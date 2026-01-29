Ministerul Finanţelor a listat astăzi prima emisiune de titluri de stat Fidelis din 2026 la Bursa de Valori, în valoare de 1,9 mld. lei. Ministrul Nazare: Ediţia reconfirmă interesul constant al cetăţenilor pentru instrumente de economisire sigure

Ziarul Financiar, 29 ianuarie 2026 13:00

Ministerul Finanţelor a listat astăzi prima emisiune de titluri de stat Fidelis din 2026 la Bursa de Valori, în valoare de 1,9 mld. lei. Ministrul Nazare: Ediţia reconfirmă interesul constant al cetăţenilor pentru instrumente de economisire sigure

O nouă lovitură pentru premierul Viktor Orban înainte de alegeri: Încrederea mediului de afaceri din Ungaria a scăzut dramatic la începutul anului. Nici indicele de încredere al consumatorilor nu stă mai bine, ambele fiind în teritoriu negativ. Mai multe sondaje dau un avans de două cifre ale partidului de opoziţie condus de Péter Magyar Ziarul Financiar
Dobânzi mai mici, câştiguri mai mari: Cum a reuşit ING să depăşească estimările analiştilor şi să-şi consolideze poziţia pe piaţa bancară europeană până în 2027 Ziarul Financiar
Ce proiecte cu fonduri nerambursabile mai pot accesa fermierii: şase măsuri cu un buget total de 350 mil. euro Ziarul Financiar
Fermierii pot aplica în perioada următoare la fonduri nerambursabile pe şase măsuri deschise prin Agenţia pentru Finanţarea Investi­ţiilor Rurale, bugetul total pentru sesiunile care urmează să fie deschise în perioada februarie-aprilie 2026 fiind de peste 350 mil. euro, conform calculelor făcute de ZF.
Eurostat: Cele 12 ţări UE care deţin centrale nucleare au generat în 2024 649.524 GwH de energie, în creştere cu 4,8%. România este pe locul 10, cu o producţie în uşoară scădere Ziarul Financiar
Laurenţiu Ţigăeru Roşca, fondator Quasar Comex (Maxxonline.ro): „Am fost printre primii selleri români pe marketplace-ul Trendyol. Cele mai bine vândute produse ale noastre pe platformă sunt trolerele şi articolele de călătorie” Ziarul Financiar
Furnizorul de soluţii şi servicii de resurse umane Smartree: Am încheiat 2025 cu o cifră de afaceri de 28 mil. lei, plus 7%, pe divizia de HR tech Ziarul Financiar
Smartree, unul dintre principalii jucători de pe piaţa locală de soluţii de salarizare, administrare de personal şi HR Tech, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de peste 28 de milioane de lei, în creştere cu 7% faţă de anul precedent. Potrivit reprezentanţilor companiei, valoarea raportată reprezintă cifra de afaceri consolidată a Smartree pe divizia de HR Tech, fiind compusă din veniturile generate prin platforma dezvoltată intern, care acoperă atât servicii de outsourcing, cât şi soluţii de tip SaaS (Software as a Service).
Bursa de la Bucureşti scade cu 0,7% în prima corecţie serioasă neinfluenţată de factori externi, în timp ce Europa creşte; „balenele” mută peste 180 mil. lei pe Romgaz (-2,2%) şi Petrom (-0,3%), de câteva ori peste rulajele obişnuite Ziarul Financiar
Rezultatele fantastice, umbrite de problemele legale: La o zi după ce procurorii au descins asupra sediilor Deutsche Bank, banca germană anunţă profituri record. Acţiunile scad cu 1,73% Ziarul Financiar
ING raportează un profit peste aşteptări în Olanda şi creşte estimările de profitabilitate pentru 2027. Acţiunile scad cu 0,91% la Amsterdam, după ce la deschidere urcaseră cu 1,5% Ziarul Financiar
Circa 100 de instituţii de învăţământ şi peste 55.000 de elevi şi profesori au participat în 2025 la programele de educaţie finanţate de ING Bank Ziarul Financiar
eJobs: Candidaţii au început anul cu dorinţa de a-şi schimba locul de muncă: în ianuarie au fost înregistrate un milion de aplicări, mai ales pe segmentul entry-level şi la cei de 25-35 de ani Ziarul Financiar
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a investit în 2025 o sumă record în România, de 955 mil.euro, în 37 de proiecte. Victoria Zinchuk, directorul BERD pentru România: Este o demonstraţie cu adevărat uimitoare a încrederii clienţilor noştri, a dedicării echipei noastre şi a puterii economiei României Ziarul Financiar
12:15
Filmul anchetei care a dus la prinderea în flagrant a avocatei cu 60.000 euro mită. Procurorii au intrat pe fir încă din octombrie 2025 Ziarul Financiar
Cushman & Wakefield Echinox: Costurile de administrare a spaţiilor de birouri au crescut în medie cu 17% în 2025, pe fondul inflaţiei, majorării salariului minim şi al creşterii TVA Ziarul Financiar
Tesla renunţă la două modele emblematice pentru a investi 2 mld. dolari în xAI: Model S şi Model X nu vor mai fi produse începând din T2 2026, după ce producătorul auto a anunţat prima scădere a veniturilor din istoria sa Ziarul Financiar
Scandalul zilei : În dosarul arestării avocatei Adriana Georgescu, membră PNL, este implicat omul de afaceri Jean-Paul Tucan, proprietarul JT Grup Oil Constanţa, firmă listată la BVB. Joi, acţiunile JTG erau în scădere cu 0,6% Ziarul Financiar
AROBS Transilvania Software din Cluj Napoca, cea mai mare companie antreprenorială românească din IT, a cumpărat firma de inginerie software Quest Global Romania pentru a-şi extinde prezenţa pe pieţele internaţionale Ziarul Financiar
Firma de avocatură PeliPartners a asistat compania suedeză Skanska în vânzarea clădirii de birouri Equilibrium 2, a doua clădire din complexul Equilibrium, situat în nordul Capitalei Ziarul Financiar
Bursă. Inteligenţa artificială, încotro? Goldman Sachs: AI a salvat economia SUA de la stagnare şi remodelează fluxurile internaţionale de capital. Pieţele emergente asiatice devin epicentrul revoluţiei, iar centrele de date vor consuma energie cât întreaga Japonie până în 2030 Ziarul Financiar
Inteligenţa artificială nu mai este o promisiune îndepărtată, ci o forţă economică tangibilă care modelează deja fluxurile de capital la scară planetară, reiese dintr-o analiză realizată de Goldman Sachs Asset Management, care plasează această transformare tehnologică în centrul strategiei sale de investiţii pentru 2026, subliniind că miliardele de dolari care curg în modele AI, infrastructură de date şi capacitate de calcul redefinesc fundamental peisajul oportunităţilor de investiţii.
Cum a deschis Bursa: Indicele BET creşte cu 0,2% în prima oră de tranzacţionare, după trei maxime istorice la rând. Dinamica de la început de an, aproape 15% Ziarul Financiar
De ce sunt atât de optimişti investitorii la Bursa de Valori la început de an şi ce perspective aduc următoarele săptămâni pe piaţa locală? Răspunsurile, în ediţia ZF Deschiderea de Astăzi din 29 ianuarie, alături de Liviu Popescu şi Eduard Ivanovici, jurnalişti ZF Ziarul Financiar
Rafinăria şi benzinăriile Lukoil din România ajung la americani? Gigantul Carlyle cumpără activele Lukoil din afara Rusiei. Lukoil are peste 300 de benzinării în România şi rafinăria Petrotel Ziarul Financiar
Activele Liberty Galaţi vor fi scoase la vânzare pentru 690 mil. euro într-o licitaţie internaţională:Galiawa Group din Irak, DeLong Steel China, JSW, cel mai mare producător de oţel din India, Jindal Group India, KMC Steel Turcia, Metinvest (miliardarul Rinat Akhmetov) şi UMB România (Dorinel Umbrărescu) sunt câţiva din cei interesaţi de preluarea activelor Liberty Galaţi Ziarul Financiar
Activele combinatului side­rur­gic Liberty Galaţi, aflat într-o situaţie critică, vor fi scoa­se la vânzare pentru 690 mil. euro într-o licitaţie interna­ţională după ce planul de restructurare a fost aprobat recent de comitetul interministerial.
ElectroPutere Mall, deţinut de francezii de la Catinvest, se extinde la 62.000 de metri pătraţi, în urma unei investiţii de 22 milioane de euro, şi devine al treilea cel mai mare centru comercial din afara Bucureştiului Ziarul Financiar
Directorul financiar şi cel operaţional al vehiculului de investiţii Simple Capital, controlat de Andrei Pitiş, au primit acţiuni în companie. Andrei Pitiş: „Cred în modelul start-up-urilor de tehnologie în care echipa primeşte acţiuni în compania pe care o construieşte“ Ziarul Financiar
Simple Capital, vehiculul de inves­tiţii fondat de Andrei Pitiş - unul din­tre cei mai cunoscuţi antreprenori şi inves­titori în IT din România -, a cooptat doi noi asociaţi din echipa e­xe­cutivă a companiei. Răzvan Hărătău (CFO) şi Iulia Trandafir (COO) au primit fiecare în 2025 de la fondatorul Andrei Pitiş câte 2% din capitalul companiei.
Retailerul de modă Primark vrea să ajungă la 8 magazine în România anul acesta Ziarul Financiar
Primark, retailer de modă irlandez care a intrat în Ro­mâ­nia în 2022, caută un manager pentru magazinul din Sibiu, unul dintre următoarele oraşe de pe lista deschide­rilor de anul acesta, conform informaţiilor de pe LinkedIn. De altfel, pentru 2026 compania are programate patru des­chi­deri, dublând astfel numărul de magazine de pe plan local.
Colliers: Vânzările de terenuri s-au menţinut în 2025 la un nivel similar cu cel din 2024, când tranzacţiile au totalizat aproape 450 mil.euro. ”2026 este un an de consolidare şi pregătire pentru o posibilă accelerare a pieţei în 2027-2028 Ziarul Financiar
Doi profesori de la ASE explică pe înţelesul tău cum investeşti cu cap în vremuri incerte, de ce contează riscul mai mult decât câştigul rapid şi cum îţi construieşti viitorul financiar, nu doar cariera Ziarul Financiar
Faci o facultate, te angajezi, urci pe scara ierarhică şi, la final, eşti realizat. Aşa e în teorie, dar acest parcurs nu e mereu unul liniar. Şcoala te îndrumă, dar nu e suficientă ca tu să creşti, aşa că foarte mult din educaţia ta stă chiar în mâinile tale.
Cum pot redeveni „cool” muzeele pentru tineri? Noile generaţii nu fug de cultură, însă o vor livrată altfel. „Nu e vorba că nu îi interesează cultura, ci spaţiile culturale sunt rigide, intimidante. Muzeele trebuie să devină mai primitoare, mai puţin solemne” Ziarul Financiar
În pofida unor percepţii actuale, tinerii sunt tot mai deschişi către cultură, însă ceea ce îi deosebeşte de părinţii sau bunicii lor este faptul că nu mai acceptă forma clasică în care este livrată cultura. Muzeele, în special cele clasice, nu mai sunt atât de atractive pentru tineri, mai ales din cauza rigidităţii pe care o emană astfel de spaţii culturale, iar asta se vede şi într-o prezenţă mai mică a tinerilor în astfel de instituţii.
Cât de mulţumită este generaţia ta pe plan profesional: aproape 40% dintre tineri se declară încântaţi de locul actual de muncă Ziarul Financiar
Cariera ocupă o mare parte din viaţa unei persoane, aşa că e normal să îţi pui unele întrebări privind satisfacţia pe care o resimţi la locul de muncă sau dacă eşti acolo unde îţi doreşti. Unele persoane fac ceea ce le place, altele caută doar siguranţa financiară, iar unele simt că e timpul pentru o schimbare.
AROBS îşi consolidează prezenţa în serviciile de inginerie software prin preluarea firmei Quest Global Romania şi dezvoltarea unei colaborări cu Quest Global la nivel internaţional Ziarul Financiar
Valentin Lazea, economist şef al BNR: Despre onestitate în dezbaterea economică Ziarul Financiar
OpenAI cere de trei ori mai mulţi bani decât Meta (Facebook) pentru reclamele afişate de ChatGPT Ziarul Financiar
OpenAI a început negocierile cu advertiserii pentru lansarea reclamelor în ChatGPT şi cere un preţ de aproximativ 60 de dolari la 1.000 de vizualizări (CPM), potrivit unei informaţii publicate de The Information şi preluate de The Verge.
ZF IT Generation. Start-up update. Cristi Movilă, OptiComm.AI: De ce avem încă chatboturi slabe la marile companii, deşi AI-ul a avansat spectaculos? „Companiile au investit milioane în sisteme vechi şi nu îşi asumă nimeni să le arunce la gunoi şi să facă ceva mai bun de la zero“ Ziarul Financiar
Oricine a încercat să rezolve o problemă cu un chatbot ştie frustrarea întâlnită mă­car pentru o singură dată: răspunsuri în cerc, întrebări repetate, imposibilitatea de a vorbi cu un om. Paradoxul este că tehnologia AI a avansat spectaculos în ultimii doi ani, dar majoritatea companiilor mari continuă să folosească sisteme de suport ineficiente.
Probleme în calea bonusului de 1.000 mld. dolari al lui Elon Musk: Profitul Tesla s-a prabuşit în T4 cu 61%, fiind cel mai dificil an pentru producătorul auto de când a devenit profitabil acum şase ani. Acţiunile cresc după anunţarea rezultatelor Ziarul Financiar
Cine pleacă, cine vine în business. Aurelian Chitez, fost director de vânzări la Romanian Software, a preluat o nouă poziţie la Mida Soft Business Ziarul Financiar
Aurelian Chitez, fost director de vânzări la Romanian Software, companie achiziţionată de grupul belgian SD Worx, a preluat o nouă poziţie, în cadrul companiei Mida Soft Business, companie româ­nească specializată în vânzarea de produse şi servicii IT. Anunţul a fost făcut de manager pe LinkedIn.
Afaceri de la Zero. Anul 2026 prin ochii micilor antreprenori. Ophori Cosmetics din Braşov, un atelier de produse handmade lucrate de persoane cu dizabilităţi, mizează pe extindere Ziarul Financiar
Expansiunea este cuvântul de ordine pentru Ophori Cosmetics, un mic atelier de produse cosmetice handmade realizate în Braşov. Pornit ca ONG în oraşul din inima ţării, Ophori s-a dezvoltat în ultimii ani spre o afacere de sine stătătoare, care ajută la integrarea persoanelor cu dizabilităţi, care formează de altfel mare parte din echipa atelierului.
Într-o ordine globală care pe Pământ se destramă, sateliţii din spaţiul cosmic devin indispensabili pentru guverne Ziarul Financiar
Ţări din Europa, Orientul Mij­lo­ciu şi Asia investesc în proprii sateliţi sau plătesc pentru acces ex­clusiv la sateliţi privaţi. Obiectivul lor: asigurarea unor comunicaţii, date şi informaţii stabile, vitale pentru se­cu­ritatea naţională odată cu extinde­rea conflictelor şi tensiunilor geopoli­tice, scrie The Wall Street Journal.
Cluj-Napoca, oraş de business, cultură şi centru universitar. Dragoş Rus, compania de construcţii Aedificium: Există cerere pentru dezvoltări în zona de logistică şi industrial. România devine şi o economie de producţie, nu doar de consum Ziarul Financiar
Dragoş Rus e antreprenor de mai bine de 15 ani. A pus bazele companiei de construcţii Aedificium după ce atât el, cât şi partenerul său Josef Elmar Engelhardt au acumulat sufi­cientă experienţă în domeniu ca angajaţi. Acum, au ajuns la un business de aproape 200 mil. lei, cu 150 de salariaţi proprii.
Schimbare istorică: după 25 de ani, unul dintre numele care semnează bancnotele României alături de guvernatorul Mugur Isărescu se schimbă Ziarul Financiar
Banca Naţională a României (BNR) a anunţat că de la 1 februarie Mugur Tolici va prelua poziţia de director al Direcţiei Emisiune, Tezaur şi Caserie, ceea ce va însemna că semnătura lui, în calitate de casier central, va apărea pe bancnotele care vor fi emise de către BNR. Anterior, Ion Niţu a condus această direcţie.
Campanie ZF. Idei de relansare economică din mediul de business. Încurajaţi producţia locală, reduceţi impozitarea muncii, respectaţi termenele de plată asumate prin contracte, reduceţi aparatul bugetar, faceţi o hartă cu obiectivele de ţară, care să nu se schimbe la fiecare alegeri, veniţi în mod real cu parteneriate public-privat Ziarul Financiar
Până să aflăm dacă chiar există un plan de relansare economică al guvernului şi ce conţine el, zece manageri de top punctează câteva măsuri care pot accelera creşterea economic
ZF Agropower. Vlad Romanescu, un fermier care cultivă cereale pe 400 de hectare, vrea să ridice o fabrică de pâine şi să deschidă propriile magazine „ Ideea stă pe biroul meu din 2020 şi cred că acesta este ultimul tren pentru noi, producătorii, să trecem la procesare. Mă gândesc şi la extinderea brandului în franciză.“ Ziarul Financiar
Nord Land Agricultury, care cultivă circa 400 de hectare de teren cu rapiţă, grâu şi orz în zona de nord a ţării, a depus un proiect pentru a ridica o fabrică de pâine pe măsura DR 23 - Procesare produse agricole, derulată prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).
Idei de relansare economică din mediul de business. Încurajaţi producţia locală, reduceţi impozitarea muncii, respectaţi termenele de plată asumate prin contracte, reduceţi aparatul bugetar, faceţi o hartă cu obiectivele de ţară, care să nu se schimbe la fiecare alegeri, veniţi în mod real cu parteneriate public-privat Ziarul Financiar
Până să aflăm dacă chiar există un plan de relansare economică al guvernului şi ce conţine el, zece manageri de top punctează câteva măsuri care pot accelera creşterea economic
Liberty Galaţi, cel mai mare combinat siderurgic, intră în linie dreaptă spre vânzare la licitaţie internaţională, pentru 690 mil. euro: „Până acum 13 investitori s-au arătat interesaţi“. ANAF are de recuperat 150 de milioane de euro, iar EximBank 300 mil. euro Ziarul Financiar
ZF 15 minute cu un antreprenor. Turismul, cheia dezvoltării cramelor. Domeniul Drăgaşi, cu o capacitate de cazare de opt unităţi, vinde 50% din vinul produs direct la cramă, iar planurile sunt să extindă şi mai mult componenta turistică Ziarul Financiar
Turismul viticol cunoaşte o dez­vol­tare tot mai puternică în ultimii ani, odată cu cererea turiştilor pentru a vizita astfel de locuri, dar şi ca urmare a deschiderii cramelor către activităţile turistice, înţelegând astfel că ar putea contribui la dezvoltarea businessului.
ZF Live. Mihai Stănescu, managing partner RoCoach: Liderii se văd în criză. Criza îi descoperă. E ca şmirghelul, ca periile de sârmă. Atunci vezi cine rămâne la urmă în picioare Ziarul Financiar
Calitatea şefilor români din me­diul de business local a crescut pu­ternic în ultimii 10 ani, iar adevăraţii lideri nu se văd atunci când e linişte, când piaţa creşte, ci ies la lumină în situaţii de criză, în momentele dure, spune Mihai Stănescu, managing partner al companiei de coaching RoCoach.
Gen Z. Ce faci cu banii tăi? Un proiect ZF sub umbrela FIT Doi profesori de la ASE explică pe înţelesul tău cum investeşti cu cap în vremuri incerte, de ce contează riscul mai mult decât câştigul rapid şi cum îţi construieşti viitorul financiar, nu doar cariera Ziarul Financiar
Faci o facultate, te angajezi, urci pe scara ierarhică şi, la final, eşti realizat. Aşa e în teorie, dar acest parcurs nu e mereu unul liniar. Şcoala te îndrumă, dar nu e suficientă ca tu să creşti, aşa că foarte mult din educaţia ta stă chiar în mâinile tale.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Liviu Arnăutu, Atlas AM: Şocurile externe şi concentrarea indicilor pot alimenta volatilitatea la BVB, dar cred că disciplina şi selecţia atentă vor fi recompensate în 2026 Ziarul Financiar
Bursa de Valori Bucureşti a început 2026 la noi maxime istorice, după un avans istoric al indicelui BET în 2025, iar dinamica recentă indică mai degrabă o fază de aşezare a pieţei decât o deteriorare a tendinţei.
Gen Z. Cum pot redeveni „cool” muzeele pentru tineri? Noile generaţii nu fug de cultură, însă o vor livrată altfel. „Nu e vorba că nu îi interesează cultura, ci spaţiile culturale sunt rigide, intimidante. Muzeele trebuie să devină mai primitoare, mai puţin solemne” Ziarul Financiar
În pofida unor percepţii actuale, tinerii sunt tot mai deschişi către cultură, însă ceea ce îi deosebeşte de părinţii sau bunicii lor este faptul că nu mai acceptă forma clasică în care este livrată cultura. Muzeele, în special cele clasice, nu mai sunt atât de atractive pentru tineri, mai ales din cauza rigidităţii pe care o emană astfel de spaţii culturale, iar asta se vede şi într-o prezenţă mai mică a tinerilor în astfel de instituţii.
