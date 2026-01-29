Tőkés face la Oradea forum despre necesitatea autonomiei maghiarimii din România
Consiliul Național Maghiar din Transilvania, organizație controlată de fostul eurodeputat și lider UDMR László Tőkés, a programat la Oradea, pentru finele acestei săptămâni, un forum pe tema necesității și autonomiei maghiarilor din...
Acum 5 minute
12:20
Acum 10 minute
12:10
60% dintre cele mai populare bomboane pentru copii conțin niveluri periculoase de arsenic # ActiveNews.ro
Florida a testat recent 46 de bomboane consumate cel mai mult de copii. Iar rezultatele au fost îngrijorătoare: 28 din cele 46 de produse conțineau niveluri ridicate de arsenic, un agent cancerigen uman cunoscut
Acum 30 minute
12:00
Marius Mioc: Virusul nipah revine, după cum am anticipat în 2021. După ce am comentat despre asta, iar mi s-a suspendat contul de facebook # ActiveNews.ro
Din nou carantinări, controale în aeroporturi. India, Nepal, Taiwan, Tailanda sînt țări în care autoritățile promovează isteria legată de noua primejdie născocită de OMS. Se confirmă ce am scris în 2021.
11:50
Lukoil, al doilea producător de petrol din Rusia, a anunțat joi că a convenit să vândă cea mai mare parte a activelor internaționale, în valoare totală de aproximativ 22 de miliarde de dolari, către firma americană de investiții private..
11:50
Acum o oră
11:40
Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): BNR face politică și devine un soldat credincios în slujba Guvernului Bolojan. Politica lui Bolojan are ca obiectiv adoptarea euro și obiectivul să ne aducă la nivelul Bulgariei # ActiveNews.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză conducerea Băncii Naționale a României că a renunțat la neutralitatea instituțională pentru a face jocurile Guvernului Bolojan. Senatorul avertizează că schimbarea monedei naționale nu...
11:30
Acum 2 ore
11:20
11:20
Într-un nou videoclip viral, Joe Rogan și Andrew Wilson reacționează după ce MSNBC a difuzat o fotografie AI‑modificată a lui Alex Pretti, care îl face să pară mai...
11:20
În cadrul unui eveniment organizatla Trezoreria Statelor Unite, Donald Trump a anunțat lansarea programului „ConturileTrump”, prin care fiecare bebeluș american e înzestrat cu o sumă cu care săpornească în viață.
10:50
10:30
Acum 4 ore
10:10
Maria Toacă: Încă o lege de rău augur... totuși, putem fi buni români și fără cetățenia română # ActiveNews.ro
Deși a fost adoptată încă la 18 iunie 2025, Legea privind cetățenia multiplă în Ucraina a stârnit valuri de revoltă printre români din Țară și din afară abia acum, de la data de 16 ianuarie curent, când a intrat în vigoare.
10:00
09:30
09:30
Un nou material video obținut de BBC aruncă o lumină complet diferită asupra cazului Alex Pretti, asistentul medical de 37 de ani împușcat mortal în Minneapolis în timpul unei operațiuni federale de aplicare a legilor imigrației.
09:10
09:00
Sarmalista lui Nicușor Dan și apropiata lui Ilie Bolojan, săltată de DNA la 4 dimineața # ActiveNews.ro
Avocata șpăgară PNL-istă care promitea intrări la premierul Bolojan în schimbul unor sume colosale a fost reținută la ora patru dimineata de către procurorii DNA. Totul după ce liberalii s-au denunțat între ei la DNA în dosarul avocatei...
Acum 12 ore
00:10
AM SCRIS PREȘEDINTELUI DONALD TRUMP: Rădăcina profundă a conflictului actual dintre Federația Rusă și Ucraina se află în Pactul Ribbentrop–Molotov și în consecințele sale teritoriale - SCRISOARE/FACSIMIL # ActiveNews.ro
Noi, semnatarii de mai jos, ne adresăm Dumneavoastră cu respect, ca o continuare a mesajului transmis după victoria Dumneavoastră în alegerile prezidențiale, prin intermediul doamnei Lara Trump.
Acum 24 ore
22:20
Maestrul Ion Cristoiu a prezentat viața Maicii Mihaela Iordache, Martiră a Bisericii și Neamului Românesc, prezentă și în Calendarul ActiveNews - Familia Ortodoxă ”Mărturisitoare și Sfinte Românce” (VIDEO) # ActiveNews.ro
Profilul Maicii Mihaela Iordache de la Mănăstirea Vladimirești, decedată în temnița de la Mircurea Ciuc (Selecție VIDEO ActiveNews mai sus)
21:40
21:40
Irina Petra: Dor și sete de cuvântul și amintirea Bătrânilor noștri. ”Când s-a unit Smerenia cu Înțelepciunea, avem un om complet.” - Părintele Proclu Nicău (13 noiembrie 1928 - 28 ianuarie 2017) # ActiveNews.ro
Și dacă vă lauda careva vreodată prea tare și insistent, să stiți că așa cum vă laudă, la fel vă poate și dojeni sau judeca mâine. Voi să nu cătați (să nu luați aminte) nici la lauda lui, nici la vorbele de ocară. Și nici să-l judecați, pentru ca mai rau veți cădea”.
20:50
Ce BĂRBAȚI DE STAT am avut, Mucenici ai Neamul Românesc, și ce glugi de coceni avem azi. Martirul Gheorghe I. Brătianu a fost ucis de bolșevici la Sighet pentru Basarabia și Bucovina (28 ianuarie - 23/27 aprilie 1953) # ActiveNews.ro
Memoriile unui camarad de suferință spun că, în închisoare, Brătianu desenase pe un perete un plan de istorie universală. Ca și majoritatea celor internați la Sighet, Gheorghe I. Brătianu nu a fost condamnat printr-un proces, ci printr-o hotărâre administrativă emisă de Ministerul de Interne și aplicată unei liste întregi de deținuți.
20:30
20:30
20:00
PERSECUȚIE POLITICĂ. Maestrul Nicolae Voiculeț interzis de Sistem pentru că îl susține pe Călin Georgescu: Sunt pe liste negre la Institutul Cultural Român, la Ministerul Culturii și la Ministerul Afacerilor Externe # ActiveNews.ro
România a fost acaparată de structuri antinaționale care folosesc banii publici ca armă împotriva identității românești. Cultura, istoria, memoria și însăși ființa națională sunt sub asediu. Prin cenzură, prin liste negre și prin control politic vor să ne șteargă credința, tradiția și demnitatea.
20:00
19:50
Patriarhia Ierusalimului și Patriarhia Armeană din Ierusalim încep lucrările de restaurare a Peșterii Nașterii Domnului. IPS Teodosie a slujit acolo înconjurat de zeci de pelerini români - VIDEO # ActiveNews.ro
Patriarhia Ierusalimului, Custodia Țării Sfinte și Patriarhia Armeană din Ierusalim au anunțat începerea lucrărilor de restaurare a Peșterii Nașterii Domnului din Betleem.
19:40
19:40
19:30
18:50
18:20
18:00
17:20
Trump merge pe urmele lui Georgescu: Benzina în SUA a ajuns la 1 leu și 90 de bani litrul! # ActiveNews.ro
Donald J. Trump a vizitat, miercuri, Iowa, un stat care, în mod clar, are de câștigat sub conducerea sa, chiar dacă sunt necesare eforturi suplimentare pentru a anula daunele economice cauzate de anii Biden.
16:50
Patriarhia anunță programul canonizării noilor Sfinte Românce. ActiveNews și Familia Ortodoxă au lansat un Calendar dedicat Mărturisitoarelor și Sfintelor Românce # ActiveNews.ro
În ziua de vineri, 6 februarie 2026, programul va începe la ora 7.45, cu purtarea în procesiune a sfintelor moaște din Catedrala Patriarhală – ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina –, precum și cele ale Sfintei Mare Mucenițe Ecaterina de la Reședința Patriarhală
16:40
RĂZBOI IMINENT? Trump trimite o armadă uriașă spre Iran. Israelul a fost informat despre un posibil atac # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a relansat amenințarea unei acțiuni militare împotriva Iranului, cerând Teheranului să accepte un acord privind programul său nuclear, pe fondul unei intensificări vizibile a prezenței milita...
16:20
Administrația americană a expus o fotografie a președintelui american Donald Trump alături de liderul rus Vladimir Putin în holul Casei Albe.
16:10
Ceasul Apocalipsei a înaintat cu 4 secunde: Mai aproape ca niciodată de Miezul Nopții Nucleare # ActiveNews.ro
Acele așa-numitului „Ceas alApocalipsei” au făcut un salt de patru secunde, de la 89 la 85 de secunde de „miezulnopții” al unui război nuclear. Un record în istoria acestui proiect.
15:50
Pe rețeaua X, proprietate amiliardarului Elon Musk, a avut loc o ciocnire între acesta și șefuldiplomației de la Varșovia pe tema războiului din Ucraina.
15:50
15:50
15:40
S-a aflat cauza accidentului din județul Timiș, soldat cu șapte morți. Unul dintre suporterii PAOK, care a supraviețuit, dezvăluie adevărata cauză a tragediei: S-A BLOCAT SISTEMUL LANE ASSIST! # ActiveNews.ro
Suporterii celor de la PAOK Salonic au suferit, marți, un accident cumplit în România, șapte dintre aceștia murind pe loc. Este vorba de suporteri greci ai echipei PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, aflați în microbuzul implicat în tragicul accident.
15:40
27 ianuarie, Ziua internațională a holocaustului. Shimon Peres: Nu vom uita niciodată că, în cele mai negre zile ale Europei sub nazism, România a salvat viețile multor evrei iar 400.000 dintre ei au mers și au clădit Israelul. Mulțumesc poporului român! # ActiveNews.ro
27 ianuarie a fost declarată Ziua internațională de comemorare a holocaustului ce marchează sfârșitul holocaustului nazist și eliberarea lagărelor de concentrare Auschwitz-Birkenau din Polonia de către trupele sovietice în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.
15:20
15:00
Claudia Marcu: Ministrul Mediului pune în pericol populația. A oprit lucrări la baraje care pot ceda în orice moment. Se provoacă, deliberat, criza de apă # ActiveNews.ro
Asociația constructorilor a avertizat că decizia Ministerului Mediului de a sista lucrările la 11 baraje aflate în pericol de a ceda în orice moment afectează grav aceste obiective
14:40
Patrick André de Hillerin: De ce durează atât de mult găsirea unor dovezi inexistente despre anularea alegerilor prezidențiale? # ActiveNews.ro
Jurnalistul Patrick André de Hillerin se întreabă, într-un editorial publicat de Gândul, de ce durează atât de mult găsirea unor dovezi inexistente despre anularea alegerilor prezidențiale, subliniind că, pe măsură ce trece timpul și întârzie prezentarea dovezilor, acestea vor fi din ce în ce mai greu de strâns sau chiar de fabricat.
14:30
Donald Trump, la Davos: Covid a fost o operațiune militară. Boala a venit inclusiv prin ”praf” pulverizat prin aer - VIDEO # ActiveNews.ro
La reuniunea anuală a Forumului Economic Monidial de de săptămâna trecută, președintele Donald Trump a făcut o declarație care pare să fi trecut neobservată. Președintele SUA a afirmat că originea pandemiei este legată de operațiunile militare.
14:20
Arma mortală a UE pentru a ataca libertatea presei - Și o folosește deja cu efecte devastatoare # ActiveNews.ro
Sub pretextul „dezinformării”,Uniunea Europeană a blocat contul bancar al ziaristului german de origineturcă, Hüseyin Doğru, într-un caz care poate determina viitorul presei în Europa.
14:00
Dezvăluiri explozive R3Media: Fosta ambasadoare SUA la București, Kathleen Kavalec, avea la reședința sa tablouri cu ritualuri satanice cu bebeluși. SUA au retras-o din România după ce Anna Paulina Luna a sesizat Departamentul de Stat # ActiveNews.ro
Directorul programului Art in Embassies din Departamentul de Stat, Erin Elmore, a făcut dezvăluiri explozive despre fosta ambasadoare a Statelor Unite ale Americii la București, Kathleen Kavalec, potrivit R3media.
