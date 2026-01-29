Concediu plătit pentru îngrijirea animalelor de companie. De unde a pornit trendul

06:00

Cele mai mari pensii plătite în România nu sunt în baza unei legi speciale. Acestea se bazează exclusiv pe anii în care au fost plătite contribuții la venitul de stat. Primele șapte depășesc în prezent cea mai mare pensie specială, încasată de un fost magistrat