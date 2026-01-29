ING raportează un profit peste aşteptări în Olanda şi creşte estimările de profitabilitate pentru 2027. Acţiunile scad cu 0,91% la Amsterdam, după ce la deschidere urcaseră cu 1,5%
Ziarul Financiar, 29 ianuarie 2026 13:00
O nouă lovitură pentru premierul Viktor Orban înainte de alegeri: Încrederea mediului de afaceri din Ungaria a scăzut dramatic la începutul anului. Nici indicele de încredere al consumatorilor nu stă mai bine, ambele fiind în teritoriu negativ. Mai multe sondaje dau un avans de două cifre ale partidului de opoziţie condus de Péter Magyar # Ziarul Financiar
Ce proiecte cu fonduri nerambursabile mai pot accesa fermierii: şase măsuri cu un buget total de 350 mil. euro # Ziarul Financiar
Fermierii pot aplica în perioada următoare la fonduri nerambursabile pe şase măsuri deschise prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, bugetul total pentru sesiunile care urmează să fie deschise în perioada februarie-aprilie 2026 fiind de peste 350 mil. euro, conform calculelor făcute de ZF.
Furnizorul de soluţii şi servicii de resurse umane Smartree: Am încheiat 2025 cu o cifră de afaceri de 28 mil. lei, plus 7%, pe divizia de HR tech # Ziarul Financiar
Smartree, unul dintre principalii jucători de pe piaţa locală de soluţii de salarizare, administrare de personal şi HR Tech, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de peste 28 de milioane de lei, în creştere cu 7% faţă de anul precedent. Potrivit reprezentanţilor companiei, valoarea raportată reprezintă cifra de afaceri consolidată a Smartree pe divizia de HR Tech, fiind compusă din veniturile generate prin platforma dezvoltată intern, care acoperă atât servicii de outsourcing, cât şi soluţii de tip SaaS (Software as a Service).
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a investit în 2025 o sumă record în România, de 955 mil.euro, în 37 de proiecte. Victoria Zinchuk, directorul BERD pentru România: Este o demonstraţie cu adevărat uimitoare a încrederii clienţilor noştri, a dedicării echipei noastre şi a puterii economiei României # Ziarul Financiar
Bursă. Inteligenţa artificială, încotro? Goldman Sachs: AI a salvat economia SUA de la stagnare şi remodelează fluxurile internaţionale de capital. Pieţele emergente asiatice devin epicentrul revoluţiei, iar centrele de date vor consuma energie cât întreaga Japonie până în 2030 # Ziarul Financiar
Inteligenţa artificială nu mai este o promisiune îndepărtată, ci o forţă economică tangibilă care modelează deja fluxurile de capital la scară planetară, reiese dintr-o analiză realizată de Goldman Sachs Asset Management, care plasează această transformare tehnologică în centrul strategiei sale de investiţii pentru 2026, subliniind că miliardele de dolari care curg în modele AI, infrastructură de date şi capacitate de calcul redefinesc fundamental peisajul oportunităţilor de investiţii.
Activele Liberty Galaţi vor fi scoase la vânzare pentru 690 mil. euro într-o licitaţie internaţională:Galiawa Group din Irak, DeLong Steel China, JSW, cel mai mare producător de oţel din India, Jindal Group India, KMC Steel Turcia, Metinvest (miliardarul Rinat Akhmetov) şi UMB România (Dorinel Umbrărescu) sunt câţiva din cei interesaţi de preluarea activelor Liberty Galaţi # Ziarul Financiar
Activele combinatului siderurgic Liberty Galaţi, aflat într-o situaţie critică, vor fi scoase la vânzare pentru 690 mil. euro într-o licitaţie internaţională după ce planul de restructurare a fost aprobat recent de comitetul interministerial.
Directorul financiar şi cel operaţional al vehiculului de investiţii Simple Capital, controlat de Andrei Pitiş, au primit acţiuni în companie. Andrei Pitiş: „Cred în modelul start-up-urilor de tehnologie în care echipa primeşte acţiuni în compania pe care o construieşte“ # Ziarul Financiar
Simple Capital, vehiculul de investiţii fondat de Andrei Pitiş - unul dintre cei mai cunoscuţi antreprenori şi investitori în IT din România -, a cooptat doi noi asociaţi din echipa executivă a companiei. Răzvan Hărătău (CFO) şi Iulia Trandafir (COO) au primit fiecare în 2025 de la fondatorul Andrei Pitiş câte 2% din capitalul companiei.
Primark, retailer de modă irlandez care a intrat în România în 2022, caută un manager pentru magazinul din Sibiu, unul dintre următoarele oraşe de pe lista deschiderilor de anul acesta, conform informaţiilor de pe LinkedIn. De altfel, pentru 2026 compania are programate patru deschideri, dublând astfel numărul de magazine de pe plan local.
Doi profesori de la ASE explică pe înţelesul tău cum investeşti cu cap în vremuri incerte, de ce contează riscul mai mult decât câştigul rapid şi cum îţi construieşti viitorul financiar, nu doar cariera # Ziarul Financiar
Faci o facultate, te angajezi, urci pe scara ierarhică şi, la final, eşti realizat. Aşa e în teorie, dar acest parcurs nu e mereu unul liniar. Şcoala te îndrumă, dar nu e suficientă ca tu să creşti, aşa că foarte mult din educaţia ta stă chiar în mâinile tale.
Cum pot redeveni „cool” muzeele pentru tineri? Noile generaţii nu fug de cultură, însă o vor livrată altfel. „Nu e vorba că nu îi interesează cultura, ci spaţiile culturale sunt rigide, intimidante. Muzeele trebuie să devină mai primitoare, mai puţin solemne” # Ziarul Financiar
În pofida unor percepţii actuale, tinerii sunt tot mai deschişi către cultură, însă ceea ce îi deosebeşte de părinţii sau bunicii lor este faptul că nu mai acceptă forma clasică în care este livrată cultura. Muzeele, în special cele clasice, nu mai sunt atât de atractive pentru tineri, mai ales din cauza rigidităţii pe care o emană astfel de spaţii culturale, iar asta se vede şi într-o prezenţă mai mică a tinerilor în astfel de instituţii.
Cât de mulţumită este generaţia ta pe plan profesional: aproape 40% dintre tineri se declară încântaţi de locul actual de muncă # Ziarul Financiar
Cariera ocupă o mare parte din viaţa unei persoane, aşa că e normal să îţi pui unele întrebări privind satisfacţia pe care o resimţi la locul de muncă sau dacă eşti acolo unde îţi doreşti. Unele persoane fac ceea ce le place, altele caută doar siguranţa financiară, iar unele simt că e timpul pentru o schimbare.
OpenAI cere de trei ori mai mulţi bani decât Meta (Facebook) pentru reclamele afişate de ChatGPT # Ziarul Financiar
OpenAI a început negocierile cu advertiserii pentru lansarea reclamelor în ChatGPT şi cere un preţ de aproximativ 60 de dolari la 1.000 de vizualizări (CPM), potrivit unei informaţii publicate de The Information şi preluate de The Verge.
ZF IT Generation. Start-up update. Cristi Movilă, OptiComm.AI: De ce avem încă chatboturi slabe la marile companii, deşi AI-ul a avansat spectaculos? „Companiile au investit milioane în sisteme vechi şi nu îşi asumă nimeni să le arunce la gunoi şi să facă ceva mai bun de la zero“ # Ziarul Financiar
Oricine a încercat să rezolve o problemă cu un chatbot ştie frustrarea întâlnită măcar pentru o singură dată: răspunsuri în cerc, întrebări repetate, imposibilitatea de a vorbi cu un om. Paradoxul este că tehnologia AI a avansat spectaculos în ultimii doi ani, dar majoritatea companiilor mari continuă să folosească sisteme de suport ineficiente.
Cine pleacă, cine vine în business. Aurelian Chitez, fost director de vânzări la Romanian Software, a preluat o nouă poziţie la Mida Soft Business # Ziarul Financiar
Aurelian Chitez, fost director de vânzări la Romanian Software, companie achiziţionată de grupul belgian SD Worx, a preluat o nouă poziţie, în cadrul companiei Mida Soft Business, companie românească specializată în vânzarea de produse şi servicii IT. Anunţul a fost făcut de manager pe LinkedIn.
Afaceri de la Zero. Anul 2026 prin ochii micilor antreprenori. Ophori Cosmetics din Braşov, un atelier de produse handmade lucrate de persoane cu dizabilităţi, mizează pe extindere # Ziarul Financiar
Expansiunea este cuvântul de ordine pentru Ophori Cosmetics, un mic atelier de produse cosmetice handmade realizate în Braşov. Pornit ca ONG în oraşul din inima ţării, Ophori s-a dezvoltat în ultimii ani spre o afacere de sine stătătoare, care ajută la integrarea persoanelor cu dizabilităţi, care formează de altfel mare parte din echipa atelierului.
Într-o ordine globală care pe Pământ se destramă, sateliţii din spaţiul cosmic devin indispensabili pentru guverne # Ziarul Financiar
Ţări din Europa, Orientul Mijlociu şi Asia investesc în proprii sateliţi sau plătesc pentru acces exclusiv la sateliţi privaţi. Obiectivul lor: asigurarea unor comunicaţii, date şi informaţii stabile, vitale pentru securitatea naţională odată cu extinderea conflictelor şi tensiunilor geopolitice, scrie The Wall Street Journal.
Cluj-Napoca, oraş de business, cultură şi centru universitar. Dragoş Rus, compania de construcţii Aedificium: Există cerere pentru dezvoltări în zona de logistică şi industrial. România devine şi o economie de producţie, nu doar de consum # Ziarul Financiar
Dragoş Rus e antreprenor de mai bine de 15 ani. A pus bazele companiei de construcţii Aedificium după ce atât el, cât şi partenerul său Josef Elmar Engelhardt au acumulat suficientă experienţă în domeniu ca angajaţi. Acum, au ajuns la un business de aproape 200 mil. lei, cu 150 de salariaţi proprii.
Schimbare istorică: după 25 de ani, unul dintre numele care semnează bancnotele României alături de guvernatorul Mugur Isărescu se schimbă # Ziarul Financiar
Banca Naţională a României (BNR) a anunţat că de la 1 februarie Mugur Tolici va prelua poziţia de director al Direcţiei Emisiune, Tezaur şi Caserie, ceea ce va însemna că semnătura lui, în calitate de casier central, va apărea pe bancnotele care vor fi emise de către BNR. Anterior, Ion Niţu a condus această direcţie.
Campanie ZF. Idei de relansare economică din mediul de business. Încurajaţi producţia locală, reduceţi impozitarea muncii, respectaţi termenele de plată asumate prin contracte, reduceţi aparatul bugetar, faceţi o hartă cu obiectivele de ţară, care să nu se schimbe la fiecare alegeri, veniţi în mod real cu parteneriate public-privat # Ziarul Financiar
Până să aflăm dacă chiar există un plan de relansare economică al guvernului şi ce conţine el, zece manageri de top punctează câteva măsuri care pot accelera creşterea economic
ZF Agropower. Vlad Romanescu, un fermier care cultivă cereale pe 400 de hectare, vrea să ridice o fabrică de pâine şi să deschidă propriile magazine „ Ideea stă pe biroul meu din 2020 şi cred că acesta este ultimul tren pentru noi, producătorii, să trecem la procesare. Mă gândesc şi la extinderea brandului în franciză.“ # Ziarul Financiar
Nord Land Agricultury, care cultivă circa 400 de hectare de teren cu rapiţă, grâu şi orz în zona de nord a ţării, a depus un proiect pentru a ridica o fabrică de pâine pe măsura DR 23 - Procesare produse agricole, derulată prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).
ZF 15 minute cu un antreprenor. Turismul, cheia dezvoltării cramelor. Domeniul Drăgaşi, cu o capacitate de cazare de opt unităţi, vinde 50% din vinul produs direct la cramă, iar planurile sunt să extindă şi mai mult componenta turistică # Ziarul Financiar
Turismul viticol cunoaşte o dezvoltare tot mai puternică în ultimii ani, odată cu cererea turiştilor pentru a vizita astfel de locuri, dar şi ca urmare a deschiderii cramelor către activităţile turistice, înţelegând astfel că ar putea contribui la dezvoltarea businessului.
ZF Live. Mihai Stănescu, managing partner RoCoach: Liderii se văd în criză. Criza îi descoperă. E ca şmirghelul, ca periile de sârmă. Atunci vezi cine rămâne la urmă în picioare # Ziarul Financiar
Calitatea şefilor români din mediul de business local a crescut puternic în ultimii 10 ani, iar adevăraţii lideri nu se văd atunci când e linişte, când piaţa creşte, ci ies la lumină în situaţii de criză, în momentele dure, spune Mihai Stănescu, managing partner al companiei de coaching RoCoach.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Liviu Arnăutu, Atlas AM: Şocurile externe şi concentrarea indicilor pot alimenta volatilitatea la BVB, dar cred că disciplina şi selecţia atentă vor fi recompensate în 2026 # Ziarul Financiar
Bursa de Valori Bucureşti a început 2026 la noi maxime istorice, după un avans istoric al indicelui BET în 2025, iar dinamica recentă indică mai degrabă o fază de aşezare a pieţei decât o deteriorare a tendinţei.
