Șapte scenarii în cazul unui atac al SUA asupra Iranului
Adevarul.ro, 29 ianuarie 2026 11:30
Un atac al SUA asupra Iranului pare iminent, însă dacă potențialele ținte sunt în mare măsură previzibile, consecințele nu sunt la fel de previzibile, scrie BBC.
• • •
Acum 5 minute
12:00
Un bărbat a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru uciderea tatălui său după ore întregi de violență # Adevarul.ro
Un bărbat de 30 de ani din județul Covasna a fost condamnat de Tribunalul Covasna la 20 de ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat în familie, după ce și-a agresat tatăl timp de mai multe ore, provocându-i moartea. Decizia instanței nu este însă definitivă.
12:00
Denunț penal după ce aproape 500 de minori au murit într-un cămin-spital din Dâmbovița. IICCMER: „Loc de exterminare a copiilor” # Adevarul.ro
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus joi un denunț penal, într-un dosar care investighează decesul a 497 de minori, în perioada 1970 – 1997, la care se adaugă un număr de 38 de beneficiari care au depăşit vârsta de 18 ani.
Acum 15 minute
11:45
Au fost reținuți doi dintre minorii din Mureș care au atacat un taximetrist cu cuțitul. Colegul lor de 13 ani a fost lăsat liber # Adevarul.ro
Autoritățile din județul Mureș au reținut doi adolescenți, de 15 și 16 ani, după ce au bătut și înjunghiat un taximetrist în vârstă de 54 de ani. Alături de ei se afla și un băiat de 13 ani, care nu va răspunde penal din cauza vârstei.
11:45
O țară europeană crește TVA-ul pentru a-și întări și consolida forțele armate: „Sunt insuficient echipate pentru noile amenințări” # Adevarul.ro
Guvernul unei țări din Europa a anunțat că va crește taxa pe valoarea adăugată (TVA) cu 0,8%, de la 8,1% la 8,9%, pentru o perioadă de zece ani, începând din 2028, pentru a finanța un amplu program de reînarmare al armatei.
11:45
Ce afaceri mai are Carlyle în România, compania care vrea să cumpere Petrotel Lukoil și benzinăriile # Adevarul.ro
Carlyle Group și-a parafat intenția de a cumpăra activele internaționale ale Lukoil, inclusiv pe cele din România care cuprind pe lângă cele peste 300 de benzinării și rafinăria Petrotel, dar și o importantă participație în exploatarea Trident din Marea Neagră.
Acum 30 minute
11:30
Rusia a lansat atacuri cu drone asupra mai multor orașe ucrainene: trei morți și pagube semnificative # Adevarul.ro
Forțele ruse au lansat joi mai multe atacuri asupra Ucrainei, vizând orașele Vilneansk, Odesa și Krîvîi Rih, provocând incendii și pagube materiale. Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața.
11:30
11:30
Aleșii PSD din Consiliul General au respins propunerea primarului Ciucu ca București să fie gazda Forumului Oraşelor-City Forum 2027 # Adevarul.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a cerul joi în şedinţa Consiliului General al Munipiului Bucureşti, să fie împuternicit să semneze dosarul de candidatură, pentru ca București să fie gazda evenimentului internaţional Forumul Oraşelor - City Forum 2027. Propunerea a fost respinsă de aleșii PSD.
11:30
Politica lui Tump l-a umplut de nervi pe un fost șef al fotbalului mondial. Suporterii, sfătuiți să nu meargă în SUA # Adevarul.ro
Turneul final de fotbal de la vară este amenințat de protestul țărilor deranjate de politica dusă de administrația Trump.
Acum o oră
11:15
Vacanța începe, de obicei, cu entuziasm și planuri atent puse cap la cap. Încercați să vă imaginați o familie cu doi copii care urmează să plece spre o destinație îndepărtată, unde urmează să se întâlnească cu restul grupului pentru o croazieră, un safari în junglă sau o expediție montană.
11:15
Românii au cea mai multă încredere în Biserică și Armată. Pe ce locuri se află Preşedinţia și Parlamentul # Adevarul.ro
Biserica şi Armata rămân instituţiile în care românii au cea mai multă încredere, relevă Barometrul Informat.ro – INSCOP Research, ediţia a VII-a.
11:15
Pensionarii au aflat cea mai bună destinație europeană pentru retragere: climă caldă, mâncare sănătoasă, case ieftine și servicii medicale # Adevarul.ro
Pensionarii care vor să se mute în străinătate pentru a-și petrece anii de odihnă au la dispoziție o țară europeană extrem de atractivă, cu costuri reduse de trai și servicii medicale de calitate. Și nu este vorba despre Spania, o destinație deja clasică.
11:15
Combinatul Liberty Galați va fi scos la licitație în luna martie, după ce instanța a aprobat modificarea planului de restructurare, au anunțat joi administratorii judiciari Euro Insol și CITR, precizând că scopul acestui demers este atragerea unui investitor strategic.
Acum 2 ore
11:00
Avocatului Poporului, presat de o mare confederație sindicală să sesizeze CCR în privinţa zilei de concediu medical neplătită # Adevarul.ro
CNSLR Frăţia solicită Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea art. II alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 91 din 30 decembrie 2025, prin care este introdusă ziua de concediu medical neplătită.
11:00
Gicuță din Apărători, manelistul condamnat la 19 ani și 8 luni, după ce și-a sechestrat iubita în portbagajul mașinii și i-a dat foc # Adevarul.ro
Maneistul Gheorghiță Sava, cunoscut sub numele de scenă „Gicuță din Apărători”, a fost condamnat definitiv la 19 ani și 8 luni de închisoare pentru tentativă de omor calificat, după ce și-a sechestrat iubita în portbagajul mașinii și a dat foc vehiculului, femeia fiind salvată în ultimul moment.
11:00
Un sârb vine la Cluj direct din grupele Ligii Campionilor. Și-a trimis „buzduganul” de la Londra # Adevarul.ro
Kairat Almatî, ultimul loc în Liga Campionilor, cu un singur punct, se destramă, iar jucătorii pleacă care încotro.
10:30
Un primar liberal, fost social democrat, susține că Ilie Bolojan s-a exprimat împotriva unui premier PSD la rotativă # Adevarul.ro
Vladimir Petruţ, primarul PNL al localităţii Cavnic, a declarat că, într-o discuţie pe care primari liberali au avut-o cu premierul Ilie Bolojan, acesta le-a spus că nu va fi niciun premier PSD la rotativă.
10:30
Meteorologii au emis o alertă de vreme rea: revin zăpezile și gerul. Opt județe se află sub Cod galben de vânt # Adevarul.ro
Meteorologii au emis o informare de vreme rea, valabilă de joi seara, 29 ianuarie, de la ora 20:00, până duminică, 1 februarie, ora 18:00. Conform specialiștilor, temperaturile vor scădea considerabil, vor fi precipitații în majoritatea regiunilor, iar gerul va persista în zonele extracarpatice.
10:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat Iranul că „timpul se scurge” pentru a ajunge la un acord privind programul său nuclear, pe fondul unei consolidări constante a prezenței militare americane în Golful Persic.
10:30
Titlurile de stat FIDELIS intră la tranzacționare pe Bursã: peste 1,87 miliarde lei atrase în prima ediție din 2026 # Adevarul.ro
Ministerul Finanțelor listează joi, 29 ianuarie, la Bursa de Valori București, prima ediție din 2026 a titlurilor de stat FIDELIS. Subscrierile realizate între 16 și 23 ianuarie, în valoare totală de peste 1,87 miliarde lei, devin de acum disponibile pentru tranzacționare.
10:30
Grammy 2026: Kendrick Lamar, Bad Bunny și Lady Gaga se luptă pentru premiul albumului anului # Adevarul.ro
Cea de-a 68-a ediţie a premiilor Grammy, cele mai importante distincţii muzicale din Statele Unite, va reuni duminică trei grei ai unor genuri muzicale foarte diferite: Kendrick Lamar pentru rap, Bad Bunny pentru reggaeton şi Lady Gaga pentru pop.
10:15
Steven Seagal, amicul lui Putin, își vinde conacul din Rusia pentru 7,5 milioane de dolari # Adevarul.ro
Actorul american Steven Seagal și-a scos la vânzare conacul situat în Rublyovka, una dintre cele mai exclusiviste zone rezidențiale din apropierea Moscovei, pentru suma de 700 de milioane de ruble, echivalentul a aproximativ 7,5 milioane de dolari.
10:15
Rușii pierd două avioane de vânătoare într‑o singură zi: Su‑30 și Su-34 distruse în regiunea Kursk și deasupra Mării Negre # Adevarul.ro
Aviația Federației Ruse a suferit pierderi semnificative într-o singură zi, după ce două dintre cele mai performante avioane de vânătoare și bombardament – Su-30 SM și Su-34 –au fost distruse în locații diferite.
Acum 4 ore
10:00
Cea mai scumpă locuință din Cluj-Napoca, scoasă la vânzare: vilă autonomă energetic cu piscină infinity și cinema privat # Adevarul.ro
O vilă complet autonomă energetic, cu suprafață de peste 400 mp și priveliște panoramică asupra orașului, a devenit cea mai scumpă locuință listată în Cluj-Napoca. Prețul este de aproape 6 milioane de euro.
10:00
Lukoil a vândut cea mai mare parte a activelor internaționale. Care este fondul american ce a pus mâna pe companie # Adevarul.ro
Lukoil, al doilea producător de petrol din Rusia, a anunțat joi că a convenit să vândă cea mai mare parte a activelor internaționale, în valoare totală de aproximativ 22 de miliarde de dolari, către firma americană de investiții private Carlyle Group.
09:45
Dedeman vrea să cumpere peste 12 hectare de teren, în valoare de peste 12 milioane de euro, într-o zonă în plină expansiune # Adevarul.ro
Dedeman, unul dintre cei mai mari retaileri de bricolaj și materiale de construcții din România, intenționează să achiziționeze un teren cu o suprafață de peste 12 hectare, situat în imediata apropiere a centrului comercial Mall Moldova din Iași, unul dintre cele mai mari proiecte comerciale din reg
09:45
Impactul real al vinului roșu asupra sănătății. De ce unii „consumatori” trăiesc mai mult # Adevarul.ro
Vinul roșu a fost mult timp asociat cu sănătatea, însă studiile recente oferă o perspectivă mai nuanțată asupra efectelor sale asupra organismului.
09:45
Nicki Minaj anunță că a obținut „cardul de aur” al lui Donald Trump și că este în curs de obținere a cetățeniei americane # Adevarul.ro
Cântăreața rap Nicki Minaj a dezvăluit miercuri că a obținut controversatul „Gold Card” promovat de președintele Donald Trump în domeniul imigrației și că se află în proces de finalizare a documentelor pentru obținerea cetățeniei americane.
09:30
Avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant cu mită de 60.000 de euro, va fi suspendată din PNL: „Nu deține nicio funcție de conducere” # Adevarul.ro
Avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant de Direcția Națională Anticorupție în timp ce primea mită 60.000 de euro, va fi suspendată din Partidul Național Liberal (PNL), conform procedurilor interne, imediat ce va fi emis un comunicat oficial al DNA.
09:30
09:30
Joi, 29 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 25 ianuarie, Loteria Română a acordat 37.199 de câștiguri în valoare totala de peste 3,27 milioane de lei.
09:00
Florian Coldea rămâne cu sechestru pe avere în dosarul anticorupție. Măsura se aplică și bunurilor lui Doru Trăilă și moștenirii lui Dumbravă # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât definitiv menținerea sechestrului asupra averii fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea. Instanța a respins apelurile inculpaților, astfel că măsura rămâne în vigoare.
09:00
Un semafor intermitent pe culoarea galbenă a costat 40.000 euro la Bârlad. Orașul are și un WC de 50.000 de euro # Adevarul.ro
Un consilier local din Bârlad a fost curios să afle de la primarul orașului cum poate costa un semafor intermitent de culoare galbenă peste 200 de mii lei.
08:45
Tren cu 200 de pasageri, blocat pe linie în apropiere de Vaslui din cauza unui incendiu # Adevarul.ro
Pompierii au fost solicitaţi să intervină joi dimineaţă pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-um tren cu 200 de pasageri, rămas blocat pe linie în apropiere de Vaslui.
08:45
Olandezii s-au cam săturat de neputința lui Man. Internaționalul român, oaia neagră a meciului cu Bayern Munchen # Adevarul.ro
PSV Eindhoven, liderul autoritar din Olanda, a terminat miercuri seară grupa unică de Liga Campionilor pe locul 28, cu 8 puncte, și a fost eliminată.
08:45
Amazon anunță un nou val de concedieri: 16.000 de posturi corporative vor fi eliminate # Adevarul.ro
Gigantul american Amazon a anunțat miercuri că va elimina aproximativ 16.000 de locuri de muncă la nivel corporativ, în cadrul celei de-a doua runde importante de concedieri din ultimele luni, parte a unui amplu proces de restructurare și eficientizare a operațiunilor, transmite CNBC.
08:30
Turiștii, tot mai descurajați să călătorească în SUA de frica verificării conturilor de social media. Cât pierde America cu această politică # Adevarul.ro
Consiliul Mondial al Turismului și Călătoriilor (WTTC) susține că această politică ar costa America miliarde de dolari și ar afecta grav crearea de locuri de muncă.
08:30
Majorări de tarife la STB și restructurări, pe agenda ședinței Consiliului General al Municipiului București # Adevarul.ro
Consilierii generali ai Capitalei se reunesc astăzi în ședință, având pe ordinea de zi proiecte privind majorarea tarifelor STB, efectuarea unui audit la STB și Termoenergetica, desființarea unor instituții municipale, scumpiri la cultură și acordarea de noi autorizații taxi.
08:30
Românul brutar care a ajuns cioban în Spania și a câștigat de cinci ori mai mult. Acum are propria afacere: „Tot ce vindem este proaspăt” # Adevarul.ro
Plecat din România la 20 de ani din cauza salariului mic, Gregori a ajuns în Spania ca păstor, unde a câștigat de cinci ori mai mult. Astăzi, conduce o brutărie artizanală în regiunea La Rioja.
08:15
În ultimii ani, românii au devenit tot mai atenți la timpul pierdut cu sarcini administrative care apar „pe nepregătite”: un dosar pentru job, o verificare pentru o tranzacție, acte necesare pentru diverse proceduri. Pe acest fond, apar servicii digitale care încearcă să aducă mai multă claritate și
08:15
Bruce Springsteen a lansat un cântec-omagiu pentru victimele politicii lui Trump din Minneapolis # Adevarul.ro
Cântăreţul american Bruce Springsteen, un critic fervent al preşedintelui SUA, Donald Trump, a lansat miercuri "Streets of Minneapolis", o melodie în care critică politica anti-imigraţie a preşedintelui republican după moartea a doi americani împuşcaţi de agenţi federali.
Acum 6 ore
07:45
Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea: „Eu urmez!”. Responsabilii școlari fac apel la părinți să fie atenți ce fac copiii lor # Adevarul.ro
Mai multe comentarii alarmante, postate pe TikTok de pe conturi care par să aparțină unor tineri, au apărut la un clip de condoleanțe dedicat elevului de 13 ani de la Colegiul Național „Onisifor Ghibu” din Oradea care a murit după ce s-a aruncat, luni, de pe terasa unui bloc.
07:30
Preşedinta interimară a Venezuelei îi cere opozantei Maria Corina Machado să rămână la Washington # Adevarul.ro
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a cerut opozanţilor implicaţi în „extremism” să „rămână la Washington”, făcând aluzie la lidera opoziţiei şi laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, fără a o numi însă pe aceasta.
07:15
Aliați-cheie din Golf spun că nu vor sprijini un atac al SUA asupra Iranului, limitând opțiunile lui Trump # Adevarul.ro
Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au anunțat că nu vor permite folosirea spațiului lor aerian pentru o eventuală operațiune militară americană împotriva Iranului, o decizie care complică planurile administrației Trump într-un moment de tensiuni crescânde cu Teheranul, scrie WSJ.
07:00
Un avion columbian cu 15 persoane la bord a dispărut de pe radar, aproape de Venezuela, cu puțin timp înainte de aterizare # Adevarul.ro
Un avion aparţinând companiei aeriene publice Satena, la bordul căruia se aflau 15 persoane, care efectua o legătură de la Cúcuta la Ocaña, în Columbia, a fost declarat ”dispărut” de pe radar de către controlul aerian în apropierea frontierei cu Venezuela.
06:45
De la „interdependență” la „dependență” - cum s-a construit dependența lumii de marile puteri. Studiu de caz SUA # Adevarul.ro
Un aliat care se comportă ca un creditor agresiv, un partener care acționează arbitrar, reguli internaționale aplicate selectiv în favoarea celor puternici – aceasta este realitatea pe care, potrivit premierului Canadei, lumea nu o mai poate ignora.
06:45
Trupele trimise de Donald Trump pe străzile marilor orașe americane au costat în 2025 aproape 500 de milioane de dolari # Adevarul.ro
Desfăşurarea forţelor militare pe străzile marilor oraşe americane ordonată de Donald Trump a costat aproape 500 de milioane de dolari anul trecut, potrivit unei estimări a unui organism al Congresului publicată miercuri, scrie AFP.
06:30
Trei persoane au murit în urma atacurilor ruseşti în regiunea Zaporojie, în centrul-estul Ucrainei, a anunţat joi dimineaţă guvernatorul acesteia.
06:30
Administrația Națională de Meteorologie a emis joi atenționări nowcasting Cod galben de ceață pentru județele din Moldova și pentru județul Tulcea.
06:15
De ce ajung copiii să omoare alți copii. Motivele absolut șocante din spatele crimelor și care sunt semnalele la care trebuie să fim atenți # Adevarul.ro
Uciderea lui Mario, adolescentul de 15 ani din comuna Cenei, de către alți doi copii a șocat o țară întreagă. Această crimă face parte dintr-o galerie horror de omucideri premeditate de copii împotriva altor copii. Specialiștii spun că responsabilitatea o poartă întreaga societate.
