dintre principalele […]
Acum 2 ore
10:20
Tesla oprește producția modelelor S (sport sedan) și X (SUV), pentru a face loc roboților umanoizi Optimus. Elon Musk dă asigurări că firma va continua să ofere asistență și service celor care dețin aceste vehicule, “atât timp cât oamenii le au”. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut chiar de Elon Musk, iar Tesla a postat un filmuleț care pretinde că mașinile S și X “vor trăi prin Optimus”. Model S & X will live on through me pic.twitter.com/kNXx2eK1U2 — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) January 28, 2026 Într-o comunicare cu investitori și analiști de pe Wall Street, Elon Musk a […]
Acum 4 ore
09:50
Grupul american Carlyle a cumpărat activele internaționale ale Lukoil, inclusiv pe cele din România. Implicată deja în exploatarea gazului românesc din Marea Neagră, prin Black Sea Oil & Gas, Carlyle este mai apropiată de democrații americani și s-a poziționat mai des împotriva politicilor lui Donald Trump. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut, joi dimineață, de compania rusească, ce precizează că va transfera toate activele sale internaționale, cu excepția celor din Kazahstan, către compania de investiții americană Carlyle. Deși cele două companii au ajuns la un acord (nu este precizat prețul), Lukoil mai spune că acesta depinde în continuare de aprobarea autorităților de reglementare […]
08:10
Război în Ucraina. Rușii au pierdut un bombardier supersonic Suhoi Su-34, cel mai avansat avion tactic de acest fel pe care îl au. Comandamentul ucrainean confirmă doborârea aeronavei, dar nu și informațiile potrivit cărora atacul s-ar fi produs în Marea Neagră, lângă Insula Șerpilor. # Biziday.ro
Doborârea bombardierului rusesc a avut loc, cel mai probabil, miercuri dimineața, având în vedere că bloggerii militari ruși au furnizat informația miercuri seara. Comandamentul ucrainean a confirmat-o oficial joi dimineața, dar fără a preciza unde sau în ce condiții s-a prăbușit bombardierul rusesc. Rapoartele privind faptul că aeronava ar fi executat un atac cu bombe […]
08:00
China. 11 membri ai unei familii mafiote, care a desfășurat diverse operațiuni ilegale în Myanmar, au fost executați. Fuseseră condamnați la moarte, anul trecut. # Biziday.ro
Un tribunal din provincia Zhejiang i-a condamnat, în septembrie 2025, pe membrii familiei Ming pentru infracțiuni precum omucidere, fraudă și operarea ilegală de cazinouri. Familia Ming era unul dintre mai multele clanuri care conduceau orașul Laukkaing din Myanmar, aproape de granița cu China. Sub conducerea lor, zona săracă a fost transformată într-un un adevărat hub […]
Acum 12 ore
23:00
Secretarul american de Stat susține că NATO “ar trebui reinterpretată, nu abandonată”, prin creșterea capacităților militare ale statelor europene. Subliniază că, fără investiții serioase în apărare, securitatea Europei și garanțiile pentru Ucraina rămân “irelevante și dependente de sprijinul SUA”. # Biziday.ro
Marco Rubio a declarat, în cadrul unui discurs din cadrul Senatului american, că NATO trebuie reinterpretată, “însă nu în ceea ce privește scopul său, ci din perspectiva capacităților militare ale statelor membre europene”. Cu toate că secretarul american de Stat a subliniat că SUA nu vor abandona NATO, acesta spune că Washingtonul are nevoie de […]
Acum 24 ore
21:40
SUA. Rezerva Federală menține dobânda de referință, după trei reduceri consecutive de anul trecut. Semnalează că inflația va rămâne ridicată. Decizia, în ciuda presiunilor politice asupra președintelui Fed și al amenințărilor la adresa independenței băncii centrale. # Biziday.ro
Rezerva Federală a Statelor Unite (FED) a anunțat că își va menține dobânda de referință între 3,5% și 3,75%, după trei reduceri consecutive ale ratei dobânzii la sfârșitul anului trecut. Mai mulți factori de decizie au declarat recent că doresc să vadă efectele acestor reduceri ale ratei dobânzii înainte de a lua în considerare alte […]
20:30
Amazon concediază 16 mii de angajați la nivel global, ca urmare a extinderii utilizării instrumentelor de inteligență artificială în operațiunile sale. Compania justifică măsura și prin angajările excesive din perioada pandemiei. # Biziday.ro
Disponibilizările scot în evidență impactul tot mai mare al inteligenței artificiale asupra pieței muncii și reprezintă a doua rundă de concedieri din cadrul Amazon din ultimele trei luni. Noile reduceri de personal vor afecta angajați din diviziile Amazon Web Services, asistentul vocal Alexa, Prime Video și retail, potrivit informațiilor obținute de Reuters. Compania urmărește astfel […]
19:30
Un taximetrist a fost tăiat pe obraz de către trei copii, cu vârste între 13 și 16 ani, pe care îi ducea de la Târgu Mureș într-o localitate apropiată. Nu s-au înțeles la prețul cursei și, după ce minorii au fost dați jos din mașină, l-au atacat pe bărbat. Cei trei au fost duși la sediul poliției. # Biziday.ro
ISU Mureș a fost apelat dimineață, în jurul orei 6:30, de către taximetrist, care a anunțat că a fost agresat în timpul serviciului, conform unui comunicat al inspectoratului, citat de Agerpres. În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că bărbatul “transporta tineri din zona Unirii a municipiului Târgu Mureș către localitatea Porumbeni, iar la ieșire din […]
17:40
Premierul Bolojan afirmă, în conferința de presă comună cu cancelarul Germaniei, că Mark Rutte are dreptate când spune că Europa nu se poate apăra fără SUA: “De zeci de ani, pacea și siguranța în România sunt asigurate de NATO, iar SUA au un rol determinant în acest sistem de apărare”. Friedrich Merz subliniază că “Europa devine mai capabilă să se apere singură”. # Biziday.ro
Ilie Bolojan, aflat în Germania, a susținut o conferință de presă comună cu cancelarul german Friedrich Merz, miercuri după-amiază. Întrebați “Cum vi se pare declarația secretarului general al NATO conform căruia Europa nu se poată apăra fără SUA? Cât de solidă este unitatea NATO astăzi?”, premierul României a afirmat: “Cred că secretarul avea dreptate. De […]
17:00
Război în Ucraina. Un think tank american estimează că numărul victimelor (morți, răniți sau dispăruți), în cei patru ani de conflict, se apropie de două milioane. Pierderile rusești sunt de două ori mai mari decât cele ale ucrainenilor. # Biziday.ro
Un raport al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), cu sediul la Washington, estimează că Rusia a înregistrat aproximativ 1,2 milioane de victime, inclusiv circa 325 de mii de morți, în timp ce aproape 600 de mii de soldați ucraineni au fost scoși din luptă (uciși, răniți sau dispăruți). De când Rusia a invadat […]
16:50
Serviciile de informații americane au dubii că Delcy Rodriguez, devenită președintă a Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro, va coopera cu Administrația Trump și va rupe legăturile Rusia, China și Iran. # Biziday.ro
Serviciile de informații americane au îndoieli cu privire la intenția președintelui interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, de a colabora cu Administrația Trump. Oficialii americani au declarat public că doresc ca președintele interimar să rupă relațiile cu aliații internaționali apropiați, precum Iranul, China și Rusia, inclusiv prin expulzarea diplomaților și consilierilor acestora din Venezuela. Însă Delcy […]
15:40
Donald Trump amenință din nou Teheranul. Spune că o “armadă masivă” condusă de portavionului USS Abraham Lincoln se îndreaptă spre Iran și că va interveni dacă iranienii nu vor “veni rapid la masa negocierilor și nu vor negocia un acord corect și echitabil” privind armele nucleare. # Biziday.ro
Președintele Statelor Unite a postat pe pagina sa de pe Truth Social un mesaj adresat Iranului, în care a scris că “o armadă masivă se îndreaptă spre Iran. Se mișcă rapid, cu mare putere, entuziasm și scop”. Anunțul vine în contextul în care SUA au anunțat planuri de a organiza exerciții militare de mai multe […]
15:10
Analiză. Toți mai mulți lideri își îndreaptă atenția spre refacerea legăturilor cu China, pe măsură ce SUA, prin politicile lui Donald Trump, devin un partener din ce în ce mai puțin predictibil. După ce premierul canadian a fost la Beijing, acum și cel britanic se află în China. # Biziday.ro
Keir Starmer efectuează o vizită oficială în China, fiind primul premier britanic, în ultimii opt ani, care merge la Beijing. Scopul călătoriei este de a consolida legăturile politice și economice dintre cele două țări, însă vizita sa a fost foarte discutată încă dinainte de a fi efectuată. Modul în care Keir Starmer s-a raportat la […]
14:40
Analiză. Liderii statelor își îndreaptă atenția spre refacerea legăturilor cu China, pe măsură ce SUA, prin politicile lui Donald Trump, devin un partener din ce în ce mai puțin predictibil. După ce premierului canadian a fost la Beijing, acum și cel britanic se află în China. # Biziday.ro
Keir Starmer efectuează o vizită oficială în China, fiind primul premier britanic, în ultimii opt ani, care merge la Beijing. Scopul călătoriei este de a consolida legăturile politice și economice dintre cele două țări, însă vizita sa a fost foarte discutată încă dinainte de a fi efectuată. Modul în care Keir Starmer s-a raportat la […]
12:40
Serviciul american pentru Imigrație va ajuta la protejarea sportivilor americani care vor participa la Olimpiada de Iarnă, din Italia. Liderii politici italieni protestează față de sosirea agenților în Europa, în timp ce directorii Apple și OpenAI le condamnă intervențiile din SUA. # Biziday.ro
Departamentul american pentru Securitate Internă a confirmat că o divizie a ICE va sprijini serviciul american de securitate diplomatică pentru protejarea sportivilor care participă la Jocurile Olimpice de Iarnă, de la Milano și Cortina, care vor avea loc între 6 și 22 februarie. Rolul agenților ICE va fi “de a verifica și atenua riscurile reprezentate […]
12:30
Constanța. Militarii din poligonul de tragere Midia au descoperit o mină marină pe plaja din apropierea obiectivului militar. Scafandrii intervin pentru neutralizarea minei. # Biziday.ro
Ministerul Apărării Naționale transmite că miercuri, în jurul orei 10:05, militari din cadrul poligonului de tragere Midia au descoperit o mină marină eșuată, pe plaja din dreptul poligonului. Ca urmare a acestei situații, perimetrul a fost securizat, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, iar o echipă de scafandri specializată în lucrul cu explozivii, din […]
12:00
Percheziții la domiciliul și cabinetul psihologului Cristian Andrei, într-un dosar de înșelăciune, viol și agresiune sexuală. Este bănuit că a practicat ilegal psiholoterapia, fără studii și atestat, și că ar fi profitat de vulnerabilitatea unor cliente pentru a le constrânge să întrețină relații sexuale cu el. # Biziday.ro
În perioada 01.07.2004-10.11.2025, bărbatul vizat ar fi desfășurat activități specifice profesiei de psiholog, deși nu ar fi absolvent al unei facultăți de psihologie acreditată și nu ar deține atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România, informează Poliția Română. Între 2019 și 2024, acesta ar fi indus în eroare trei femei, pretinzând în […]
Ieri
11:30
Analiză. Rusia nu își mai poate face rachetele strategice Oreșnik, cu potențial nuclear, fără tehnologie din China. Chinezii i-au transferat lui Putin instrumente și echipamente avansate, în valoare totală de 10,3 miliarde de dolari. La rândul ei, Rusia a transferat anul trecut Chinei 25 de tone de aur, de aproape zece ori mai mult decât în anul precedent. # Biziday.ro
Publicația britanică The Telegraph a folosit surse ucrainene, dar și informații din surse deschise, pentru a determina că la fabrica Votkinsk din Izhevsk (1.250 km est de Moscova), unde se face atât racheta Oreșnik, cât și rachetele balistice Iskander-M (cu rază scurtă, folosită frecvent în Ucraina) și Topol-M (intercontinentală, cu rază lungă), este folosit un […]
09:50
Analiză Politico. Strategia lui Mark Rutte de a-l lăuda public pe Donald Trump riscă să adâncească tensiunile din interiorul NATO, pe măsură ce aliații europeni tind spre consolidarea puterii militare în Europa. Maximizând importanța SUA, Rutte pare că a ales strategia pragmatică, având misiunea să împiedice eventuala retragere a americanilor din alianță. # Biziday.ro
Politico își începe analiza arătând că Mark Rutte, secretarul general al NATO, se află într-o poziție extrem de delicată: misiunea sa principală este să împiedice o eventuală retragere a Statelor Unite din alianță sub conducerea lui Donald Trump. Pentru a face asta, Rutte a ales o strategie pragmatică, dar controversată – aceea de a-l menaja […]
08:00
Accident rutier grav în localitatea Pietroasele, pe drumul dintre Buzău și Ploiești (DN1B). O persoană a murit și șase au fost rănite, după ce un autoturism și o autoutilitară s-au ciocnit, la intersecția cu DJ203C. Circulația este oprită. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că s-a produs un accident rutier grav la intersecția celor două drumuri. Se estimează reluarea circulației în jurul orei 8.
08:00
Spania. Guvernul va permite unui număr de până la 500 de mii de imigranți ilegali să solicite rezidența, dacă nu au antecedente penale și se află în țară de cel puțin cinci luni. A aprobat un plan în acest sens. # Biziday.ro
Guvernul de stânga condus de Pedro Sanchez a anunțat că a aprobat un plan accelerat privind situația imigranților, majoritatea lor fiind din America Latină și din Africa. Măsura este una dintre cele mai importante de acest fel din Europa, din ultimii ani, și contravine tendințelor multor guverne europene de a adopta poziții dure în ceea […]
27 ianuarie 2026
22:40
Război în Ucraina. Rusia a lovit cu drone un tren de pasageri, marți seara, în regiunea Harkov. Patru persoane au fost ucise, iar alte patru sunt date dispărute. # Biziday.ro
Autoritățile din Harkov au anunțat că atacul asupra trenului de pasageri a avut loc în apropierea satului Yazykove. Două explozii au fost raportat în apropierea trenului, iar aparent o dronă a lovit garnitura. Today, Russia struck a passenger train in the Kharkiv region with attack drones. In any country, a drone strike on a civilian […]
22:30
Dolarul american a scăzut în raport cu principalele valute, la cel mai mic nivel nivel din ultimii patru ani. Investitorii și-au pierdut încrederea în moneda și economia americană, pe fondul politiciilor lui Donald Trump. # Biziday.ro
Dolarul american a scăzut, marți, la minimul ultimilor patru ani, pe fondul politicilor externe ale lui Donald Trump, care au subminat încrederea investitorilor în economia americană. Dolarul american a scăzut cu 0,9% față de un coș de valute importante, iar pe întreagă lună ianuarie depreciere este de 2%. Prin urmare, lira sterlină și euro au […]
22:10
Viziunea Samsung: Tehnologia ca partener discret: Ce înseamnă, concret, direcția „Your Companion to AI Living” pentru utilizatori? Conceptul marchează o schimbare importantă de perspectivă: trecem de la tehnologia care doar impresionează prin specificații, la cea care ajută cu adevărat în viața de zi cu zi. Concret, înseamnă un AI care funcționează discret, în fundal, simplificând […]
21:50
Franța va interzice funcționarilor publici utilizarea platformelor americane de comunicații, inclusiv Google Meet, Zoom și Teams. Potrivit Politico, o notificare în acest sens va fi publicată în zilele următoare și urmărește reducerea dependenței europene de tehnologia companiilor din SUA. # Biziday.ro
Informația a fost oficial condirmată de un purtător de cuvânt și vine chiar în ziua în care Henna Virkkunen, vicepreședinta Comisiei Europene, a declarat că “dependența de tehnologia străină poate fi folosită ca armă împotriva noastră”. Guvernul francez le interzice doar funcționarilor publici (nu și publicului larg) să utilizeze platformele americane pentru conferință (Google Meet, […]
21:30
California. TikTok a acceptat să soluționeze, cel mai probabil plătind bani, primul proces privind dependența de rețelele sociale, în care o adolescentă încearcă să demonstreze că acestea sunt concepute să creeze adicție și afectează sănătatea mintală. În urma înțelegerii, compania chinezească nu se va mai expune publicității negative și recurente pe care procesul îl va aduce. # Biziday.ro
Informația a fost transmisă de unul dintre avocații reclamantei, o tânără de 19 din California, identificată în documentele judiciare cu inițialele KGM. Aceasta susține că a devenit dependentă de aplicațiile de socializare încă de la o vârstă fragedă, din cauza designului conceput să capteze și să mențină atenția utilizatorilor și mai ales a copiilor. Procesul […]
20:50
Fostul președinte al FIFA, Sepp Blatter, se alătură figurilor care cer boicotarea meciurilor Cupei Mondiale din 2026 găzduite de SUA, ca formă de protest față de politicile Administrației Trump, în special cele legate de imigrație și relații internaționale. # Biziday.ro
Sepp Blatter, fostul președinte al FIFA, a citat declarațiile avocatului elvețian Mark Pieth, expert în combaterea corupției și fost președinte al Comitetului Independent de Guvernanță al FIFA: “Pentru fani, am un singur sfat: stați cât de departe puteți de SUA!”. În postare, Blatter a adăugat că Pieth “are dreptate să pună sub semnul întrebării meciurile […]
17:10
Germania se pregătește pentru un posibil atac rusesc asupra țărilor NATO, în condițiile în care un general german a avertizat că acest scenariu ar putea avea loc în următorii 2-3 ani. Țara s-ar afla în epicentrul evenimentelor, fiind unul dintre membrii cheie ai Alianței. # Biziday.ro
Generalul-locotenent Gerald Funke, șeful Comandamentului de Sprijin al Bundeswehr (armata germană), a declarat pentru The Times că, în opinia sa, una dintre principalele probleme pentru țările NATO, în cazul unui posibil atac al Rusiei asupra Alianței, va fi logistica. Funke a explicat că acest lucru se aplică în special în contextul în care zeci de […]
16:30
Germania. CDU, partidul condus de Friedrich Merz, propune excluderea dreptului legal la muncă part-time. Excepție vor putea face doar părinții cu copii mici și cei care îngrijesc persoane cu dizabilități. Inițiativa, criticată aspru, încearcă să combată deficitul forței de muncă. # Biziday.ro
Membri ai Uniunii Creștin-Democrate (CDU), unul dintre partidele aflate la guvernare din Germania, propun limitarea dreptului la munca part-time (pe care o numesc peiorativ “muncă cu normă redusă de conveniență”), pentru a stimula economia și a combate deficitul de forță de muncă calificată. Potrivit propunerii CDU, doar angajații cu copii mici, cei ce au în […]
14:00
FT: SUA forțează Ucraina să accepte cedarea regiunii Donbas, de mare importanță strategică, către Rusia. Administrația Trump semnalează că sprijinul militar pe termen lung, inclusiv pe timp de pace, și viitoarele garanții de securitate vor depinde de încheierea rapidă a unui acord de pace, chiar dacă acesta prevede concesii teritoriale majore. # Biziday.ro
Administrația Trump a transmis Ucrainei că eventualele garanții de securitate oferite de SUA vor depinde de semnarea unui acord de pace cu Rusia, care ar putea include cedarea regiunii Donbas, potrivit Financial Times, care citează opt oficiali implicați în discuții. Administrația americană a sugerat, de asemenea, că Ucraina ar putea primi sprijin militar suplimentar pentru […]
13:50
Timiș. Grav accident între două tiruri, un autobuz și o mașină, în apropiere de Lugojel (E70). Șase persoane au decedat, iar cel puțin alte trei sunt rănite. # Biziday.ro
“În jurul orei 13:00, pompierii ISU Timiș au fost solicitați să intervină la un accident rutier pe E70, în apropierea localității Lugojel. În accident sunt implicate un autotren, o autocisternă, un microbuz de transport persoane și un autoturism. Din primele date, până în acest moment, au fost identificate șase persoane decedate la fața locului. Totodată, […]
12:40
Risc major de căderi de pietre pe drumurile montane. Compania de Drumuri avertizează că, din cauza fenomenului repetat de îngheț-dezgheț, blocurile de stânci se fisurează și se desprind de pe versanți. # Biziday.ro
“În urma fenomenului îngheț – dezgheț, înregistrat în ultimele zile, există riscul major de căderi de pietre și blocuri de stâncă de pe versanți, pe mai multe sectoare de drum montan și de defileu. Alternanța temperaturilor sub și peste 0°C favorizează infiltrarea apei în fisurile rocilor. Prin îngheț, apa își mărește volumul, iar la dezgheț […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Premierul Bolojan nu exclude posibilitatea unui guvern minoritar, fără PSD, dar spune că își dorește stabilitate politică și că ”nu este o ipoteză de lucru”. Acuză PSD de întârzierea reformelor: ”Dacă am fi respectat programul de guvernare, multe măsuri care astăzi nu sunt adoptate ar fi fost deja adoptate”. # Biziday.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți dimineață, într-o intervenție la RFI, că nu exclude varianta unui guvern minoritar, în contextul tensiunilor tot mai mari din coaliția de guvernare și a atacurilor din partea PSD. Totuși, prim-ministrul a precizat că nu își dorește acest lucru, pentru că vrea stabilitate politică, iar această variantă NU este ”o ipoteză de lucru”. Întrebat dacă […]
09:50
Franța. Legea care interzice accesul la rețelele sociale copiilor sub 15 ani a fost adoptată cu o largă majoritate de Adunarea Națională și merge în Senat. Extinde, de asemenea, și la licee interdicția, deja în vigoare privind utilizarea telefoanelor mobile în școlile gimnaziale. # Biziday.ro
Deputații francezi au aprobat legea cu 116 de voturi pentru și doar 23 împotrivă. Este aproape sigur că și Senatul va da un vot similar. Președintele Emmanuel Macron a susținut inițiativa, pe care o consideră necesară pentru protejarea copiilor și adolescenților de timpul excesiv petrecut în fața ecranelor. Într-o postare pe X/Twitter, Macron a numit […]
09:30
The Telegraph a aflat că hackerii chinezi ascultă de ani de zile telefoanele guvernului britanic. Informația, care pare a avea surse din serviciile secrete americane, vine în preajma unei vizite importante a prim-ministrului Keir Starmer în China și pe fondul unor tensiuni tot mai mari între acesta și Donald Trump. # Biziday.ro
Publicația conservatoare The Telegraph susține că gruparea de hackeri Salt Typhoon, asociată serviciilor militare chineze, a reușit “să spargă” telefoanele unor membri de rang înalt ai guvernului britanic, inclusiv consilieri ai foștilor prim-miniștri Boris Johnson, Liz Truss și Rishi Sunak. Comunicațiile private ale acestora ar fi fost interceptate de Beijing, nefiind foarte clar dacă telefoanele prim-miniștrilor […]
08:10
Numeroase raportări de pe tot cuprinsul SUA, potrivit cărora aplicația TikTok împiedică postările critice la adresa lui Donald Trump, sau despre represiunea ICE din Minnesota. Recent, varianta americană a aplicației chineze a intrat sub controlul unor companii apropiate de președinte, care a și mediat acordul cu chinezii. Guvernatorul Californiei cere o anchetă. # Biziday.ro
Rapoarte privind imposibilitatea de a posta filme sau comentarii legate de uciderea lui Alex Pretti, în Minneapolis, au venit din mai multe părți ale SUA. The Guardian citează o declarație a profesorului Steve Vladeck, de la Facultatea de Drept a Universității Georgetown, care spune că un videoclip în care vorbea despre faptul că ofițerii federali […]
26 ianuarie 2026
22:20
Germania, Franța și alți aliați ai SUA condamnă ferm criticile lui Donald Trump, care a minimalizat intervenția și eforturile trupelor aliate în Afganistan. Oficialii europeni și din NATO atrag atenția asupra sacrificiilor făcute și cer respect pentru militarii căzuți în misiune. # Biziday.ro
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că “ar fi un semn de decență, respect și introspecție” ca Donald Trump să își ceară scuze pentru afirmațiile sale, însă a adăugat ironic că nu se așteaptă ca acest lucru să se întâmple. “Știm cu toții cum operează președintele SUA”, a subliniat oficialul într-un interviu. De […]
21:50
Secretarul general al NATO respinge planul “unei armate europene fără SUA”. Într-un discurs în Parlamentul European, Mark Rutte declară că în acest scenariu europenii ar pierde umbrela nucleară americană, “garantul suprem al libertății noastre”. # Biziday.ro
Mark Rutte, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice a susținut un discurs în fața Parlamentului European, la Bruxelles, în cadrul căruia a spus că statele europene nu se pot apăra fără SUA și că, pentru a ajunge în acest punct, ar fi nevoie să își majoreze cheltuielile pentru apărare la 10% din PIB și să-și dezvolte […]
19:30
Volkswagen ar putea renunța la planurile de a construi o uzină Audi în SUA, pe fondul tarifelor impuse de Donald Trump, care au generat costuri suplimentare de două miliarde de euro în primele nouă luni din 2025. Directorul companiei afirmă că, fără eliminarea taxelor suplimentare, “investiția nu mai este fezabilă”. # Biziday.ro
Directorul grupului german, Oliver Blume, a declarat pentru ziarul german Handelsblatt că tarifele au costat în plus Volkswagen 2,1 miliarde de euro doar în primele nouă luni ale anului trecut, ceea ce face ca planurile pentru o fabrică Audi în SUA să nu fie “financiar fezabile”. Această decizie ar reprezinta o lovitură pentru strategia președintelui […]
17:20
California. Meta (Instagram/Facebook), TikTok și Youtube sunt pentru prima dată aduse în fața justiției, sub acuzația că sunt concepute să dea dependență și că contribuie la agravarea problemelor de sănătate mintală ale tinerilor. Deși este unul civil, procesul ar putea fi ulterior folosit ca referință în alte litigii împotriva marilor platforme sociale. # Biziday.ro
Este vorba de cazul unei tinere de 19 ani, identificată în documentele judiciare cu inițialele KGM, care susține că a devenit dependentă de aplicațiile de socializare încă de la o vârstă fragedă, din cauza designului conceput să capteze și să mențină atenția utilizatorilor. Potrivit tinerei, utilizarea intensivă a platformelor i-ar fi alimentat depresia și gândurile […]
16:20
Ministerul Justiției ia în calcul scăderea vârstei pentru răspunderea penală a minorilor la sub 14 ani. Radu Marinescu anunță că a dispus constituirea unui grup de specialitate care să analizeze oportunitatea unei astfel de măsuri, după ce un copil de 13 ani din Timiș a premeditat uciderea unui alt minor. # Biziday.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a scris pe pagina sa de Facebook: “Crima comisă de minorii din Timiș ne-a șocat pe toți. Am dispus astăzi constituirea unui grup de lucru în cadrul Ministerului de Justiție care să analizeze oportunitatea modificării condițiilor răspunderii penale a minorilor, inclusiv sub raportul vârstei minime prevăzute de lege. Grupul de lucru […]
15:50
UE a dat aprobarea finală privind interzicerea completă a importurilor de gaze rusești, până la sfârșitul anului 2027. Măsura transformă promisiunea blocului de a rupe legăturile cu fostul său principal furnizor de gaze într-o obligație legală. # Biziday.ro
Decizia a fost aprobată de statele UE, luni, în cadrul reuniunii de la Bruxelles, deși Slovacia și Ungaria s-au împotrivit, iar Bulgaria s-a abținut. Potrivit acordului, UE va opri importurile de gaz natural lichefiat din Rusia până la sfârșitul lui 2026, iar pe cele livrate prin conducte până pe 30 septembrie 2027. Termenul poate fi […]
15:00
Cel mai amplu exercițiu militar al artileriei SUA pe teritoriul european, cu participarea NATO, începe astăzi și se desfășoară până la jumătatea lunii februarie, pe teritoriul României. Exercițiul este menit să consolideze cooperarea dintre forțele aliate, și include trageri reale la Poligonul Cincu. # Biziday.ro
Exercițiul, Dynamic Front 26, are loc între 26 ianuarie și 13 februarie 2026 și reunește Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE), Comandamentul Multidomeniu 56 – Europa, alături de aliați și parteneri NATO. Este cel mai mare exercițiu de cel mai mare exercițiu de artilerie al armatei americane desfășurat în Europa. “Dynamic Front 26 pune […]
15:00
DNSC avertizează asupra tentativelor de fraudă prin WhatsApp și SMS. Infractorii folosesc imeginea unor firme de curierat, într-o perioadă, într-o perioadă în care mulți utilizatori fac cumpărături online și așteaptă colete. # Biziday.ro
”În ultimele zile, mai mulți utilizatori au raportat tentative de fraudă în care atacatorii se folosesc de un cont de WhatsApp compromis. Inițial, atacatorii transmit mesaje SMS către potențiale victime, profitând de o perioadă în care mulți utilizatori fac cumpărături online și așteaptă colete”, transmite Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică. De obicei, conform DNC, infractorii […]
14:20
Comisia Europeană a lansat oficial o investigația împotriva X/Twitter, deținută de Elon Musk, după ce asistentul AI Grok a generat imagini în ipostaze sexuale, inclusiv cu copii. Compania riscă amenzi de 6% din cifra anuală de afaceri. # Biziday.ro
Investigația a fost anunțată, luni, în baza reglementărilor privind serviciile digitale (DSA), și urmărește să stabilească dacă xAI a implementat suficiente măsuri pentru a reduce riscurile asociate integrării Grok pe platforma X și cele legate de răspândirea de conținut ce ține de abuz sexual asupra copiilor. Platforma lui Elon Musk se află sub presiunea autorităților […]
14:00
Captură record de droguri în Portugalia. O ambarcațiune semisubmersibilă, încărcată cu nouă tone de cocaină, a fost interceptată în Atlantic, în apropiere de Insulele Azore. Patru traficanți au fost reținuți. # Biziday.ro
Autoritățile portugheze au confiscat aproape nouă tone de cocaină după ce au interceptat o ambarcațiunea semisubmersibilă în Oceanul Atlantic. Este cea mai mare captură de droguri din istoria țării. Ambarcațiunea, interceptată la 230 de mile marine în largul Insulelor Azore, transporta 300 de baloți de cocaină, dintre care 265 au fost recuperați. Restul s-au scufundat […]
13:30
București. Un cetățean turc, încarcerat pentru omor din culpă, este căutat de polițiști. După o permisie de trei zile, nu s-a mai întors la Penitenciarul Rahova. # Biziday.ro
Un bărbat, cu cetățenie turcă, încarcerat pentru omor, este căutat de polițiști, după ce nu s-a mai întors în Penitenciarul Rahova, după o permisie de trei zile. Abdullah Atas este condamnat la 22 de ani de închisoare după ce, în 2015, a omorât un agent de poliție rutieră, într-un accident rutier. “La data de 26.01.2026 […]
13:20
Constanța. Fragmente dintr-o dronă aeriană plutesc în derivă în Marea Neagră, în apropiere de Midia. Scafandrii au fost trimiși la fața locului pentru a evalua situația. # Biziday.ro
“Luni, 26 ianuarie, Garda de Coastă a descoperit, la intrarea în portul Midia, un obiect aflat în derivă, care indică un posibil fragment de vehicul fără pilot (dronă aeriană). Militarii Centrului 39 Scafandri s-au deplasat în raionul maritim, cu sprijinul navei maritime de supraveghere MAI 3065 din dotarea Gărzii de Coastă, pentru a putea stabili […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.