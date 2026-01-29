Accident rutier Târgu-Neamț, tânăr de 18 ani rănit

18:30

Primarul de Piatra Neamţ, Adrian Niţă, spune tranşant: „PSD ar trebui să iasă de la guvernare”. Afirmaţia a fost făcută în cadrul emisiunii Revista presei… altfel, la MonitorTV, în care edilul a explicat: „Cea mai normală reacţie pe care PSD ar trebui să o aibă în momentul de faţă, pentru toate aceste minciuni, pentru lipsa […] Articolul Primarul de Piatra Neamţ: „PSD ar trebui să iasă de la guvernare” apare prima dată în Monitorul de Neamț.