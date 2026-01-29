Olguța Vasilescu: Nici Musk n-ar putea face minuni la Craiova
Cotidianul de Hunedoara, 29 ianuarie 2026 12:50
„Păi dacă Bucureştiul a avut căldură şapte zile în şapte ani, de ce se supără Craiova?!”, s-a întrebat Olguța Vasilescu. The post Olguța Vasilescu: Nici Musk n-ar putea face minuni la Craiova appeared first on Cotidianul RO.
Acum 15 minute
13:20
Adriana Georgescu a fost suspendată de organizația liberalilor din Sectorul 1 în urma flagrantului în cadrul căruia ar fi primit o mită de 60.000 de euro. The post Avocata reținută de DNA pentru șpagă, suspendată din PNL appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
13:10
VIDEO Cetățenie de un milion de dolari. Nicki Minaj a primit „Cardul de Aur” # Cotidianul de Hunedoara
Nicki Minaj a intrat în posesia „Cardului de Aur”. Artista a ales modalitatea de „lux” pentru a deveni cetățean american cu acte în regulă. The post VIDEO Cetățenie de un milion de dolari. Nicki Minaj a primit „Cardul de Aur” appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
12:50
„Păi dacă Bucureştiul a avut căldură şapte zile în şapte ani, de ce se supără Craiova?!”, s-a întrebat Olguța Vasilescu. The post Olguța Vasilescu: Nici Musk n-ar putea face minuni la Craiova appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Scandal între Ciucu și PSD. Primarul general a picat primul test pentru majoritatea din Consiliul General – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Prima ședință a Consiliului General al Municipiului București, în noua sa formulă, este primul test pentru conturarea unei majorități în favoarea sau în defavoarea lui Ciprian Ciucu. The post Scandal între Ciucu și PSD. Primarul general a picat primul test pentru majoritatea din Consiliul General – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Întâlnire Dominic Fritz – Nicușor Dan la Cotroceni înainte de negocierea pe serviciile secrete – surse # Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan discută cu liderii politici pe temele actuale importante. The post Întâlnire Dominic Fritz – Nicușor Dan la Cotroceni înainte de negocierea pe serviciile secrete – surse appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Ministerul Educaţiei a publicat calendarul de desfăşurare a competiţiilor şi olimpiadelor şcolare # Cotidianul de Hunedoara
Dacă un elev este calificat la mai multe competiţii şi se constată suprapuneri între perioadele de desfăşurare ale acestora, Comisia naţională va analiza fiecare situaţie în mod individual. The post Ministerul Educaţiei a publicat calendarul de desfăşurare a competiţiilor şi olimpiadelor şcolare appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
12:10
Nou punct de trecere a frontierei cu Ucraina, destinat traficului greu de mărfuri # Cotidianul de Hunedoara
Un nou punct de trecere a frontierei, Sighetu Marmației II – Bila Țerkva, va fi deschis în nordul țării, potrivit unei HG pusă în dezbatere publică Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. Principala noutate constă în specializarea celor două puncte de frontieră din zona Maramureșului. În timp ce noul punct, Sighetu Marmației II, va fi dedicat traficului rutier […] The post Nou punct de trecere a frontierei cu Ucraina, destinat traficului greu de mărfuri appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti trebuie să investigheze decesul a 497 de minori, aflați în Căminul-spital pentru deficienți nerecuperabili Moreni-Ţuicani. The post Decesul a 497 de copii, pe masa procurorilor appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Deși nu avea funcție de conducere în partid, avocata mergea la cele mai importante evenimente liberale. Totodată, s-a pozat cu aproape toate personalitățile partidului, de la Bolojan la Ciucă. The post Avocata PNL, campioană la poze cu șefii din partid appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Conform specialiștilor în analiza datelor, șansele de calificare ale FCSB în primăvara europeană sunt de, aproximativ, 1%. The post De doi bani speranță. 1% șanse de calificare pentru FCSB appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Atas Abdullah, turcul evadat din Penitenciarul Rahova, l-a colindat în 2022 de Patriarhul Daniel. La momentul respectiv, evenimentul a fost fotografiat. În imagine apar mai multe persoane, printre care evadatul și liderul BOR. The post Scut în jurul Patriarhului Daniel. BOR se dezice de deținutul evadat appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
11:30
Sondaj. Încrederea în Parlament și Guvern, în picaj. Atitudinea tinerilor, o surpriză # Cotidianul de Hunedoara
Biserica și Armata continuă să domine topul încrederii oamenilor în instituții publice, la polul opus fiind Parlamentul și Guvernul, însă nici Președinția nu excelează, potrivit ultimului sondaj INSCOP. The post Sondaj. Încrederea în Parlament și Guvern, în picaj. Atitudinea tinerilor, o surpriză appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Vremea extrem de rece revine în forță. Meteorologii anunță temperaturi minime cuprinse între minus 14 şi minus 10, dar și precipitații. The post Se întoarce gerul! Temperaturi între minus 14°C şi minus 10°C appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Afaceristul din dosarul avocatei PNL a fost și liberal, și cercetat pentru mită # Cotidianul de Hunedoara
Jean Paul Tucan a fost cercetat în două dosare diferite, motiv pentru care avocata PNL i-ar fi solicitat mită pentru a-l scăpa din belele. The post Afaceristul din dosarul avocatei PNL a fost și liberal, și cercetat pentru mită appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Steven Seagal vinde conacul din Moscova pentru 7,5 milioane de dolari, de șapte ori mai mult decât a plătit inițial. The post Steven Seagal vinde „fortăreața” din Moscova appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Damiano David a cerut-o în căsătorie pe Dove Cameron într-un moment intim, acasă, în timp ce actrița purta un tricou larg și era nemachiată. The post Dove Cameron, despre cererea de logodnă appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Mi-ar plăcea să înțelegem că ideea esențială a progresismului, în acest moment, este federalismul european. Este o idee care a structurat destinul continentului nostru în ultimii 70 de ani The post Postinstituțional. Parasocial. Picnic paneuropean appeared first on Cotidianul RO.
10:10
„Special am venit aici din țara lui Dragoș Vodă și a lui Bogdan Vodă, pentru că trebuie să fim descălecători”, a spus Simion. The post AUR se învechește. Simion cheamă bătrânii în partid appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
09:30
Între medici și cătușe. Avocata PNL prinsă în flagrant cu 60.000 de euro a fost reținută # Cotidianul de Hunedoara
Avocata PNL Adriana Georgescu și complicele ei au fost reținuți după ce au fost prinși în flagrant cu 60.000 de euro. The post Între medici și cătușe. Avocata PNL prinsă în flagrant cu 60.000 de euro a fost reținută appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Mai mult de trei sferturi din județele României contribuie cu mai puțin de 2% la produsul intern brut al României, relatează Profit.ro. The post 10 județe „nule” pentru PIB. Bucureștiul, cât un sfert de țară appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Seară de poveste la Lisabona. Benfica se califică mai departe după un gol marcat de portar împotriva lui Real Madrid # Cotidianul de Hunedoara
Portarul Anatolii Trubin a produs surpriza anului, marcând golul care a eliminat Real Madrid și a calificat-o pe Benfica. The post Seară de poveste la Lisabona. Benfica se califică mai departe după un gol marcat de portar împotriva lui Real Madrid appeared first on Cotidianul RO.
08:50
WhatsApp nu mai e gratis pentru rivali. Meta taxează chatboții Google și OpenAI # Cotidianul de Hunedoara
Meta va taxa companiile de AI care vor să își lanseze chatboții pe WhatsApp. Decizia vizează țările care obligă Meta să accepte concurența. Deși comisionul nu a fost stabilit, măsura pare menită să descurajeze micii dezvoltatori, păstrând controlul Meta asupra celor 3 miliarde de utilizatori. The post WhatsApp nu mai e gratis pentru rivali. Meta taxează chatboții Google și OpenAI appeared first on Cotidianul RO.
08:20
VIDEO Gazați în Texas. Manifestanții cereau eliberarea unui copil de 5 ani # Cotidianul de Hunedoara
Poliția americană a dispersat cu gaze lacrimogene un protest în Texas. Manifestanții cereau eliberarea lui Liam, un copil de 5 ani reținut la frontieră. The post VIDEO Gazați în Texas. Manifestanții cereau eliberarea unui copil de 5 ani appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Creierul de Top Performer: secretele neurologice ale celor care excelează în business și sport # Cotidianul de Hunedoara
Neurofeedback Plus oferit de Institutul BrainMap nu este doar o terapie, ci un instrument de optimizare personală și profesională, deja validat de mii de pacienți și zeci de echipe de elită. The post Creierul de Top Performer: secretele neurologice ale celor care excelează în business și sport appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Consultă acest ghid practic pentru a descoperi pașii esențiali ce te vor ajuta să închiriezi un apartament în siguranță și să eviți țepele de pe piața imobiliară în 2026. The post Cum să nu iei țeapă când închiriezi un apartament de la proprietar appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Reforma Bolojan sub asediul instanțelor. ANRE cere suspendarea tăierilor în justiție # Cotidianul de Hunedoara
Angajații ANRE așteaptă joi decizia instanței privind suspendarea reorganizării instituției și a reducerilor salariale. Măsurile, parte din reforma Guvernului Bolojan, sunt deja blocate la ANCOM prin decizie judecătorească, în timp ce un proces similar vizând ASF va începe în februarie. The post Reforma Bolojan sub asediul instanțelor. ANRE cere suspendarea tăierilor în justiție appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
07:20
Anchetă extinsă la Crans-Montana: un fost oficial de securitate este urmărit penal pentru incendiul cu 40 de morți. The post Tragedia Crans-Montana. Fostul responsabil de securitate, anchetat penal appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Nume nou pentru șefia SRI. Unul dintre liderii PNL, acceptat și de Nicușor Dan, și de PSD – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan va începe săptămâna viitoare negocierile pentru șefia serviciilor secrete cu liderii coaliției de guvernare. Pe lista favoriților a apărut un nume nou: unul dintre liderii cu vechime ai PNL. The post Nume nou pentru șefia SRI. Unul dintre liderii PNL, acceptat și de Nicușor Dan, și de PSD – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Politologul Cristian Pîrvulescu publică în Cotidianul un text care pornește de la un incident dintr-o școală bucureșteană și ajunge la un diagnostic despre fascismul cotidian, austeritate și democrația de vitrină. The post Fascismul nostru cel de toate zilele appeared first on Cotidianul RO.
06:00
EXCLUSIV Cea mai mare pensie din România depășește 20.000 de euro lunar. Primele 10 depășesc 13.000 de euro # Cotidianul de Hunedoara
Cele mai mari pensii plătite în România nu sunt în baza unei legi speciale. Acestea se bazează exclusiv pe anii în care au fost plătite contribuții la venitul de stat. Primele șapte depășesc în prezent cea mai mare pensie specială, încasată de un fost magistrat The post EXCLUSIV Cea mai mare pensie din România depășește 20.000 de euro lunar. Primele 10 depășesc 13.000 de euro appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:50
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas: NATO trebuie să devină mai europeană # Cotidianul de Hunedoara
Pe fondul incertitudinilor pe care Donald Trump le alimentează în legătură cu viitorul relației transatlantice, Kaja Kallas consideră că NATO trebuie să devină mai europeană. The post Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas: NATO trebuie să devină mai europeană appeared first on Cotidianul RO.
22:00
CTP și Crin Antonescu s-au încăierat de la Ilie Bolojan. Acuzații dure de ambele părți # Cotidianul de Hunedoara
Schimb de replici între jurnalistul Cristian Tudor Popescu și fostul candidat la alegerile prezidențiale Crin Antonescu pe rețelele de socializare. The post CTP și Crin Antonescu s-au încăierat de la Ilie Bolojan. Acuzații dure de ambele părți appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Administrația Trump ia primele măsuri în cazul americanului Alex Pretti, împușcat de agenții ICE, în Minneapolis. The post Doi agenți ICE, implicați în moartea lui Alex Pretti, suspendați appeared first on Cotidianul RO.
20:00
O avocată din PNL a fost prinsă în flagrant cu 60.000 de euro. A pretins jumătate de milion de euro pentru a influența decizii favorabile în instanță # Cotidianul de Hunedoara
Procurorii DNA au surprins-o în flagrant pe avocata Adriana Georgescu în timp ce ar fi primit 60.000 de euro din cei 500.000 de euro pretinși pentru intervenții în Justiție. The post O avocată din PNL a fost prinsă în flagrant cu 60.000 de euro. A pretins jumătate de milion de euro pentru a influența decizii favorabile în instanță appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Ce-au descoperit polițiștii la locul accidentului suporterilor echipei PAOK. Probe trimise la laborator # Cotidianul de Hunedoara
Datele preliminarii arată că în jurul microbuzului în care se aflau supoterii echipei PAOK Salonic ar fi fost descoperite substanțe interzise. The post Ce-au descoperit polițiștii la locul accidentului suporterilor echipei PAOK. Probe trimise la laborator appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Securitatea justifică extinderea competențelor comune UE. Este același principiu aplicat la achiziția comună de vaccinuri The post Crizele ajută UE să acopere vocea statelor membre appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Românii, mari amatori de proprietăți în Dubai. Vânzările imobiliare, mai mari cu 40% în 2025 # Cotidianul de Hunedoara
Cetățenii români pare că sunt amatori să dețină proprietăți în Dubai. The post Românii, mari amatori de proprietăți în Dubai. Vânzările imobiliare, mai mari cu 40% în 2025 appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Vremea va păstra multe din caracteristicile lunii anterioare, cu intervale de timp în care temperaturile vor fi geroase, coborând până la minus 10 grade Celsius, dar vor fi şi momente cu temperaturi primăvăratice. The post Februarie, o lună a contrastelor termice appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Poliţiştii au deschis dosar penal şi continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele şi împrejurările în care s-a produs evenimentul. The post Un elev de 13 ani a sărit pe geam pentru o notă mică appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Numirea noului director va presupune și o schimbare în banii românești. În următorii ani, bancnotele românești vor avea un nou element de siguranță. The post Schimbare istorică la banii românilor appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Propunere pentru susținerea primăriilor fără bani. Orașele mari să cotizeze mai mult SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Un scenariu luat în calcul este un „mecanism de solidaritate” între administrațiile locale. The post Propunere pentru susținerea primăriilor fără bani. Orașele mari să cotizeze mai mult SURSE appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Un adolescent român de 17 ani este acuzat de terorism în Ungaria după ce ar fi amenințat că aruncă în aer școli și blocuri. Autoritățile au făcut percheziții în România și Ungaria. The post Un român de 17 ani este acuzat de terorism în Ungaria appeared first on Cotidianul RO.
17:20
„Până nu atingem o cotă de deficit care să se situeze sub 3%, acest tip de problemă nu este pe agendă”, spune Ilie Bolojan legat de o posibilă aderare a României la moneda europeană. The post Bulgaria da, România ba. Când aderăm la zona euro? Bolojan taie elanul appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Sorina Pintea este încarcerată la Penitenciarul Gherla. The post Sorina Pintea rămâne în închisoare. ÎCCJ a respins recursul în casație appeared first on Cotidianul RO.
17:10
ANALIZĂ Reforma Năsui decimează USR. 60% din parlamentari n-ar mai putea candida # Cotidianul de Hunedoara
„Pot să fiu de acord că sunt argumente și pro și contra. Și chiar sunt și argumente contra acestei măsuri, chiar dacă e una pe care o susțin și o propun și cu care pot fi de acord”. The post ANALIZĂ Reforma Năsui decimează USR. 60% din parlamentari n-ar mai putea candida appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Președintele american a amenințat conducerea iraniană că SUA îi va ataca la fel ca pe Venezuela dacă nu vin la masa negocierilor. The post Trump a trimis flota către Iran: Ca-n Venezuela appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Care e riscul ca virusul Nipah să ajungă în România. „Toți trebuie să facă anumite investigații” # Cotidianul de Hunedoara
În ultimii ani, România a devenit o destinație importantă pentru forța de muncă din Asia. În acest context, medicul Virgil Musta spune că direcțiile de sănătate publică trebuie să decidă măsurile care se impun. The post Care e riscul ca virusul Nipah să ajungă în România. „Toți trebuie să facă anumite investigații” appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Lasconi, victorie în instanță împotriva femeii care a acuzat-o că a cumpărat un apartament cu ajutorul SRI # Cotidianul de Hunedoara
Decizia nu este definitivă. The post Lasconi, victorie în instanță împotriva femeii care a acuzat-o că a cumpărat un apartament cu ajutorul SRI appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Un studiu american estimează că războiul din Ucraina a provocat aproape 2 milioane de victime militare din 2022. Rusia ar fi suferit pierderi duble față de Ucraina. Kremlinul respinge bilanțul. The post Studiu: Aproape două milioane de victime în războiul Rusia-Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Curtea de Apel București a admis, miercuri, cererea formulată de fostul președinte Traian Băsescu împotriva Administrației Prezidențiale. Instituția e obligată să îi plătească retroactiv indemnizația de fost șef al statului, suspendată în anul 2022. The post Statul, bun de plată. Traian Băsescu își recapătă privilegiile appeared first on Cotidianul RO.
