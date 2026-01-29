Iubire cu toporul în mână, final de poveste cu încătușări
Monitorul de Neamț , 29 ianuarie 2026 11:50
Intervenție a polițiștilor după un episod de violență domestică în Bălțătești Iubire cu toporul în mână este imaginea unui caz de violență domestică reclamat în Bălțătești, unde o femeie a cerut ajutorul polițiștilor după un episod violent petrecut în locuință. Sesizarea făcută de victimă La data de 28 ianuarie a.c., în jurul orei 16.00, polițiștii […] Articolul Iubire cu toporul în mână, final de poveste cu încătușări apare prima dată în Monitorul de Neamț.
• • •
Alte ştiri de Monitorul de Neamț
Acum 30 minute
11:50
Intervenție a polițiștilor după un episod de violență domestică în Bălțătești Iubire cu toporul în mână este imaginea unui caz de violență domestică reclamat în Bălțătești, unde o femeie a cerut ajutorul polițiștilor după un episod violent petrecut în locuință. Sesizarea făcută de victimă La data de 28 ianuarie a.c., în jurul orei 16.00, polițiștii […] Articolul Iubire cu toporul în mână, final de poveste cu încătușări apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 2 ore
10:40
Grupul american Carlyle preia activele internaționale ale Lukoil, inclusiv operațiunile din România, tranzacția fiind în așteptarea aprobărilor de reglementare. Criza Lukoil a luat sfârșit odată cu anunțul companiei rusești privind transferul activelor sale internaționale către fondul american de investiții Carlyle, tranzacție care include și operațiunile din România. Transferul activelor internaționale Va transfera toate activele sale […] Articolul Criza Lukoil a luat sfârșit după acordul cu fondul american Carlyle apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 24 ore
20:10
Zilele acestea sunt decisive pentru soarta CSM Ceahlăul. Reprezentanţii clubului au transmis că până vineri, 30 ianuarie, vor purta discuţii atât cu fostul finanţator, cât şi cu alţi potenţiali susţinători pentru a fi găsite soluţii financiare până se va concretiza ajutorul promis de autorităţi. Ce presupune un minim de trei luni în care echipa trebuie […] Articolul Zile decisive pentru soarta CSM Ceahlăul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:10
România „fericită” a fost din nou binecuvântată cu un guvern prezentat drept performant și cu o coaliție politică descrisă ca stabilă și matură, formată din partide care se află, sub diverse forme, la conducere de mai bine de trei decenii. Aceiași actori, aceleași promisiuni, același limbaj al succesului repetat obsesiv. De aproximativ 36 de ani, […] Articolul România fericită – cronica unei stingeri anunțate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
„Drepții vor fi în veac vii, iar pomenirea lor din neam în neam.” (cf. Ps. 111, 6) Scriu aceste rânduri nu cu pana minții, ci cu rana inimii. Le scriu cu mâini tremurânde, ca unul care a fost martor nu doar al unei vieți sfinte, ci al unei nașteri duhovnicești. Scriu nu ca biograf al […] Articolul Părintele Proclu Nicău – nouă ani de veghere din lumina veșniciei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
Atenție la gheața formată pe luciul apelor! În data de 27.01.2025, pompierii din cadrul Detașamentului Târgu-Neamț împreună cu echipa de scafandri a inspectoratului au desfășurat un antrenament complex pentru salvarea persoanelor căzute în ape înghețate. Exercițiul s-a desfășurat pe Iazul Zimbrilor din comuna Vânători Neamț și a avut ca scop perfecționarea tehnicilor de intervenție […] Articolul Atenție la gheața formată pe luciul apelor! apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:30
Un autoturism a luat foc, miercuri, 28 ianuarie, din cauza unui cablu electric defect. „În jurul orei 13:55, prin apel la 112 pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Secuieni pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism. Autoturismul, în care se afla doar conducătorul auto, se afla în mers pe strada Progresului din […] Articolul Autoturism făcut scrum de la un cablu electric defect apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:00
Sarea în bucate – obiecte folosite la prepararea şi servirea mâncării în gospodăria ţărănească de altădată – expoziţie şi simpozion la Muzeul de Istorie Roman # Monitorul de Neamț
Joi, 29 ianuarie 2026, de la ora 13 în corpul B (Casa Fălcoianu) al Muzeului de Istorie Roman, din str. Cuza Vodă, nr. 19 se deschide o nouă expoziţie temporară, cu profil etnografic – „Sarea în bucate – obiecte folosite la prepararea şi servirea mâncării în gospodăria ţărănească de altădată”. La vernisarea expoziţiei se adaugă […] Articolul Sarea în bucate – obiecte folosite la prepararea şi servirea mâncării în gospodăria ţărănească de altădată – expoziţie şi simpozion la Muzeul de Istorie Roman apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
O femeie care a urcat la volan „uitând” că are dreptul de a conduce suspendat a căzut recent în „plasa” poliţiştilor nemţeni. „La data de 27 ianuarie a.c., în jurul orei 13.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Gârcina au oprit pentru control, pe DC 132, în localitatea Agârcia, un autoturism condus de o […] Articolul Şoferiţă… „uitucă” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:30
Două accidente produse în Neamţ, pe 27 şi 28 ianuarie, s-au soldat cu trei victime, dintre care două fetiţe de patru, respectiv nouă ani. Pe 28 ianuarie, în jurul orei 09.20, polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicaz au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe DJ 155F în afara localității Bistricioara. În […] Articolul Două accidente în două zile – două fetiţe accidentate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
Corpul neînsufleţit al uni bărbat în vârstă de 61 de ani a fost găsit, pe 27 ianuarie, într-un şanţ de pe marginea unui drum comunal din localitatea Valea Ursului. Poliţiştii au demarat o anchetă. „La data de 27 ianuarie a.c., în jurul orei 08.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă au fost […] Articolul Mort în şanţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:00
Procurorii nemţeni încearcă să destructureze un grup organizat de persoane „specializate” în obţinere ilegală de fonduri. Au fost efectuate 17 percheziţii domiciliare, prejudiciul este de 2,2 milioane de lei, iar grupul are ramificaţii în mai multe judeţe. „La data de 27 ianuarie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Neamț, sub supravegherea procurorilor din […] Articolul VIDEO: Fonduri obţinute ilegal – anchetă a procurorilor nemţeni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:40
Violență la bătrânețe, soțul liniștit în arest: dosar penal pentru agresiune în familie # Monitorul de Neamț
Violență la bătrânețe, soțul liniștit în arest: o femeie de 73 de ani din Ingărești ar fi fost agresată de soțul său. La data de 25 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Urecheni s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de violență în familie. În fapt, la data de 25 […] Articolul Violență la bătrânețe, soțul liniștit în arest: dosar penal pentru agresiune în familie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Ieri
12:10
Arest preventiv pentru un bărbat care și-a distrus brățara electronică și a părăsit domiciliul # Monitorul de Neamț
Ordin de protecție încălcat în municipiul Roman, după ce un bărbat de 59 de ani a distrus dispozitivul de monitorizare electronică și a părăsit domiciliul, au anunțat polițiștii. Alertă generată de sistemul de monitorizare La data de 26 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați de Dispeceratul SIME cu privire la […] Articolul Arest preventiv pentru un bărbat care și-a distrus brățara electronică și a părăsit domiciliul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:30
Accident în Bistricioara: două persoane, printre care un copil, au ajuns la spital # Monitorul de Neamț
Accident în Bistricioara a fost anunțat în jurul orei 09:20, prin apel la 112, după ce un autoturism în care se aflau două persoane a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat pe cupolă, în satul Bistricioara din comuna Ceahlău. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale La sosirea forțelor de intervenție cele două persoane […] Articolul Accident în Bistricioara: două persoane, printre care un copil, au ajuns la spital apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:40
Atenție la condițiile de trafic! Meteorologii au emis un nou cod galben de ceață # Monitorul de Neamț
Conduceți prudent! Până la ora 12:00, zona joasă a județului Neamţ se află sub incidența unui cod galben de ceață. Din această cauză, pe drumurile din județ se va reduce vizibilitatea sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. În funcție de condițiile locale, se poate forma polei. Pentru evitarea producerii unor evenimente nedorite, […] Articolul Atenție la condițiile de trafic! Meteorologii au emis un nou cod galben de ceață apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:30
Accident grav între Dochia și Mărgineni cu patru mașini implicate: ce s-a întâmplat cu victimele # Monitorul de Neamț
Accident grav între Dochia și Mărgineni a fost anunțat în această dimineață, în jurul orei 07:25. Au fost implicate o autoutilitară și trei autoturisme în care se aflau cinci persoane, dintre care un copil. O persoană a rămas încarcerată La sosirea pompierilor patru persoane erau ieșite din autovehiculele implicate în accident, iar o persoană era încarcerată. […] Articolul Accident grav între Dochia și Mărgineni cu patru mașini implicate: ce s-a întâmplat cu victimele apare prima dată în Monitorul de Neamț.
27 ianuarie 2026
19:40
■ jocurile turului secund al cupei vor fi pe 8 martie, iar cel mai tare duel va fi între Unirea Trifești și CSM Roman ■ AJF Neamț a anunțat datele de început ale tuturor competițiilor județene ■ AJF Neamț a stabilit, pe 27 ianuarie 2026, programul jocurilor ce vor avea loc în faza sferturilor de […] Articolul AJF Neamț a anunțat ”sferturile” Cupei României apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:10
Reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ au transmis că Autorizația de Construire, în ceea ce priveşte reabilitarea pavilionului destinat Secției de Oncologie ar putea fi emisă până la sfârșitul lunii februarie. Urmează ca lucrările să demareze după emiterea ordinului de începere a lucrărilor de către CNI, dar aici nu mai este menţionat un orizont de aşteptare. În […] Articolul „Rana” de la Oncologie – când vor începe lucrările? apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:00
De multe ori, senzația de disconfort din locuință nu vine dintr-un motiv evident, ci dintr-o combinație subtilă de factori care se adună în timp. Aerul prea umed sau prea uscat, lipsa unei circulații bune și variațiile de temperatură pot influența starea generală fără să ne dăm seama imediat. Chiar și persoanele perfect sănătoase pot resimți […] Articolul Ghid practic pentru menținerea unui microclimat sănătos în locuință apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:40
Controale ITM Neamț la hoteluri și restaurante au avut loc în perioada 12–16 ianuarie 2026, în cadrul unei campanii naționale pentru combaterea muncii nedeclarate și verificarea respectării normelor de securitate și sănătate în muncă. Acțiunea a făcut parte din Programul Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2026 și din Programul Propriu de Acțiuni […] Articolul Controale ITM Neamț la hoteluri și restaurante: amenzi de 103.000 lei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:40
Pieton lovit pe trecere pe bulevardul Roman Mușat, din municipiul Roman, în seara de 26 ianuarie. Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați în jurul orei 17:40 cu privire la producerea evenimentului rutier și au efectuat verificări la fața locului. Accident pe marcajul pietonal În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul […] Articolul Pieton lovit pe trecere, pe bulevardul Roman Mușat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:40
Geantă furată dintr-un coafor din Piatra-Neamț a fost cazul sesizat polițiștilor la data de 26 ianuarie, în jurul orei 11:30. Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați prin apel la 112, de către o femeie în vârstă de 48 de ani, cu privire la faptul că, în timp ce se afla la un […] Articolul Geantă furată dintr-un coafor din Piatra-Neamț, suspect reținut de polițiști apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:30
Un accident pe bulevardul Traian din Piatra-Neamț s-a produs la data de 26 ianuarie, în jurul orei 14:30. Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea evenimentului rutier și au efectuat verificări la fața locului. Manevră de mers înapoi, urmată de impact În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit […] Articolul Accident pe bulevardul Traian, pieton rănit după o manevră de mers înapoi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Accident în lanț lângă Dobreni s-a produs la data de 26 ianuarie, în jurul orei 12:20. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț au fost sesizați cu privire la producerea evenimentului rutier și au efectuat verificări la fața locului. Impact provocat de nepăstrarea distanței În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp […] Articolul Accident în lanț lângă Dobreni, două persoane rănite apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:20
O lumânare lăsată nesupravegheată a provocat un incendiu puternic la Târgu-Neamț # Monitorul de Neamț
O lumânare lăsată nesupravegheată a fost cauza probabilă a unui incendiu izbucnit aseară în orașul Târgu-Neamț. La ora 18:25, prin apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la o casă P+M situată pe strada Cuza Vodă. Incendiu la mansardă și acoperiș La locul solicitării au fost alocate forțe […] Articolul O lumânare lăsată nesupravegheată a provocat un incendiu puternic la Târgu-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
26 ianuarie 2026
19:10
■ pietrencele au pierdut cu 28-23 meciul de la Săveni ■ pentru ”pietricele” urmează jocul cu CS Vicovu de Sus din Sala Ceahlăul ■ HC Pietricica Neamț nu a început anul 2026 cu un rezultat care să îi mărească șansele de a prinde un loc pe podiumul Seriei A a Campionatului Național de handbal pentru […] Articolul Insucces la început de an pentru HC Pietricica apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:00
Piatra Neamţ: Şedinţă de CL pentru înregistrarea în patrimoniu a unor investiţii # Monitorul de Neamț
Consilierii locali pietreni sunt convocaţi în şedinţă pe 29 ianuarie, de la ora 14. Cele mai multe proiecte de pe ordinea de zi vizează înregistrarea în patrimoniu a unor investiţii. Cum ar fi „Execuție canalizare pluvială – str. Bistriței în spate la Carrefour”, „Rețea alimentare apă și canalizare menajeră strada Stejarului din municipiul Piatra-Neamț” sau […] Articolul Piatra Neamţ: Şedinţă de CL pentru înregistrarea în patrimoniu a unor investiţii apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
Analiza accidentelor rutiere relevă faptul că, la nivel județean, nerespectarea regimului legal de viteză sub cele două forme (neadaptată condițiilor de drum/ viteză neregulamentară) este a treia cauză generatoare de accidente rutiere grave, contrar eforturilor depuse pentru reducerea numărului și gravității accidentelor rutiere înregistrate pe acest fond. „La nivelul județului Neamț, pe fondul acestei cauze […] Articolul Viteza – a treia cauză generatoare de accidente rutiere în Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:20
Întâlnirea de lucru care a avut loc luni, 26 ianuarie, la sediul Primăriei, privind viitorul clubului Ceahlăul a dus la conturarea câtorva scenarii de lucru. Cel mai rapid aplicabil şi care pare să fie cel mai în măsură să rezolve situaţia prezentă ar consta în modificarea ghidului prin care se acordă finanţări prin Legea 350, […] Articolul Viitorul Ceahlăului – concluziile întâlnirii de lucru apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
Polițiștii de vorbă cu tinerii NetGet a fost tema unei activități desfășurate la data de 24 ianuarie, la inițiativa Asociației Ortodoxe Social-Culturale Armina. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț – Compartimentul de Analiză și Prevenirea Criminalității au desfășurat o activitate cu elevi din ciclul liceal, în cadrul proiectului Tinerii NetGet. Teme sensibile abordate […] Articolul Polițiștii de vorbă cu tinerii NetGet despre siguranță și responsabilitate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
A ieșit la plimbare fără permis și s-a întâlnit cu polițiștii – așa s-a încheiat drumul unui tânăr din Grumăzești, oprit de oamenii legii în seara de 25 ianuarie. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Crăcăoani au oprit pentru control, în jurul orei 18:40, pe DJ 155J, în localitatea Grumăzești, un autoturism condus de […] Articolul A ieșit la plimbare fără permis și s-a întâlnit cu polițiștii la Grumăzești apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
Locuință inundată în Roman a fost situația semnalată în dimineața zilei de 24 ianuarie 2025, în urma unui apel la 112. Pompierii au fost solicitați să intervină la ora 07:07, după ce a fost anunțat faptul că o locuință situată pe Bulevardul Republicii din municipiul Roman este afectată de inundații. Defecțiune la centrala termică La […] Articolul Locuință inundată în Roman din cauza unei defecțiuni la centrala termică apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:30
Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme în care se aflau patru persoane s-a produs luni, 26 ianuarie, în comuna Dobreni. “La ora 12:25, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs pe DN 15C, în comuna Dobreni, unde au fost implicate trei autoturisme în care se aflau patru […] Articolul Accident cu trei autoturisme implicate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Bilanțul poliției în ultimele 48 de ore în Neamț arată zeci de intervenții la solicitările cetățenilor, sute de sancțiuni aplicate și mai multe permise de conducere reținute. Polițiștii au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale, intervenind la 69 de evenimente, dintre care 56 au fost sesizate de cetățeni prin apel la 112. Sute de sancțiuni contravenționale: […] Articolul Bilanțul poliției în ultimele 48 de ore în Neamț: 293 de sancțiuni aplicate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:10
Braconaj pe Siret a fost constatat de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă, în seara de 25 ianuarie. În jurul orei 19:20, polițiștii au depistat în flagrant delict, pe albia râului Siret, în localitatea Ion Creangă, un bărbat în vârstă de 41 de ani, din aceeași localitate, care avea asupra sa o […] Articolul Braconaj pe Siret, la Ion Creangă: bărbat depistat cu plase interzise apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:10
Accident rutier în Vânători-Neamț, produs în dimineața zilei de 26 ianuarie, în urma impactului dintre un autoturism și o autoutilitară. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați la ora 07.15 cu privire la producerea evenimentului rutier. Neacordare de prioritate la plecarea de pe loc În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul […] Articolul Accident rutier în Vânători-Neamț, o tânără a fost rănită apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:20
Incendiu în comuna Borlești în această dimineață, după ce pompierii au fost chemați să intervină pentru stingerea unui foc izbucnit într-o gospodărie din satul Mastacăn. Intervenție a pompierilor în satul Mastacăn În această dimineață, la ora 05:35, prin apel la 112 pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Borlești pentru stingerea unui incendiu produs […] Articolul Anexă gospodărească afectată de foc din cauza unui coș de fum deteriorat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:40
Combaterea „nostalgiei comunismului”, ultima strategie de limitare a „libertăţii de exprimare” # Monitorul de Neamț
De la 31 decembrie 1947, când s-a instalat la putere în România regimul comunist şi până pe 22 decembrie 1989, când acest regim s-a autodizolvat, cei care au trăit ca oameni maturi în perioada de 42 de ani, sunt singurii îndreptăţiţi să se pronunţe în legătură cu ce a fost rău sau ce a fost […] Articolul Combaterea „nostalgiei comunismului”, ultima strategie de limitare a „libertăţii de exprimare” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
25 ianuarie 2026
15:10
Întâlnirea ce ar putea decide viitorul CSM Ceahlăul a fost stabilită pentru ora 14, luni, 26 ianuarie. „Luni, începând cu ora 14:00, va avea loc o întâlnire a membrilor clubului ACSM Ceahlăul, în frunte cu președintele Angelo Dumitru Alistar, alături de reprezentanții autorităților locale și județene: Consiliul Local, prin domnul primar Vasile Adrian Niță Consiliul […] Articolul A fost stabilită ora întâlnirii hotărâtoare pentru viitorul Ceahlăului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
24 ianuarie 2026
16:00
„Cristi şi doi prieteni” – doar aşa au dorit să fie nominalizaţi – au ajutat la rezolvarea situației scaunelor de la Oncologie, în regim de voluntariat. Scaunele vechi arătau ca şi cum ar fi fost din Evul Mediu, iar situaţia a fost sesizată în mediul online. Un grup de pietreni a ales să se implice. […] Articolul Scaunele de la Oncologie – un gest din suflet al unor pietreni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:40
Acțiune a poliției în școlile din Piatra-Neamț pentru creșterea siguranței publice, desfășurată împreună cu jandarmii, în incinta și în zona adiacentă mai multor unități de învățământ. Activități desfășurate în mai multe unități de învățământ La data de 23 ianuarie a.c., în intervalul orar 09.00-13.00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au acționat în […] Articolul Acțiune a poliției în școlile din Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:40
Autoturism intrat în gard la Poiana Teiului, după ce un șofer ar fi pierdut controlul volanului, iar ulterior mașina ar fi fost condusă și abandonată de un tânăr fără permis. Accident produs pe un drum comunal La data de 23 ianuarie a.c., ora 07:30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz au fost sesizați, […] Articolul Șofer băut și mașină plimbată apoi de un tânăr fără permis apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:40
Mandat european de arestare emis de autoritățile germane, pus în aplicare în Neamț # Monitorul de Neamț
Mandat european de arestare pus în executare la data de 23 ianuarie a.c., când polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu-Neamț au acționat în baza unui document emis de autoritățile judiciare germane. Punerea în executare a mandatului La data de 23 ianuarie a.c., în jurul orelor 12:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală […] Articolul Mandat european de arestare emis de autoritățile germane, pus în aplicare în Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:00
Zaheu și drama modernității; Există o dramă mai adâncă decât sărăcia materială și mai dureroasă decât lipsa siguranței: sărăcia sufletului care L-a pierdut pe Dumnezeu. Evanghelia vameșului Zaheu (Luca 19, 1–10) descoperă cu o limpezime tulburătoare această stare. Zaheu este omul care „avea totul” după criteriile lumii și „nu avea nimic” după măsura veșniciei. El […] Articolul Omul care avea totul și nu avea nimic: Zaheu și drama modernității apare prima dată în Monitorul de Neamț.
23 ianuarie 2026
18:30
Primarul de Piatra Neamţ, Adrian Niţă, spune tranşant: „PSD ar trebui să iasă de la guvernare”. Afirmaţia a fost făcută în cadrul emisiunii Revista presei… altfel, la MonitorTV, în care edilul a explicat: „Cea mai normală reacţie pe care PSD ar trebui să o aibă în momentul de faţă, pentru toate aceste minciuni, pentru lipsa […] Articolul Primarul de Piatra Neamţ: „PSD ar trebui să iasă de la guvernare” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:30
Întâlnire crucială pentru viitorul CSM Ceahlăul, luni, 26 ianuarie. Vor participa primarul municipiului Piatra Neamţ, Adrian Niţă, alături de specialişti din primărie, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, de asemenea secondat de specialişti ai instituţiei, conducerea CSM Ceahlăul, preşedintele Angelo Alistar, dar şi un reprezentant al suporterilor. Scopul acestei întâlniri este găsirea unei soluţii juridice pentru finanţarea […] Articolul Întâlnire crucială pentru viitorul Ceahlăului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:40
Deschiderea expoziției „Jandarmeria Română 1850 – 2020” la Complexul Muzeal Național Neamț # Monitorul de Neamț
Muzeul Național de Istorie a României, în parteneriat cu Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române și Complexul Muzeal Național Neamț, anunță deschiderea expoziției itinerante „Jandarmeria Română 1850 – 2020” la sediul prestigioasei instituții de cultură situată în strada Mihai Eminescu, nr. 10, Piatra-Neamț. Vernisajul va avea loc sâmbătă, 24 ianuarie, la ora […] Articolul Deschiderea expoziției „Jandarmeria Română 1850 – 2020” la Complexul Muzeal Național Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:30
Proiectil exploziv descoperit la Poiana Largului: intervenție a echipei pirotehnice # Monitorul de Neamț
Proiectil exploziv descoperit la Poiana Largului pe 22 ianuarie 2026, după ce un bărbat de 55 de ani l-a găsit în timpul unor lucrări de săpături pe un teren proprietate personală. Descoperirea proiectilului În data de 22.01.2026, echipa pirotehnică a intervenit în satul Poiana Largului din comuna Poiana Teiului pentru asanarea unui proiectil exploziv de […] Articolul Proiectil exploziv descoperit la Poiana Largului: intervenție a echipei pirotehnice apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:30
Accident rutier pe DN 15B, în Stânca: autoturism cu cinci persoane a lovit un cap de pod # Monitorul de Neamț
Accident rutier pe DN 15B, în Stânca, comuna Pipirig, după ce un autoturism cu cinci persoane a părăsit partea carosabilă și a lovit un cap de pod, fără ca cineva să aibă nevoie de îngrijiri medicale. Sesizarea prin 112 și locul producerii accidentului În jurul orei 23:00, prin apel la 112, a fost anunțat un […] Articolul Accident rutier pe DN 15B, în Stânca: autoturism cu cinci persoane a lovit un cap de pod apare prima dată în Monitorul de Neamț.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.