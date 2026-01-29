Numărătoare inversă pentru Iran? Ce ar putea lovi Trump
Adevarul.ro, 29 ianuarie 2026 10:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat Iranul că „timpul se scurge” pentru a ajunge la un acord privind programul său nuclear, pe fondul unei consolidări constante a prezenței militare americane în Golful Persic.
• • •
Acum 30 minute
10:30
Un primar liberal, fost social democrat, susține că Ilie Bolojan s-a exprimat împotriva unui premier PSD la rotativă # Adevarul.ro
Vladimir Petruţ, primarul PNL al localităţii Cavnic, a declarat că, într-o discuţie pe care primari liberali au avut-o cu premierul Ilie Bolojan, acesta le-a spus că nu va fi niciun premier PSD la rotativă.
10:30
Meteorologii au emis o alertă de vreme rea: revin zăpezile și gerul. Opt județe se află sub Cod galben de vânt # Adevarul.ro
Meteorologii au emis o informare de vreme rea, valabilă de joi seara, 29 ianuarie, de la ora 20:00, până duminică, 1 februarie, ora 18:00. Conform specialiștilor, temperaturile vor scădea considerabil, vor fi precipitații în majoritatea regiunilor, iar gerul va persista în zonele extracarpatice.
10:30
10:30
Titlurile de stat FIDELIS intră la tranzacționare pe Bursã: peste 1,87 miliarde lei atrase în prima ediție din 2026 # Adevarul.ro
Ministerul Finanțelor listează joi, 29 ianuarie, la Bursa de Valori București, prima ediție din 2026 a titlurilor de stat FIDELIS. Subscrierile realizate între 16 și 23 ianuarie, în valoare totală de peste 1,87 miliarde lei, devin de acum disponibile pentru tranzacționare.
10:30
Grammy 2026: Kendrick Lamar, Bad Bunny și Lady Gaga se luptă pentru premiul albumului anului # Adevarul.ro
Cea de-a 68-a ediţie a premiilor Grammy, cele mai importante distincţii muzicale din Statele Unite, va reuni duminică trei grei ai unor genuri muzicale foarte diferite: Kendrick Lamar pentru rap, Bad Bunny pentru reggaeton şi Lady Gaga pentru pop.
Acum o oră
10:15
Steven Seagal, amicul lui Putin, își vinde conacul din Rusia pentru 7,5 milioane de dolari # Adevarul.ro
Actorul american Steven Seagal și-a scos la vânzare conacul situat în Rublyovka, una dintre cele mai exclusiviste zone rezidențiale din apropierea Moscovei, pentru suma de 700 de milioane de ruble, echivalentul a aproximativ 7,5 milioane de dolari.
10:15
Rușii pierd două avioane de vânătoare într‑o singură zi: Su‑30 și Su-34 distruse în regiunea Kursk și deasupra Mării Negre # Adevarul.ro
Aviația Federației Ruse a suferit pierderi semnificative într-o singură zi, după ce două dintre cele mai performante avioane de vânătoare și bombardament – Su-30 SM și Su-34 –au fost distruse în locații diferite.
10:00
Cea mai scumpă locuință din Cluj-Napoca, scoasă la vânzare: vilă autonomă energetic cu piscină infinity și cinema privat # Adevarul.ro
O vilă complet autonomă energetic, cu suprafață de peste 400 mp și priveliște panoramică asupra orașului, a devenit cea mai scumpă locuință listată în Cluj-Napoca. Prețul este de aproape 6 milioane de euro.
10:00
Lukoil a vândut cea mai mare parte a activelor internaționale. Care este fondul american ce a pus mâna pe companie # Adevarul.ro
Lukoil, al doilea producător de petrol din Rusia, a anunțat joi că a convenit să vândă cea mai mare parte a activelor internaționale, în valoare totală de aproximativ 22 de miliarde de dolari, către firma americană de investiții private Carlyle Group.
Acum 2 ore
09:45
Dedeman vrea să cumpere peste 12 hectare de teren, în valoare de peste 12 milioane de euro, într-o zonă în plină expansiune # Adevarul.ro
Dedeman, unul dintre cei mai mari retaileri de bricolaj și materiale de construcții din România, intenționează să achiziționeze un teren cu o suprafață de peste 12 hectare, situat în imediata apropiere a centrului comercial Mall Moldova din Iași, unul dintre cele mai mari proiecte comerciale din reg
09:45
Impactul real al vinului roșu asupra sănătății. De ce unii „consumatori” trăiesc mai mult # Adevarul.ro
Vinul roșu a fost mult timp asociat cu sănătatea, însă studiile recente oferă o perspectivă mai nuanțată asupra efectelor sale asupra organismului.
09:45
Nicki Minaj anunță că a obținut „cardul de aur” al lui Donald Trump și că este în curs de obținere a cetățeniei americane # Adevarul.ro
Cântăreața rap Nicki Minaj a dezvăluit miercuri că a obținut controversatul „Gold Card” promovat de președintele Donald Trump în domeniul imigrației și că se află în proces de finalizare a documentelor pentru obținerea cetățeniei americane.
09:30
Avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant cu mită de 60.000 de euro, va fi suspendată din PNL: „Nu deține nicio funcție de conducere” # Adevarul.ro
Avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant de Direcția Națională Anticorupție în timp ce primea mită 60.000 de euro, va fi suspendată din Partidul Național Liberal (PNL), conform procedurilor interne, imediat ce va fi emis un comunicat oficial al DNA.
09:30
Dedeman vrea să cumpere peste 12 hectare de teren, în valoare de peste 12 milioane de euro # Adevarul.ro
Dedeman, unul dintre cei mai mari retaileri de bricolaj și materiale de construcții din România, intenționează să achiziționeze un teren cu o suprafață de peste 12 hectare, situat în imediata apropiere a centrului comercial Mall Moldova din Iași, unul dintre cele mai mari proiecte comerciale din reg
09:30
Joi, 29 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 25 ianuarie, Loteria Română a acordat 37.199 de câștiguri în valoare totala de peste 3,27 milioane de lei.
09:00
Florian Coldea rămâne cu sechestru pe avere în dosarul anticorupție. Măsura se aplică și bunurilor lui Doru Trăilă și moștenirii lui Dumbravă # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât definitiv menținerea sechestrului asupra averii fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea. Instanța a respins apelurile inculpaților, astfel că măsura rămâne în vigoare.
09:00
Un semafor intermitent pe culoarea galbenă a costat 40.000 euro la Bârlad. Orașul are și un WC de 50.000 de euro # Adevarul.ro
Un consilier local din Bârlad a fost curios să afle de la primarul orașului cum poate costa un semafor intermitent de culoare galbenă peste 200 de mii lei.
Acum 4 ore
08:45
Tren cu 200 de pasageri, blocat pe linie în apropiere de Vaslui din cauza unui incendiu # Adevarul.ro
Pompierii au fost solicitaţi să intervină joi dimineaţă pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-um tren cu 200 de pasageri, rămas blocat pe linie în apropiere de Vaslui.
08:45
Olandezii s-au cam săturat de neputința lui Man. Internaționalul român, oaia neagră a meciului cu Bayern Munchen # Adevarul.ro
PSV Eindhoven, liderul autoritar din Olanda, a terminat miercuri seară grupa unică de Liga Campionilor pe locul 28, cu 8 puncte, și a fost eliminată.
08:45
Amazon anunță un nou val de concedieri: 16.000 de posturi corporative vor fi eliminate # Adevarul.ro
Gigantul american Amazon a anunțat miercuri că va elimina aproximativ 16.000 de locuri de muncă la nivel corporativ, în cadrul celei de-a doua runde importante de concedieri din ultimele luni, parte a unui amplu proces de restructurare și eficientizare a operațiunilor, transmite CNBC.
08:30
Turiștii, tot mai descurajați să călătorească în SUA de frica verificării conturilor de social media. Cât pierde America cu această politică # Adevarul.ro
Consiliul Mondial al Turismului și Călătoriilor (WTTC) susține că această politică ar costa America miliarde de dolari și ar afecta grav crearea de locuri de muncă.
08:30
Majorări de tarife la STB și restructurări, pe agenda ședinței Consiliului General al Municipiului București # Adevarul.ro
Consilierii generali ai Capitalei se reunesc astăzi în ședință, având pe ordinea de zi proiecte privind majorarea tarifelor STB, efectuarea unui audit la STB și Termoenergetica, desființarea unor instituții municipale, scumpiri la cultură și acordarea de noi autorizații taxi.
08:30
Românul brutar care a ajuns cioban în Spania și a câștigat de cinci ori mai mult. Acum are propria afacere: „Tot ce vindem este proaspăt” # Adevarul.ro
Plecat din România la 20 de ani din cauza salariului mic, Gregori a ajuns în Spania ca păstor, unde a câștigat de cinci ori mai mult. Astăzi, conduce o brutărie artizanală în regiunea La Rioja.
08:15
În ultimii ani, românii au devenit tot mai atenți la timpul pierdut cu sarcini administrative care apar „pe nepregătite”: un dosar pentru job, o verificare pentru o tranzacție, acte necesare pentru diverse proceduri. Pe acest fond, apar servicii digitale care încearcă să aducă mai multă claritate și
08:15
Bruce Springsteen a lansat un cântec-omagiu pentru victimele politicii lui Trump din Minneapolis # Adevarul.ro
Cântăreţul american Bruce Springsteen, un critic fervent al preşedintelui SUA, Donald Trump, a lansat miercuri "Streets of Minneapolis", o melodie în care critică politica anti-imigraţie a preşedintelui republican după moartea a doi americani împuşcaţi de agenţi federali.
07:45
Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea: „Eu urmez!”. Responsabilii școlari fac apel la părinți să fie atenți ce fac copiii lor # Adevarul.ro
Mai multe comentarii alarmante, postate pe TikTok de pe conturi care par să aparțină unor tineri, au apărut la un clip de condoleanțe dedicat elevului de 13 ani de la Colegiul Național „Onisifor Ghibu” din Oradea care a murit după ce s-a aruncat, luni, de pe terasa unui bloc.
07:30
Preşedinta interimară a Venezuelei îi cere opozantei Maria Corina Machado să rămână la Washington # Adevarul.ro
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a cerut opozanţilor implicaţi în „extremism” să „rămână la Washington”, făcând aluzie la lidera opoziţiei şi laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, fără a o numi însă pe aceasta.
07:15
Aliați-cheie din Golf spun că nu vor sprijini un atac al SUA asupra Iranului, limitând opțiunile lui Trump # Adevarul.ro
Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au anunțat că nu vor permite folosirea spațiului lor aerian pentru o eventuală operațiune militară americană împotriva Iranului, o decizie care complică planurile administrației Trump într-un moment de tensiuni crescânde cu Teheranul, scrie WSJ.
07:00
Un avion columbian cu 15 persoane la bord a dispărut de pe radar, aproape de Venezuela, cu puțin timp înainte de aterizare # Adevarul.ro
Un avion aparţinând companiei aeriene publice Satena, la bordul căruia se aflau 15 persoane, care efectua o legătură de la Cúcuta la Ocaña, în Columbia, a fost declarat ”dispărut” de pe radar de către controlul aerian în apropierea frontierei cu Venezuela.
Acum 6 ore
06:45
De la „interdependență” la „dependență” - cum s-a construit dependența lumii de marile puteri. Studiu de caz SUA # Adevarul.ro
Un aliat care se comportă ca un creditor agresiv, un partener care acționează arbitrar, reguli internaționale aplicate selectiv în favoarea celor puternici – aceasta este realitatea pe care, potrivit premierului Canadei, lumea nu o mai poate ignora.
06:45
Trupele trimise de Donald Trump pe străzile marilor orașe americane au costat în 2025 aproape 500 de milioane de dolari # Adevarul.ro
Desfăşurarea forţelor militare pe străzile marilor oraşe americane ordonată de Donald Trump a costat aproape 500 de milioane de dolari anul trecut, potrivit unei estimări a unui organism al Congresului publicată miercuri, scrie AFP.
06:30
Trei persoane au murit în urma atacurilor ruseşti în regiunea Zaporojie, în centrul-estul Ucrainei, a anunţat joi dimineaţă guvernatorul acesteia.
06:30
Administrația Națională de Meteorologie a emis joi atenționări nowcasting Cod galben de ceață pentru județele din Moldova și pentru județul Tulcea.
06:15
De ce ajung copiii să omoare alți copii. Motivele absolut șocante din spatele crimelor și care sunt semnalele la care trebuie să fim atenți # Adevarul.ro
Uciderea lui Mario, adolescentul de 15 ani din comuna Cenei, de către alți doi copii a șocat o țară întreagă. Această crimă face parte dintr-o galerie horror de omucideri premeditate de copii împotriva altor copii. Specialiștii spun că responsabilitatea o poartă întreaga societate.
06:15
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, respinge zvonurile privind o posibilă intervenţie a SUA pe piaţa valutară # Adevarul.ro
Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a respins miercuri speculaţiile potrivit cărora Statele Unite ar putea interveni pe piaţa valutară în contextul în care yenul japonez se află sub supraveghere pentru o posibilă intervenţie, iar dolarul american a coborât la minimele ultimilor ani.
05:45
Legea prevede că militarii ies la pensie la 60 de ani, dar în condiții de muncă speciale, vârsta poate ajunge la 48 de ani. Generalul (r) NATO Dorin Toma a explicat că sunt situații când posturi din zona administrativă sunt considerate mai speciale decât cele din teatrele de operații.
05:15
Aliați neliniștiți și Fox News: momentul în care Trump a înțeles că situația din Minneapolis îi scapă de sub control # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump este cunoscut pentru modul în care traversează crizele politice: ridică tonul, atacă și refuză să dea înapoi. Evenimentele de la Minneapolis au pus însă la încercare limitele acestei strategii, scrie The New York Times.
Acum 8 ore
04:45
Japonia lucrează la ceea ce ar putea deveni cel mai rapid tren din lume, capabil să atingă viteze de până la 603,5 km/h. Noul tren, cunoscut sub numele de L0 Series, este un tren cu levitație magnetică (maglev) aflat încă în faza de dezvoltare.
04:45
NATO, aproape de implozie. Orizontul de timp uriaș ca UE să se descurce fără SUA: „E o inflamare tactică pe momentul lansării SAFE” # Adevarul.ro
Mark Rutte i-a avertizat pe europeni că o alianță fără SUA e aproape imposibilă, dar a primit o replică dură din Franța, țara care insistă cel mai mult pentru o autonomie strategică. Expertul în politici de securitate Claudiu Degeratu explică, pentru „Adevărul”, cine are dreptate în acest caz.
04:15
Președintele Nicușor Dan a afirmat recent că numirile de la șefia SRI și SIE ar putea să fie făcute în următoarele săptămâni. În presă sunt vehiculate atât nume din PSD și PNL, cât din afara partidelor. Potrivit informațiilor „Adevărul”, este preferată ultima variantă.
04:00
Deși România e printre marii producători de țiței din UE, benzina și motorina costă aproape ca în restul Europei # Adevarul.ro
România se află într-o situație paradoxală, având în vedere că, deși este al treilea cel mai mare producător de țiței din Uniunea Europeană, după Italia și Danemarca, prețul carburantului la pompă este destul de mare.
03:45
„Colosseumul” din Carpați, premiat de specialiști. Noua față a amfiteatrului din Ulpia Traiana Sarmizegetusa # Adevarul.ro
Redeschis în 2025, după aproape trei ani în care s-a aflat în șantier de conservare și restaurare, Amfiteatrul antic din Ulpia Traiana Sarmizegetusa a căpătat o nouă înfățișare, care nu a fost lipsită de controverse.
03:15
Polonia are cea mai mare armată din UE, dar este suficient pentru a ține piept amenințărilor din partea Rusiei? # Adevarul.ro
Polonia a devenit un model pentru Europa în ceea ce privește consolidarea forțelor armate, însă agresiunea Rusiei în Ucraina a arătat că armatele convenționale nu mai sunt suficiente pe măsură ce amenințările capătă noi forme, se arată într-o analiză WP.
Acum 12 ore
02:45
Unii varsă în chiuvetă colecția scumpă de băuturi a fostului partener. Alții dau drumul intenționat la căldură sau aer condiționat atunci când nu este cazul, doar ca să-l enerveze pe celălalt. Uneori, răzbunarea ia forma unor gesturi mărunte, precum refuzul de a trage apa la toaletă.
02:15
Navigarea prin haosul din sistemul medical: Ar putea o hartă interactivă a spitalelor cu RMN și CT să elimine cozile și incertitudinea? # Adevarul.ro
După o discuție cu ministrul Sănătății, asociațiile de pacienți din România speră că vom ajunge la o variantă mult-așteptată de cei care au nevoie de investigații imagistice și care așteaptă acum cu lunile să le facă gratuit.
01:45
Așteptările românilor de la Acordul UE - India: „De acum, orice vest-european va concura cu indienii” # Adevarul.ro
Acordul istoric încheiat între Uniunea Europeană și India deschide noi perspective comerciale pentru cele două mari puteri economice, însă nu este lipsit de controverse. A stârnit dezbateri aprinse, iar unii români, dar și indieni, îl privesc cu scepticism.
01:15
Transapuseana, drumul montan care face uitate Transfăgărășanul și Transalpina în timpul iernii # Adevarul.ro
Deși Transalpina și Transfăgărășan, cele mai populare șosele alpine din România, rămân închise până la începutul verii, cei care vor să exploreze cu mașina peisajele montane o pot face pe alte câteva șosele aproape la fel de spectaculoase. Una dintre acestea este Transapuseana, construită recent.
01:00
Copilă de 13 ani, abuzată sexual de un bărbat de 20 de ani, într-o comună din Brăila. Agresorul a fost arestat # Adevarul.ro
Polițiștii din Făurei au arestat un tânăr acuzat de viol și agresiune sexuală, după ce ancheta a scos la iveală că, timp de mai multe luni, el a violat şi abuzat o copilă de doar 13 ani.
00:45
Ce se întâmplă când un copil este bătut: efectele negative dovedite științific care nu dispar odată cu vârsta # Adevarul.ro
Bătaia nu este ruptă din rai, spun specialiștii. Din contră lasă traume adânci, pe termen lung. Mulți adulți sunt afectați, fără să realizeze, de corecțiile fizice primite în copilărie de la părinți. Majoritatea abuzatorilor din viața adultă au fost victime ale disciplinării fizice în familie.
00:30
Alertă sanitară în Brăila. Un bărbat de 67 de ani a murit din cauza infecției cu Listeria monocytogenes. Autoritățile anchetează sursa infectării # Adevarul.ro
Direcția de Sănătate Publică Brăila a confirmat decesul unui bărbat infectat cu Listeria monocytogenes și a deschis o anchetă epidemiologică pentru identificarea sursei posibile de contaminare.
