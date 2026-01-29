Ministerul Finanţelor a listat astăzi prima emisiune de titluri de stat Fidelis din 2026 la Bursa de Valori, în valoare de 1,9 mld. lei. Ministrul Nazare: Ediţia reconfirmă interesul constant al cetăţenilor pentru instrumente de economisire sigure

10:00

În pofida unor percepţii actuale, tinerii sunt tot mai deschişi către cultură, însă ceea ce îi deosebeşte de părinţii sau bunicii lor este faptul că nu mai acceptă forma clasică în care este livrată cultura. Muzeele, în special cele clasice, nu mai sunt atât de atractive pentru tineri, mai ales din cauza rigidităţii pe care o emană astfel de spaţii culturale, iar asta se vede şi într-o prezenţă mai mică a tinerilor în astfel de instituţii.